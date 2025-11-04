Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului

09:00

Cei trei oameni arestați preventiv după explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova cer să fie lăsați în libertate. Au ajuns după gratii un angajat de la Distrigaz și doi de la firma chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi făcut bine treaba, ceea ce a dus la tragedia în care trei femei au murit.