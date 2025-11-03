AUR a anunțat susținerea Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria București

15:20

Guvernul Bolojan a reușit, pentru prima dată în acest an, să se împrumute în lei cu dobânzi sub 7%. Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost realizată o operațiune de succes prin care riscul de refinanțare al datoriei publice a fost redus. Cheltuielile cu dobânzile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut când erau … Articolul Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% apare prima dată în Main News.