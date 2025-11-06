Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport

12:20

Oklahoma City Thunder a suferit prima înfrângere din acest start de sezon din NBA, după ce a cedat cu scorul de 121-119 în fața celor de la Portland Trail Blazers. După ce a început stagiunea cu opt victorii consecutive, campioana en-titre părea că se îndreaptă spre un nou succes, ținând cont că după un singur […] The post Oklahoma City Thunder, primul eșec din noul sezon de NBA. Campioana, întoarsă dramatic de la 22 de puncte appeared first on Antena Sport.