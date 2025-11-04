07:10

În 2025, Vagan Safarian, în vârstă de 64 de ani, care aștepta procesul pentru dublă omucidere, a scris o cerere prin care își exprima dorința de a semna un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse și de a pleca la război împotriva Ucrainei. Cu doar câțiva ani în urmă, Safarian a fost eliberat din colonia penitenciară, unde a petrecut 18 ani pentru o altă crimă. Nu voia să se întoarcă după gratii, iar dorința lui a fost îndeplinită. Potrivit unor surse media, în primăvara anului 2025, dosarul penal al lui Safarian a fost suspendat, iar el însuși a plecat ca membru al unei unități de asalt în așa-numita „zonă SVO”.