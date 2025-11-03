Ministerul Finanţelor împrumută la începutul lunii noiembrie 1 mld. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,98% şi 6,63% pe an
Ziarul Financiar, 3 noiembrie 2025 15:30
Ministerul Finanţelor împrumută la începutul lunii noiembrie 1 mld. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,98% şi 6,63% pe an
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
15:30
Acum o oră
15:00
14:45
Acum 2 ore
14:30
14:15
The Guardian: Boom sau un balon care se va sparge? Goana după centrele de date AI aprinde o cursă de 3.000 de miliarde de dolari alimentată de împrumuturi. Uptime Institute: Multe dintre proiectele anunţate cu fanfară nu vor fi construite niciodată # Ziarul Financiar
Furtuna globală a investiţiilor în inteligenţa artificială (AI) produce cifre ameţitoare, iar o cheltuială proiectată de 3.000 de miliarde de dolari pentru centre de date este una dintre ele, potrivit unei analize publicate de The Guardian. Aceste vaste "uzine" digitale reprezintă sistemul nervos central al instrumentelor AI precum ChatGPT (OpenAI) sau Veo 3 (Google), susţinând o tehnologie în care investitorii au pompat sume uriaşe, scrie The Guardian.
14:15
14:15
13:45
ZF Tech Day. Succesul unui produs sau serviciu nu depinde doar de funcţionalităţi - contează şi contextul intern şi alinierea echipei de vânzări. Detalii de la Andreea Saharov, B2B Corporate Operations Manager şi Cristian Turcin, Lead Cloud Collocation and Professional Services, Orange Business # Ziarul Financiar
13:45
Visul lui Andrea Orcel de a transforma UniCredit într-un colos bancar transfrontalier se loveşte de zidul politic al Europei: Berlinul şi Roma blochează megafuziunile care ar remodela harta financiară a continentului şi ar crea primul „campion european” capabil să rivalizeze cu giganţii globali # Ziarul Financiar
13:45
Acum 4 ore
13:15
Acum la ZF Tech Day: Cum a ajuns o soluţie românească de management al flotelor să monitorizeze 150.000 de vehicule pe 3 continente, din Europa şi Asia până în America de Sud? Care sunt cele mai noi funcţionalităţi ale soluţiei şi ce pieţe noi vizează pentru extindere? O discuţie cu Ovidiu Bojan, director executiv, AROBS Transilvania. # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:00
12:30
12:15
12:15
12:00
12:00
11:45
11:45
11:45
Acum 6 ore
11:30
11:30
11:15
Marius Drenea, cofondator al WebitFactory, dezvoltă 90 de roboţi inteligenţi care să ajute IMM-urile să se digitalizeze: În 2026 vrem să ajutăm peste 300 de companii româneşti să înţeleagă beneficiile inteligenţei artificiale şi să le asistăm în primele etape de dezvoltare şi integrare a acestor soluţii # Ziarul Financiar
Adopţia inteligenţei artificiale începe să capete contur în mediul de afaceri românesc, pe fondul unei creşteri accelerate a cererii pentru soluţii de automatizare şi eficientizare. Iar companiile care au testat primele aceste tehnologii încep să devină vectori de promovare într-un ecosistem aflat la început de maturizare.
11:15
10:45
10:30
10:30
10:15
ZF Live. ROCKWOOL investeşte 150 de milioane de euro într-o nouă linie de producţie la fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Pahova. „Noua linie are o capacitate mai mare, cumulată de peste 2,5 ori faţă de ce era înainte.“ # Ziarul Financiar
ROCKWOOL România, parte a grupului danez ROCKWOOL, lider mondial în producţia de vată bazaltică, a demarat construcţia unei a doua linii de producţie, în valoare de 150 de milioane de euro, ce va fi finalizată la jumătatea anului 2027.
10:15
10:00
Acum 8 ore
08:15
07:45
Bursă. Karoly Borbely, fost CEO Hidroelectrica: Guvernul trebuie să vină cu optimism, nu doar cu ştiri negative. Mediul privat are nevoie de speranţă şi de încurajare, nu de frică. România are potenţial, dar are nevoie de direcţie # Ziarul Financiar
Karoly Borbely, cel care a coordonat comitetul de listare a Hidroelectrica şi director general pentru aproape doi ani, spune că reprezentanţii statului român trebuie să transmită mai multe mesaje de încredere către mediul de business.
Acum 12 ore
07:15
Bursă. Din culisele finanţărilor cu obligaţiuni de sute de milioane de euro ale Romgaz şi Electrica, pregătite cu luni înainte şi încheiate în ore: Marii investitori au stat la coadă pentru energia românească, într-o piaţă unde cererea a depăşit de până la zece ori oferta. Apetitul bun face procesul repetitiv, spun cei implicaţi. „Vrem să facem o emisiune la unu-doi ani“ # Ziarul Financiar
Marile reuşite ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti nu se măsoară doar prin randamente de două sau, în cazuri rare, de trei cifre, ci şi prin apetitul investitorilor internaţionali atunci când vine vorba de cumpărarea datoriei emise de aceste companii, unde, deşi statul român rămâne principalul acţionar, se împrumută mai ieftin decât acesta.
06:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Caşcaval de Rucăr şi Brânză de Băişoara # Ziarul Financiar
Ziua şi scandalul, nici nu mai ştii care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenţiei opiniei publice.
Acum 24 ore
01:45
01:45
Care este situaţia la zi cu Liberty Galaţi? Care sunt sunt şansele ca cel mai mare combinat siderurgic să iasă din criză prin găsirea unui alt investitor? Urmăriţi ZF Live luni, 3 noiembrie, ora 12.30, cu avocatul Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi # Ziarul Financiar
01:30
De ce investitorii îşi închid businessurile şi pleacă: Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul creşte taxele şi impozitele # Ziarul Financiar
01:15
Dacă tot sistemul politic care conduce România de sus până jos şi-ar mai reduce puterea birocratică şi fanariotă, companiile private, businessul şi economia ar face mai multe investiţii, ar fi mai competitive şi ar putea să plătească salarii mai mari. Dar guvernul preferă să crească taxele şi impozitele # Ziarul Financiar
00:45
00:45
Opinie Dragoş Damian, Terapia Cluj: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Hunor Kelemen, iată ce vă propun pentru luna noiembrie. Domnilor, hai să rupem ritmul, hai să îngropăm toate scandalurile, hai să vorbim românilor despre Salam Săsesc, Caşcaval de Rucăr şi Brânză de Băişoara # Ziarul Financiar
Ziua şi scandalul, nici nu mai ştii care scandal este adevărat sau este fabricat din lipsa de subiect de distragere sau captare a atenţiei opiniei publice.
00:15
Bursă. Obligaţiunile emise de Lăptăria cu Caimac au atras 68 de investitori şi o sumă totală de 3 milioane de euro # Ziarul Financiar
Între 28 şi 30 octombrie, 68 de investitori au cumpărat obligaţiuni emise de Agroserv Măriuţa (simbol bursier MILK), compania care operează brandul de lactate Lăptăria cu Caimac.
00:15
Berlinul speră că tehnologia fuziunii nucleare va asigura Germaniei energie curată şi fiabilă din abundenţă, însă criticii spun că este o risipă de bani în condiţiile în care aceasta nu va soluţiona problemele legate de climat şi energie pe termen scurt, scrie Deutsche Welle.
00:15
Bursă. Unde ne plasăm banii: Vreţi o dobândă sigură de 6,3% în euro pe 10 ani? Atunci puteţi cumpăra titluri de stat Fidelis de noiembrie # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 7-14 noiembrie 2025, o nouă ediţie a programului Fidelis, prin care populaţia poate investi în titluri de stat denominate în lei şi în euro, listate la Bursa de Valori Bucureşti.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Rareş Mihăilă, InvesteşteLaBursă.ro: Am lichidat Transgaz cu un randament de 120% şi am acumulat la Premier Energy şi Transilvania Broker, unde văd potenţial # Ziarul Financiar
Ultima ediţie din luna octombrie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi l-a avut invitat pe Rareş Mihăilă, investitor la Bursa de Valori Bucureşti şi administrator al platformei InvesteşteLaBursă.ro, care a discutat despre modificările din portofoliu, ofertele de liastare recent derulate de Grup EM şi Cris-Tim, potenţialele politici de dividend ale emitenţilor, comunicarea dintre companii şi piaţă şi finalul de an la BVB.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.