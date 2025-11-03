Cum văd anul 2026 cei mai puternici executivi din comerţul alimentar local: Un an al chibzuinţei şi marcat de provocări. „Vedem o economie care face eforturi să îşi regăsească echilibrul după ani de incertitudini“

Ziarul Financiar, 3 noiembrie 2025 16:45

Un an al chibzuinţei. Un an marcat de provocări şi incertitudini. Un an al consolidării şi al adaptării inteligente.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
16:45
Irinel Gheorghe, CEO SIPEX şi Vicepereşedinte FPSC: Sunt 2.672 de firme care au performat. În momentul acesta sunt 900.000 de firme care au un număr de înregistrare, ceea ce înseamnă că 0,3% din firmele din România au performat Ziarul Financiar
16:45
Cosmin Cosma, CEO şi cofondator Finqware, Preşedinte Asociaţia Română Fintech: Nu poţi să te gândeşti la AI dacă nu ai făcut o curăţare pe zona digitală a busienssului. Dacă încă descarci fişiere excel şi dacă încă ai oameni care fac copy-paste dintr-un excel în altul, eşti destul de departe de AI Ziarul Financiar
16:45
Viaţa de după pandemie şi boomul vacanţelor în străinătate: Câţi bani cheltuie românii pe city-breakuri şi sejururi în străinătate? Anul acesta sumele trec de 10 mld. euro, de 25 de ori mai mult faţă de acum douăzeci de ani Ziarul Financiar
Vacanţele au devenit o nece­sitate pe lista cheltuielilor românilor, iar asta e con­firmat de cifrele privind sumele pe care turiştii români le cheltuie pe vacanţele în afara ţării.
16:45
România câştigă teren în faţa Austriei. Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutul anului 2026 după ce îşi va reduce activitatea din Austria. Timişoara este cel mai important centru de producţie a bicicletelor din ţară Ziarul Financiar
Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutului anului 2026, potrivit publicaţiei austriece Der Standard. Compania va deschide fabrica din Timişoara împreună cu un partener de asamblare, IKO Sportartikel.
16:45
Cum văd anul 2026 cei mai puternici executivi din comerţul alimentar local: Un an al chibzuinţei şi marcat de provocări. „Vedem o economie care face eforturi să îşi regăsească echilibrul după ani de incertitudini“ Ziarul Financiar
Un an al chibzuinţei. Un an marcat de provocări şi incertitudini. Un an al consolidării şi al adaptării inteligente.
Acum 30 minute
16:30
ZF Live. Alin Burcea, preşedintele ANAT: Ne aşteptăm la un an 2026 slab din cauza scăderii puterii de cumpărare. În turismul intern, lucrurile stau foarte prost. Ziarul Financiar
Creşterea taxelor, a facturilor şi a preţurilor în general au dus la scăderea puterii de cumpărare, iar efectele asupra bugetelor oamenilor se vor resimţi şi anul viitor. Operatorii din turism se aşteaptă la un an 2026 slab din perspectiva cererii turistice, atât pentru pachetele de vacanţă în afara ţării, cât şi în destinaţiile locale.
16:30
Karoly Borbely, fost CEO Hidroelectrica, intră în Consiliul de Supraveghere Ţiriac Group Ziarul Financiar
Acum o oră
16:15
Conf. Univ. Dr. Sorin Anagnoste, Prodecan FABIZ, ASE: Am observat că după pandemie este o nouă lume de business. Ceea ce te-a ancorat într-o lume competitivă de business s-ar putea să nu mai fie în noua etapă Ziarul Financiar
16:00
Imobiliare.ro: Preţurile locuinţelor dau semne de stabilizare în marile oraşe din ţară, după creşteri susţinute în ultimele luni, singura excepţie fiind Oradea unde au fost remarcate unele scăderi Ziarul Financiar
Acum 2 ore
15:30
Ministerul Finanţelor împrumută la începutul lunii noiembrie 1 mld. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,98% şi 6,63% pe an Ziarul Financiar
15:00
Cum se impozitează acţiunile în România: de la reţinerea la sursă pentru platformele rezidente, cu cote de 1% sau 3% în funcţie de perioada deţinerii, până la taxarea de 10% pe platformele străine şi modul de compensare a pierderilor Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:45
Acord de investiţii de 500 milioane de euro între Rheinmetall şi statul român pentru o nouă fabrică de pulberi pentru muniţie la Victoria, care va crea 700 de locuri de muncă. Armin Papperger, cel mai important om din industria militară europeană, a venit personal la Bucureşti Ziarul Financiar
14:30
Rezervele valutare la Banca Naţională se situau la finalul lunii octombrie la nivelul de 65,3 mld.euro, în uşoară creştere, cu circa 300 mil.euro faţă de septembrie Ziarul Financiar
14:15
The Guardian: Boom sau un balon care se va sparge? Goana după centrele de date AI aprinde o cursă de 3.000 de miliarde de dolari alimentată de împrumuturi. Uptime Institute: Multe dintre proiectele anunţate cu fanfară nu vor fi construite niciodată Ziarul Financiar
Furtuna globală a investiţiilor în inteligenţa artificială (AI) produce cifre ameţitoare, iar o cheltuială proiectată de 3.000 de miliarde de dolari pentru centre de date este una dintre ele, potrivit unei analize publicate de The Guardian. Aceste vaste "uzine" digitale reprezintă sistemul nervos central al instrumentelor AI precum ChatGPT (OpenAI) sau Veo 3 (Google), susţinând o tehnologie în care investitorii au pompat sume uriaşe, scrie The Guardian.
14:15
Acord de investiţii de 500 milioane de euro între Rheinmetall şi statul român pentru o nouă fabrică de pulberi pentru muniţie la Victoria, care va crea 700 de locuri de muncă Ziarul Financiar
14:15
Andrej Babiš revine la putere cu o coaliţie-şoc alături de partide extremiste: Cehia riscă o cotitură pro-Rusă chiar în inima Europei, în timp ce sprijinul pentru Ucraina se clatină, iar UE se pregăteşte pentru un nou val de populism radical în Est Ziarul Financiar
13:45
ZF Tech Day. Succesul unui produs sau serviciu nu depinde doar de funcţionalităţi - contează şi contextul intern şi alinierea echipei de vânzări. Detalii de la Andreea Saharov, B2B Corporate Operations Manager şi Cristian Turcin, Lead Cloud Collocation and Professional Services, Orange Business Ziarul Financiar
13:45
Visul lui Andrea Orcel de a transforma UniCredit într-un colos bancar transfrontalier se loveşte de zidul politic al Europei: Berlinul şi Roma blochează megafuziunile care ar remodela harta financiară a continentului şi ar crea primul „campion european” capabil să rivalizeze cu giganţii globali Ziarul Financiar
13:45
​Hotelul Orizont, din nou la vânzare. FEPER, compania care deţine în prezent hotelul din Predeal, cere 10,5 milioane de euro pe imobil Ziarul Financiar
13:15
Acum la ZF Tech Day: Cum a ajuns o soluţie românească de management al flotelor să monitorizeze 150.000 de vehicule pe 3 continente, din Europa şi Asia până în America de Sud? Care sunt cele mai noi funcţionalităţi ale soluţiei şi ce pieţe noi vizează pentru extindere? O discuţie cu Ovidiu Bojan, director executiv, AROBS Transilvania. Ziarul Financiar
13:15
E oficial: Olympian Parks îşi consolidează poziţia pe piaţă prin numirea Anei Dumitrache în funcţia de CEO Ziarul Financiar
13:15
Anda Rojanschi, Partener, Cristina Păduraru, Partener şi Corina Celmare, Avocat senior D&B David şi Baias: Prevenirea decapitalizării artificiale a societăţilor: sancţiuni pentru acţionarii care nu rezolvă situaţia activului net negativ Ziarul Financiar
13:00
ZF Live: Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:30
Şeful Ryanair deschide şampania. Compania aeriană low-cost a înregistrat un profit de 40% în sezonul estival. Pasagerii europeni au ales să călătorească pe continent, în loc să plece peste Atlantic Ziarul Financiar
12:15
Studiu Visa: Peste jumătate dintre români cred că IMM-urile prioritizează interesele consumatorilor, da încrederea poate fi pierdută rapid în absenţa unor măsuri adecvate de securitate a plăţilor Ziarul Financiar
12:15
Curtea Supremă a SUA, în faţa unui verdict istoric: Trump contestat pentru tarifele de urgenţă care ameninţă economia şi investitorii, în timp ce mediul de afaceri şi parlamentarii cer blocarea politicii sale comercial Ziarul Financiar
12:00
Bursă. Compania Romradiatoare, unde este acţionar antrenorul Mircea Lucescu, şi-a adâncit pierderile la 560.000 de lei la finele lunii septembrie Ziarul Financiar
12:00
Compania de construcţii Concelex a finalizat lucrările de consolidare, reabilitare şi dotare a clădirii „Mihai Eminescu” din campusul ASE, urma unei investiţii de 164 milioane lei, susţinută de Ministerul Dezvoltării Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Feper, companie deţinută de Transilvania Investments, anunţă venituri de 50 mil. lei şi un profit de 4 mil. lei în primele nouă luni din an Ziarul Financiar
11:45
ZF Live: Care sunt planurile de investiţii pentru piaţa românească de logistică pentru grupul WDP? Cum poate fi relansată economia? Ziarul Financiar
11:45
Avocaţii de la Clifford Chance Badea au asistat Cris-Tim în legătură cu IPO-ul de 454 mil. lei, care a evaluat compania la 1,33 miliarde lei Ziarul Financiar
11:30
Înfiinţarea Bursei Internaţionale a Moldovei intră în linie dreaptă: BVB şi zece parteneri semnează acordul acţionarilor pentru lansarea pieţei Ziarul Financiar
11:30
OPEC+ suspendă creşterea producţie de petrol pentru începutul anului 2026. Riscul de suprasaturare a pieţei mondiale de petrol crează îngrijorări, mai ales în contextul în care producţia a tot crescut treptat de la începutul anului Ziarul Financiar
11:15
Marius Drenea, cofondator al WebitFactory, dezvoltă 90 de roboţi inteligenţi care să ajute IMM-urile să se digitalizeze: În 2026 vrem să ajutăm peste 300 de companii româneşti să înţeleagă beneficiile inteligenţei artificiale şi să le asistăm în primele etape de dezvoltare şi integrare a acestor soluţii Ziarul Financiar
Adopţia inteligenţei artificiale începe să capete contur în mediul de afaceri românesc, pe fondul unei creşteri accelerate a cererii pentru soluţii de automatizare şi eficientizare. Iar companiile care au testat primele aceste tehnologii încep să devină vectori de promovare într-un ecosistem aflat la început de maturizare.
11:15
Bursă. Compania de IT Bento estimează că va încasa 34 mil. lei dintr-un proiect de optimizare a operaţiunilor unei companii din energie Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:45
Presa spaniolă, anunţ surpriză: Compania Telefónica ia în considerare să cumpere Digi pentru aproape 4 mld. euro, plus 20% faţă de preţul de tranzacţionare Ziarul Financiar
10:30
Filip & Company a asistat DIGI Romania în emisiunea de obligaţiuni de 600 milioane de euro Ziarul Financiar
10:30
EnduroSat, dezvoltator de sateliţi şi furnizor de servicii spaţiale din portofoliul Morphosis Capital Fund II, atrage finanţări de peste 100 mil. dolari şi deschide un nou centru de producţie în Bulgaria Ziarul Financiar
10:15
ZF Live. ROCKWOOL investeşte 150 de milioane de euro într-o nouă linie de producţie la fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Pahova. „Noua linie are o capacitate mai mare, cumulată de peste 2,5 ori faţă de ce era înainte.“ Ziarul Financiar
ROCKWOOL România, parte a grupului danez ROCKWOOL, lider mondial în producţia de vată bazaltică, a demarat construcţia unei a doua linii de producţie, în valoare de 150 de milioane de euro, ce va fi finalizată la jumătatea anului 2027.
10:15
Studiu Raiffeisen Bank: Gen Z pune bani deoparte pentru vacanţe, Gen X pentru copii, iar Baby Boomers pentru urgenţe Ziarul Financiar
10:00
ZF AGROPOWER - Cum a fost în această toamnă însămânţarea de rapiţă? Atingem 1 milion de hectare? De ce pierde porumbul cotă în teren? Ziarul Financiar
09:15
Harta riscurilor imobiliare: ce trebuie să ştie investitorii Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:15
Cum poate deveni industria farmaceutică inovatoare un pilon strategic al economiei româneşti Ziarul Financiar
07:45
Bursă. Karoly Borbely, fost CEO Hidroelectrica: Guvernul trebuie să vină cu optimism, nu doar cu ştiri negative. Mediul privat are nevoie de speranţă şi de încurajare, nu de frică. România are potenţial, dar are nevoie de direcţie Ziarul Financiar
Karoly Borbely, cel care a coordonat comitetul de listare a Hidroelectrica şi director general pentru aproape doi ani, spune că reprezentanţii statului român trebuie să transmită mai multe mesaje de încredere către mediul de business.
07:15
Bursă. Din culisele finanţărilor cu obligaţiuni de sute de milioane de euro ale Romgaz şi Electrica, pregătite cu luni înainte şi încheiate în ore: Marii investitori au stat la coadă pentru energia românească, într-o piaţă unde cererea a depăşit de până la zece ori oferta. Apetitul bun face procesul repetitiv, spun cei implicaţi. „Vrem să facem o emisiune la unu-doi ani“ Ziarul Financiar
Marile reuşite ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti nu se măsoară doar prin randamente de două sau, în cazuri rare, de trei cifre, ci şi prin apetitul investitorilor internaţionali atunci când vine vorba de cumpărarea datoriei emise de aceste companii, unde, deşi statul român rămâne principalul acţionar, se împrumută mai ieftin decât acesta.
06:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Caşcaval de Rucăr şi Brânză de Băişoara Ziarul Financiar
Ziua şi scandalul, nici nu mai ştii care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenţiei opiniei publice.
Acum 24 ore
01:45
Care sunt planurile de investiţii pentru piaţa românească de logistică pentru grupul WDP? Cum poate fi relansată economia? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.00, cu Gijs Klomp, business development manager WDP România Ziarul Financiar
01:45
Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.30, cu avocatul Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi Ziarul Financiar
01:30
De ce investitorii îşi închid businessurile şi pleacă: Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul creşte taxele şi impozitele Ziarul Financiar
01:15
Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul preferă să crească taxele şi impozitele Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.