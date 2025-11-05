Campania derapează, Ciucu aduce acuzații grave: ”Să îți fie rușine, Daniel (Băluță)! De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic”
Aktual24, 5 noiembrie 2025 17:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză PSD-ul de atacuri murdare la adresa sa. El afirmă că PSD a băgat ”sute de mii” în TikTok și că acum plimbă camioane cu afișaje calomnioase la adresa sa. ”Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la […]
• • •
Acum 10 minute
18:10
EXCLUSIV Interceptări în dosarul lui Fănel Bogos: ”Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba i-a dat Laurei Iusein 500.000 de euro”. Afaceristul din Vaslui a dat 1,5 milioane euro celor care i-ar fi intermediat întâlnirea cu premierul # Aktual24
Interceptări DNA din dosarul lui Fănel Bogos, analizate de aktual24.ro, arată că acesta a plătit sume uriașe unor indivizi pentru a-i intermedia o întâlnire cu Ilie Bolojan, însă totul a fost degeaba. Premierul l-a refuzat. ”La data de 06.10.2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din mun. Vaslui […]
Acum 30 minute
18:00
17:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză PSD-ul de atacuri murdare la adresa sa. El afirmă că PSD a băgat ”sute de mii” în TikTok și că acum plimbă camioane cu afișaje calomnioase la adresa sa. ”Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la […]
17:50
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat marți, 5 noiembrie, că Rusia ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă, potrivit unei ședințe televizate a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, prezidată de Vladimir Putin. „Statele Unite se angajează într-o modernizare accelerată a armelor lor strategice ofensive. Consider că este […]
Acum o oră
17:40
Președintele american Donald Trump nu a avut o zi prea bună pe 4 noiembrie. Candidații republicani sau independenți susținuți de el au pierdut pe linie în New York, New Jersey, Virginia, iar alegătorii au aprobat în California un plan anti-republican de retrasare a districtelor electorale. Trump consideră că asta nu are nimic de-a face cu […]
Acum 2 ore
16:50
EXCLUSIV Georgescu apare în cazul afaceristului penal de la Vaslui, în care este implicat și un fost general SIE. Georgescu, angajat fictiv la o firmă din Viena pentru a scăpa din România # Aktual24
Numele lui Călin Georgescu apare în dosarul afaceristului din Vaslui, Fănel Bogoș, care a beneficiat in acțiunile sale ilegale de ajutorul unui fost general SIE, Nicolae Iana, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Conform interceptărilor, unul dintre cei prezenți în dosar l-a abgajat fictiv pe Georgescu la o firmă din Austria pentru ca acesta să […]
16:20
Șeful NATO strică bucuria ”suveraniștilor” privind retragerea SUA: ”Vreau să fie foarte clar, NATO investește în România. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care să intre să salveze România” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri la București, după o întâlnire cu președintele Dan, că ”NATO e pregătită să facă tot ce trebuie pentru apărare, inclusiv activități ca Santinela Estică, ceea ce întărește poziția noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre”. Într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor […]
Acum 4 ore
16:00
Olanda: Centristul Rob Jetten va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istorie după ce la învins pe extremistul Geert Widers la o distanță de numai 28.455 de voturi # Aktual24
Liderul centrist olandez Rob Jetten a obținut luni o victorie la limită în fața avocatului de extremă dreapta Geert Wilders, cu un avans istoric de 28.455 de voturi, după ce toate buletinele de vot au fost numărate în sfârșit. Jetten își declarase deja victoria vineri, după ce agenția locală de știri ANP, care numără și […]
16:00
„Ucraina nu apără Ungaria de nimeni și de nimic”. Replica nervoasă a lui Orban la afirmația lui Zelenski că țara sa apără Europa de Rusia # Aktual24
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a respins acuzațiile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, conform cărora acesta arată „sprijin specific pentru Putin” prin obstrucționarea discuțiilor de aderare a Ucrainei la UE. Într-un interviu acordat Euronews, Zelenski a declarat că nu are nicio intenție să ofere concesii Budapestei, argumentând că Ungaria ar trebui, în schimb, să sprijine apărarea Europei […]
15:50
USR Tineret: ”Zohran a câștigat, deși s-au bagat miliarde împotriva sa. El a arătat că banii nu pot să cumpere bunul simț”. Primele reacții ale politicienilor din România # Aktual24
Reprezentanții USR sunt primii politicieni români care comentează victoria democratului Zahran Mamdani în alegerile pentru primăria New York-ului. ”Victoria lui Zohran e răsuflarea unei generații care spune: „Screw you, we are doing things for real.” O generație care are dreptate. New York-ul e unul dintre cele mai șmechere orașe de pe planetă. E cel mai […]
15:20
Peste 290.000 de oameni au vizitat Catedrala Mântuirii. Miercuri este ultima zi de acces în altar # Aktual24
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în altarul lăcaşului de cult. Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la […]
15:20
CTP îl bate pe Georgescu cu citate din Biblie: ”Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu” # Aktual24
Cristian Tudor Popescu scoate în evidență fariseismul extremistului Călin Georgescu după ce acesta s-a comparat cu un ”lup”. ”Scriu acest text în primul rând pentru credincioșii ortodocși din România. Pentru cei care cred sincer în cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt un om al științei – ceea ce nu înseamnă automat că sunt și ateu. Cred […]
15:00
Dragnea, furios că Grindeanu nu l-a chemat și pe el la congresul PSD: ”Minciună și lașitate. Nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu” # Aktual24
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, are o reacție dură după ce Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl invită și pe el la congresul PSD, în condițiile în care i-a chemat pe Adrian Năstase, Victor Ponta și Viorica Dăncilă. ”Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este […]
14:50
Franța: Un șofer a intrat cu mașina în mulțime în timp ce striga „Allah Akbar”, cel puțin 10 răniți # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Oléron din departamentul Charente-Maritime, după ce a lovit pietoni, a aflat Le Figaro din mai multe surse. În jurul orei 8:45, „au fost raportate mai multe accidente rutiere” pe un drum între Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron, potrivit jandarmeriei, care […]
14:40
Energia ieftină va transforma Arabia Saudită într-un lider global în inteligență artificială, anunță șeful Aramco. Saudiții își propun să ocupe cea de-a treia poziție în domeniul AI, după SUA și China # Aktual24
Arabia Saudită va valorifica oferta sa abundentă de gaze naturale ieftine și surse regenerabile pentru a transforma regatul într-un lider global în domeniul inteligenței artificiale, a declarat directorul general al companiei de stat saudită Aramco, Amin Nasser. Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, a dezvăluit la sfârșitul lunii octombrie că intenționează să achiziționeze […]
Acum 6 ore
14:10
Trump s-a răzgândit iar: Îl nominalizează pe prietenul lui Elon Musk, miliardarul Jared Isaacman, în funcția de șef al NASA # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat marți că a decis să-l nominalizeze pe Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, la câteva luni după ce a retras nominalizarea miliardarului din domeniul tehnologiei din cauza îngrijorărilor legate de înclinațiile sale politice. Trump a anunțat la sfârșitul lunii mai că a decis să retragă nominalizarea lui Isaacman […]
13:50
A murit președintele de fațadă al Coreei de Nord: ”A servit cu devotament trei generații de lideri Kim” # Aktual24
Kim Yong Nam, un birocrat de referință al regimului nord-coreean, cunoscut pentru loialitatea sa neclintită față de dinastia Kim, a murit luni, la vârsta de 97 de ani, din cauza unei insuficiențe multiple de organe, a anunțat agenția de presă de stat KCNA (Korean Central News Agency). Fost președinte al Prezidiului Adunării Supreme a Poporului […]
13:50
Șeful NATO a ajuns la București. Agenda întâlnirilor: Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu # Aktual24
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta va avea întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan şi preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025. Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl primeşte miercuri, la Palatul Cotroceni, […]
13:40
Coreea de Nord se pregătește pentru o posibilă întâlnire între Kim Jong-un și Donald Trump # Aktual24
Coreea de Nord se pregătește pentru o posibilă întâlnire între Kim Jong-un și președintele american Donald Trump, potrivit Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS). Parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kwon a declarat reporterilor că Coreea de Nord a adunat informații despre oficialii americani care desfășoară activități diplomatice legate de Coreea de Nord, relatează Bloomberg. […]
13:10
SUA solicită ONU ridicarea sancțiunilor împotriva președintelui sirian. Acesta urmează să vină la Casa Albă # Aktual24
Statele Unite au propus un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care ar ridica sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă lunea viitoare, pe 10 noiembrie. Agenția de presă Reuters a analizat documentul. Proiectul de rezoluție prevede, de asemenea, ridicarea […]
12:40
Germania a început să ofere bani afganilor pentru ca aceștia să renunțe la solicitările de azil # Aktual24
Guvernul german a început să ofere cetățenilor afgani care au solicitat azil prin intermediul Pakistanului plăți în numerar și alte tipuri de asistență dacă își abandonează planurile. Aproximativ 2.000 de afgani cărora li s-a permis să se stabilească în Germania în cadrul unui program pentru persoanele considerate a fi în pericol sub conducerea talibanilor au […]
12:40
Percheziții la sediul Ministerului Sănătății. Mai mulți medici implicați în înșelăciuni, exercitarea fără drept a profesiei # Aktual24
Anchetă de amploare în sistemul medical românesc. În cursul zilei de 5 noiembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat percheziții la sediul Ministerului Sănătății și în alte locații din București și mai multe județe. Potrivit informațiilor […]
12:30
Raiduri în mai multe landuri. Ministerul german de Interne interzice asociația fanilor Califatului, „Muslim Interaktiv” # Aktual24
Peste 1.000 de bărbați au mărșăluit pe bulevardul Steindamm din Hamburg în aprilie anul trecut, cerând o teocrație. „Califatul este soluția”, scria pe pancarte. Imaginile au provocat un val de indignare în toată Germania. Au apărut rapid apeluri pentru a se lua măsuri împotriva „Muslim Interaktiv”, grupul islamist din spatele demonstrației pentru califat, relatează Der […]
Acum 8 ore
12:10
Candidatul independent la Primăria Bucureștiului, Vlad Gheorghe, propune ca pensiile speciale ale magistraților să fie limitate la valoarea prejudiciilor recuperate # Aktual24
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a depus la Ministerul Justiției un proiect de lege prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie limitate strict la valoarea prejudiciilor recuperate efectiv din dosarele penale neprescrise. Inițiativa vine ca o reacție la pierderile masive generate de prescrierea dosarelor și la pensiile generoase acordate judecătorilor […]
12:00
Emeric Ienei, unul dintre cei mai respectați și iubiți antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Potrivit surselor medicale, Ienei fusese internat în luna octombrie la secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, fiind externat la sfârșitul săptămânii trecute. Din păcate, starea […]
11:40
MAGA, dezastru pe linie: Fratele vicepreședintelui american JD Vance, învins în mod umilitor în cursa pentru primăria orașului Cincinnati de un democrat de origine indiană # Aktual24
Cory Bowman, pastor evanghelic și frate vitreg al vicepreședintelui SUA, JD Vance, a suferit o înfrângere categorică în alegerile pentru primăria orașului Cincinnati (Ohio). Contracandidatul său democrat, Aftab Pureval (de origine indiană) a câștigat al doilea mandat cu 80 % din voturi, față de doar 20 % pentru Bowman, relatează Washington Post. Bowman, proprietar de […]
11:10
Văduva lui Charlie Kirk, acuzată inclusiv de influenceri de dreapta că ar folosi „picături de provocat lacrimile” înaintea unui eveniment Turning Point USA – VIDEO # Aktual24
Un clip viral din culisele unui eveniment Turning Point USA (TPUSA) din Mississippi a stârnit un val de controverse: Erika Kirk, văduva fondatorului Charlie Kirk (asasinat în septembrie 2025), apare ștergându-și ochii cu un șervețel înainte de a ține un discurs lacrimogen. Criticii susținut că frumoasa blondă și-ar fi aplicat „soluție de lacrimi” (tear solution) […]
10:50
De ce merge Năstase la Congresul PSD: ”Să ne pregătim serios pentru următoarea etapă – aceea în care PSD va prelua integral guvernarea” # Aktual24
Adrian Năstase, fostul premier condamnat penal al PSD, a explicat miercuri de ce va merge la Congresul PSD, la invitația lui Sorin Grindeanu. Până în acest moment doar Grindeanu, fost premier instalat de condamnatul penal Liviu Dragnea, și-a anunțat candidatura. ”Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de […]
10:40
O nouă criză a rachetelor? Rusia amenință că va trimite rachete balistice Oreșnic pentru a apăra Venezuela împotriva unui tot mai posibil atac american # Aktual24
Într-un gest care evocă Criza Rachetelor din Cuba din 1962, Rusia a semnalat că este deschisă să furnizeze Venezuelei cele mai avansate arme hipersonice ale sale, amplificând tensiunile cu Statele Unite. Declarația vine în contextul operațiunilor militare americane anti-drog în Caraibe și al amenințărilor cu intervenție împotriva regimului lui Nicolás Maduro, pe fondul alegerilor contestate […]
Acum 12 ore
10:10
Un criminal în serie rus, care a dezertat de pe frontul din Ucraina, terorizează de câteva zile regiunea Belgorod, unde a comis deja două crime # Aktual24
Regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, este sub teroare: Aleksey Kostrykin, un militar rus de 41 de ani cu un trecut criminal șocant, evadat din custodia autorităților pe 31 octombrie, este suspectat de cel puțin două crime brutale. Căutarea sa, implicând poliție, armată și miliții voluntare, nu a dat roade de peste o săptămână, […]
10:10
SURSE Surprize majore în perchezițiile DNA de la Vaslui. Afaceristul Bogos a atras un fost general SIE, doi foști ofițeri SRI plus un fost procuror militar militar # Aktual24
Surprize majore în cazul perchezițiilor DNA de la Vaslui. În acest caz mai sunt implicati doi foști ofițeri SRI, un fost general SIE și un fost procuror DNA. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că afaceristul Fănel Bogoș a încercat să îl schimbe din funcție pe șeful DSVA Vaslui/ În acest scop a apelat la […]
09:40
Legea privind instituirea armatei voluntare va fi votată în Senat. La sfârșitul stagiului de pregătire de patru luni, tinerii ar putea primi până la 6.000 de euro # Aktual24
Legea privind instituirea armatei voluntare va ajunge astăzi la vot în Senat, după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat o serie de modificări menite să modernizeze modul de pregătire și gestionare a rezervei operaționale a Armatei Române. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul de lege urmărește adaptarea instruirii militare la cerințele războiului modern, […]
09:00
„Candidații republicani au pierdut fiindcă pe buletinul de vot nu a fost numele meu”, susține Donald Trump, după eșecurile umilitoare la alegerile locale din SUA # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat rapid la înfrângerile republicane din alegerile locale de marți, postând pe Truth Social că absența numelui său de pe buletinele de vot și paralizia bugetară guvernamentală sunt singurele motive ale eșecului. „’TRUMP NU ERA PE BULETIN ȘI SHUTDOWN-UL – ACESTEA SUNT CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE […]
08:50
Zeci de percheziții DNA în opt județe. Pe surse: este vizat un important om de afaceri din județul Vaslui # Aktual24
Operațiunea „Jupiter 4”, cea mai amplă acțiune anti-infracțională la nivel național, continuă cu forțe sporite: polițiștii și procurorii efectuează astăzi 267 de percheziții domiciliare și pun în executare 118 mandate de aducere în multiple județe ale țării. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al […]
08:50
Primăria din Paris lansează o loterie pentru cei dornici să aibă un loc de veci lângă celebrități precum Edith Piaf, Oscar Wilde sau Jim Morrison # Aktual24
Parizienii au șansa unică să câștige un loc de veci lângă celebrități precum Edith Piaf, Oscar Wilde sau Jim Morrison, după ce Primăria din Paris a lansat o loterie pentru 30 de monumente funerare din cimitirele Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre, contra 4.000 de euro fiecare, cu condiția restaurării și achiziționării unui loc de înhumare adiacent. […]
08:40
Mircea Geoană îl avertizează pe președintele Dan să nu-i ceară lui Trump anularea retragerii trupelor americane din România: „Îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari” # Aktual24
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a respins ideea ca președintele României, Nicușor Dan, să-l contacteze direct pe Donald Trump pentru a-l convinge să nu retragă trupele americane din România. „Președintele Trump, pe care îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari”, a explicat Geoană marți seara, în direct la Antena 3 […]
08:20
Italia cere anularea spectacolului cântărețului rus de operă Ildar Abdrazakov, considerat „omul de încredere” al lui Putin # Aktual24
Un val de proteste zguduie scena culturală italiană: Ildar Abdrazakov, un renumit cântăreț de operă rus care urma să interpreteze rolul Don Giovanni la Teatrul din Verona în ianuarie 2026, este vizat de cereri ferme de anulare a contractului. Motivul: legăturile strânse cu Vladimir Putin și conducerea unui teatru în Sevastopolul anexat de forțele de […]
08:10
Uniunea Europeană ar putea impune o „perioadă de probă” pentru noile state membre, care ar putea fi suspendate sau excluse dacă încalcă democrația # Aktual24
Comisia Europeană analizează introducerea unei „perioade de probă” de câțiva ani pentru statele care aderă la UE, cu posibilitatea de suspendare a drepturilor sau chiar excludere dacă încalcă principiile democratice, libertatea presei sau independența justiției. Propunerea, dezvăluită de Financial Times, vizează în special candidați ca Ucraina, Moldova și statele din Balcanii de Vest. Potrivit documentului, […]
07:40
Fostul lider al romilor din Neamț s-a împușcat în cap în direct pe TikTok – el se află acum în comă la spital, iar pronosticul medicilor este rezervat # Aktual24
Simion Stan, fost președinte și lider respectat al Partidei Romilor Neamț, în vârstă de 74 de ani, se află în stare critică la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok, luni, 3 noiembrie, în jurul orei 16:30. Transmisiunea în direct a fost urmărită de un […]
07:40
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul militar acordat Ucrainei în 2026, ridicând totalul la 11,5 miliarde de euro, a anunțat marți Ministerul Finanțelor. Decizia, confirmată de purtătorul de cuvânt al ministerului și citată de Reuters, reflectă angajamentul Berlinului de a compensa reducerea sprijinului american în contextul noului mandat al lui Donald Trump. […]
07:20
Tragedie aviatică în statul american Kentucky: 7 morți și 11 răniți după prăbușirea unui avion de marfă UPS – VIDEO # Aktual24
Un avion de marfă UPS s-a prăbușit marți seară, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și rănirea altor 11. Incidentul, unul dintre cele mai grave din istoria recentă a aviației cargo, a avut loc în jurul orei 17:15 (ora locală), când aeronava McDonnell […]
07:10
Republicanii lui Trump, umiliți în alegerile locale din SUA: democrații s-au impus în New York, Virginia și New Jersey, Zohran Mamdani devine primul primar musulman al orașului New York # Aktual24
Într-o noapte electorală marcată de surprize și mesaje puternice, Partidul Democrat a obținut victorii decisive în trei curse cheie pentru funcții executive, demonstrând că rezistența locală față de administrația Trump rămâne vie. Zohran Mamdani, Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat funcțiile de primar al New York-ului, respectiv guvernatori ai Virginiei și New Jersey, consolidând […]
Acum 24 ore
23:40
Submarin care transporta 1,7 tone de cocaină, confiscat de autoritățile portugheze în Atlantic # Aktual24
Patru persoane au fost reținute după ce autoritățile portugheze au interceptat un narcosubmarin care transporta peste 1,7 tone de cocaină în Atlantic. Nava semi-submersibilă se îndrepta spre peninsula Iberică și a fost confiscată în această săptămână, potrivit oficialilor. Imaginile arată poliția și marina înconjurând ambarcațiunea, confiscând substanța și arestând patru membri ai echipajului, despre care […]
23:30
Israelul a primit, marți, prin intermediul Crucii Roșii din Gaza, un sicriu în care gruparea armată palestiniană Hamas susține că se află corpul unui ostatic decedat, potrivit biroului prim-ministrului israelian. Forțele israeliene vor transfera acum rămășițele la Centrul Național de Medicină Legală din Tel Aviv pentru identificare, potrivit BBC. Anterior, aripa militară a Hamas a […]
22:50
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a negat categoric informațiile conform cărora Statele Unite intenționează să trimită trupe în Mexic pentru a confrunta puternicele carteluri din țară, menționând că a respins în repetate rânduri astfel de oferte din partea lui Donald Trump. „Nu se va întâmpla. Nu suntem de acord cu vreo interferență sau intervenționism”, a declarat […]
22:40
Regele Charles al III-lea și scriitorul Kazuo Ishiguro au discutat despre amenințările reprezentate de inteligența artificială pentru oamenii din industriile creative # Aktual24
Regele Charles al III-lea și scriitorul Kazuo Ishiguro, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2017, au discutat, marți, în timpul unei ceremonii de decernare a unor distincții, tema amenințării pe care inteligența artificială (AI) ar putea să o constituie pentru reprezentanții industriilor creative. Scriitorul născut în Japonia, în vârstă de 70 de ani, care […]
22:20
Taifunul Kalmaegi a lăsat în urma sa cel puțin 26 de morți în Filipine. Supraviețuitori au fost salvați de pe acoperișuri și din mașini luate de ape # Aktual24
Cel puțin 26 de persoane au murit în Filipine în urma trecerii taifunului Kalmaegi, majoritatea în inundațiile declanșate de furtuna care a lovit marți partea centrală a țării, au declarat oficialii din departamentul de intervenție în caz de dezastru. Inundațiile au blocat zeci de oameni pe acoperișuri și au scufundat mașinile. Alte șase persoane au […]
22:10
Donatorii sălii de bal a lui Trump și politica editorială: patronii donează, jurnaliștii relatează cu perseverență # Aktual24
Demolarea aripii de est a Casei Albe de către președintele Donald Trump pentru a construi o sală de bal a pus unele instituții media care au publicat știrea într-o poziție dificilă, proprietarii lor fiind printre donatori iar reporterii lor relatând cu atenție despre acesta. Comcast, care deține NBC News și MSNBC, s-a confruntat cu critici […]
21:50
Unul dintre marii investitori Tesla, Fondul suveran al Norvegiei, va vota împotriva pachetului salarial uriaș al lui Musk # Aktual24
Fondul suveran norvegian de investiții, unul dintre cei mai mari investitori ai Tesla, a anunțat marți că va vota împotriva unui pachet de compensații propus care i-ar putea plăti CEO-ului Elon Musk până la 1 trilion de dolari pe parcursul unui deceniu. Joi, în cadrul reuniunii anuale a Tesla, vor fi supuse la vot mai […]
21:40
ANALIZĂ Muntenegru și Albania, urmate de Moldova și Ucraina, favoritele pentru următoarele valuri de integrare în UE # Aktual24
Uniunea Europeană a prezentat concluziile summitului său dedicat lărgirii blocului comunitar după întâlnirea din 4 noiembrie. Concluziile rapide sunt acestea: Albania și Muntenegru, cu un plus pentru cea din urmă, sunt cele mai avansate state pe calea integrării europene. În urma lor vin Republica Moldova și Ucraina, care au făcut progrese mari în ultimii ani, […]
