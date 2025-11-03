Prevestirile apocaliptice privitoare la impactul devastator al tarifelor lui Trump nu s-au adeverit: economia americană o duce bine, iar în Europa companiile s-au adaptat. Vor ajunge totuşi tarifele să doară tare într-un final?

00:15

Preţul unei cafele a suferit creşteri majore în ultimii ani, chiar şi de 2-3 ori în unele cazuri, iar aceste scumpiri au fost cauzate de un cumul de factori in­terni sau externi. În acest caz, creşte­rea costurilor de pe plan local s-a su­pra­pus cu o creştere a preţului cafelei la nivel internaţional, iar consuma­torul român este nevoit să suporte toate aceste schimbări şi să plătească mai mult pentru o cafea.