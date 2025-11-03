Viaţa de după pandemie şi boomul vacanţelor în străinătate: Câţi bani cheltuie românii pe city-breakuri şi sejururi în străinătate? Anul acesta sumele trec de 10 mld. euro, de 25 de ori mai mult faţă de acum douăzeci de ani
Ziarul Financiar, 3 noiembrie 2025 16:45
Vacanţele au devenit o necesitate pe lista cheltuielilor românilor, iar asta e confirmat de cifrele privind sumele pe care turiştii români le cheltuie pe vacanţele în afara ţării.
Cosmin Cosma, CEO şi cofondator Finqware, Preşedinte Asociaţia Română Fintech: Nu poţi să te gândeşti la AI dacă nu ai făcut o curăţare pe zona digitală a busienssului. Dacă încă descarci fişiere excel şi dacă încă ai oameni care fac copy-paste dintr-un excel în altul, eşti destul de departe de AI # Ziarul Financiar
România câştigă teren în faţa Austriei. Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutul anului 2026 după ce îşi va reduce activitatea din Austria. Timişoara este cel mai important centru de producţie a bicicletelor din ţară # Ziarul Financiar
Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutului anului 2026, potrivit publicaţiei austriece Der Standard. Compania va deschide fabrica din Timişoara împreună cu un partener de asamblare, IKO Sportartikel.
Cum văd anul 2026 cei mai puternici executivi din comerţul alimentar local: Un an al chibzuinţei şi marcat de provocări. „Vedem o economie care face eforturi să îşi regăsească echilibrul după ani de incertitudini“ # Ziarul Financiar
Un an al chibzuinţei. Un an marcat de provocări şi incertitudini. Un an al consolidării şi al adaptării inteligente.
ZF Live. Alin Burcea, preşedintele ANAT: Ne aşteptăm la un an 2026 slab din cauza scăderii puterii de cumpărare. În turismul intern, lucrurile stau foarte prost. # Ziarul Financiar
Creşterea taxelor, a facturilor şi a preţurilor în general au dus la scăderea puterii de cumpărare, iar efectele asupra bugetelor oamenilor se vor resimţi şi anul viitor. Operatorii din turism se aşteaptă la un an 2026 slab din perspectiva cererii turistice, atât pentru pachetele de vacanţă în afara ţării, cât şi în destinaţiile locale.
The Guardian: Boom sau un balon care se va sparge? Goana după centrele de date AI aprinde o cursă de 3.000 de miliarde de dolari alimentată de împrumuturi. Uptime Institute: Multe dintre proiectele anunţate cu fanfară nu vor fi construite niciodată # Ziarul Financiar
Furtuna globală a investiţiilor în inteligenţa artificială (AI) produce cifre ameţitoare, iar o cheltuială proiectată de 3.000 de miliarde de dolari pentru centre de date este una dintre ele, potrivit unei analize publicate de The Guardian. Aceste vaste "uzine" digitale reprezintă sistemul nervos central al instrumentelor AI precum ChatGPT (OpenAI) sau Veo 3 (Google), susţinând o tehnologie în care investitorii au pompat sume uriaşe, scrie The Guardian.
ZF Tech Day. Succesul unui produs sau serviciu nu depinde doar de funcţionalităţi - contează şi contextul intern şi alinierea echipei de vânzări. Detalii de la Andreea Saharov, B2B Corporate Operations Manager şi Cristian Turcin, Lead Cloud Collocation and Professional Services, Orange Business # Ziarul Financiar
Visul lui Andrea Orcel de a transforma UniCredit într-un colos bancar transfrontalier se loveşte de zidul politic al Europei: Berlinul şi Roma blochează megafuziunile care ar remodela harta financiară a continentului şi ar crea primul „campion european” capabil să rivalizeze cu giganţii globali # Ziarul Financiar
Acum la ZF Tech Day: Cum a ajuns o soluţie românească de management al flotelor să monitorizeze 150.000 de vehicule pe 3 continente, din Europa şi Asia până în America de Sud? Care sunt cele mai noi funcţionalităţi ale soluţiei şi ce pieţe noi vizează pentru extindere? O discuţie cu Ovidiu Bojan, director executiv, AROBS Transilvania. # Ziarul Financiar
Marius Drenea, cofondator al WebitFactory, dezvoltă 90 de roboţi inteligenţi care să ajute IMM-urile să se digitalizeze: În 2026 vrem să ajutăm peste 300 de companii româneşti să înţeleagă beneficiile inteligenţei artificiale şi să le asistăm în primele etape de dezvoltare şi integrare a acestor soluţii # Ziarul Financiar
Adopţia inteligenţei artificiale începe să capete contur în mediul de afaceri românesc, pe fondul unei creşteri accelerate a cererii pentru soluţii de automatizare şi eficientizare. Iar companiile care au testat primele aceste tehnologii încep să devină vectori de promovare într-un ecosistem aflat la început de maturizare.
ZF Live. ROCKWOOL investeşte 150 de milioane de euro într-o nouă linie de producţie la fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Pahova. „Noua linie are o capacitate mai mare, cumulată de peste 2,5 ori faţă de ce era înainte.“ # Ziarul Financiar
ROCKWOOL România, parte a grupului danez ROCKWOOL, lider mondial în producţia de vată bazaltică, a demarat construcţia unei a doua linii de producţie, în valoare de 150 de milioane de euro, ce va fi finalizată la jumătatea anului 2027.
Bursă. Karoly Borbely, fost CEO Hidroelectrica: Guvernul trebuie să vină cu optimism, nu doar cu ştiri negative. Mediul privat are nevoie de speranţă şi de încurajare, nu de frică. România are potenţial, dar are nevoie de direcţie # Ziarul Financiar
Karoly Borbely, cel care a coordonat comitetul de listare a Hidroelectrica şi director general pentru aproape doi ani, spune că reprezentanţii statului român trebuie să transmită mai multe mesaje de încredere către mediul de business.
Bursă. Din culisele finanţărilor cu obligaţiuni de sute de milioane de euro ale Romgaz şi Electrica, pregătite cu luni înainte şi încheiate în ore: Marii investitori au stat la coadă pentru energia românească, într-o piaţă unde cererea a depăşit de până la zece ori oferta. Apetitul bun face procesul repetitiv, spun cei implicaţi. „Vrem să facem o emisiune la unu-doi ani“ # Ziarul Financiar
Marile reuşite ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti nu se măsoară doar prin randamente de două sau, în cazuri rare, de trei cifre, ci şi prin apetitul investitorilor internaţionali atunci când vine vorba de cumpărarea datoriei emise de aceste companii, unde, deşi statul român rămâne principalul acţionar, se împrumută mai ieftin decât acesta.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Caşcaval de Rucăr şi Brânză de Băişoara # Ziarul Financiar
Ziua şi scandalul, nici nu mai ştii care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenţiei opiniei publice.
Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.30, cu avocatul Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi # Ziarul Financiar
De ce investitorii îşi închid businessurile şi pleacă: Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul creşte taxele şi impozitele # Ziarul Financiar
