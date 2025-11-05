Afaceristul Fănel Bogoș a ajuns după gratii în această seară. El a plătit sume uriașe încercând să scape de șeful DSVA Vaslui
Aktual24, 5 noiembrie 2025 21:00
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. Bogoș a fost scos în cătușe din sediul DNA Iași, în jurul orei 21.00, și dus de polițiști la arestul Inspectoratului de Poliție Județean […]
• • •
Acum 30 minute
21:00
Săptămâna și abuzul: Tânăr de 24 de ani reținut după partide de amor cu adolescente de 12 și 14 ani. Pe care le-a și filmat # Aktual24
Un tânăr de 24 de ani din județul Timiș a fost arestat după ce a profitat de două fete de 12 și 14 ani și a filmat partidele de amor pe care le-a avut cu adolescentele. Cei trei protagoniști sunt din aceeași comună aflată la 50 de km de Timișoara. În urmă cu doi ani, […]
21:00
Surpriză neplăcută: Partidul Popular European vrea să voteze alături de extremiști diluarea regulilor verzi # Aktual24
Partidul Popular Europen, grupul de centru-dreapta dominant al Europei va merge mai departe cu o propunere de reducere a regulilor verzi, despre care este încrezător că va obține sprijinul grupurilor de dreapta și de extremă dreapta într-un vot crucial al Parlamentului săptămâna viitoare. Dacă va fi adoptată, aceasta va însemna că regulile UE privind raportarea […]
21:00
Acum o oră
20:50
Ministrul Buzoianu, după amenzile mari date în Dâmbovița: ”Mafia gunoaielor trebuie oprită” # Aktual24
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut miercuri o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru şi Dragodana, unde au dat amenzi de 553.000 de lei pentru deşeuri deţinute ilegal, arderi ilegale de deşeuri şi comerţ ilegal de deşeuri. „Mafia gunoaielor trebuie oprită! Astăzi, peste 50 […]
20:40
Bătălia pe reducerea emisiilor. UE convine asupra unui obiectiv climatic redus pentru summitul climatic COP30 # Aktual24
După peste 18 ore de negocieri, miniștrii mediului din țările Uniunii Europene și-au dat sprijinul informal pentru un compromis de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040, față de nivelurile din 1990, dar cu flexibilități pentru a slăbi acest obiectiv, au declarat diplomații UE. Câteva țări, inclusiv Polonia, Republica Cehă și Ungaria, au indicat […]
20:40
Ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, care urma să participe, marți, la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, a ajuns la destinație cu peste două ore întârziere, după ce rămas blocat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia, în trenul București-Brașov. Pentru a evita aglomerația rutieră de pe […]
Acum 2 ore
20:10
Administrația Trump promovează o rezoluție ONU pentru o forță multinațională de stabilizare în Gaza # Aktual24
Administrația Trump lucrează la o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru a desfășura o forță multinațională în Gaza pentru a respecta acordul de încetare a focului mediat de SUA, potrivit unei surse familiarizată cu planurile. Detaliile înființării unei forțe de securitate temporare însărcinate cu demilitarizarea Gazei și antrenarea unei noi forțe de […]
20:00
Neamțu de la AUR, de acord: ”Dacă aș fi președinte aș dona la ruși tot echipamentul nostru militar” # Aktual24
Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele unei comisii parlamentare, a redistribuit pe contul lui de X o postare a unui progandist moscovit în care acesta susținea că dacă ar fi președinte al României ar dona Rusiei tot echipamentul militar pentru a-i ”face muci” pe ucraineni. Postarea propagandistului moscovit conținea un fake news legat de de faptul […]
19:50
„Dacă această țară e atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Suntem de nebătut, de aia credem că nimeni nu va încerca.” Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a trimis mesajul perfect pentru România, într-un moment în care o parte a publicului și o parte a elitelor politice românești erau […]
19:40
Trump susține că zilele președintelui Venezuelei sunt numărate. Urmează atacarea unor ținte militare din Venezuela? # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că zilele omologului său venezuelean, Nicolas Maduro, sunt numărate, în timp ce tensiunile escaladează din cauza prezenței militare americane care se acumulează în Caraibe. În timpul unui interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS News, Trump a fost întrebat de gazda Norah O’Donnell dacă zilele lui Maduro ca […]
Acum 4 ore
19:10
Revoluția dronelor. O firmă americană dezvăluie un mini-robot „ucigaș de tancuri” construit ca să atace în roiuri pentru a vâna blindate grele # Aktual24
Firma americană de robotică Swarmbotics AI a dezvăluit o nouă generație de sisteme autonome terestre, concepute să opereze în roiuri coordonate și să ofere efecte antitanc, marcând o altă evoluție în domeniul în rapidă creștere al războiului robotic. Compania a declarat că noul său vehicul terestru fără pilot (UGV), numit FireAnt, este o platformă de […]
19:10
New York: Mamdani a câștigat cu cea mai mare participare în 32 de ani, dar tot cu o minoritate a votanților # Aktual24
Alegerile pentru primăria New York-ului au înregistrat o prezență record la vot – peste două milioane de alegători, cel mai mare număr din anii 1960 încoace, și cel mai mare procent din 1993. Candidatul Partidului Democrat, Zohran Mamdani, a câștigat scrutinul în fața fostului guvernator Andrew Cuomo, în timp ce republicanul Curtis Sliwa s-a clasat […]
18:20
I-au închis de tot. Portul rusesc Tuapse a oprit exporturile de țiței după atacul ucrainean # Aktual24
Exporturile de produse petroliere din portul rusesc Tuapse, la Marea Neagră, au fost suspendate, iar rafinăria locală a oprit procesarea țițeiului după un atac ucrainean cu drone care a avariat infrastructura portuară.. Înaintea atacului de duminică, portul urma să își majoreze exporturile de combustibil în luna noiembrie, însă datele analizate de agenție arată că, până […]
18:10
EXCLUSIV Interceptări în dosarul lui Fănel Bogos: ”Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba i-a dat Laurei Iusein 500.000 de euro”. Afaceristul din Vaslui a dat 1,5 milioane euro celor care i-ar fi intermediat întâlnirea cu premierul # Aktual24
Interceptări DNA din dosarul lui Fănel Bogos, analizate de aktual24.ro, arată că acesta a plătit sume uriașe unor indivizi pentru a-i intermedia o întâlnire cu Ilie Bolojan, însă totul a fost degeaba. Premierul l-a refuzat. ”La data de 06.10.2025 numitul Aniței Mihail, la indicațiile numitului Bogos Fănel, s-a întâlnit la restaurant Savior din mun. Vaslui […]
18:00
17:50
Campania derapează, Ciucu aduce acuzații grave: ”Să îți fie rușine, Daniel (Băluță)! De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză PSD-ul de atacuri murdare la adresa sa. El afirmă că PSD a băgat ”sute de mii” în TikTok și că acum plimbă camioane cu afișaje calomnioase la adresa sa. ”Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la […]
17:50
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat marți, 5 noiembrie, că Rusia ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă, potrivit unei ședințe televizate a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, prezidată de Vladimir Putin. „Statele Unite se angajează într-o modernizare accelerată a armelor lor strategice ofensive. Consider că este […]
17:40
Președintele american Donald Trump nu a avut o zi prea bună pe 4 noiembrie. Candidații republicani sau independenți susținuți de el au pierdut pe linie în New York, New Jersey, Virginia, iar alegătorii au aprobat în California un plan anti-republican de retrasare a districtelor electorale. Trump consideră că asta nu are nimic de-a face cu […]
Acum 6 ore
16:50
EXCLUSIV Georgescu apare în cazul afaceristului penal de la Vaslui, în care este implicat și un fost general SIE. Georgescu, angajat fictiv la o firmă din Viena pentru a scăpa din România # Aktual24
Numele lui Călin Georgescu apare în dosarul afaceristului din Vaslui, Fănel Bogoș, care a beneficiat in acțiunile sale ilegale de ajutorul unui fost general SIE, Nicolae Iana, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Conform interceptărilor, unul dintre cei prezenți în dosar l-a abgajat fictiv pe Georgescu la o firmă din Austria pentru ca acesta să […]
16:20
Șeful NATO strică bucuria ”suveraniștilor” privind retragerea SUA: ”Vreau să fie foarte clar, NATO investește în România. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care să intre să salveze România” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri la București, după o întâlnire cu președintele Dan, că ”NATO e pregătită să facă tot ce trebuie pentru apărare, inclusiv activități ca Santinela Estică, ceea ce întărește poziția noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre”. Într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Nicuşor […]
16:00
Olanda: Centristul Rob Jetten va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istorie după ce la învins pe extremistul Geert Widers la o distanță de numai 28.455 de voturi # Aktual24
Liderul centrist olandez Rob Jetten a obținut luni o victorie la limită în fața avocatului de extremă dreapta Geert Wilders, cu un avans istoric de 28.455 de voturi, după ce toate buletinele de vot au fost numărate în sfârșit. Jetten își declarase deja victoria vineri, după ce agenția locală de știri ANP, care numără și […]
16:00
„Ucraina nu apără Ungaria de nimeni și de nimic”. Replica nervoasă a lui Orban la afirmația lui Zelenski că țara sa apără Europa de Rusia # Aktual24
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a respins acuzațiile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, conform cărora acesta arată „sprijin specific pentru Putin” prin obstrucționarea discuțiilor de aderare a Ucrainei la UE. Într-un interviu acordat Euronews, Zelenski a declarat că nu are nicio intenție să ofere concesii Budapestei, argumentând că Ungaria ar trebui, în schimb, să sprijine apărarea Europei […]
15:50
USR Tineret: ”Zohran a câștigat, deși s-au bagat miliarde împotriva sa. El a arătat că banii nu pot să cumpere bunul simț”. Primele reacții ale politicienilor din România # Aktual24
Reprezentanții USR sunt primii politicieni români care comentează victoria democratului Zahran Mamdani în alegerile pentru primăria New York-ului. ”Victoria lui Zohran e răsuflarea unei generații care spune: „Screw you, we are doing things for real.” O generație care are dreptate. New York-ul e unul dintre cele mai șmechere orașe de pe planetă. E cel mai […]
Acum 8 ore
15:20
Peste 290.000 de oameni au vizitat Catedrala Mântuirii. Miercuri este ultima zi de acces în altar # Aktual24
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în altarul lăcaşului de cult. Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la […]
15:20
CTP îl bate pe Georgescu cu citate din Biblie: ”Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu” # Aktual24
Cristian Tudor Popescu scoate în evidență fariseismul extremistului Călin Georgescu după ce acesta s-a comparat cu un ”lup”. ”Scriu acest text în primul rând pentru credincioșii ortodocși din România. Pentru cei care cred sincer în cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt un om al științei – ceea ce nu înseamnă automat că sunt și ateu. Cred […]
15:00
Dragnea, furios că Grindeanu nu l-a chemat și pe el la congresul PSD: ”Minciună și lașitate. Nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu” # Aktual24
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, are o reacție dură după ce Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl invită și pe el la congresul PSD, în condițiile în care i-a chemat pe Adrian Năstase, Victor Ponta și Viorica Dăncilă. ”Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este […]
14:50
Franța: Un șofer a intrat cu mașina în mulțime în timp ce striga „Allah Akbar”, cel puțin 10 răniți # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Oléron din departamentul Charente-Maritime, după ce a lovit pietoni, a aflat Le Figaro din mai multe surse. În jurul orei 8:45, „au fost raportate mai multe accidente rutiere” pe un drum între Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron, potrivit jandarmeriei, care […]
14:40
Energia ieftină va transforma Arabia Saudită într-un lider global în inteligență artificială, anunță șeful Aramco. Saudiții își propun să ocupe cea de-a treia poziție în domeniul AI, după SUA și China # Aktual24
Arabia Saudită va valorifica oferta sa abundentă de gaze naturale ieftine și surse regenerabile pentru a transforma regatul într-un lider global în domeniul inteligenței artificiale, a declarat directorul general al companiei de stat saudită Aramco, Amin Nasser. Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, a dezvăluit la sfârșitul lunii octombrie că intenționează să achiziționeze […]
14:10
Trump s-a răzgândit iar: Îl nominalizează pe prietenul lui Elon Musk, miliardarul Jared Isaacman, în funcția de șef al NASA # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat marți că a decis să-l nominalizeze pe Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, la câteva luni după ce a retras nominalizarea miliardarului din domeniul tehnologiei din cauza îngrijorărilor legate de înclinațiile sale politice. Trump a anunțat la sfârșitul lunii mai că a decis să retragă nominalizarea lui Isaacman […]
13:50
A murit președintele de fațadă al Coreei de Nord: ”A servit cu devotament trei generații de lideri Kim” # Aktual24
Kim Yong Nam, un birocrat de referință al regimului nord-coreean, cunoscut pentru loialitatea sa neclintită față de dinastia Kim, a murit luni, la vârsta de 97 de ani, din cauza unei insuficiențe multiple de organe, a anunțat agenția de presă de stat KCNA (Korean Central News Agency). Fost președinte al Prezidiului Adunării Supreme a Poporului […]
13:50
Șeful NATO a ajuns la București. Agenda întâlnirilor: Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu # Aktual24
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta va avea întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan, cu premierul Ilie Bolojan şi preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025. Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl primeşte miercuri, la Palatul Cotroceni, […]
13:40
Coreea de Nord se pregătește pentru o posibilă întâlnire între Kim Jong-un și Donald Trump # Aktual24
Coreea de Nord se pregătește pentru o posibilă întâlnire între Kim Jong-un și președintele american Donald Trump, potrivit Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS). Parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kwon a declarat reporterilor că Coreea de Nord a adunat informații despre oficialii americani care desfășoară activități diplomatice legate de Coreea de Nord, relatează Bloomberg. […]
Acum 12 ore
13:10
SUA solicită ONU ridicarea sancțiunilor împotriva președintelui sirian. Acesta urmează să vină la Casa Albă # Aktual24
Statele Unite au propus un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care ar ridica sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă lunea viitoare, pe 10 noiembrie. Agenția de presă Reuters a analizat documentul. Proiectul de rezoluție prevede, de asemenea, ridicarea […]
12:40
Germania a început să ofere bani afganilor pentru ca aceștia să renunțe la solicitările de azil # Aktual24
Guvernul german a început să ofere cetățenilor afgani care au solicitat azil prin intermediul Pakistanului plăți în numerar și alte tipuri de asistență dacă își abandonează planurile. Aproximativ 2.000 de afgani cărora li s-a permis să se stabilească în Germania în cadrul unui program pentru persoanele considerate a fi în pericol sub conducerea talibanilor au […]
12:40
Percheziții la sediul Ministerului Sănătății. Mai mulți medici implicați în înșelăciuni, exercitarea fără drept a profesiei # Aktual24
Anchetă de amploare în sistemul medical românesc. În cursul zilei de 5 noiembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat percheziții la sediul Ministerului Sănătății și în alte locații din București și mai multe județe. Potrivit informațiilor […]
12:30
Raiduri în mai multe landuri. Ministerul german de Interne interzice asociația fanilor Califatului, „Muslim Interaktiv” # Aktual24
Peste 1.000 de bărbați au mărșăluit pe bulevardul Steindamm din Hamburg în aprilie anul trecut, cerând o teocrație. „Califatul este soluția”, scria pe pancarte. Imaginile au provocat un val de indignare în toată Germania. Au apărut rapid apeluri pentru a se lua măsuri împotriva „Muslim Interaktiv”, grupul islamist din spatele demonstrației pentru califat, relatează Der […]
12:10
Candidatul independent la Primăria Bucureștiului, Vlad Gheorghe, propune ca pensiile speciale ale magistraților să fie limitate la valoarea prejudiciilor recuperate # Aktual24
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a depus la Ministerul Justiției un proiect de lege prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie limitate strict la valoarea prejudiciilor recuperate efectiv din dosarele penale neprescrise. Inițiativa vine ca o reacție la pierderile masive generate de prescrierea dosarelor și la pensiile generoase acordate judecătorilor […]
12:00
Emeric Ienei, unul dintre cei mai respectați și iubiți antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Potrivit surselor medicale, Ienei fusese internat în luna octombrie la secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, fiind externat la sfârșitul săptămânii trecute. Din păcate, starea […]
11:40
MAGA, dezastru pe linie: Fratele vicepreședintelui american JD Vance, învins în mod umilitor în cursa pentru primăria orașului Cincinnati de un democrat de origine indiană # Aktual24
Cory Bowman, pastor evanghelic și frate vitreg al vicepreședintelui SUA, JD Vance, a suferit o înfrângere categorică în alegerile pentru primăria orașului Cincinnati (Ohio). Contracandidatul său democrat, Aftab Pureval (de origine indiană) a câștigat al doilea mandat cu 80 % din voturi, față de doar 20 % pentru Bowman, relatează Washington Post. Bowman, proprietar de […]
11:10
Văduva lui Charlie Kirk, acuzată inclusiv de influenceri de dreapta că ar folosi „picături de provocat lacrimile” înaintea unui eveniment Turning Point USA – VIDEO # Aktual24
Un clip viral din culisele unui eveniment Turning Point USA (TPUSA) din Mississippi a stârnit un val de controverse: Erika Kirk, văduva fondatorului Charlie Kirk (asasinat în septembrie 2025), apare ștergându-și ochii cu un șervețel înainte de a ține un discurs lacrimogen. Criticii susținut că frumoasa blondă și-ar fi aplicat „soluție de lacrimi” (tear solution) […]
10:50
De ce merge Năstase la Congresul PSD: ”Să ne pregătim serios pentru următoarea etapă – aceea în care PSD va prelua integral guvernarea” # Aktual24
Adrian Năstase, fostul premier condamnat penal al PSD, a explicat miercuri de ce va merge la Congresul PSD, la invitația lui Sorin Grindeanu. Până în acest moment doar Grindeanu, fost premier instalat de condamnatul penal Liviu Dragnea, și-a anunțat candidatura. ”Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de […]
10:40
O nouă criză a rachetelor? Rusia amenință că va trimite rachete balistice Oreșnic pentru a apăra Venezuela împotriva unui tot mai posibil atac american # Aktual24
Într-un gest care evocă Criza Rachetelor din Cuba din 1962, Rusia a semnalat că este deschisă să furnizeze Venezuelei cele mai avansate arme hipersonice ale sale, amplificând tensiunile cu Statele Unite. Declarația vine în contextul operațiunilor militare americane anti-drog în Caraibe și al amenințărilor cu intervenție împotriva regimului lui Nicolás Maduro, pe fondul alegerilor contestate […]
10:10
Un criminal în serie rus, care a dezertat de pe frontul din Ucraina, terorizează de câteva zile regiunea Belgorod, unde a comis deja două crime # Aktual24
Regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, este sub teroare: Aleksey Kostrykin, un militar rus de 41 de ani cu un trecut criminal șocant, evadat din custodia autorităților pe 31 octombrie, este suspectat de cel puțin două crime brutale. Căutarea sa, implicând poliție, armată și miliții voluntare, nu a dat roade de peste o săptămână, […]
10:10
SURSE Surprize majore în perchezițiile DNA de la Vaslui. Afaceristul Bogos a atras un fost general SIE, doi foști ofițeri SRI plus un fost procuror militar militar # Aktual24
Surprize majore în cazul perchezițiilor DNA de la Vaslui. În acest caz mai sunt implicati doi foști ofițeri SRI, un fost general SIE și un fost procuror DNA. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că afaceristul Fănel Bogoș a încercat să îl schimbe din funcție pe șeful DSVA Vaslui/ În acest scop a apelat la […]
09:40
Legea privind instituirea armatei voluntare va fi votată în Senat. La sfârșitul stagiului de pregătire de patru luni, tinerii ar putea primi până la 6.000 de euro # Aktual24
Legea privind instituirea armatei voluntare va ajunge astăzi la vot în Senat, după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat o serie de modificări menite să modernizeze modul de pregătire și gestionare a rezervei operaționale a Armatei Române. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul de lege urmărește adaptarea instruirii militare la cerințele războiului modern, […]
09:00
„Candidații republicani au pierdut fiindcă pe buletinul de vot nu a fost numele meu”, susține Donald Trump, după eșecurile umilitoare la alegerile locale din SUA # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat rapid la înfrângerile republicane din alegerile locale de marți, postând pe Truth Social că absența numelui său de pe buletinele de vot și paralizia bugetară guvernamentală sunt singurele motive ale eșecului. „’TRUMP NU ERA PE BULETIN ȘI SHUTDOWN-UL – ACESTEA SUNT CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE […]
08:50
Zeci de percheziții DNA în opt județe. Pe surse: este vizat un important om de afaceri din județul Vaslui # Aktual24
Operațiunea „Jupiter 4”, cea mai amplă acțiune anti-infracțională la nivel național, continuă cu forțe sporite: polițiștii și procurorii efectuează astăzi 267 de percheziții domiciliare și pun în executare 118 mandate de aducere în multiple județe ale țării. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al […]
08:50
Primăria din Paris lansează o loterie pentru cei dornici să aibă un loc de veci lângă celebrități precum Edith Piaf, Oscar Wilde sau Jim Morrison # Aktual24
Parizienii au șansa unică să câștige un loc de veci lângă celebrități precum Edith Piaf, Oscar Wilde sau Jim Morrison, după ce Primăria din Paris a lansat o loterie pentru 30 de monumente funerare din cimitirele Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre, contra 4.000 de euro fiecare, cu condiția restaurării și achiziționării unui loc de înhumare adiacent. […]
08:40
Mircea Geoană îl avertizează pe președintele Dan să nu-i ceară lui Trump anularea retragerii trupelor americane din România: „Îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari” # Aktual24
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a respins ideea ca președintele României, Nicușor Dan, să-l contacteze direct pe Donald Trump pentru a-l convinge să nu retragă trupele americane din România. „Președintele Trump, pe care îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari”, a explicat Geoană marți seara, în direct la Antena 3 […]
Acum 24 ore
08:20
Italia cere anularea spectacolului cântărețului rus de operă Ildar Abdrazakov, considerat „omul de încredere” al lui Putin # Aktual24
Un val de proteste zguduie scena culturală italiană: Ildar Abdrazakov, un renumit cântăreț de operă rus care urma să interpreteze rolul Don Giovanni la Teatrul din Verona în ianuarie 2026, este vizat de cereri ferme de anulare a contractului. Motivul: legăturile strânse cu Vladimir Putin și conducerea unui teatru în Sevastopolul anexat de forțele de […]
