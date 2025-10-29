Povestea fetei care a murit la 19 ani. Denisa a fost luată de un șofer la ocazie

16:20

O româncă în vârstă de 60 de ani este acuzată în Italia că ar fi contribuit la moartea pensionarului pe care îl îngrijea. Ea este judecată în lipsă, pentru că, potrivit instanței, este dată dispărută. Maria Plugariu este acuzată de abandon al unei persoane lipsite de ajutor și de neacordare a asistenței, după ce bărbatul […]