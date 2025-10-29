Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament. Cere explicații pe tema retragerii trupelor SUA. Liderul PSD îi face reproșuri pe bandă premierului și îi atrage atenția că singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane

16:40

„Să spunem că aș prefera să nu fim în situația asta. Eu sper că nu ne paște vreun pericol, dar trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru”, a răspuns Ștefan Dănilă, întrebat într-o intervenție la Gândul, dacă România este în situația de a fi amenințată cu pierderea unor teritorii. „Nu […]