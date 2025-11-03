Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze
B365.ro, 3 noiembrie 2025 13:50
Vești bune pentru bucureștenii care anul trecut s-au bucurat de plimbările cu autocarul lui Moș Crăciun. Plimbările se reiau și anul acesta. În curând va fi anunțat programul. Bucureștenii se pot plimba și anul acesta […] Articolul Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
13:50
Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care anul trecut s-au bucurat de plimbările cu autocarul lui Moș Crăciun. Plimbările se reiau și anul acesta. În curând va fi anunțat programul. Bucureștenii se pot plimba și anul acesta […] Articolul Autobuzul lui Moș Crăciun vine și iarna asta la București. O să plece din Piața Victoriei și o să tot aibă „Stații Instagram”, pentru că mereu sunt mulți doritori de poze apare prima dată în B365.
13:40
Cât faci din punctul A (Răzoare) în punctul B (Aviatorilor) dacă mergi pe jos, iei mașina sau folosești transportul în comun. Revelația dureroasă a unui bucureștean # B365.ro
De dimineață, străzile din București sunt pline de mașini. Situația traficului rareori se schimbă în Capitală. Deseori, se recomadă transportul public din București, pentru reducerea traficului și a poluării, dar nu se spune și că, […] Articolul Cât faci din punctul A (Răzoare) în punctul B (Aviatorilor) dacă mergi pe jos, iei mașina sau folosești transportul în comun. Revelația dureroasă a unui bucureștean apare prima dată în B365.
Acum o oră
13:30
„Revoluția Galbenă” în traficul din București și un reminder de la Rutieră. Amenzi uriașe pentru șoferii care blochează intersecțiile pe zonele hașurate # B365.ro
În Capitală, șoferii care pătrund într-o intersecție și o blochează riscă amenzi de până la 2.000 de lei și 6 puncte penalizare. Conducătorii auto nu trebuie să intre în intersecție dacă spațiul din față nu […] Articolul „Revoluția Galbenă” în traficul din București și un reminder de la Rutieră. Amenzi uriașe pentru șoferii care blochează intersecțiile pe zonele hașurate apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | A murit cimentul fără moarte cu care a pavat dl Negoiță trotuarul de pe Decebal, picamerele s-au întors. Bucureștean disperat: Locuim și o să locuim într-un veșnic șantier! # B365.ro
„Cine face și desface, toată ziua are ce face” ar putea să fie un bun slogan al lucrărilor făcute de mântuială în Sectorul 3. De data aceasta, primăria condusă de Robert Negoiță intervine pentru a […] Articolul FOTO | A murit cimentul fără moarte cu care a pavat dl Negoiță trotuarul de pe Decebal, picamerele s-au întors. Bucureștean disperat: Locuim și o să locuim într-un veșnic șantier! apare prima dată în B365.
13:10
Vremea se răcește brusc în București și nu scăpăm nici de ploi. ANM anunță prognoza pentru următoarele zile # B365.ro
După atâtea zile cu soare și temperaturi ridicate, ANM ne anunță că vremea schimbă foaia în București: se răcește și vom avea parte și de ploi. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele zile. ANM: Vremea […] Articolul Vremea se răcește brusc în București și nu scăpăm nici de ploi. ANM anunță prognoza pentru următoarele zile apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
12:40
Autobuzele 135, 311 și 330 nu mai circulă pe liniile de tramvai de pe Șos. Mihai Bravu, pe niciunul dintre sensurii. STB: Vor opri în stațiile de la trotuar # B365.ro
STB anunță clătorii că liniile 135, 311 și 330 nu mai circulă pe calea de rulare a tramvaielor de pe Șoseaua Mihai Bravu (pe ambele sensuri, pe tronsonul cuprins între Piața Iancului și Piața Hurmuzachi. […] Articolul Autobuzele 135, 311 și 330 nu mai circulă pe liniile de tramvai de pe Șos. Mihai Bravu, pe niciunul dintre sensurii. STB: Vor opri în stațiile de la trotuar apare prima dată în B365.
12:40
Ciucu pe primul loc într-un sondaj pentru Alegerile PMB, comandat de PNL, partidul lui. Băluță îi suflă în ceafă, la 2 procente distanță, iar Drulă, preferatul președintelui, e pe 3 # B365.ro
A fost trealizat încă un sondaj cu privire la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Acesta a fost comandat de PNL. În fruntea sondajului stă Ciprian Ciucu. Ce arată cel mai nou sondaj despre alegerile pentru […] Articolul Ciucu pe primul loc într-un sondaj pentru Alegerile PMB, comandat de PNL, partidul lui. Băluță îi suflă în ceafă, la 2 procente distanță, iar Drulă, preferatul președintelui, e pe 3 apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
12:00
Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Națională și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat # B365.ro
După o zi întreagă de urmărire a hărții interactive a Arhiepiscopiei, am prins „fereastra divină” de doar 3 ore și jumătate la coada pentru a intra în Catedrala Națională. Ce a urmat? 4 ore de […] Articolul Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Națională și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat apare prima dată în B365.
11:50
FOTO | «Festivalul Găinațului» în Parcul Kiseleff, cu bănci, leagăne și alei care miros și prin poze. Copiii se întorc de la joacă murdari din cap până-n picioare # B365.ro
Pentru specia noastră umană, situația toaletelor publice din București este dramatic deficitară (cuvântul „dramatic” poate părea o exagerare doar pentru cine n-a trăit o urgență prin oraș și nu s-a lovit de realitatea „1 […] Articolul FOTO | «Festivalul Găinațului» în Parcul Kiseleff, cu bănci, leagăne și alei care miros și prin poze. Copiii se întorc de la joacă murdari din cap până-n picioare apare prima dată în B365.
11:50
TERMO-ALERT | Peste 400 de blocuri din București și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noi șantiere de termoficare se deschid în sectoarele 3, 4, 5 și 6 # B365.ro
Termoenergetica anunță că deschide noi șantiere în București, astfel că peste 400 de blocuri din oraș și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noile lucrări sunt în sectoarele 3, 4, 5 și 6, […] Articolul TERMO-ALERT | Peste 400 de blocuri din București și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură. Noi șantiere de termoficare se deschid în sectoarele 3, 4, 5 și 6 apare prima dată în B365.
11:40
Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Neamului și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat # B365.ro
După o zi întreagă de urmărire a hărții interactive a Arhiepiscopiei, am prins „fereastra divină” de doar 3 ore și jumătate la coada pentru a intra în Catedrala Națională. Ce a urmat? 4 ore de […] Articolul Cel mai simpatic moment la coadă la Catedrala Neamului și doamna care dădea cu spirt în altar. Am stat la coadă „doar” 4 ore, pe un trotuar deja dezintegrat apare prima dată în B365.
11:40
ALERTĂ | Mașină răsturnată complet pe șina de tramvai, pe Calea Giulești. Două linii STB, blocate spre Orhideelor # B365.ro
Astăzi, 3 noiembrie, o mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai de pe Calea Giulești. Două linii STB sunt blocate spre Orhideelor. Nu sunt cunoscute date cu privire la posibilele victime. O mașină s-a răsturnat […] Articolul ALERTĂ | Mașină răsturnată complet pe șina de tramvai, pe Calea Giulești. Două linii STB, blocate spre Orhideelor apare prima dată în B365.
11:00
Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele # B365.ro
Amalia Bellantoni și soțul său au fost ridicați de acasă și duși la o secție de Poliție din București, după ce ar fi bătut doi vecini. Implicat ar fi încă un bărbat în scandal, iar […] Articolul Bătaie și scandal cu bogați, în București. Patroana restaurantului Belli Siciliani și soțul ei, reținuți după ce ar fi bătut doi vecini și le-ar fi luat telefoanele apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | «”Noul Obor” devine «Parcarea Obor». Critici în societatea civilă, după ce proiectul de transformare a zonei a fost modificat semnificativ în Consiliul Local S2 # B365.ro
Piața Obor devine un loc pentru mașini, nu pentru oameni. Zona uneia dintre cele mai mari piețe agroalimentare din București se transformă în parcare pentru riverani. Consiliul Local Sector 2 a aprobat oficial modificarea proiectului […] Articolul VIDEO | «”Noul Obor” devine «Parcarea Obor». Critici în societatea civilă, după ce proiectul de transformare a zonei a fost modificat semnificativ în Consiliul Local S2 apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
09:50
Scrisoarea unui pățit și supărat bucureștean din Berceni către primarul Băluță (acum și candidat la Primăria Mare). „Nu cer decât respect și responsabilitate!” # B365.ro
Un bucureștean care locuiește în Sectorul 4 al Capitalei a povestit astăzi, 3 noiembrie, o situație cu care se confruntă de mai multe luni de zile. O creangă dintr-un pom a căzut în vară pe […] Articolul Scrisoarea unui pățit și supărat bucureștean din Berceni către primarul Băluță (acum și candidat la Primăria Mare). „Nu cer decât respect și responsabilitate!” apare prima dată în B365.
09:50
BREAKING | Probabil cea mai proastă veste de pe șantierul M6: Întârzieri mari, Metrorex anunță că metroul spre Otopeni va fi gata mai târziu decât scenariul optimist # B365.ro
Mult lăudatul metrou spre Otopeni mai durează până va fi gata: se înregistrează întârzieri pe șantier, din cauza unor piedici birocratice. Noile estimări pentru Magistrala M6, într-un scenariu optimist: va fi gata la finalul anului […] Articolul BREAKING | Probabil cea mai proastă veste de pe șantierul M6: Întârzieri mari, Metrorex anunță că metroul spre Otopeni va fi gata mai târziu decât scenariul optimist apare prima dată în B365.
09:10
FOTO | „Bulevardul Bellu” – cimitirul istoric e plin de mașini care se plimbă printre morminte, pe aleile patrimoniu. Cerere de interzicere a traficului rutier prin monumentul istoric # B365.ro
În Cimitirul Bellu, un monument istoric al României, mașinile circulă liber printre morminte. Postarea de pe Facebook care aduce la cunoștință acest fenomen menționează că a fost introdusă și o taxă care permite accesul auto […] Articolul FOTO | „Bulevardul Bellu” – cimitirul istoric e plin de mașini care se plimbă printre morminte, pe aleile patrimoniu. Cerere de interzicere a traficului rutier prin monumentul istoric apare prima dată în B365.
09:10
IL TACCHINO setează un nou standard în HoReCa românească: primul concept fast-casual premium din România # B365.ro
Articol susținut de IL TACCHINO Imaginează-ți o farfurie fierbinte, colorată, care te poartă într-o călătorie culinară în jurul lumii. Bucățele fragede de piept de curcan, marinate lent în sos Garam Masala și curry, sfârâind pe […] Articolul IL TACCHINO setează un nou standard în HoReCa românească: primul concept fast-casual premium din România apare prima dată în B365.
09:00
Campionul datoriilor la întreținere din București e un avocat restant cu 400.000 de lei. Stă într-un complex de lux din S2 și are procese cu asociația de ani de zile # B365.ro
Un bucureșetan care locuiește într-un comolex de lux din București nu și-a mai plătit întreținerea de 15 ani. Bărbatul locuiește în Sectorul 2 al Capitalei, mai precis în complexul Central Park. Un bucureștean are datorii […] Articolul Campionul datoriilor la întreținere din București e un avocat restant cu 400.000 de lei. Stă într-un complex de lux din S2 și are procese cu asociația de ani de zile apare prima dată în B365.
08:50
VIDEO | Călin Georgescu e, acum, haiduc electoral de București. Nu crede în alegerile pentru PMB, zice că nimeni nu-l poate convinge contrariul și cheamă lumea la boicot # B365.ro
Călin Georgescu nu are somn și printr-un nou clip video publicat pe Facebook a anunțat că nu crede în alegerile pentru București. Fostul candidat prezidențial a făcut un apel către susținătorii săi. Călin Georgescu nu […] Articolul VIDEO | Călin Georgescu e, acum, haiduc electoral de București. Nu crede în alegerile pentru PMB, zice că nimeni nu-l poate convinge contrariul și cheamă lumea la boicot apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
07:50
Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vizibilitate redusă este și pe autostrăzile A1 și A2, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting de tip cod galben de ceață în județul Ilfov. Șoferii trebuie să știe că vizibilitatea este redusă. Oamenii legii din cadrul Centrul Infotrafic anunță că […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de ceață lângă București, în Ilfov, anunță ANM. Vizibilitate redusă este și pe autostrăzile A1 și A2, anunță Centrul Infotrafic apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:10
Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 # B365.ro
În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și “toată elita intelectuală și socială a Capitalei” inaugurau cu mare fast cel mai nou […] Articolul Odeon, teatrul vrăjit din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din anul 1911 apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
17:40
„Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni din decembrie pe traseu, dar incomplet. Întârziatele copertine de la refugiilor din stații încă nu sunt montate toate # B365.ro
„Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe șine în luna decembrie a acestui an. Dar traseul acestuia ar putea fi incomplet. Administrația locală a dat târziu zeci de copertine care trebuiau montate la refugiile din stațiile […] Articolul „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni din decembrie pe traseu, dar incomplet. Întârziatele copertine de la refugiilor din stații încă nu sunt montate toate apare prima dată în B365.
16:30
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3 – 7 noiembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor vizate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite clienților săi că în următoarele zile va fi o serie de înreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Furnizorul de energie a dat lista străzilor care vor fi afectate în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 3 – 7 noiembrie. Rețele Electrice publică lista străzilor vizate apare prima dată în B365.
15:40
Nou regulament privind consumul de energie termică la bloc. Ce trebuie să știe bucureștenii și nu numai # B365.ro
Bucureștenii și nu numai trebuie să știe că se modifică felul cum se face repartizare consumurilor de energie termică în blocuri. Schimbările vor fi aplicate potrivit unui proiect de regulament de la Autoritatea Națională de […] Articolul Nou regulament privind consumul de energie termică la bloc. Ce trebuie să știe bucureștenii și nu numai apare prima dată în B365.
15:10
ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” # B365.ro
Constructorul Erbașu anunță că lucrările de la Planșeul Unirii s-ar putea opri la faza în care sunt în prezent. Acesta explică faptul că sunt mai multe facturi restante pe care Primăria Sectorului 4 nu le-a […] Articolul ESENȚIAL | Lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi oprite. Constructorul Erbașu: „Sunt facturi restante de 135 de milioane de lei” apare prima dată în B365.
Ieri
13:50
Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul # B365.ro
Campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie începe pe 22 noiembrie, potrovit caledarului dat de Guvern. Dar această precizare nu l-a oprit pe Danile Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, să monteze panouri prin sectoarele […] Articolul Dl. Băluță a făcut un pas înainte de campania electrorală. Afișe cu el și sloganul lui la Primăria Capitalei sunt prin tot orașul apare prima dată în B365.
12:20
Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare # B365.ro
În ultima perioadă, temperaturile din Capitală au fost destul de ridicate pentru această perioadă a anului. Însă, meteorologii anunță că acest lucru se va schimba în perioada următoare. Vremea în București se va răci, termometrele […] Articolul Actualizare METEO | Vremea se răcește de săptămâna viitoare la București. Prognoza ANM anunță temperaturi mai mici, vânt și ploi ușoare apare prima dată în B365.
11:30
Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez # B365.ro
Recent Ruter, compania de transport public din OSLO, a descoperit că o marcă de autobuze electrice din China pot fi oprite și pornite de la distanță. Vehiculele aparțin producătorului Yutong, de la care și Primăria […] Articolul Compania de transport din Oslo a descoperit că autobuze Yutong pot fi controlate de la distanță. Primăria Capitalei a cumpărat 22 de troleibuze de la același producător chinez apare prima dată în B365.
11:00
Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai # B365.ro
Ajutorul între oameni mai există. Asta o demonstrează o bucureșteancă atunci când a auzit că o fetiță și-a pierdut gentuța în stația de tramvai de la Depoul Alexandria. Mama fetiței ruga oamenii să o lase […] Articolul Gestul drăguț al unei bucureștence. Femeia vrea să ajute o fetiță care și-a perdut o gentuță într-o stație de tramvai apare prima dată în B365.
10:50
VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic # B365.ro
Anca Alexandrescu este susținută de partidele AUR ȘI PNȚCD la alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii vor merge din nou la vot pe 7 decembrie. Ea s-a retras din televiziune pentru cursa electorală Anca Alexandrescu a […] Articolul VIDEO | Anca Alexandrescu este candidata AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ea are și susținerea unui alt partid politic apare prima dată în B365.
10:40
Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 # B365.ro
Astăzi, de la ora 13:00, va avea loc lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, unde ar veni și Președintele Nicușor Dan. Bucureștenii vor alege un nou Primar General pe 7 decembrie. […] Articolul Nicușor Dan vine astăzi la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Evenimentul începe la ora 13:00 apare prima dată în B365.
05:10
Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire # B365.ro
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Cu o istorie bogată în spate, ce se întinde de-a lungul a aproape două secole, […] Articolul Povestea Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei. Cum a devenit mall de lux superba clădire apare prima dată în B365.
1 noiembrie 2025
17:40
Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” # B365.ro
Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Cătălin Drulă de la USR. Primarul Sectorului 6 spune că rămâne candidatul PNL la alegerile de pe 7 decembrie. Continuă cursa electorală […] Articolul Ciucu nu se retrage din cursa pentru PMB în favoarea lui Drulă. „În loc să stau să-mi văd de campania și programul pentru București, trebuie să dezmint informații false” apare prima dată în B365.
16:20
Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu # B365.ro
O judecătoare de la Cornetu a reclamat la 112 că soțul ei a agresat-o, într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au găsit-o pe femeie cu urme de lovituri pe corp. Femeia a refuzat […] Articolul Judecătoare din Ilfov agresată de soțul ei într-un bloc din Sectorul 1. Polițiștii au găsit-o cu urme de lovituri, dar femeia a refuzat un ordin de protecție provizoriu apare prima dată în B365.
15:30
VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” # B365.ro
O bucureșteancă este supărată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. Sectorul 1. Ea spune că păsările fac mizerie și spațiul verde nu mai crește la fel din cauza găinațului. […] Articolul VIDEO | Bucureșteancă disperată pentru că oamenii hrănesc porumbeii în fața blocului ei din cartierul Herăstrău. „Spațiul verde nu mai înverzește de la găinaț și e mizerie peste tot” apare prima dată în B365.
14:20
Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” # B365.ro
Parcurile sunt spații pentru comunitate, unde se socializează și se plimbă. În pandemie, aceste activități au fost puse pe pauză. Unii au ignorat restricțiile și au mers în spațiile verzi. Un bucureștean își amintește de […] Articolul Povestea de prietenie între un tânăr și-un bătrân în Parcul IOR ❤️ „Nea’Ilie venea pe aceeași bancă și spunea pilde, mereu era cu cățelușa Bony” apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii # B365.ro
Centrul Infotrafic anunță că Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis între 4 – 5 noiembrie. Restricțiile de circulație sunt necesare pentru lcurări de construcție și instalare. Polițiștii au dat lista rutelor alternative. Lucrările […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi închis timp de o zi săptămâna viitoare. Ce rute alternative au șoferii apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală # B365.ro
În București, se fac reparații la șine de tramvai în mai multe zone. Pe fiecare șantier deschis, muncitorii avansează. Tramaveiele ar putea reveni pe unele dintre traseele modernizate. Cum avansează șantierele din București S-au deschis […] Articolul VIDEO | Șinele vechi din București se transformă. Care este stadiul lucrărilor de pe cele cinci loturi din Capitală apare prima dată în B365.
11:20
Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire # B365.ro
Administrația locală anunță că vor fi tarife mai mici pentru curățenia din Sectorul 1. Noile prețuri au fost votate în ședința consilierilor locali ai Sectorului 1. Aceștia au stabilit și un tarif de așteptare pentru […] Articolul Noi tarife pentru curățenia străzilor din Sectorul 1. Consilierii locali au aprobat sume mai mici, plus pregătiri pentru deszăpezire apare prima dată în B365.
11:00
„Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă # B365.ro
Mâine, va avea loc evenimentul „Băneasa Forest Run”. Alergătorii vor parcurge curse până la 21 de km. Pentru buna desfășurare a evenimentului, polițiștii au impus restricții de circulație între Aleea Privighetorilor și Aleea Padina. Cât […] Articolul „Băneasa Forest Run” aduce restricții de circulație duminică. Peste 2.000 de alergători vor participa la competiția sportivă apare prima dată în B365.
10:50
Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi # B365.ro
Un bucureștean „mulțumește” administrației locale pentru că a pus pubele de gunoi în mijlocul parcării de pe strada Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Containerele ocupă două locuri de parcare C6. Locurile alea sunt plătite […] Articolul Bucureștean nervos după ce primăria a pus pubele de gunoi pe locuri de parcare pe Str. Gura Ialomiței 14, din Sectorul 3. Acele spații sunt plătite de șoferi apare prima dată în B365.
10:40
Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane # B365.ro
Un băiat de 13 ani a înjunghiat un bărbat pentru că acesta nu mai voia să-i dea bomboane de Halloween. Incidentul s-a petrecut la casa victimei. Bărbatul rănit a fost dus la spital Un băiat […] Articolul Bărbat înjunghiat în seara de Halloween în comuna 1 Decembrie, de lângă București. Un băiat de 13 ani l-a atacat pentru că nu i-a dat bomboane apare prima dată în B365.
07:00
Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” # B365.ro
Cel mai vechi bulevard din București, denumit Elisabeta în 1869, în cinstea prințesei de Wied, soția Principelui Carol, a cunoscut de-a lungul timpului înfățișări și denumiri diferite și rămâne primul drum bucureștean modern, drept tăiat […] Articolul Elisabeta, primul mare bulevard tăiat în București, după model parizian. Drumul avea “pavagiu de piatră cioplită și trotuare cu lespezi de gresie” apare prima dată în B365.
05:10
Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din vara anului 2012 când l-a învins pe Liviu Negoiță (pură coincidență de nume), este unul dintre personajele cele mai controversate din scena politică bucureșteană. Cu o datorie pe […] Articolul Toate dosarele penale în care a fost implicat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 apare prima dată în B365.
31 octombrie 2025
19:20
Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit # B365.ro
Nu toți candidații au anunțat oficial decizia de a intra în cursa pentru funcția de primar general, însă atacurile politice și mesajele de susținere pentru cei care au făcut-o deja curg pe rețelele de socializare, […] Articolul Ciucu, azi cu poză încruntată, nu cu zâmbet și pisic, se simte ținta nr. 1 a „atacurilor mizerabile”, începute „pe mizeria aia de TikTok”. Crede că toate se întâmplă fiindcă-i favorit apare prima dată în B365.
18:50
Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului # B365.ro
Anul 2025 reprezinta implinirea a 160 de ani de la prima atestare documentara a zonei, ca obor – Târgul Moșilor și totodată 15 ani de funcționare neîntreruptă a Pieței Obor, în forma actuala, dar și […] Articolul Se deschide Gust Obor, noul centru gastronomic al Pieței Obor. Mâncare, povești și distracție, în inima Bucureștiului apare prima dată în B365.
18:10
Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului # B365.ro
Primăria Sectorului 3 invită cetățenii la o consultare publică despre viitorul parcurilor, eveniment organizat în spiritul principiilor Noului Bauhaus European. În cadrul întâlnirii se va discuta și despre viitorul Parcului IOR, pe care primarul Robert […] Articolul Bucureștenii din S3, deja revoltați de „Planul Negoiță” pentru Parcul IOR, sunt invitați la o ședință despre spații verzi. GIC IOR-Titan: 5.000 de oameni se împotrivesc proiectului apare prima dată în B365.
16:30
Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie # B365.ro
Cătălin Drulă își va lansa oficial duminică, 2 noiembrie, candidatura din partea partidului Uniunea Salvați România (USR) pentru funcția de primar general al Capitalei. La eveniment va participa și președintele Nicușor Dan, conform surselor HotNews. […] Articolul Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Are loc duminică, pe 2 noiembrie apare prima dată în B365.
16:20
BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv # B365.ro
Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat din funcție, în ziua scandalului izbucnit după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor incendiului din Club Colectiv, tragedie de la care s-au împlinit 10 ani. […] Articolul BREAKING | Șeful Jandarmeriei București, schimbat din funcție, la câteva ore după amenda de 3.000 de lei dată, azi-noapte, la comemorarea victimelor Colectiv apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.