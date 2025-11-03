13:40

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Lucrările vor costa 23 de milioane. Ieri s-au împlinit 10 ani de […] Articolul Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete apare prima dată în B365.