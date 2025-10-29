De la Lună la stele. Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, s-a stins din viață. Românca a fost însoțită de astronaut la MAREA DECOLARE

16:00

În ciuda avertismentelor lansate de salvamontişti, românii continuă să urce pe munte fără să fie măcar echipaţi corespunzător. Familia n-a ştiut nimic de el şi l-a căutat timp de două zile, apoi a anunţat autorităţile. Bărbatul dispărut şi găsit de salvamontiştii argeşeni este din Galaţi şi a plecat de acasă complet neechipat, fără lanternă, fără […]