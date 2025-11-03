Încă o fabrică se închide în România. Aproximativ 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă după ce Aptiv, care producea componente auto în judeţul Arad, mută producţia în afara UE

18:15

Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară ro­mâ­nească a ajuns la final, operaţiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte începând cu 31 octombrie 2025. După finalizarea fuziunii, Intesa ar urma să crească prezenţa grupului italian pe piaţa bancară locală şi să urce în topul după active, ţintind top 10 bănci mari. Intesa a anticipat că îşi va dubla după această tranzacţie prezenţa în România, ţară în care este activă din 1996, după ce în anul 2024 avea o cotă de piaţă după active de circa 1% (0,9%) şi ocupa locul 15 în topul bancar românesc.