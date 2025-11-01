Marii câștigători ai CRIZEI economice. Ce companii au sfidat măsurile lui Bolojan. Economist: „E vremea RECHINILOR”
Gândul, 1 noiembrie 2025 06:10
Orice criză ascunde o oportunitate, ne spun speakerii motivaționali. Experții economici sunt de aceeași părere, astfel că există și domenii care au profitat de măsurile de austeritate draconice decise de Guvernul Bolojan. Companiile care au plusat în acest an de criză economică au avut o spectaculoasă creștere a afacerilor. Economia continuă să resimtă din plin […]
• • •
Acum 30 minute
06:10
Șah-mat la cultură. Cât pierde statul român prin COMASĂRILE ministrului András István Demeter: „Poți finanța un mic Broadway, aici, la București”/”O formă mascată de politizare” # Gândul
Cultura românească a ajuns, în 2025, la ceasul comasării. Mai exact, Ministerul Culturii a anunțat oficial că intenționează să unească două instituții importante din București, respectiv Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul Muzical „Ambasadorii.” Demeter András István, ministrul Culturii, a precizat că măsura propusă are rolul de a consolida oferta artistică și că nu […]
06:10
Marii câștigători ai CRIZEI economice. Ce companii au sfidat măsurile lui Bolojan. Economist: „E vremea RECHINILOR" # Gândul
Orice criză ascunde o oportunitate, ne spun speakerii motivaționali. Experții economici sunt de aceeași părere, astfel că există și domenii care au profitat de măsurile de austeritate draconice decise de Guvernul Bolojan. Companiile care au plusat în acest an de criză economică au avut o spectaculoasă creștere a afacerilor. Economia continuă să resimtă din plin […]
Acum o oră
06:00
Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, se redeschide „românește”: cu datorii de 12 milioane de euro și fără copertine pentru ploaie pe refugii # Gândul
Linia 5 de tramvai din Capitală s-ar putea redeschide în luna decembrie, deși ar fi trebuit repusă în funcțiune în martie 2025. Mai mult, „Ruta corporatiștilor” va fi redeschisă pe stilul românesc, cu unele elemente nefinalizate. Este vorba de copertinele de pe peroane, care încă nu sunt fabricate. Totuși, Linia 5 este extrem de importantă […]
Acum 2 ore
05:10
Coincidențe după coincidențe la PRO TV. Premierul Bolojan nu doar că este lăudat intens în „Las Fierbinți”, dar Primăria Oradea a cheltuit 136.000 euro, bani publici, pentru filmările lungmetrajului promovat de PRO TV. Ramon 2 și-a făcut loc în jurnalele postului și în mai toate publicațiile trustului # Gândul
Sunt vremuri de austeritate în România lui Ilie Bolojan, iar ideea centrală a întregului scenariu a fost „tăierea cheltuielilor” și grija pentru banul public. Totuși, unii par a fi mai egali decât alții în fața premierului, iar dacă este vorba de „zona sa de influență”, județul Bihor – acolo unde Bolojan a fost și primar […]
05:10
Șef din Poliția Rutieră, cercetat de superiori după ce și-a bătut soția judecător. Femeia a sunat după ajutor la 112 # Gândul
Un șef din structura Poliției Rutiere Ilfov este cercetat de superiori după ce soția lui, magistrat în cadrul Judecătoriei Cornetu a sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că este bătută de către soț. Cu toate că este magistrat, femeia ar fi ales să-l protejeze pe bărbatul violent în fața legii. Polițiștii […]
Acum 4 ore
04:10
În fiecare an, pe 31 octombrie, străzile New York-ului se transformă într-un spectacol al fanteziei. Parada de Halloween Village pornește din inima orașului, de la intersecția Canal Street cu Sixth Avenue, și mărșăluiește de-a lungul acestuia. Este cea mai mare paradă de Halloween din lume iar anul acesta a revenit în forță cu cea de-a […]
Acum 8 ore
00:20
Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN în Congo, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc înainte de Fuga în Dubai # Gândul
Horațiu Potra și-a cedat afacerea care i-a adus anul trecut peste 2 milioane de lei profit cu doar câteva zile înainte de a părăsi România. Tranzacția a avut loc în februarie 2025, însă a fost publicată în Monitorul Oficial abia în luna octombrie, publică știripesurse.ro. Ralfrole SRL, cea mai profitabilă companie a lui Horațiu Potra, a fost vândută […]
00:20
Ludovic Orban dezminte BLATUL Nicușor Dan-PSD. Președintele ”a fost obligat” să negocieze la formarea actualei coaliţiei, scuză fostul lider PNL # Gândul
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie ”specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă să impună această temă pe agenda publică. Întrebat, vineri seară, la B1 TV, despre o eventuală relaţie ”specială” dintre Nicuşor Dan şi PSD, Ludovic Orban a explicat că şeful statului […]
00:10
Cel mai celebru vas de toaletă din lume este scos la licitație în SUA. Care este prețul de pornire și povestea din spate # Gândul
Este considerată cea mai faimoasă toaletă (sau cea mai „rușinoasă”) din lume. Cântărește 100 de kilograme și arată ca un adevărat „tron” de aur solid de 18 karate. Toaleta denumită „America” a fost creată de artistul Maurizio Cattelan, care a atras 100.000 de vizitatori când a fost expusă prima dată la Muzeul Guggenheim din New […]
00:00
Fostul ȘEF al Registrului Auto Român Sibiu a fost condamnat la 4 ani de ÎNCHISOARE pentru corupție. Funcționarii din „rețeaua șpăgilor", pedepsiți # Gândul
Fostul director al Registrului Auto Român (RAR) a fost condamnat la patru ani și zece luni de închisoare de către Judecătoria Sibiu, alături de alți 15 inculpați, în dosarul de corupție, ce vizează infracțiuni comise în perioada 2018-2019. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR, […]
00:00
Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN în Congo, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc înainte de a fugi în Dubai # Gândul
Horațiu Potra și-a cedat afacerea care i-a adus anul trecut peste 2 milioane de lei profit cu doar câteva zile înainte de a părăsi România. Tranzacția a avut loc în februarie 2025, însă a fost publicată în Monitorul Oficial abia în luna octombrie, publică știripesurse.ro. Ralfrole SRL, cea mai profitabilă companie a lui Horațiu Potra, a fost vândută […]
31 octombrie 2025
23:50
O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați # Gândul
O rețea internațională de pariuri sportive trucate, coordonată de români a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a polițiilor din Franța, Spania, Bulgaria și România. Infractorii mituiau jucători de tenis pentru a pierde intenționat meciuri la turnee internaționale. 16 persoane au fost arestate, printre care și trei tenismeni profesioniști. Polițiile din Franța, Spania, România […]
23:50
Horațiu Potra a vândut Ralfrole SRL, firma care vindea CARNE de TUN, cu 200 de lei. Tranzacția a avut loc cu doar câteva zile de a fugi în Dubai # Gândul
Horațiu Potra și-a cedat afacerea care i-a adus anul trecut peste 2 milioane de lei profit cu doar câteva zile înainte de a părăsi România. Tranzacția a avut loc în februarie 2025, însă a fost publicată în Monitorul Oficial abia în luna octombrie, publică știripesurse.ro. Ralfrole SRL, cea mai profitabilă companie a lui Horațiu Potra, a fost vândută […]
23:40
O pictură a lui Picasso considerată „dispărută” a fost găsită de doi agenți de pază. Cei doi au confundat-o cu un colet de la Amazon # Gândul
Armando și Dolores, în vârstă de 71, respectiv 69 de ani, au lucrat ca agenți de pază într-o clădire din cartierul Chamartín din Madrid timp de două decenii. Un pachet suspect a apărut în holul de lângă ușa lor. Cei doi nu știau că aveau de-a face cu o pictură realizată de Pablo Picasso, în […]
23:30
Cinci pompieri răniți în Argeș, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat # Gândul
Cinci pompieri au fost răniți, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în apropiere de localitatea Albota, din județul Argeș, a transmis ISU Olt, potrivit Agerpres. Pompierii lucrau la Stația Scornicești și se deplasau cu auospeciala de stingere către un accident rutier. După ce […]
23:20
John Ratcliffe, directorul CIA, aflat în misiune secretă în Europa, transmite un mesaj cifrat, care dă fiori: „Încă puteţi avea încredere în noi" # Gândul
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. La întâlnirea cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru șeful spionajului american a transmite un mesaj în doi peri, care nu oferă nici o garanție de cooperare loială cu Europa: „Încă puteţi avea încredere în noi", relatează […]
23:10
Un mesaj care dă fiori. John Ratcliffe, directorul CIA, către Europa: „Încă puteţi avea încredere în noi" # Gândul
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta. La întâlnirea cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru șeful spionajului american a transmite un mesaj nu tocmai subtil: „Încă puteţi avea încredere în noi", relatează POLITICO. Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, […]
23:10
O situație extrem de periculoasă a fost semnalată în comuna Florești, județul Cluj. Aici, conducta de gaze a unui bloc trece chiar prin balconul închis al unei locatare. Locatarii din bloc trăiesc de zile bune cu teama unei explozii. Țeava de gaze a imobilului trece chiar prin blocul unui apartament, balcon pe care proprietara l-a […]
23:00
Un nou DROG MORTAL a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu „Pinaca” unui minor # Gândul
Poliția Bihor a arestat preventiv un bărbat din Oradea pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Acesta ar fi vândut diferite canabinoide sintetice, din care i-ar fi oferit inclusiv unui minor, care i-a făcut curățenie. Ancheta desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor […]
23:00
Elias Charalambous a anunțat că David Miculescu și Juri Cisotti sunt apți de joc. FCSB va juca meciul din etapa 15 a Superligii cu Universitatea Cluj sâmbătă, de la ora 20:30. Universitatea Cluj ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte. Ce spune Cristiano Bergodi înainte de U Cluj […]
22:40
Țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară. Studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de sute de euro # Gândul
Care este țara europenă preferată de tinerii români care vor să studieze în afară. Aici, studenții care lucrează primesc de la stat un ajutor lunar de câteva sute de euro. Studenții români sunt tot mai atrași de țările europene, pentru studii. Astfel, în țări precum Spania și Germania s-au înscris de două ori mai mulți […]
22:40
Ungaria a început să se pregătească pentru un deficit de benzină. Guvernul a propus modificări la legea privind stocarea petrolului și a combustibililor importați. Dacă sancțiunile SUA vor afecta livrările de petrol rusesc, în țară vor fi deschise benzinării de rezervă pentru „serviciile critice”. Reamintim că în noiembrie, Viktor Orban îl va vizita pe Donald Trump […]
Acum 12 ore
22:20
Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Un târg de Crăciun din România se află printre ele # Gândul
Târgurile de Crăciun din Europa dau o experiență magică în sezonul festiv. Conform Daily Mail, există multe opțiuni pentru toate bugetele și preferințele, de la luminițe strălucitoare, la vin fiert și cadouri memorabile. Wrocław, Polonia Această destinație se remarcă prin prețuri avantajoase și o atmosferă autentică. Zborurile din Marea Britanie costă sub 54 de euro, […]
21:50
Sunt noi reguli pentru plata amenzilor rutiere, odată ce au fost aprobate normele care permit funcționarea unui cont unic national. Astfel, această măsură, așteptată de ani de zile, va elimina birocrația și drumurile inutile la ghișee, facilitând achitarea contravențiilor, în special pentru șoferii care circulă frecvent în afara localității de domiciliu. Conform ministerului Finanțelor, normele […]
21:40
Cristiano Bergodi a analizat FCSB, adversara Universității Cluj. Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa 15 din Superliga. U Cluj e pe locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte. Bergodi are două victorii la U Cluj, 2-1 cu Oțelul Galați, în Superliga, și […]
21:30
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european # Gândul
Guvernul Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău. Echipa premierului Maiei Sandu a contorizat cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri. În total, 23 de deputaţi au vorbit de la tribuna Parlamentului, relatează TV8. La final, numai 88 de deputaţi din […]
21:20
Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur # Gândul
După ce a demolat zidurile de la aripa estică a Casei Albe pentru a construi o Sală de Baluri, Președintele Donald Trump a anunțat joi că a renovat și Baia Lincoln (numită în onoarea celui de-al 16-lea președinte al SUA care a abolit sclavia și a fost asasinat în 1865 după ce a câștigat Războiul […]
21:20
Avertismentul autorităților: ce nu ai voie să faci niciodată cu certificatul de naștere sau de căsătorie # Gândul
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis recent un avertisment important pentru cetățeni, și anume, plastifierea documentelor de stare civilă, precum certificatele de naștere și de căsătorie, nu este legală și le face nule. Conform MAI, actele acestea își pierd valabilitatea odată ce sunt plastifiate, fapt care poate să creeze probleme în momentele în care […]
21:10
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului # Gândul
Guvernul Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău. Echipa premierului Maiei Sandu a contorizat cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri. În total, 23 de deputaţi au vorbit de la tribuna Parlamentului, relatează TV8. La final, numai 88 de deputaţi din […]
21:00
Claudiu Manda a RĂBUFNIT la adresa lui Bolojan: „Omul de porțelan” și „salvatorul neamului”. Începe să se agaţe de scaun # Gândul
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a numit pe premierul Ilie Bolojan „omul de porțelan” și „salvatorul neamului” și l-a acuzat că se comportă ca „un dictator” în coaliție și că își asumă merite, în timp ce rezultatele economice sunt negative. Viitorul secretar general al PSD a declarat că social-democrații au tolerat prea multe din partea premierului, […]
21:00
Fostul ȘEF al Registrului Auto Român a fost condamnat la 4 ani de ÎNCHISOARE pentru corupție. Funcționarii din „rețeaua șpăgilor", pedepsiți # Gândul
Fostul director al Registrului Auto Român (RAR) a fost condamnat la patru ani și zece luni de închisoare de către Judecătoria Sibiu, alături de alți 15 inculpați, în dosarul de corupție, ce vizează infracțiuni comise în perioada 2018-2019. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Ioan Cătălin Oțetea, fostul director al RAR, […]
20:50
Bani în plus în Italia pentru badante, menajere și bone. Cum și când vor fi acordați aceștia # Gândul
Salariile angajaților casnici vor crește cu cel puțin 100 de euro brut, iar drepturile lor sociale vor fi extinse, conform noului contract colectiv de muncă, semnat pe 28 octombrie 2025, după mai bine de doi ani de negocieri. Acordul a fost încheiat între sindicatele de ramură Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs și Fddercolf și organizațiile […]
20:40
Zona Rânca a fost declarată staţiune turistică de interes naţional. Ce șanse de dezvoltare are „perla” Transalpinei # Gândul
Oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, din județul Gorj, a fost declarat vineri, 31 octombrie, printr-o Hotărâre de Guvern staţiune turistică de interes naţional. Acest lucru va permite atragerea de fonduri europene sau naționale pentru dezvoltare, dar va impune și reguli stricte de urbanism și servicii. Radu Miruţă, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, crede că […]
20:30
20:30
FRF a anunțat candidatura Bucureștiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională. Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei Europa League sunt Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027. Arena Națională a mai găzduit o finală Europa League în 2012, când Atletico Madrid a câștigat cu 3-0 în fața […]
20:20
20:10
Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere petrol din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că nu-l lasă pe premierul ungar Viktor Orban să cumpere petrol rusesc, care este foarte supărat din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei „Viktor Orban a cerut o excepție de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc. Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Este prietenul meu”, a declarat președintele SUA. Trump ar trebui […]
20:00
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului # Gândul
O nouă capcană circulă în mediul online. Un pop‑up fals apare pe site‑uri, pretinzând că Poliția Română și DNSC impun o amendă de 2.500 lei. Astfel, victimele ajung pe site-uri false de plată, construite pentru a părea legitime, unde infractorii solicită detaliile cardului pentru a le sustrage banii. Vineri, 31 octombrie, Directoratul Național de Securitate […]
19:50
Grindeanu îl descrie pe Drulă: Cu gura mare, face lucruri mai mult de spectacol și 0 kilometri de autostradă # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre Cătălin Drulă ca fiind „singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă”. Sorin Grindeanu a declarat la Timiș că trebuie lăsați deoparte cei care dau lecții social-democraților, dar nu au făcut lucruri concrete, menționându-l pe fostul ministru al Transporturilor, Cătălin […]
19:40
Zodiile răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire # Gândul
Iată care sunt zodiile răsfățate de Univers în luna noiembrie 2025. Acestea vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire. Astfel, nativii născuți sub aceste semne zodiacale au avut parte de o perioadă de incertitudini și provocări, dar noiembrie 2025 vine cu o energie diferită. Este timpul ca toate eforturile lor de până […]
19:40
În timp ce Bolojan îngheață pensiile românilor, Germania le crește. De ce se poate Berlin și nu la București # Gândul
După ce Germania a anunțat o creștere a salariului minim pe economie, acum se pregătește să crească și pensiile. De la 1 iulie 2026 pensiile nemților ar putea fi mai mari cu 3,73%, conform raportului privind asigurările sociale pentru 2025, obținut de Reuters. În România oamenii de rând au pensiile din Pilonul I înghețate iar […]
19:40
Oana Țoiu-Matthew G. Whitaker, întâlnire de gradul ZERO, după retragerea parțială a americanilor din România. Marea Neagră, vulnerabilă? # Gândul
Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță o discuție importantă cu ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew G. Whitaker, despre următorii pași ai parteneriatului strategic România-SUA și despre securitatea Mării Negre, preia Mediafax. „În cei peste 20 de ani de colaborare ca aliați NATO, țările noastre au construit o relație de încredere. Sprijinul Statelor Unite a […]
19:40
Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN # Gândul
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, au declarat surse pentru CNN. Decizia rămâne în mâinile președintelui Trump. Știre în curs de actualizare Sursa Foto: Profimedia
19:30
Dezvăluirea Gândul despre salariul Oanei Gheorghiu dinamitează coaliția. Lideri ai PSD, USR, PNL se bălăcăresc în direct: “Credeți că trebuia să știe lumea? Caritatea este pe bani!”, “Nu aveți căderea să atacați!”, “Discuțiile nu fac decât să crească AUR în sondaje” # Gândul
Dezvăluirea Gândul despre salariul de 22.000 de lei pe luna a Oanei Gheorghiu, pe vremea când era vicepreședinta Asociației Dăruiește Viață, a întins nervii coaliției și mai mult în această după amiază, nervi oricum tensionați. Social-democratul Daniel Zamfir a acuzat-o pe Gheorghiu, într-o intervenție la Digi24, că „ar fi făcut caritate pe bani”. Când au […]
19:30
Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă # Gândul
Ministerul Apărării din Germania a anunțat că va cheltui 900 de milioane de euro pentru fabricarea de drone militare, fără a le testa în condiții de luptă. Ministerul Apărării din Germania, condus de Boris Pistorius, încheie contracte aproape pe nevăzute. Guvernul a planificat achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac în valoare […]
19:20
19:20
Tronul America a reapărut. Vasul de ceremonii a fost replicat spre deliciul devoratorilor de artă subțiri # Gândul
Tronul America, vasul de toaletă din aproape 100 kg aur masiv de 18 karate furat din Palatul Blenheim din Marea Britanie, a fost replicat. Opera realizată de artistul Maurizio Cattelan a atras aproximativ 100.000 de vizitatori atunci când a fost expus pentru prima dată în baia Muzeului Guggenheim din New York, în 2016. Trei ani […]
19:10
Panică la un exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Ce decizie a luat un militar căruia nu i s-a deschis parașuta # Gândul
A fost panică astăzi în timpul unui exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Unui militar nu i s-a deschis parașuta principală din cauza unei defecțiuni și a fost nevoit să aterizeze cu parașuta de rezervă. Exercițiul de parașutare a fost organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale „Băneasa […]
19:10
19:00
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă # Gândul
Cojile acestui fruct, care se poate mânca fie crud, fie gătit, sunt foarte valoroase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceste coji ating un preț foarte mare pe piață, potrivit Blic. La o primă vedere, Xinhui, un oraș din provincia sudică Guangdong din China, pare cu totul obișnuit. Dar dacă vizitezi orașul toamna sau iarna, vei […]
