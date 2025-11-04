Ministrul Liviu-Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit la București cu amiralul Pierre Vandier (SACT), cu o zi înainte de NATO-Industry Forum 2025
Digi24.ro, 4 noiembrie 2025 13:50
Ministrul Apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit marţi, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
• • •
Acum 15 minute
14:20
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
14:20
KazMunayGas, proprietar al Rompetrol, continuă să lucreze cu Lukoil, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA
Compania KazMunayGas (KMG) din Kazahstan şi Lukoil din Rusia, recent sancţionată de SUA, continuă să lucreze la proiecte comune în conformitate cu obligaţiile contractuale, a relatat marţi agenţia rusă Interfax citând un oficial al companiei din Kazahstan.
14:20
Forțele speciale de la Chișinău au descoperit un adevărat arsenal la un grup criminal: grenade, kalașnikov, aruncătoare RPG
Forțele speciale din Republica Moldova au descins la un grup criminal organizat care extorca datorii fictive de la mai multe persoane. Poliția de la Chișinău a găsit, în timpul perchezițiilor un adevărat arsenal în locuințele suspecților.
Acum 30 minute
14:10
Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc"
Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc”
Acum o oră
14:00
Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu. „Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.
14:00
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari).
14:00
Belgia a ordonat armatei să doboare dronele care survolează bazele militare: „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16"
Armata belgiană a primit ordin să doboare orice drone neidentificate care survolează bazele sale militare după trei nopți consecutive de încălcări ale spațiului aerian, a anunțat luni șeful Apărării al forțelor armate, Frederik Vansina, potrivit agenției de știri Belga, relatează Kyiv Post.
14:00
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, potrivit BBC.
13:50
Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului
Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.
13:50
Ministrul Liviu-Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit la București cu amiralul Pierre Vandier (SACT), cu o zi înainte de NATO-Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Ministrul Apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit marţi, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
Acum 2 ore
13:30
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Noi date în cazul avionului rămas pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, iar femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.
13:30
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a îndemnat, din nou, la boicotarea alegerilor locale. El a declarat marți, prezent la controlul judiciar, că „alegerile sunt o farsă”. Întrebat dacă candidatura Ancăi Alexandrescu nu reprezintă o trădare, el a afirmat că „fiecare face cum crede”.
13:20
Provocare uriașă din partea lui Kim Jong Un. Phenianul a lansat mai multe rachete chiar înainte ca Pete Hegseth să ajungă la demarcație
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană, a declarat marţi armata sud-coreeană pentru AFP, potrivit news.ro.
13:20
Ce a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu interdicția de a fuma în închisoare
Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare, transmite AFP.
13:10
Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată
Infirmiera filmată în timp ce lovea o pacientă de la un centru din Bihor pentru persoane cu dizabilități a fost reținută de poliție. Imaginile cu incidentul care a avut loc duminică au fost publicate luni pe internet.
13:10
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii. Când va fi redeschis lăcaşul
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
13:00
Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul al treilea din 2025. Cele mai mari creșteri sunt la autobuze și microbuze
Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșteri au fost înregistrate la toate categoriile de vehicule, de la autoturisme cu un plus de 19,4%, până la motociclete și autobuze, cu creșteri de 22,6%, respectiv 36,4%.
12:50
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său Volodimir, pilot de drone, a fost ucis pe 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusă a lovit locul în care trupele erau decorate.
12:40
Desenele animate, noua țintă a Kremlinului. Serialul „Mașa și Ursul", în pericol de a fi interzis pentru că promovează emanciparea
Desenele animate au intrat în vizorul Kremlinului. Cel mai de succes serial de animație riscă să fie interzis pentru că ar contrazice valorile tradiționale. Producția rusească a declanșat o dezbatere aprinsă în rândul politicienilor, politologilor și scriitorilor. Mașa, personajul principal al serialului, este acuzată că ar avea un comportament capricios și ar promova un model periculos de independență.
Acum 4 ore
12:30
Jonathan Bailey, desemnat „cel mai sexy bărbat în viață" în 2025. El este cunoscut pentru rolurile din „Wicked" și „Bridgerton"
Actorul englez Jonathan Bailey a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață”, potrivit revistei People. Britanicul, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut pentru rolurile din „Wicked” și „Bridgerton”. Bailey a declarat că este onorat să primească această distincție și a glumit că a împărtășit vestea doar cu câinele său, Benson.
12:20
Ședință a Coaliției: Liderii vor discuta despre pensiile magistraților și salariul minim. Cu ce propunere ar putea veni Ilie Bolojan
Liderii Coaliției se întâlnesc marți în ședință, unde ar urma să dezbată subiectul reformei pensionării magistraților dar și propunerea de a majora salariul minim. Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziție în care magistrații să ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani, iar aceasta să crească cu mai mult de 10 ani cât e în proiectul actual, potrivit surselor Digi24.
12:20
Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani"
Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale.
12:10
Cel mai singuratic elefant din lume a murit. Ce l-a ucis pe Shankar, pachidermul care a trăit singur din 2001
Un virus transmis de rozătoare a dus la moartea singurului elefant african din grădina zoologică din Delhi, capitala Indiei, au declarat oficialii pentru BBC.
12:10
Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1% în luna septembrie. Energia, principalul motor al scumpirilor
Prețurile din industrie au crescut cu 6,1% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterile vin în special din zona energiei, iar economiștii avertizează: atunci când fabricile se confruntă cu scumpiri, ele se vor reflecta, mai devreme sau mai târziu, și în prețurile plătite de consumatori.
11:50
Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din Capitală: jumătate de la filiala București, restul de la centru (surse)
Conducerea PNL a validat oficial candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală Capitalei. Potrivit informațiilor Digi24.ro, liberalii i-au stabilit și bugetul de campanie – 600.000 de euro, de la filiala București, dar și din fondurile centrale ale partidului.
11:40
Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz
Echipele Distrigaz Sud Reţele încep marţi săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuţie a gazelor naturale şi reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona străzii Vicina, sectorul 5 al Capitalei, unde s-a produs explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. Potrivit companiei, alimentarea cu gaze naturale la acest bloc va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE şi contractate de către clienţi vor verifica instalaţiile din apartamente şi vor atesta că acestea funcţionează în siguranţă. În cazul consumatorilor din ansamblul de blocuri afectat de explozie alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează compania.
11:40
Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi
Procurorii polonezi au acuzat doi cetățeni ruși de spionaj și colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).
11:20
Corupția, principala problemă a Ucraine în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi.
11:20
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primet un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcţioneze, conform unei înregistrări video devenită virală, în care astronauţii pot fi văzuţi savurând pentru prima dată aripioare de pui şi fripturi proaspăt preparate, transmite marţi agenţia Xinhua, scrie Agerpres.
11:10
Leucemiile sunt boli ale sângelui care afectează celulele albe, alterând funcția imunitară și producția normală de celule sanguine. Care pot fi cauzele, ce simptome pot prezenta pacienții, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.
11:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
10:50
Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale"
Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene privind „zidul anti-drone”, a declarat ministrul adjunct al Apărării al țării, relatează Bloomberg.
10:50
Un accident a avut loc marți, în cartierul Drumul Taberei din București, între un tramvai şi un autobuz. Opt persoane au fost rănite.
10:50
Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.
10:50
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la Pentagon, tulburându-i priorităţile. „Avem planuri foarte secrete"
Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al Apărării a răspuns rapid: „Da, să trăiţi”. Însă mai mulţi oficiali ai Pentagonului care au vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului au descris sentimentul de şoc provocat de ordinele lui Trump, în timp ce încearcă să înţeleagă obiectivele unei administraţii care, în ultimele luni, a ridicat la rang de prioritate probleme care înainte erau lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.
10:40
Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi.
Acum 6 ore
10:20
Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și ninsori. Care sunt zonele vizate
Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți, la Digi24, că vremea se răcește de astăzi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Meteorologul a precizat că în weekend sunt posibile mai multe ploi și temperaturi ușor mai scăzute. De la jumătatea lunii, în zonele montane sunt așteptate ninsori și „nu este exclus ca în sud și est să apară și precipitații mixte”, a spus Georgescu.
10:20
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit, marţi dimineaţă, într-un parc din municipiul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a survenit decesul.
10:10
Încă un oraș mare din România a anunțat că va renunța la artificiile de Revelion. Constanța se alătură unei liste din care mai fac parte Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov, informează Digi24.
10:00
Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu
Mai multe cadre medicale din Craiova, angajate ale unei clinici, sunt suspectate că, între 2024 și 2025, au eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime unor oameni, fără ca aceștia să fi trecut printr-o evaluare medicală. Oamenii legii au făcut 11 percheziții în acest caz, conform News.ro.
10:00
„Șeful statului" nord-coreean, care a servit sub trei membri ai familiei Kim, a murit. Cine a fost Kim Yong Nam
Kim Yong Nam, fostul șef ceremonial al statului nord-coreean și susținător pe tot parcursul vieții sale al dinastiei conducătoare, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit presei de stat de la Phenian, trabnsmite BBC News.
09:50
Forțele ucrainene au recucerit teritoriul ocupat de Rusia într-o zonă strategică cheie a frontului din Donbas, a declarat comandantul suprem al armatei ucrainene.
09:50
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Un individ din Craiova și-a făcut un sistem paralel de alimentare cu apă. El a săpat un puț și a racordat ilegal zeci de familii la propria rețea improvizată. A creat și propriul sistem de canalizare, în care apele uzate erau colectate într-o fosă uriașă. Totul a funcționat, ilegal, vreme de patru ani.
09:40
Diane Ladd, actriţă nominalizată de trei ori la Oscar pentru rolurile sale din „Alice Doesn't Live Here Anymore", „Wild at Heart" şi „Rambling Rose", a murit luni la reşedinţa sa din Ojai, California, a confirmat pentru Variety un reprezentant al fiicei sale, Laura Dern. Ladd avea 89 de ani.
09:30
De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk". DeepState: „Situația este pe punctul de a deveni critică"
Forțele ruse au avansat în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul Apărării rus. Pokrovsk este un oraș pe care Rusia încearcă să-l cucerească de peste un an, conform Independent.
09:20
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu misiunea de „angajare a ţintelor dacă pătrundeau în spaţiul aerian"
Ministerul Apărării a anunţat, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru „angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.
09:00
Un avion a rămas blocat pe pista aeroportului din Cluj, după aterizare. Unul dintre piloți a fost luat cu ambulanța, inconștient
Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare. Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie deocamdată exact ce a păţit. Două avioane au fost direcţionate către Sibiu, unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj.
09:00
Cei trei oameni arestați preventiv după explozia care a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova cer să fie lăsați în libertate. Au ajuns după gratii un angajat de la Distrigaz și doi de la firma chemată după ce oamenii au reclamat mirosul puternic de gaze. Aceștia sunt acuzați de procurori că nu și-ar fi făcut bine treaba, ceea ce a dus la tragedia în care trei femei au murit.
09:00
Donna Jean Godchaux-MacKay, o mezzo-soprană care a asigurat backing vocals pentru melodii clasice ale anilor 1960 precum „Suspicious Minds" şi „When a Man Loves a Woman" şi a fost solistă a formaţiei Grateful Dead pentru o mare parte a anilor 1970, a murit la vârsta de 78 de ani.
08:50
Ce amendă poți lua dacă jignești un angajat al statului. Proiect de lege care penalizează comportamentul nepotrivit
Respectul față de angajații statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Guvernul susține un proiect care sancționează comportamentele agresive sau jignitoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor sau funcționarilor publici. Amenzile pot ajunge până la 20.000 lei, informează Digi24.
