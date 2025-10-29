Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc”
Gândul, 29 octombrie 2025 19:20
Decizia SUA de a retrage în jur de 1.000 de militari de la baza Kogălniceanu a lovit ca un bumerang. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a argumentat de ce această surpriză de rău augur, dar cumva previzibilă, ar trebui să fie un adevărat punct de restart pentru țara noastră. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:50
O tânără de 19 ani, care a vrut să ajungă mai repede acasă în ziua ei liberă, a sfârșit tragic. Ea a făcut autostopul fără a știi că, peste câteva minute, chiar aproape de casa, va muri. Șoferul care a luat-o la ocazie ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă, iar atât el, cât […]
Acum 15 minute
19:40
Poezia lui Mircea Dinescu: Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a recitat o poezia scrisă de el în această dimineață, dedicată căprarului Ciucurel, intitulată „Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit”. Poetul a rostit următoarele versuri cu intonație și explicații la început, cum a fost compusă pentru căprarul Ciucurel. A treia oară când țipă cocoșul spre […]
19:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici […]
19:40
FC Dinamo București a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 3-1 (2-0), marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal, în care formația de ligă secundă a fost gazdă. Golurile echipei din Superligă au fost semnate de Adrian Caragea (9, 18), din […]
Acum o oră
19:20
Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc” # Gândul
Decizia SUA de a retrage în jur de 1.000 de militari de la baza Kogălniceanu a lovit ca un bumerang. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a argumentat de ce această surpriză de rău augur, dar cumva previzibilă, ar trebui să fie un adevărat punct de restart pentru țara noastră. […]
19:20
Scandal în SUA pe retragerea trupelor americane din România. Ambii șefi republicani ai comisiilor de apărare ale Congresului contestă vehement decizia lui Trump și Pentagonului: „Ne OPUNEM ferm” # Gândul
Doi congresmeni republicani ai Comisiilor de Apărare din Camera Reprezentanților și Senatului American au transmis un comunicat în care și-au exprimat dezavordul față de decizia Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane din Europa, inclusiv din România. Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers […]
19:20
Știai că un restaurant poate reduce deșeurile cu 40% doar prin sortare corectă? „Respectul pentru client începe cu respectul pentru mediu”. Iată câteva sfaturi utile pentru colectarea deșeurilor biodegradabile HoReCa. Infrastructură adaptată recipient dedicat pentru fiecare categorie de deșeu: reciclabile, deșeuri alimentare și ulei uzat; locații bine definite pentru depozitare, în zone accesibile angajaților (ex. […]
19:10
Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea lucrărilor la o nouă rampă destinată persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu. „Rampa pentru persoanele cu dizabilități pe Aleea Stogu! Continuăm să lucrăm pentru un sector mai accesibil și mai prietenos. Noua rampă de acces de pe Aleea Stogu este aproape gata și vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, pentru […]
19:10
Țeapa pe care a luat-o o femeie după ce a cumpărat o rochie de pe Vinted cu 400 de lei. Ce se afla în colet # Gândul
Platformele dedicate vânzării sau schimbului de articole second-hand, în special îmbrăcăminte, au devenit tot mai populare. Riscurile din spatele lor sunt ascunse, iar dacă ești păcălit, poți să te trezești în situația în care nu mai poți să contactezi vânzătorul. Cele mai frecvente escrocherii sunt cele în care hainele ieftine, comandate de obicei din China […]
Acum 2 ore
18:40
FOTO. Ce spune Nicoleta Luciu despre cei PATRU copii ai săi. ”Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră” # Gândul
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a oferit amănunte despre cei patru copii pe care îi are din mariajul cu Zdolt Csergo. Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. În trecut, Dinu Maxer a trăit o poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu. […]
18:30
Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1. Partida va avea oc vineri dimineața, de la ora 8.00 – […]
18:30
Carburanții continuă să se scumpească constant. Prețurile au crescut de trei ori luna aceasta. O altă majorare este anunțată pentru începutul anului viitor, când accizele vor fi recalculate. Urmărind site-urile care verifică evoluția prețurilor la combustibil, vedem că în ultimele 2 săptămâni, atât benzina, cât și motorina au avut creșteri. În cazul benzinei, evoluția arată […]
18:30
Cristian Pistol, director al CNAIR, prezintă imagini de pe șantierul Lotului 1, porțiunea Focșani-Domnești Târg, a Autostrăzii Focșani – Bacău, parte a A7. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului. Stadiul fizic al lucrărilor a depășit 85%, iar constructorul român (UMB Spedition) […]
18:20
Noul mega-oraș apărut la Marea Mediterană. Cum arată New Alamein construit în Egipt cu 183 miliarde de dolari # Gândul
Egiptul are în plan să rescrie harta turismului mediteranean prin intermediul unui proiect urban fără precedent. New Alamein, mega orașul aflat pe coasta Mării Mediteraneene, este conceput ca o metropolă modernă și sustenabilă care va rivaliza cu destinațiile clasice de vacanță din Europa – Grecia, Italia și Spania. Proiectul care este estimat la 183 de […]
18:20
Conform unui sondaj recent, Islanda este în topul celor mai sigure țări când vine vorba de călătorii. Islanda are cea mai scăzută rată de criminalitate din lume, iar locuitorii sunt primitori și modești. Islanda este țara în care locuitorii nu-și încuie casele sau mașinile. Dar cel mai spectaculos lucru în insula nordică este Aurora Boreală, […]
18:10
Alertă din Marea Britanie: sistemul care centralizează datele personale ale românilor a fost spart ”în câteva minute”. Ce am aflat de la Londra și nu de la București despre buletinele noastre cu cip # Gândul
Acum câteva zile, mai precis pe 21 octombrie, în Parlamentul Marii Britanii s-a discutat ore în șir despre problema introducerii cărților de identitate digitale. Subiectul este unul aprins în Regat, dar dezvăluirile nu au fost neapărat despre britanici, ci despre cum funcționează sistemul…în București. Exemplu negativ a fost dată România. Sistemul românesc care centralizează datele […]
18:10
Aleasa lui Bolojan, Oana Gheorghiu, care-l face „golan” și „nebun” pe Trump, devine mâine vicepremier al României # Gândul
Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vicepremier joi la ora 10:00. La ora la care s-a anunțat ceremonia de depunere a jurământului a Oanei Gheorghiu de mâine de la palatul Cotroceni, în Monitorul Oficial nu era publicat decretul de numire a vicepremierului propus de Ilie Bolojan. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:00
Când vine decontul pentru decizia Administrației Trump? Doru Bușcu: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc” # Gândul
Decizia SUA de a retrage în jur de 1.000 de militari de la baza Kogălniceanu a lovit ca un bumerang. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a argumentat de ce această surpriză de rău augur, dar cumva previzibilă, ar trebui să fie un adevărat punct de restart pentru țara noastră. […]
18:00
Mihaela Valentina Cambei, vicecampioana olimpică la Paris 2024, a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania). România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret […]
Acum 4 ore
17:50
Distrigaz a primit undă verde pentru începerea lucrărilor de realimentare cu gaze a locatarilor afectați de explozia din Rahova # Gândul
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a decis, miercuri, că, de la 3 noiembrie, Distrigaz Sud Reţele va începe a treia etapă a lucrărilor în vederea realimentării consumatorilor afectaţi de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova. Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a adoptat, miercuri, Hotărârea nr 20 prin care s-au luat […]
17:40
FOTO. Ce spune Lili Sandu despre REVENIREA în muzică și în telenovele. ”E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul” # Gândul
Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre revenirea sa în muzică și în cinematografie. Vedeta este acum prezentatoare TV. Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru […]
17:30
AVERTISMENT pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente. Ce regiune este vizată # Gândul
Românii care merg în Spania, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, sunt avertizați că a fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru miercuri. În concret, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului […]
17:20
Mai ieftin ca la Bran-Moeciu. Insula fabuloasă din Atlantic care vă poate „speria” cu prețurile ei # Gândul
Tenerife poate părea o destinație prohibitivă pentru turiștii de rând, dar insula este foarte accesibilă oricărui tip de buzunar. Băuturile variază între un euro și cinci euro, respectiv o bere poate ajunge la 1,80€ în timp ce cocktailurile costă în jur de 4-5€. În ceea ce privește suvenirurile, prețurile acestora variază între trei și 20 […]
17:10
Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MAPN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA” # Gândul
Generalul Ștefan Dănilă a vorbit în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre programul de voluntariat inițiat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul reducerii trupelor americane de pe teritoriul României. Într-un dialog cu jurnalistul Doru Bușcu și gazda emisiunii, Ionuț Cristache, pe tema modernizării […]
17:10
Jaful de la Luvru: Prefectul poliției din Paris refuză să înființeze o secție de poliție în muzeu # Gândul
Noul prefect al poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat miercuri, că se „opune ferm” înființării unei secții de poliție în cadrul Muzeului Luvru, o solicitare formulată de președintele muzeului Laurence des Cars, în urma jafului de zile mari de pe 19 octombrie, informează franceinfo.fr. Patrice Faure, care a preluat funcția luni, a fost interogat […]
17:10
Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion SPION rus Il-20 deasupra Mării Baltice, care opera cu transponderul oprit # Gândul
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă de spionaj rusească II-20 deasupra Mării Baltice, marți 28 octombrie, potrivit unui anunț al armatei polonez, emis miercuri. Aeronava opera fără un transponder activ. Avionul rusesc II-20 nu depusese un plan de zbor pentru „misiunea de recunoaștere” în spațiul aerian internațional, a anunțat comandamentul operațional al […]
17:10
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul miraculos Ozempic # Gândul
Alimentul ieftin, recomandat de nutriționiști în curele de slăbit, acesta are efecte similare medicamentului minune Ozempic. Este vorba despre semințele de chia care, dacă sunt consumat zilnic, acționează ca un burete în stomac, dilatându-se. Experții în nutriție pun în evidență modul în care semințele de chia, consumate zilnic, dau rezultate spectaculoase în dietele de slăbit. […]
16:50
A început vânătoarea de fier vechi. Cum poți să scapi de plata poliței RCA pentru rabla abandonată pe trotuar # Gândul
Radierea mașinii este singura soluție legală pentru a scăpa de obligația plății poliței RCA. Această regulă se aplică chiar și vehiculelor care nu mai circulă. Parcările și străzile din tot mai multe orașe sunt pline de mașini abandonate. Proprietarii lor riscă sancțiuni serioase și amenzi consistente pentru neglijență. Legea este clară și prevede că orice autoturism […]
16:40
Interpreta de muzică populară Elisabeta Turcu a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, și anume plecarea fiului său în Anglia. Originară de pe Valea Argeșului, Elisabeta Turcu este una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii populare românești. Este solista Ansamblului Doina al Armatei din 1979 Artista este căsătorită şi […]
16:40
„Să spunem că aș prefera să nu fim în situația asta. Eu sper că nu ne paște vreun pericol, dar trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru”, a răspuns Ștefan Dănilă, întrebat într-o intervenție la Gândul, dacă România este în situația de a fi amenințată cu pierderea unor teritorii. „Nu […]
16:40
Moartea tragică a unui român a bulversat o întreagă comunitate din Italia. „Giovani” a fost ucis de un macedonean într-un accident stupid # Gândul
Un român, Ioan „Giovani” Bud, în vârstă de 72 de ani, și-a pierdut viața pe 27 octombrie, în urma unui accident rutier stupid petrecut în jurul orei 12:00, pe o șosea din localitatea Bazzano, un sat care aparține de L’Aquila, regiunea Abruzzo. Tragedia petrecut în apropierea supermarketului Oasi din Bazzano, relatează publicația Il Capoluogo. Potrivit […]
16:40
Cine sunt antreprenorii români incluși de prestigiosul Financial Times în topul campionilor europeni # Gândul
Şase companii româneşti au fost incluse de Financial Times în topul „FT Ranking: Europe’s Long-term Growth Champions”, care reuneşte 300 de firme europene cu cea mai rapidă creştere a veniturilor în ultimii 10 ani. Clasamentul include companii care au reuşit o creştere anuală medie a veniturilor de peste 15% între 2014 şi 2024. Celebra publicație […]
16:30
Fostul Șef al Statului Major, tranșant: la nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme # Gândul
Decizia Administrației Trump de a retrage o parte importantă a trupelor americane din România a bulversat opinia publică. Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul șef al Statului Major, Ștefan Dănilă, a avut o poziție tranșantă, indicând criza relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. Ștefan Dănilă a punctat că […]
16:30
Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major critică MAPN: „Programul de voluntariat este o glumă!” # Gândul
Generalul Ștefan Dănilă a vorbit în cadrul unei intervenții telefonice la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, despre programul de voluntariat inițiat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul reducerii trupelor americane de pe teritoriul României. Într-un dialog cu jurnalistul Doru Bușcu și gazda emisiunii, Ionuț Cristache, pe tema modernizării […]
16:20
O badantă româncă judecată pentru moartea unui bătrân, dată dispărută. „Trebuie să o găsim, altfel procesul nu poate continua” # Gândul
O româncă în vârstă de 60 de ani este acuzată în Italia că ar fi contribuit la moartea pensionarului pe care îl îngrijea. Ea este judecată în lipsă, pentru că, potrivit instanței, este dată dispărută. Maria Plugariu este acuzată de abandon al unei persoane lipsite de ajutor și de neacordare a asistenței, după ce bărbatul […]
16:20
Impactul retragerii americane, analizat de generalul-maior (r) Dan Grecu. „Semnalul nu ne bucură”. „Ajungem astăzi să convocăm un Consiliu Suprem de Apărare restrâns, când știam asta din februarie?” # Gândul
Dan Grecu, general-maior(r), a analizat într-un interviu pentru Gândul ce înseamnă pentru România reducerea forțelor americane de pe teritoriul țării noastre, respectiv impactul asupra garanței de securitate pe care simpla prezență a trupelor SUA o atestă. Interlocutorul Gândul susține că decizia SUA nu reprezintă o tragedie pentru România, însă este un semnal care nu trebuie […]
16:20
Mesajul Ambasadei SUA la București, după retragerea trupelor americane: Statele Unite rămân angajate față de România # Gândul
Ambasada Statelor Unite la București transmite miercuri, în contextul retragerii unei părți din trupele americane dislocate în România, că parteneriatul strategic dintre România și SUA „este mai puternic ca niciodată”. Reprezentanții SUA adaăgă că angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei de Est rămâne „neclintit”. „În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o […]
16:10
Românii râd cu un ochi și plâng cu altul. Crește valoarea TICHETELOR de masă, dar salariile rămân pe loc # Gândul
Tichetele de masă vor fi majorate la 50 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, după ședința Consiliului Național Tripartit. În schimb, decizia privind creșterea salariului minim pe economie a fost amânată pentru a doua jumătate de lunii noiembrie. „O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de […]
16:00
Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române # Gândul
Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul, despre anunțul reducerii numărului de militari americani în România. Potrivit acestuia, problema principală este legată de faptul că despre retragerea parțială a militarilor s-a aflat din presa străină, nu de la autoritățile române. „Retragerea unei […]
16:00
Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile # Gândul
În ciuda avertismentelor lansate de salvamontişti, românii continuă să urce pe munte fără să fie măcar echipaţi corespunzător. Familia n-a ştiut nimic de el şi l-a căutat timp de două zile, apoi a anunţat autorităţile. Bărbatul dispărut şi găsit de salvamontiştii argeşeni este din Galaţi şi a plecat de acasă complet neechipat, fără lanternă, fără […]
16:00
Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi # Gândul
În Slovacia, poți merge pe jos doar cu 6 kilometri pe oră, dacă vrei să respecți legea. Parlamentul slovac a adoptat marți după-amiază un amendament la legea rutieră care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h, informează Politico. Potrvivit sursei citate, limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de […]
16:00
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat, alături de invitatul special Ion Cristoiu, cel mai fierbinte subiect al zilei. Cunoscutul jurnalist a argumentat de ce decizia Administrației Trump este un semnal foarte clar că România nu mai este relevantă pentru americani, care s-au reorientat strategic pe flancul estic. În opinia […]
Acum 6 ore
15:50
Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa” # Gândul
Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenței trupelor americane în Europa, însă a adaugă că acest gest nu înseamnă și o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al diminuării angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5. Instituția americană a subliniat că reducerea trupelor NATO în Europa reprezintă un […]
15:40
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care a devenit vegetariană și care este regimul ei. În urmă cu mulți ani, din anul 2011, paula Seling a decis să devină vegetariană. Mare iubitoare de animale, artista a decis să nu mai consume alimente de origine animală. […]
15:40
Calendar ortodox noiembrie 2025: trei sărbători cu cruce roşie și intrarea în Postul Nașterii Domnului # Gândul
Iată care sunt principalele sărbători religioase ale lunii noiembrie, în calendarul ortodox. Luna începe cu un moment important, și anume, „Sâmbăta morților – moșii de toamnă”, deși această sărbătoare nu este marcată cu cruce roșie. În luna noiembrie, avem trei sărbători religioase cu cruce roşie: Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii […]
15:40
250 de parlamentari sprijină proiectul depus de deputatele PSD, care previne şi combate femicidul şi violenţa care-l precede # Gândul
Patru iniţiatoare, din cadrul PSD, au depus un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced. Deputatele Silvia Mihalcea, Simona Bucura Oprescu, Corina Ene și Victoria Stoiciu au depus proiectul în Parlament, alături de alte colege din partidele aflate în coaliția guvernamentală, Proiectul de lege introduce pentru prima dată […]
15:40
Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare # Gândul
După excluderea României din programul Visa Waiver, SUA ne mai dă o lovitură. Administrația Trump a decis să retragă un efectiv important din trupele americane staționate la Baza Kogălniceanu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a explicat de ce decizia americanilor nu e o surpriză. Vina aparține unei liste lungi […]
15:40
Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane # Gândul
Nicușor Dan l-a înștiințat pe Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, că Parlamentul a fost informat, cu două note, încă din august, asupra faptului că a aprobat repoziționarea în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu a unor echipamente militare și noi contingente americane. Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al […]
15:40
Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși # Gândul
Colegiul Medicilor din România (CMR) trage un semnal de alarmă și prezintă realitatea din 2025 a sistemului medical din țara noastră. „Din păcate, mâine, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși – realitatea acestui moment – iar sistemul medical românesc trimite pacienții mari arși în […]
15:30
Daniel David i-a scris omologului său ucrainean, cerându-i să nu închidă școlile cu predare în limba română # Gândul
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, i-a trimis o scrisoare omologului ucrainean, Oksen Lisovîi, în care „vorbește” despre importanţa luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii de a respecta drepturile persoanelor care aparțin minorităţii române în educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.