Raluca Turcan critică reducerea numărului de muncitori străini: O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri

16:30

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) au transmis o reacție la acuzațiile liderului AUR, George Simion, potrivit cărora nu s-a luat nicio măsură după ce el ar fi fost amenințat cu moartea. Oficialii IGPR au subliniat că orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor este tratată … Articolul Reacția IGPR la acuzațiile lui George Simion: „Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor” apare prima dată în Main News.