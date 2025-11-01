1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București

05:10

Un șef din structura Poliției Rutiere Ilfov este cercetat de superiori după ce soția lui, magistrat în cadrul Judecătoriei Cornetu a sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că este bătută de către soț. Cu toate că este magistrat, femeia ar fi ales să-l protejeze pe bărbatul violent în fața legii. Polițiștii […]