Franța face demersuri pentru suspendarea retailerului Shein din cauza păpușilor sexuale și a armelor, chiar în ziua în care s-a deschis magazinul din Paris

10:10

Regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, este sub teroare: Aleksey Kostrykin, un militar rus de 41 de ani cu un trecut criminal șocant, evadat din custodia autorităților pe 31 octombrie, este suspectat de cel puțin două crime brutale. Căutarea sa, implicând poliție, armată și miliții voluntare, nu a dat roade de peste o săptămână, […]