Distrigaz a primit undă verde pentru începerea lucrărilor de realimentare cu gaze a locatarilor afectați de explozia din Rahova

15:00

Calitatea expansivă a zilei este profundă. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 30 octombrie 2025. Berbec Ești predispus să nu fii de acord cu informațiile pe care le primești. Poate că atitudinea ta este puțin egoistă, așa că nu ești capabil să apreciezi ideile care sunt umanitare. Extinde-ți modul de gândire pentru […]