Acord între Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru susţinerea investiţiilor destinate infrastructurii şi comunităţilor locale
Ziarul Financiar, 3 noiembrie 2025 21:30
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au anunţat încheierea unui acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de investiţii destinate infrastructurii şi comunităţilor locale, derulate de către autorităţile publice locale şi de companiile din subordinea acestora.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
21:30
Acord între Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru susţinerea investiţiilor destinate infrastructurii şi comunităţilor locale # Ziarul Financiar
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au anunţat încheierea unui acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de investiţii destinate infrastructurii şi comunităţilor locale, derulate de către autorităţile publice locale şi de companiile din subordinea acestora.
21:30
21:30
De la un job la stat la un business de 500.000 de lei. Povestea Oanei Zidaru, Oz Style – ondulator fără căldură: “Am ales să risc totul pentru un vis şi în primul an de la lansare am ajuns la o cifră de afaceri cu şase cifre. Din 2023 am listat produsele şi pe eMAG, iar acum circa 30% din profitul brandului provine din vânzările de pe marketplace-ul eMAG. # Ziarul Financiar
21:30
Acum o oră
21:00
21:00
Acum 2 ore
20:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: România va primi 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru producţie militară. Vrem să folosim mecanismul pentru a salva şantierul naval de la Mangalia # Ziarul Financiar
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că România va beneficia de 16 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin programul SAFE, bani care vor fi direcţionaţi atât către industria naţională de apărare, cât şi către infrastructura de transport cu rol strategic.
Acum 4 ore
18:45
18:30
18:15
Cum stau românii cu stresul financiar, cum fac faţă plăţii creditelor şi datoriilor? Cum pot fi reeşalonate datoriile care ajung la scadenţă şi nu pot fi plătite acum? Urmăriţi ZF Live marţi, 4 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Monica Cabat, directorul de marketing şi digital collection KRUK România # Ziarul Financiar
18:15
Cum merge businessul şi economia în această perioadă şi ce se anunţă pentru 2026? Cum poate fi dezvoltată mai mult bursa, cum pot atrage finanţare de pe bursă companiile antreprenoriale româneşti? Urmăriţi ZF Live marţi, 4 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef al Libra Bank # Ziarul Financiar
18:15
Cum stă România la inegalitatea veniturilor: Locul 18 în UE, cea mai bună poziţie din ultimii 10 ani. Slovacia are cea mai redusă inegalitate socială, în timp ce Bulgaria are cea mai mare inegalitate # Ziarul Financiar
Coeficientul Gini, care măsoară inegalitatea veniturilor populaţiei, a ajuns la valoarea de 28 în România, în 2024, cea mai mică valoare înregistrată de România din ultimii 10 ani, după cum arată datele de la Eurostat. Cu această valoare a indicatorului, România este pe locul 18 în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene. În 2023, de exemplu, România se poziţiona pe locul 10 în UE după coeficientul Gini, cu o valoare de 31 a acestui indicator.
18:15
Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară românească, la final. Intesa Sanpaolo poate urcă în topul bancar după finalizarea fuziunii cu First Bank, de pe locul 15, ţintind top 10 bănci mari. Iar First Bank dispare din statisticile bancare # Ziarul Financiar
Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară românească a ajuns la final, operaţiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte începând cu 31 octombrie 2025. După finalizarea fuziunii, Intesa ar urma să crească prezenţa grupului italian pe piaţa bancară locală şi să urce în topul după active, ţintind top 10 bănci mari. Intesa a anticipat că îşi va dubla după această tranzacţie prezenţa în România, ţară în care este activă din 1996, după ce în anul 2024 avea o cotă de piaţă după active de circa 1% (0,9%) şi ocupa locul 15 în topul bancar românesc.
18:00
Acum 6 ore
17:30
17:30
17:15
Cine spune că e criză? Românii au cheltuit o sumă record pentru vacanţe în străinătate în 2024, aproape 10 miliarde de euro, de 25 de ori mai mult faţă de acum douăzeci de ani # Ziarul Financiar
Vacanţele au devenit o necesitate pe lista cheltuielilor românilor, iar asta e confirmat de cifrele privind sumele pe care turiştii români le cheltuie pe vacanţele în afara ţării.
17:15
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România: Producţia românească de carne de porc este în creştere, se fac investiţii în ferme de reproducţie, dar mai avem de recuperat golul lăsat de pesta porcină. România este una dintre cele mai mari pieţe de consum de carne de porc din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de 37 kg/locuitor anual # Ziarul Financiar
Producţia internă de porci este estimată la aproximativ 3,4 milioane de capete în anul 2025, înregistrând o uşoară creştere în ultimii doi ani, spune Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).
17:15
17:15
16:45
16:45
Cosmin Cosma, CEO şi cofondator Finqware, Preşedinte Asociaţia Română Fintech: Nu poţi să te gândeşti la AI dacă nu ai făcut o curăţare pe zona digitală a busienssului. Dacă încă descarci fişiere excel şi dacă încă ai oameni care fac copy-paste dintr-un excel în altul, eşti destul de departe de AI # Ziarul Financiar
16:45
Viaţa de după pandemie şi boomul vacanţelor în străinătate: Câţi bani cheltuie românii pe city-breakuri şi sejururi în străinătate? Anul acesta sumele trec de 10 mld. euro, de 25 de ori mai mult faţă de acum douăzeci de ani # Ziarul Financiar
Vacanţele au devenit o necesitate pe lista cheltuielilor românilor, iar asta e confirmat de cifrele privind sumele pe care turiştii români le cheltuie pe vacanţele în afara ţării.
16:45
România câştigă teren în faţa Austriei. Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutul anului 2026 după ce îşi va reduce activitatea din Austria. Timişoara este cel mai important centru de producţie a bicicletelor din ţară # Ziarul Financiar
Producătorul austriac de biciclete Simplon a anunţat deschiderea unei unităţi de producţie la Timişoara la începutului anului 2026, potrivit publicaţiei austriece Der Standard. Compania va deschide fabrica din Timişoara împreună cu un partener de asamblare, IKO Sportartikel.
16:45
Cum văd anul 2026 cei mai puternici executivi din comerţul alimentar local: Un an al chibzuinţei şi marcat de provocări. „Vedem o economie care face eforturi să îşi regăsească echilibrul după ani de incertitudini“ # Ziarul Financiar
Un an al chibzuinţei. Un an marcat de provocări şi incertitudini. Un an al consolidării şi al adaptării inteligente.
16:30
ZF Live. Alin Burcea, preşedintele ANAT: Ne aşteptăm la un an 2026 slab din cauza scăderii puterii de cumpărare. În turismul intern, lucrurile stau foarte prost. # Ziarul Financiar
Creşterea taxelor, a facturilor şi a preţurilor în general au dus la scăderea puterii de cumpărare, iar efectele asupra bugetelor oamenilor se vor resimţi şi anul viitor. Operatorii din turism se aşteaptă la un an 2026 slab din perspectiva cererii turistice, atât pentru pachetele de vacanţă în afara ţării, cât şi în destinaţiile locale.
16:30
16:15
16:00
Acum 8 ore
15:30
15:00
14:45
14:30
14:15
The Guardian: Boom sau un balon care se va sparge? Goana după centrele de date AI aprinde o cursă de 3.000 de miliarde de dolari alimentată de împrumuturi. Uptime Institute: Multe dintre proiectele anunţate cu fanfară nu vor fi construite niciodată # Ziarul Financiar
Furtuna globală a investiţiilor în inteligenţa artificială (AI) produce cifre ameţitoare, iar o cheltuială proiectată de 3.000 de miliarde de dolari pentru centre de date este una dintre ele, potrivit unei analize publicate de The Guardian. Aceste vaste "uzine" digitale reprezintă sistemul nervos central al instrumentelor AI precum ChatGPT (OpenAI) sau Veo 3 (Google), susţinând o tehnologie în care investitorii au pompat sume uriaşe, scrie The Guardian.
14:15
14:15
13:45
ZF Tech Day. Succesul unui produs sau serviciu nu depinde doar de funcţionalităţi - contează şi contextul intern şi alinierea echipei de vânzări. Detalii de la Andreea Saharov, B2B Corporate Operations Manager şi Cristian Turcin, Lead Cloud Collocation and Professional Services, Orange Business # Ziarul Financiar
13:45
Visul lui Andrea Orcel de a transforma UniCredit într-un colos bancar transfrontalier se loveşte de zidul politic al Europei: Berlinul şi Roma blochează megafuziunile care ar remodela harta financiară a continentului şi ar crea primul „campion european” capabil să rivalizeze cu giganţii globali # Ziarul Financiar
13:45
Acum 12 ore
13:15
Acum la ZF Tech Day: Cum a ajuns o soluţie românească de management al flotelor să monitorizeze 150.000 de vehicule pe 3 continente, din Europa şi Asia până în America de Sud? Care sunt cele mai noi funcţionalităţi ale soluţiei şi ce pieţe noi vizează pentru extindere? O discuţie cu Ovidiu Bojan, director executiv, AROBS Transilvania. # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:00
12:30
12:15
12:15
12:00
12:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.