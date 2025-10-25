Prinţul Andrew , în discuţii avansate privind mutarea din Royal Lodge, potrivit unor relatări din presă / Prinţul Andrew se află în discuţii avansate privind mutarea din Royal Lodge, potrivit unor relatări din presă.Palatul Buckingham încearcă să pună m
25 octombrie 2025
Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.

Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat, relatează The Guardian, citând relatări de presă.
Sancţiunile SUA blochează livrările de petrol pentru compania rusă NIS; Serbia riscă oprirea singurei sale rafinării # News.ro
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi unicei sale rafinării de la Pancevo, potrivit unor surse citate de Reuters.
Marea Armată a lui Napoleon a înfruntat ruşii, dar şi boli nebănuite, arată un studiu al Institutului Pasteur # News.ro
În afara trupelor ruse, febra paratifoidă şi febra recurentă au fost pe urmele Marii Armate napoleoniene la retragerea acesteia din Rusia, în 1812, potrivit unui studiu realizat de Institutul Pasteur, relatează AFP.
Aliaţii Ucrainei promit să retragă petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală / Ce a declarat Volodimir Zelenski # News.ro
Peste 20 de naţiuni care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru voinţă, să „scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat şi el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi duminică la evenimentul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale/ Măsuri şi recomandări pentru public # News.ro
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică la evenimentele prilejuite de sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din 26 octombrie.
UPDATE - Donald Trump ia în considerare planuri de a viza facilităţi de producere a cocainei în interiorul Venezuelei, afirmă mai mulţi oficiali - CNN / Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat Statele Unite că „fabrică un război” # News.ro
Preşedintele Donald Trump ia în considerare planuri pentru a viza facilităţi de producere a cocainei şi rute pentru trafic de droguri din Venezuela, deşi încă nu a luat o decizie finală, au declarat pentru CNN trei oficiali americani. Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat Statele Unite că „fabrică un război”, după ce SUA au trimis cel mai mare vas de război din lume către Caraibe, într-o escaladare majoră a prezenţei militare americane în regiune.
Reducerea achiziţiilor de petrol rusesc de către grupul indian Reliance ar putea schimba relaţiile energetice şi comerciale ale Indiei # News.ro
Gigantul indian Reliance Industries a decis să suspende achiziţiile de ţiţei rusesc, după sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Rosneft şi Lukoil, iar decizia ar putea avea implicaţii majore pentru piaţa energetică a Indiei şi pentru relaţiile sale comerciale cu Washingtonul, relatează CNBC.
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor/ FOTO # News.ro
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, materialele folosite în realizarea icoanelor au fost achiziţionate din Veneţia şi Carrara, candelabrele sunt din alamă masivă, intrarea se face prin 27 de uşi din bronz, clopotul mare are 27 de tone iar silueta edificului este determinată de cele 8 turle. Slujba de sfinţire a picturii va avea loc duminică, în prezenţa a 2.500 de invitaţi oficiali.
Donald Trump ia în considerare planuri de a viza facilităţi de producere a cocainei în interiorul Venezuelei, afirmă mai mulţi oficiali - CNN # News.ro
Preşedintele Donald Trump ia în considerare planuri pentru a viza facilităţi de producere a cocainei şi rute pentru trafic de droguri din Venezuela, deşi încă nu a luat o decizie finală, au declarat pentru CNN trei oficiali americani.
Ceremonii militare şi religioase de Ziua Armatei României în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii – Restricţii de trafic în Bucureşti / PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR # News.ro
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii. În Bucureşti vor avea loc mai multe ceremonii militare şi religioase, urmând a fi impuse restricţii de trafic.
Bursele europene au închis vineri pe plus, după încetinirea neaşteptată a inflaţiei din SUA # News.ro
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, inversând pierderile de la începutul şedinţei, după publicarea unui raport al inflaţiei din SUA sub aşteptări şi o serie de rezultate corporative solide din Europa, transmite CNBC.
Inflaţia din SUA a încetinit la 3% în septembrie, sub aşteptări; pieţele anticipează o nouă reducere a dobânzii de referinţă # News.ro
Rata inflaţiei din Statele Unite a încetinit la 3% în septembrie, fiind mai mică decât estimau economiştii, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistică al Muncii (BLS). Raportul, primul publicat de la declanşarea blocajului guvernamental din 1 octombrie, consolidează aşteptările că Rezerva Federală va reduce dobânda de referinţă săptămâna viitoare, relatează CNBC.
Accident naval pe Dunăre, în municipiul Galaţi - O ambarcaţiune cu doi adulţi şi un copil a lovit o barjă/ Un adult este inconştient, celălalt şi copilul fiind evaluaţui medical # News.ro
O ambarcaţiunea în care se aflau trei persoane - doi adulţi şi un copil - a lovit, vineri seară, o barjă, pe Dunăre, în municipiul Galaţi. Primele informaţii arată că unul dintre adulţi este inconştient, celălalt şi copilul fiind evaluaţi medical.
Echipa spaniolă Real Sociedad a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, de gruparea andaluză FC Sevilla, în etapa a 10-a din La Liga.
SUA impun sancţiuni preşedintelui columbian Gustavo Petro, care denunţă un ”paradox total” # News.ro
Statele Unite impun sancţiuni preşedintelui columbian Gustavo Petro, dar şi fiului acestuia, soţiei acestuia şi ministrului de Interne Armando Benedetti, anunţă vineri, într-un comunicat, Departamentul american al Trezoreriei, care-i acuză de faptul că nu au făcut nimic pentru a limita producţia de cocaină în Columbia, relatează AFP.
Nicuşor Dan: Am interacţionat cu serviciile şi am pus foarte multe întrebări despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024. Într-un interval de timp destul de scurt, o să prezint public concluziile mele # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că într-un termen ”destul de scurt” va prezenta concluziile sale privind funcţionarea serviciilor secrete, dar şi despre gestionarea de către acestea a momentului alegerilor prezidenţiale din luna noiembrie a anului trecut.
Echipa italiană Pisa a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia AC Milan, într-un meci din etapa a opta a Serie A.
Nicuşor Dan susţine că timpii de aşteptare s-au înjumătăţit în vămile dintre România şi Republica Moldova: Avem însă o problemă cu transportul de marfă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că timpii de aşteptare în vămile dintre România şi Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată şi problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.
Emisarul economic al lui Putin, Kirill Dmitriev, anunţă că se află în SUA să continue ”dialogul” ”vital pentru lume”, care ”trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi respectarea intereselor sale naţionale” # News.ro
Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunţat vineri că se află în Statele Unite, într-o vizită care intervine la două zile după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni vizând hidrocarburile ruse, relatează RFI.
Nicuşor Dan: E posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.
Nicuşor Dan, despre un nou proiect privind pensiile magistraţilor: Dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de trei săptămâni. După aceea, partidele din coaliţie vor agrea un text cu care să meargă în Parlament # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că, în cel mult trei săptămâni, partidele din coaliţie vor agrea un nou proiect privind pensiile magistraţilor, după care documentul va fi trimis Parlamentului.
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Superligă.
Nicuşor Dan: Bineînţeles că există conflicte în această coaliţie, cred că sunt legitime. Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, la Iaşi că există conflicte în coaliţie, unele fiind legitime, dar că liderii politici s-ar putea abţine să facă afirmaţii critice la adresa colegilor de guvernare.
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus # News.ro
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind dinspre Belarus, relatează Reuters.
Alexandru Nazare: Vom reuşi să avem într-adevăr încredere în administraţia fiscală atunci când vom avea din nou încredere în angajaţii săi/ Cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că încrederea în administraţia fiscală va veni odată cu încrederea în angajaţii acesteia. ”Un singur caz de integritate ştirbită poate compromite încrederea în munca a mii de angajaţi oneşti, iar cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în faţă”, adaugă el.
De două ori câştigător al ATP Finals, Alexander Zverev şi-a asigurat locul la turneul de final de sezon după ce a avansat vineri în semifinalele Vienna Open.
DSP Alba anunţă controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro - VIDEO # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online.
SUA trimit portavionul USS Gerald R. Ford în sprijinul unor operaţiuni pe care le prezintă drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină # News.ro
Statele Unite au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul unor operaţiuni pe care le prezintă drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, anunţă vineri Pentagonul, o creştere considerabilă a puterii mijloacelor militare americane în regiune, relatează AFP.
Un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău, a murit, vineri, după ce a fost prins într-o balotieră.
Zeci de elevi din şase licee, antrenaţi să transmită colegilor mesaje privind sănătatea mintală a tinerilor. Asociaţia Zi de bine se pregăteşte de implementarea celei de-a doua ediţii a proiectului # News.ro
Zeci de elevi din şase licee au participat, în ultimul an, la prima ediţie a proiectului Keep in Touch - Peer to peer education, un proiect derulat de Asociaţia Zi de Bine, care şi-a propus să formeze, informeze, să prevină şi să asigure sprijin în ceea ce priveşte sănătatea mintală pentru liceeni. Proiectul a pornit de la ideea că, după clasa a noua, tinerii resping autoritatea, iar informaţiile privind sănătatea mintală sau prevenţia legată de consumul de substanţe stupefiante sunt mult mai bine primite dacă vin de la colegi, egalii lor.
William Barnett şi-a lansat canalul YouTube pentru a-şi arăta talentul muzical, însă, din cauza discursurilor intempestive ale lui Donald Trump despre autism îl foloseşte pentru a denunţa declaraţiile preşedintelui american şi secretarului său al Sănătăţii Robert Kennedy Jr. scrie într-un reportaj AFP.
Fotbal: Menajera lui Iker Casillas a fost arestată după ce i-a furat acestuia câteva ceasuri de lux # News.ro
Potrivit presei spaniole, lui Iker Casillas i-au fost furate cinci dintre ceasurile sale de lux. Furtul ar fi fost comis de menajera fostului portar al lui Real Madrid, care a fost arestată de poliţie.
MApN: România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că România are încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliţie Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii.
Pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral # News.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţă că, în urma incidentului, a deschis dosar penal.
Julia Simon a fost condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro pentru furt şi fraudă cu cardul bancar # News.ro
Sportiva Julia Simon, recunoscută vinovată de furt şi fraudă cu cardul bancar de către tribunalul penal din Albertville, a fost condamnată vineri la trei luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 15.000 de euro.
Rubio se declară ”optimist”, în Israel, în privinţa înfiinţării unei Forţe Internaţionale de Stabilizare # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Israel cu scopul de a consolida armistiţiul fragil în Războiul din Fâşia Gaza, se declară vineri optimist şi anunţă că mai multe ţări sunt pregătite să participe la o Forţă Internaţională de Stabilizare (ISF), relatează AFP.
Grindeanu afirmă că PSD are ”destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei: Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota candidatul sau candidata # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au ”destule” variante pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.
Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord # News.ro
Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de euro) într-o fabrică din domeniul industriei de apărare în Macedonia de Nord, a declarat prim-ministrul ţării, Hristijan Mickoski, potrivit SeeNews.
Sorin Grindeanu: Îmi doresc ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa mea/ Am avut o discuţie cu el acum câteva zile # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe. ”I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani, de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări”, a susţinut Grindeanu.
Sorin Grindeanu: O greşeală a fost că nu am gestionat bine alegerile prezidenţiale/ PSD-iştii nu au ştiut ce să voteze/ Ponta a luat din voturile PSD-iştilor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că o greşeală a partidului a fost că nu a gestionat bine alegerile prezidenţiale şi faptul că social-democraţii nu au ştiut ce să voteze. ”Am avut şi candidat pe Victor Ponta, care, chiar dacă n-a fost candidat comun... l-am avut pe Crin Antonescu candidat comun, dar a luat din voturile PSD-iştilor şi faptul că nu s-a gestionat această situaţie ne-a dus la finalitatea pe care o ştiţi”, a susţinut Grindeanu.
Alba Iulia: Amenzi de 24.000 de lei date unui tânăr care a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul - FOTO, VIDEO # News.ro
Un tânăr din Alba Iulia a fost amendat cu suma totală de 24.000 de lei după ce a vandalizat mai multe obiecte de mobilier şi standuri de vânzare, pe care a scris cu markerul. Unele dintre fapte au fost surprinse de camerele de supraveghere.
Arbitrii Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 14-a a Superligii.
Grindeanu: Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la ”şi altele”, sigur că trebuie, că putem să facem o evaluare/ Nu ne ţine nimeni cu forţa în coaliţie/ Nu suntem pe niciun picior de plecare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că, dacă propunerile social-democraţilor sunt de fiecare dată tratate la categoria ”şi altele”, se poate ”face o evaluare”. ”Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare”, a susţinut Grindeanu.
Sorin Grindeanu: La Congres facem o reaşezare statutară a partidului/ Vrem să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, care respectă religia, cultura # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că la Congresul din 7 noiembrie al partidului va fi făcută o reaşezare statutară a partidului, precizând că doreşte să scrie în statut că PSD-ul este un partid care respectă valorile tradiţionale, religia şi cultura.
UE acuză TikTok şi Meta de încălcarea regulilor de transparenţă impuse prin noua lege a serviciilor digitale # News.ro
Comisia Europeană a anunţat vineri că a constatat preliminar că platformele TikTok şi Meta Platforms (proprietara Facebook şi Instagram) au încălcat obligaţiile de transparenţă prevăzute de Legea Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ european menit să limiteze puterea giganţilor tehnologici, transmite CNBC.
Operaţiune a poliţiei de amploare împotriva falsificatorilor de tablouri semnate Picasso şi Rembrandt în Germania şi Elveţia # News.ro
O vastă operaţiune împotriva unei bande de falsificatori de tablouri semnate Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a anunţat vineri poliţia bavareză într-un comunicat.
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Csikszereda, în etapa a 14-a din Superligă.
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League.
