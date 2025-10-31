Emerllahu a înscris unul dintre cele mai comice goluri ale campionatului, din pasa lui Louis Munteanu

11:20

Leo Messi, de la Inter Miami, este cel mai bine plătit jucător din Liga profesionistă nord-americană de fotbal, cu un salariu de 20.446.000 de dolari, potrivit listei publicate de Major League Soccer (MLS), transmite EFE. Messi are un salariu de bază de 12 milioane de dolari pe an, dar "compensaţia garantată" se ridică la 20,4