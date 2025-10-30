Claudia Puican a dezmințit zvonurile că părinții ei nu ar fi fost prezenți la nunta cu Armin Nicoară: ”S-au distrat cum au știut ei mai bine”

22:10

După ce s-a despărțit de iubita cu care a fost împreună timp de patru ani, despărțire pe care nimeni nu a știut-o până acum puțin timp, dar și după ce a fost surprins într-o vacanță la Roma cu o altă femeie, de care între timp s-a separat, iată că actorul Daniel Nuță iubește din nou! De această dată, în viața lui a apărut nimeni alta decât Diana Bart, prezentatoarea TV despre care abia acum s-a aflat că a divorțat. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Daniel Nuță face primele declarații despre imaginile în care apare sărutându-se pasional cu vedeta.