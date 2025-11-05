Rusia încearcă să intimideze: Ministrul Apărării propune să înceapă teste nucleare

21:50

Fondul suveran norvegian de investiții, unul dintre cei mai mari investitori ai Tesla, a anunțat marți că va vota împotriva unui pachet de compensații propus care i-ar putea plăti CEO-ului Elon Musk până la 1 trilion de dolari pe parcursul unui deceniu. Joi, în cadrul reuniunii anuale a Tesla, vor fi supuse la vot mai […]