New York a sărbătorit Halloween-ul cu cea mai mare paradă din lume

19:00

Cojile acestui fruct, care se poate mânca fie crud, fie gătit, sunt foarte valoroase datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Aceste coji ating un preț foarte mare pe piață, potrivit Blic. La o primă vedere, Xinhui, un oraș din provincia sudică Guangdong din China, pare cu totul obișnuit. Dar dacă vizitezi orașul toamna sau iarna, vei […]