Avem parte de un weekend cu vreme caldă și frumoasă în București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în prognoza actualizată pentru acest sfârșit de săptămână. Meteorologii explică că vremea se menține mult mai caldă […]