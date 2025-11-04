Filip & Company a asistat BCR şi BRD în cadrul ofertei publice iniţiale a Cris Tim Family Holding
Ziarul Financiar, 4 noiembrie 2025 10:00
ZF Live. Remus Borza, administrator concordativ: Care este situaţia la zi la Liberty? Care sunt şansele să iasă combinatul din criză? Situaţie critică la Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic: Suntem într-un blocaj. Am venit cu patru variante de salvare a combinatului dar niciuna nu a fost agreată. Guvernul ar trebui să accepte vânzarea accelerată a core-businessului # Ziarul Financiar
Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, un colos cu afaceri de 2,1 mld. lei, este într-o situaţie critică, în condiţiile în care comitetul interministerial nu a agreat niciuna din variantele propuse de administratorii concordatari şi ar vrea închirierea combinatului.
Microarhitecturi de well-being sau cum alegerea canapelei potrivite îţi transformă casa într-o oază de relaxare? Galerie FOTO # Ziarul Financiar
Aerul nomad al verii goleşte de interes spaţiile interioare, dar cu cât temperaturile scad, cu atât „acasă“ capătă mai multă atenţie.
Cristian Secoşan, Delgaz Grid: Lucrăm cu 2.300 de furnizori direcţi şi indirecţi, dintre care peste 95% sunt firme româneşti. Investiţiile în reţele generează PIB şi menţin zeci de mii de locuri de muncă, dar nimeni nu investeşte ca să piardă # Ziarul Financiar
Investiţiile în reţelele de energie au un impact direct în PIB şi în stabilitatea multor companii antreprenoriale locale, dar au nevoie de un cadru de reglementare conectat la realitatea pieţei şi la riscurile investiţionale, care să asigure recuperarea costurilor şi o rentabilitate adecvată.
ZF IT Generation. Start-up Update. Alina Georgescu, Catalyst Romania: Până acum am investit circa 25 mil. euro din al doilea fond. Avem 11 companii în portofoliu şi o să mai adăugăm încă 3-4 în decurs de un an. Piaţa de start-up-uri din România a crescut vizibil # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Catalyst Romania a realizat până în prezent 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său (Catalyst Romania Fund 2), lansat la începutul anului 2022 cu o sumă totală de 50 de milioane de euro. Din această sumă, Catalyst a investit până acum aproximativ 25 de milioane de euro, fiind incluse aici nu doar cele 11 investiţii noi, ci şi runde de tip follow-on, în companii aflate deja în portofoliu.
Bursă. Campanie ZF. România are 1 milion de investitori în fonduri mutuale cu active de 52 mld. lei. Ce trebuie să ştie un client atunci când îşi alege un fond mutual # Ziarul Financiar
Un fond mutual este un vehicul de investiţii care adună banii mai multor investitori şi îi plasează într-un portofoliu administrat profesionist. Acesta poate include acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat sau alte instrumente financiare, în funcţie de strategia fondului.
Bursă. OMV Petrom s-a distanţat la 4 mld. lei de Hidroelectrica, la o lună după ce a redevenit cea mai mare companie listată, în timp ce Romgaz a redus diferenţa de capitalizare faţă de Hidro la 17,6 mld. lei, de la 35 mld. lei la început de an. Urcă Romgaz pe 2? De ce are nevoie Hidro să crească? # Ziarul Financiar
OMV Petrom (simbol bursier SNP), cel mai mare producător de carburanţi din România, s-a distanţat la 4,3 mld. lei de Hidroelectrica (H2O), la o lună după ce a reuşit să o depăşească şi să redevină după doi ani cea mai mare companie listată de la Bursa de Valori Bucureşti.
Gentle Monster a fost fondată în 2011 în Seul de Hankook Kim şi Jay Oh, ca un brand de ochelari de lux care să combine estetică avangardistă şi retail experienţial. În primii ani, compania a primit sprijin din partea antreprenorului coreean Jae Wook Oh — circa 100.000 de dolari în 2012 — pentru a lansa producţia de rame, în Daegu (n.red. oraş în Coreea de Sud) şi China, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
Valoarea medie a unui împrumut dat de Provident în 2025 a depăşit 4.900 lei, iar cel mai mare volum de credite din urban a fost în Bucureşti, de 262 mil. euro # Ziarul Financiar
Valoarea medie a unui împrumut acordat de Provident în anul 2025 a fost de 4.907 lei şi cel mai mare volum de credite acordat în urban a fost în Bucureşti, totalizând 262 mil. euro, iar în mediul rural, cel mai mare volum de finanţări a fost în judeţul Dâmboviţa, de 54,5 mil. euro, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Provident
2B Intelligent Soft (simbol bursier BENTO), companie specializată în dezvoltarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi cloud, a anunţat semnarea unui contract semnificativ, în calitate de subcontractant, într-un proiect IT din sectorul energiei.
Bursă. Feper, venituri de 50 mil. lei şi profit de 4 mil. lei la finele lunii septembrie # Ziarul Financiar
Producătorul de echipamente industriale Feper (simbol bursier FEP), cu activitate şi în sectorul hotelier, a raportat venituri de 50,2 mil. lei în intervalul ianuarie-septembrie 2025, cu 8,2% peste nivelul aceleiaşi perioade de anul trecut.
Prevestirile apocaliptice privitoare la impactul devastator al tarifelor lui Trump nu s-au adeverit: economia americană o duce bine, iar în Europa companiile s-au adaptat. Vor ajunge totuşi tarifele să doară tare într-un final? # Ziarul Financiar
Când preşedintele american Donald Trump a anunţat ample tarife în aprilie, economiştii au anticipat o creştere dramatică a inflaţiei şi şanse ridicate de recesiune. Companiile şi consumatorii şi-au făcut stocuri pentru a o lua înaintea scumpirilor. Acum, îngrijorările respective par exagerate, scrie The Wall Street Journal.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: „Aceasta este o oportunitate unică şi dacă o vom rata şi vom continua să avansăm încet şi separat, singura opţiune rămasă va fi să dezbatem dacă, peste câţiva ani, vrem să fim o colonie americană sau o colonie chineză“ # Ziarul Financiar
Anul 2028, data aleasă recent de Consiliul European pentru finalizarea definitivă a Pieţei Unice, ar putea deveni noul 1992. Este o provocare dificilă şi solicitantă, dar şi singura modalitate posibilă de a reda impuls şi forţă proiectului european, scrie Enrico Letta într-o opinie publicată de cotidianul spaniol El Pais.
Bursă. Cât poate să mai crească Nvidia? De la 1.000 de miliarde de dolari în iunie 2023, dublare în şase luni, pe urmă 3.000 mld. dolari în vara lui 2024 şi acum 5.000 mld. dolari şi o pondere istorică în S&P50 # Ziarul Financiar
Producătorul de cipuri video Nvidia continuă să fie privit de mulţi analişti ca o companie cu potenţial semnificativ de creştere, dar şi cu riscuri pe măsură, chiar şi după o creştere de nu mai puţin de cinci ori în ultimii doi ani. În octombrie 2025 Nvidia a devenit prima firmă care a depăşit o capitalizare de piaţă de 5.000 de mld. dolari.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Brendea, Prime Transaction: Avem cel mai bun an bursier din 2019 dacă luăm în calcul randamentele totale ale dividendelor # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a încheiat intervalul ianuarie-octombrie cu o creştere de 34,7% prin indicele de referinţă BET şi, după o lungă serie de maxime istorice, şi-a consolidat poziţia în topul european al randamentelor pieţelor de capital, depăşind astfel prognozele participanţilor bursieri din primele luni ale anului, spune Alin Brendea, analist la casa de brokeraj Prime Transaction, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
Ana Dumitrache preia conducerea Olympian Parks: Platforma Helios Phoenix mizează pe extindere regională şi creştere organică accelerată # Ziarul Financiar
Olympian Parks, una dintre cele mai importante platforme de dezvoltare de parcuri industriale şi logistice din România, parte a grupului Helios Phoenix, a anunţat recrutarea Anei Dumitrache în funcţia de CEO, marcând o nouă etapă în strategia de consolidare şi extindere a companiei pe piaţa locală.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Ar putea cafeaua să mai sufere noi scumpiri? „Nu mai e loc de scumpiri. Dacă vor mai exista creşteri, omul va consuma mai puţin şi nimeni nu îşi doreşte asta“ # Ziarul Financiar
Preţul unei cafele a suferit creşteri majore în ultimii ani, chiar şi de 2-3 ori în unele cazuri, iar aceste scumpiri au fost cauzate de un cumul de factori interni sau externi. În acest caz, creşterea costurilor de pe plan local s-a suprapus cu o creştere a preţului cafelei la nivel internaţional, iar consumatorul român este nevoit să suporte toate aceste schimbări şi să plătească mai mult pentru o cafea.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Impozitul minim pe cifra de afaceri a frânat investiţiile şi extinderea companiilor. Stefano Albarosa: „Când plăteşti 55% din profit în taxe, nu mai ai cum să dezvolţi economia“ # Ziarul Financiar
Stefano Albarosa, CEO al AIC Group – compania care comercializează pe piaţa locală camioanele Ford Trucks şi autobuzele Otokar –, a subliniat în cadrul emisiunii CEC Bank pentru afaceri româneşti că povara fiscală este tot mai mare, iar menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile. „Noi am oprit investiţiile pentru că banii care trebuia direcţionaţi către dezvoltare s-au dus în taxe. Când plăteşti 55% din profit în impozite, nu mai ai resurse pentru extindere.“
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. O familie de antreprenori ţinteşte afaceri de 1 mil. euro cu trei centre de activităţi sportive recreative sub brandurile Jumping House şi Skateland „Vrem să deschidem o nouă locaţie“ # Ziarul Financiar
Skyland Park, compania care operează centrele de activităţi sportive recreative Jumping House şi Skateland, a căror poveste începe în urmă cu şase ani, a ajuns în 2024 la o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei, aproape dublu faţă de anul precedent.
Creşterea taxelor şi dobânzile mari îşi spun cuvântul: Şi în septembrie creditarea de consum a mers încet # Ziarul Financiar
Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet şi în luna septembrie după vacanţa din august, apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei temperându-se vizibil, astfel că volumul finanţărilor de acest tip nu a depăşit pragul de 4 mld. lei, după cum indică datele BNR.
eMAG investeşte 163 mil. lei în AI pentru un nou asistent de shopping şi funcţionalităţi pentru companiile care vând pe marketplace. Investiţiile totale ale grupului depăşesc 1,2 mld. lei. Cifra de afaceri a eMAG Group a crescut cu 12% în ultimul an fiscal (încheiat la 31 martie 2025), iar eMAG România a înregistrat un avans de 17% # Ziarul Financiar
Grupul eMAG a bugetat 163 de milioane de lei pentru „AI şi tehnologie pentru personalizare şi creşterea productivităţii” în anul fiscal curent, investiţie care se materializează într-un nou asistent de shopping conversaţional bazat pe AI pentru clienţi, care va fi lansat public după sezonul de vârf de la finalul anului, dar şi în noi unelte dedicate sellerilor din marketplace, precum MIRA şi Magic Listing, menite să le automatizeze operaţiunile.
ZF Agropower. Suprafaţa cultivată cu rapiţă continuă să crească în fermele româneşti după ce în 2025 cultura a fost un pariu câştigător. Porumbul pierde teren după doi ani de veri toride, însă şi rapiţa resimte acum efectele secetei de toamnă din vestul ţării # Ziarul Financiar
Rapiţa a fost un pariu câştigător pentru fermieri în 2025, aducând o producţie record în istoria României, de 2,4 milioane de tone, care ne-a urcat pe locul al patrulea în Uniunea Europeană, însă perspectivele pentru 2026 sunt mai puţin optimiste.
Blocaj la Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, cu 3.800 de angajaţi. Remus Borza, administratorul concordatar acuză comitetul interministerial că nu ia nicio decizie, venind cu o idee ciudată, de a închirieria combinatul, de parcă ar fi un salon de evenimente. Să-l închiriem cu ziua. Combinatul are nevoie de 200 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Acord între Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru susţinerea investiţiilor destinate infrastructurii şi comunităţilor locale # Ziarul Financiar
Banca Transilvania şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) au anunţat încheierea unui acord pentru susţinerea dezvoltării proiectelor de investiţii destinate infrastructurii şi comunităţilor locale, derulate de către autorităţile publice locale şi de companiile din subordinea acestora.
De la un job la stat la un business de 500.000 de lei. Povestea Oanei Zidaru, Oz Style – ondulator fără căldură: “Am ales să risc totul pentru un vis şi în primul an de la lansare am ajuns la o cifră de afaceri cu şase cifre. Din 2023 am listat produsele şi pe eMAG, iar acum circa 30% din profitul brandului provine din vânzările de pe marketplace-ul eMAG. # Ziarul Financiar
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: România va primi 16 miliarde de euro prin programul SAFE pentru producţie militară. Vrem să folosim mecanismul pentru a salva şantierul naval de la Mangalia # Ziarul Financiar
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că România va beneficia de 16 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin programul SAFE, bani care vor fi direcţionaţi atât către industria naţională de apărare, cât şi către infrastructura de transport cu rol strategic.
Cum stau românii cu stresul financiar, cum fac faţă plăţii creditelor şi datoriilor? Cum pot fi reeşalonate datoriile care ajung la scadenţă şi nu pot fi plătite acum? Urmăriţi ZF Live marţi, 4 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Monica Cabat, directorul de marketing şi digital collection KRUK România # Ziarul Financiar
Cum merge businessul şi economia în această perioadă şi ce se anunţă pentru 2026? Cum poate fi dezvoltată mai mult bursa, cum pot atrage finanţare de pe bursă companiile antreprenoriale româneşti? Urmăriţi ZF Live marţi, 4 noiembrie, ora 12.30, o discuţie cu Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef al Libra Bank # Ziarul Financiar
Cum stă România la inegalitatea veniturilor: Locul 18 în UE, cea mai bună poziţie din ultimii 10 ani. Slovacia are cea mai redusă inegalitate socială, în timp ce Bulgaria are cea mai mare inegalitate # Ziarul Financiar
Coeficientul Gini, care măsoară inegalitatea veniturilor populaţiei, a ajuns la valoarea de 28 în România, în 2024, cea mai mică valoare înregistrată de România din ultimii 10 ani, după cum arată datele de la Eurostat. Cu această valoare a indicatorului, România este pe locul 18 în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene. În 2023, de exemplu, România se poziţiona pe locul 10 în UE după coeficientul Gini, cu o valoare de 31 a acestui indicator.
Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară românească, la final. Intesa Sanpaolo poate urcă în topul bancar după finalizarea fuziunii cu First Bank, de pe locul 15, ţintind top 10 bănci mari. Iar First Bank dispare din statisticile bancare # Ziarul Financiar
Fuziunea dintre italieni şi americani pe piaţa bancară românească a ajuns la final, operaţiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte începând cu 31 octombrie 2025. După finalizarea fuziunii, Intesa ar urma să crească prezenţa grupului italian pe piaţa bancară locală şi să urce în topul după active, ţintind top 10 bănci mari. Intesa a anticipat că îşi va dubla după această tranzacţie prezenţa în România, ţară în care este activă din 1996, după ce în anul 2024 avea o cotă de piaţă după active de circa 1% (0,9%) şi ocupa locul 15 în topul bancar românesc.
Cine spune că e criză? Românii au cheltuit o sumă record pentru vacanţe în străinătate în 2024, aproape 10 miliarde de euro, de 25 de ori mai mult faţă de acum douăzeci de ani # Ziarul Financiar
Vacanţele au devenit o necesitate pe lista cheltuielilor românilor, iar asta e confirmat de cifrele privind sumele pe care turiştii români le cheltuie pe vacanţele în afara ţării.
Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România: Producţia românească de carne de porc este în creştere, se fac investiţii în ferme de reproducţie, dar mai avem de recuperat golul lăsat de pesta porcină. România este una dintre cele mai mari pieţe de consum de carne de porc din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de 37 kg/locuitor anual # Ziarul Financiar
Producţia internă de porci este estimată la aproximativ 3,4 milioane de capete în anul 2025, înregistrând o uşoară creştere în ultimii doi ani, spune Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).
