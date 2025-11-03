Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911
B365.ro, 3 noiembrie 2025 03:10
În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și “toată elita intelectuală și socială a Capitalei” inaugurau cu mare fast cel mai nou […] Articolul Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 2 ore
03:10
Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 # B365.ro
În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și “toată elita intelectuală și socială a Capitalei” inaugurau cu mare fast cel mai nou […] Articolul Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
17:40
„Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni din decembrie pe traseu, dar incomplet. Întârziatele copertine de la refugiilor din stații încă nu sunt montate toate # B365.ro
„Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe șine în luna decembrie a acestui an. Dar traseul acestuia ar putea fi incomplet. Administrația locală a dat târziu zeci de copertine care trebuiau montate la refugiile din stațiile […] Articolul „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni din decembrie pe traseu, dar incomplet. Întârziatele copertine de la refugiilor din stații încă nu sunt montate toate apare prima dată în B365.
16:30
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3 – 7 noiembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite clienților săi că în următoarele zile va fi o serie de înreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Furnizorul de energie a dat lista străzilor care vor fi afectate în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3 – 7 noiembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor vizate apare prima dată în B365.
15:40
Nou regulament privind consumul de energie termică la bloc. Ce trebuie să știe bucureștenii și nu numai # B365.ro
Bucureștenii și nu numai trebuie să știe că se modifică felul cum se face repartizare consumurilor de energie termică în blocuri. Schimbările vor fi aplicate potrivit unui proiect de regulament de la Autoritatea Națională de […] Articolul Nou regulament privind consumul de energie termică la bloc. Ce trebuie să știe bucureștenii și nu numai apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
15:10
ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” # B365.ro
Constructorul Erbașu anunță că lucrările de la Planșeul Unirii s-ar putea opri la faza în care sunt în prezent. Acesta explică faptul că sunt mai multe facturi restante pe care Primăria Sectorului 4 nu le-a […] Articolul ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” apare prima dată în B365.
13:50
Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul # B365.ro
Campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie începe pe 22 noiembrie, potrovit caledarului dat de Guvern. Dar această precizare nu l-a oprit pe Danile Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, să monteze panouri prin sectoarele […] Articolul Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul apare prima dată în B365.
12:20
Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare # B365.ro
În ultima perioadă, temperaturile din Capitală au fost destul de ridicate pentru această perioadă a anului. Însă, meteorologii anunță că acest lucru se va schimba în perioada următoare. Vremea în București se va răci, termometrele […] Articolul Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare apare prima dată în B365.
11:30
Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez # B365.ro
Recent Ruter, compania de transport public din OSLO, a descoperit că o marcă de autobuze electrice din China pot fi oprite și pornite de la distanță. Vehiculele aparțin producătorului Yutong, de la care și Primăria […] Articolul Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez apare prima dată în B365.
11:00
Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai # B365.ro
Ajutorul între oameni mai există. Asta o demonstrează o bucureșteancă atunci când a auzit că o fetiță și-a pierdut gentuța în stația de tramvai de la Depoul Alexandria. Mama fetiței ruga oamenii să o lase […] Articolul Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai apare prima dată în B365.
10:50
VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic # B365.ro
Anca Alexandrescu este susținută de partidele AUR ȘI PNȚCD la alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii vor merge din nou la vot pe 7 decembrie. Ea s-a retras din televiziune pentru cursa electorală Anca Alexandrescu a […] Articolul VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic apare prima dată în B365.
10:40
Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 # B365.ro
Astăzi, de la ora 13:00, va avea loc lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, unde ar veni și Președintele Nicușor Dan. Bucureștenii vor alege un nou Primar General pe 7 decembrie. […] Articolul Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 apare prima dată în B365.
05:10
Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Cu o istorie bogată în spate, ce se întinde de-a lungul a aproape două secole, […] Articolul Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire apare prima dată în B365.
Ieri
17:40
Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” # B365.ro
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Cătălin Drulă de la USR. Primarul Sectorului 6 spune că rămâne candidatul PNL la alegerile de pe 7 decembrie. Continuă cursa electorală […] Articolul Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” apare prima dată în B365.
16:20
Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu # B365.ro
O judecătoare de la Cornetu a reclamat la 112 că soțul ei a agresat-o, într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au găsit-o pe femeie cu urme de lovituri pe corp. Femeia a refuzat […] Articolul Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” # B365.ro
O bucureșteancă este supărată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. Sectorul 1. Ea spune că păsările fac mizerie și spațiul verde nu mai crește la fel din cauza găinațului. […] Articolul VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” apare prima dată în B365.
14:20
Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” # B365.ro
Parcurile sunt spații pentru comunitate, unde se socializează și se plimbă. În pandemie, aceste activități au fost puse pe pauză. Unii au ignorat restricțiile și au mers în spațiile verzi. Un bucureștean își amintește de […] Articolul Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” apare prima dată în B365.
13:10
Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii # B365.ro
Centrul Infotrafic anunță că Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis între 4 – 5 noiembrie. Restricțiile de circulație sunt necesare pentru lcurări de construcție și instalare. Polițiștii au dat lista rutelor alternative. Lucrările […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală # B365.ro
În București, se fac reparații la șine de tramvai în mai multe zone. Pe fiecare șantier deschis, muncitorii avansează. Tramaveiele ar putea reveni pe unele dintre traseele modernizate. Cum avansează șantierele din București S-au deschis […] Articolul VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală apare prima dată în B365.
11:20
Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire # B365.ro
Administrația locală anunță că vor fi tarife mai mici pentru curățenia din Sectorul 1. Noile prețuri au fost votate în ședința consilierilor locali ai Sectorului 1. Aceștia au stabilit și un tarif de așteptare pentru […] Articolul Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire apare prima dată în B365.
11:00
„Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă # B365.ro
Mâine, va avea loc evenimentul „Băneasa Forest Run”. Alergătorii vor parcurge curse până la 21 de km. Pentru buna desfășurare a evenimentului, polițiștii au impus restricții de circulație între Aleea Privighetorilor și Aleea Padina. Cât […] Articolul „Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă apare prima dată în B365.
10:50
Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi # B365.ro
Un bucureștean „mulțumește” administrației locale pentru că a pus pubele de gunoi în mijlocul parcării de pe strada Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Containerele ocupă două locuri de parcare C6. Locurile alea sunt plătite […] Articolul Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi apare prima dată în B365.
10:40
Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane # B365.ro
Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat pentru că acesta nu mai voia să-i dea bomboane de Halloween. Incidentul s-a petrecut la casa victimei. Bărbatul rănit a fost dus la spital Un băiat […] Articolul Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane apare prima dată în B365.
07:00
Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # B365.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, drept tăiat […] Articolul Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” apare prima dată în B365.
05:10
Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din vara anului 2012 când l-a învins pe Liviu Negoiță (pură coincidență de nume), este unul dintre personajele cele mai controversate din scena politică bucureșteană. Cu o datorie pe […] Articolul Toate dosarele penale în care a fost implicat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit # B365.ro
Nu toți candidații au anunțat oficial decizia de a intra în cursa pentru funcția de primar general, însă atacurile politice și mesajele de susținere pentru cei care au făcut-o deja curg pe rețelele de socializare, […] Articolul Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit apare prima dată în B365.
18:50
Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului # B365.ro
Anul 2025 reprezinta implinirea a 160 de ani de la prima atestare documentara a zonei, ca obor – Târgul Moșilor și totodată 15 ani de funcționare neîntreruptă a Pieței Obor, în forma actuala, dar și […] Articolul Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.
18:10
Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului # B365.ro
Primăria Sectorului 3 invită cetățenii la o consultare publică despre viitorul parcurilor, eveniment organizat în spiritul principiilor Noului Bauhaus European. În cadrul întâlnirii se va discuta și despre viitorul Parcului IOR, pe care primarul Robert […] Articolul Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului apare prima dată în B365.
16:30
Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie # B365.ro
Cătălin Drulă își va lansa oficial duminică, 2 noiembrie, candidatura din partea partidului Uniunea Salvați România (USR) pentru funcția de primar general al Capitalei. La eveniment va participa și președintele Nicușor Dan, conform surselor HotNews. […] Articolul Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie apare prima dată în B365.
16:20
BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv # B365.ro
Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat din funcție, în ziua scandalului izbucnit după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor incendiului din Club Colectiv, tragedie de la care s-au împlinit 10 ani. […] Articolul BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv apare prima dată în B365.
15:50
Șantier pe Iuliu Maniu, linii STB deviate. Autobuzele 106, 434 și 483 circulă pe alt traseu în perioada 3-5 noiembrie, se lucrează la rețeaua de canalizare de la intersecția cu Dezrobirii # B365.ro
TPBI anunță noi modificări în transportul public din Capitală, de data aceasta pentru liniile 106, 434 și 483. Acestea vor circula deviat timp de trei zile (3-5 noiembrie) pentru buna desfășurare a unor lucrări la […] Articolul Șantier pe Iuliu Maniu, linii STB deviate. Autobuzele 106, 434 și 483 circulă pe alt traseu în perioada 3-5 noiembrie, se lucrează la rețeaua de canalizare de la intersecția cu Dezrobirii apare prima dată în B365.
15:40
BREAKING | Primele arestări în Dosarul Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări în ziua de dinaintea exploziei # B365.ro
Trei mandate de arestare a emis, azi, Judecătoria Sectorului 5 București, în Dosarul Rahova, în care este anchetată explozia devastatoare de la blocul din cartierul Bucureștean. Cei trei oameni arestați preventiv sunt un angajat al Distrigaz […] Articolul BREAKING | Primele arestări în Dosarul Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări în ziua de dinaintea exploziei apare prima dată în B365.
15:20
Crimă ascunsă în orașul Pantelimon din Ilfov. O bătrână de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care o îngrijea # B365.ro
O crimă a avut loc în orașul Pantelimon din județul Ilfov, la jumătatea lunii octombrie. O bătrână în vârstă de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care ar fi trebuit să […] Articolul Crimă ascunsă în orașul Pantelimon din Ilfov. O bătrână de 83 de ani ar fi fost ucisă de partenera bărbatului care o îngrijea apare prima dată în B365.
14:50
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura # B365.ro
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București. Federația Română de Fotbal a trimis candidatura pentru organizarea acestui mare eveniment sportiv în Capitală. Finala Europa League din […] Articolul Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura apare prima dată în B365.
14:30
Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii # B365.ro
Guvernul a programat organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie 2025 pentru PMB, Consiliul Județean Buzău și alte 12 primării. S-a estimat o cheltuială totală de peste 67,6 de milioane de lei. Sumele provin în […] Articolul Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an # B365.ro
Administrația locală transmite că va fi amenajat un nou loc de joacă în Sectorul 6, pe Str. Vistiernicul Stavrinos 21A, din Militari. Consilierii locali Sector 6 au votat studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii […] Articolul FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an apare prima dată în B365.
14:00
VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantier pe încă un lot din cele trei de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord pe care lucrările încă nu sunt […] Articolul VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme apare prima dată în B365.
13:40
Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Lucrările vor costa 23 de milioane. Ieri s-au împlinit 10 ani de […] Articolul Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete apare prima dată în B365.
13:30
Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă # B365.ro
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025, atribuindu-i totodată continuarea coordonării departamentului de politică externă. Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial […] Articolul Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă apare prima dată în B365.
12:40
Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță # B365.ro
Asociația TNR contestă în instanță hotărârile consiliilor locate ale sectoarelor 3, 4 și 6 care interzic hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public. TNR consideră măsurile nelegale și contrare drepturilor cetățenilor implicați în protecția animalelor. […] Articolul Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego # B365.ro
Un alt târg de Crăciun va fi organizat în București, mai exact în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4, care în mai puțin de o lună se va transforma în „Tărâmul de Gheață”. Organizatorii anunță […] Articolul VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego apare prima dată în B365.
12:30
Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici # B365.ro
Primăria Sectorului 3 are alte explicații despre colectarea selectivă a deșeurilor. Ieri, a avut loc o întâlnire între administrația locală și bucureșteni pe această temă. Cu sistemul de acum, poate se rezolvă problemele gunoiului din […] Articolul Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici apare prima dată în B365.
12:30
HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 # B365.ro
În Sectorul 5 a avut loc un nou proiect de sistematizare rutieră, iar noi străzi au devenit cu sens unic. Străzile vizate sunt între Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Anunțul a fost […] Articolul HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 apare prima dată în B365.
11:40
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță # B365.ro
Municipiul Buzău devine primul oraș din România care interzice utilizarea trotinetelor electrice în parcuri, locuri de joacă și în curțile școlilor. Măsura este motivată de siguranța cetățenilor și de sesizările privind circulația necontrolată a acestor […] Articolul Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță apare prima dată în B365.
11:30
Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie # B365.ro
Avem parte de un weekend cu vreme caldă și frumoasă în București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în prognoza actualizată pentru acest sfârșit de săptămână. Meteorologii explică că vremea se menține mult mai caldă […] Articolul Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie apare prima dată în B365.
11:20
Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni # B365.ro
În această dimineață, a avut loc un accident minor pe Aeroportul București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Un avion de mici dimensiuni, a Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista zonei. Aeronava a aterizat […] Articolul Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni apare prima dată în B365.
10:50
Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani # B365.ro
Consilierii Generali au aprobat proiectul prin care terenul și clădirile Arenelor Romane din Sectorul 4 al Capitalei să fie transferate de la Guvernul României în domeniul public al Municipiului București. Acesta a fost propus de […] Articolul Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani apare prima dată în B365.
10:30
Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break # B365.ro
În anul 2026, salariații din România vor avea 16 zile libere legale – cu una mai puțin decât în 2025 – însă, prin combinarea cu weekend-urile și câteva zile de concediu plătit, pot fi încropite […] Articolul Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break apare prima dată în B365.
10:20
ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului # B365.ro
Un accident grav a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Pitești spre București, la kilometrul 78. Centrul Infotrafic anunță că au fost implicate două ansambluri rutiere și o autoutilitară. Ceilalți conducători […] Articolul ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului apare prima dată în B365.
09:50
VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% # B365.ro
Dacă ritmul actual de lucrări de pe traseul A7 se menține, anul acesta, vom putea circula de la București până la Adjud exclusiv pe autostradă, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul lucrărilor de pe […] Articolul VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% apare prima dată în B365.
09:50
Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv # B365.ro
Jandarmeria Română a anunțat vineri dimineață, 31 octombrie 2025, că vor fi făcute verificări în ceea ce privește aplicarea amenzii lui Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din Clubul Colectiv. Instituția spune […] Articolul Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.