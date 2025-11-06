Cluburile din Liga 1 care au respectat regula ”5+6”. Ce presupune și ce pățesc echipele care nu o respectă
Antena Sport, 6 noiembrie 2025 17:00
Federația Română de Fotbal a implementat o nouă regulă la nivelul Ligii 1, iar statistica este îngrijorătoare după primele 15 runde disputate în acest sezon. Doar șase cluburi au respectat această regulă, restul riscând o sancțiune uriașă în cazul nerespectării ei. Ce se va întâmpla cu banii strânși de FRF. Șase cluburi din Liga 1 […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Dramă în fotbalul românesc. A murit la 18 ani! Corvinul Hunedoara a dat vestea tristă
Doliu la Corvinul Hunedoara. Un fost junior al clubului a pierdut lupta cu boala şi s-a stins la o varstă fragedă, 18 ani! O nouă tragedie s-a produs în fotbalul românesc. Clubul Corvinul a anunţat într-un comunicat trecerea în nefiinţă a fostului fotbalist. Totodată, clubul a precizat faptul că înainte de startul meciului de sâmbătă, […]
Acum 30 minute
17:00
Federația Română de Fotbal a implementat o nouă regulă la nivelul Ligii 1, iar statistica este îngrijorătoare după primele 15 runde disputate în acest sezon. Doar șase cluburi au respectat această regulă, restul riscând o sancțiune uriașă în cazul nerespectării ei. Ce se va întâmpla cu banii strânși de FRF. Șase cluburi din Liga 1 […]
Acum o oră
16:50
Supercomputerul a numit echipele care termină în Top 8 în Champions League! Pe cât se află Interul lui Chivu
UEFA Champions League a ajuns la jumătatea grupei principale, fiind al doilea sezon în care cea mai importantă competiţie intercluburi se desfăşoară în acest format. Din cele 36 de echipe care au luat startul în septembrie, doar 8 se vor califica direct în optimile de finală. Locurile 9-24 vor fi nevoite să mai joace o […]
16:50
Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar"
Fanii lui Dinamo au făcut un gest superb după moartea lui Emeric Ienei. Fostul antrenor s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de mari probleme de sănătate în ultimii ani. Suporterii dinamoviști au dat uitării rivalitatea cu Steaua, ținând cont de faptul că Emeric Ienei a fost un simbol […]
16:40
Cât costă să-ţi cumperi în România un stadion cu 1,5 hectare de teren. Preţul surprinzător
O arenă cunoscută din România a fost scoasă la vânzare. Lichidatorul judiciar al fostului club Oțelul Galați, falimentat în 2016, a scos la licitație stadionul "Zoltan David". Preţul este unul surprinzător, dacă ţinem cont că arena se vinde cu un teren generos, de 1,5 hectare de teren. Fotbal Club Oțelul SA a intrat în faliment […]
16:30
Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat
Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. FCSB are doar trei puncte în grupă, obținute după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă, scor […]
Acum 2 ore
16:20
Veste bună pentru Zeljko Kopic! Se pregătește intens la antrenamente și este aproape de revenire
Dinamo București se află pe poziția a patra după 15 runde disputate, iar Zeljko Kopic primește vești din ce în ce mai bune de la antrenamentele echipei din Ștefan cel Mare. Transferat la începutul sezonului de la Brighton, Adrian Mazilu se pregătește intens pentru a reveni pe gazon, iar momentul este tot mai aproape. Adrian […]
16:10
Darius Olaru știe cum FCSB o poate învinge pe Basel: „Avem o șansă bună să obținem victoria"
Darius Olaru a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. FCSB țintește victoria pe terenul celor de la Basel, după ce în precedentele două meciuri disputate în […]
16:00
Gică Popescu știe cum pot FCSB și Universitatea Craiova să câștige în cupele europene: "Să se calibreze"
Gică Popescu a vorbit astăzi despre șansele celor de la FCSB și Universitatea Craiova să își câștige partidele din Europa League, respectiv Conference League. Cele două au meciuri cu Basel și Rapid Viena, iar "Baciul" crede că totul se va decide la modul în care formațiile se vor adapta la ritmul competiției. Popescu a acordat […]
Acum 4 ore
15:20
Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport
Cristi Chivu nu a suportat al doilea meci mediocru făcut de Inter în faţa unui adversar mai slab cotat şi a băgat în şedinţă jucătorii după 2-1 cu Kairat, fiind total nemulţumit, chiar dacă echipa sa are maximum de puncte după primele 4 etape ale grupei principale din Champions League. Gazzetta dello Sport susţine că […]
15:10
Tragerea la sorţi pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor (9-16 noiembrie) a avut loc joi la Torino (Italia). Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic se vor înfrunta încă din faza grupelor, la fel ca Jannik Sinner şi Alexander Zverev în cealaltă grupă. În prima grupă, numită Jimmy Connors, se află Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor […]
15:10
Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu
Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, urmează să o întâlnească în această seară în Conference League pe Lech Poznan, iar un videoclip postat de campioana en-titre din Polonia pe rețelele sociale a început să stârnească anumite controverse. Un reprezentant al clubului din centrul Europei apare prezentând vestiarul oaspeților pe care îl au la […]
15:00
Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: "E o ţară cunoscută pentru asta"
Flavius Daniliuc este jucătorul lui Basel care a copilărit în România, ţara în care sunt născuţi părinţii săi. Fundaşul de 24 de ani cotat la 2.7 milioane de euro s-a născut la Viena, părinţii săi fiind din Suceava. Înaintea duelului dintre Basel şi FCSB (joi, 19:45), Daniliuc şi-a adus aminte de trăirile din România, o […]
14:40
Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca "grifonilor", este alesul conducerii. Legenda fotbalului din "cizmă" a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de […]
14:10
Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: "Pentru el, nu există egoismul"
Lewis Hamilton se află în al 19-lea său sezon în Formula 1, iar de-a lungul anilor a împărțit grila de start cu numeroși adversari de calitate. Recent, britanicul a acordat un interviu pentru cei de la ESPN și a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în "Marele Circ". Septuplul campion mondial merge […]
13:40
Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat
Gică Popescu a construit un centru comercial în oraşul Hunedoara, iar joi, la 09:00 dimineaţa a avut loc inaugurarea şi deschiderea "GP Plaza". Complexul a fost construit acolo unde rămăseseră ruinele fostelor fabrici de tricotaje şi încălţăminte din oraş, din anii 1970. Programul zilnic va fi 09:00 – 21:00, iar investiţia totală a "Baciului" a […]
13:30
Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar
Leo Messi a avut din nou ocazia să vorbească despre trăirile care l-au încercat în momentul în care a reușit în sfârșit să pună mâna pe Cupa Mondială mult râvnită la turneul final din Qatar din 2022. În cadrul evenimentului intitulat American Business Forum (ABF), decarul "pumelor" a asemănat senzația câștigării trofeului Campionatului Mondial cu […]
Acum 6 ore
12:40
Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: "Ne-am pregătit să facem asta"
Ludovic Magnin, antrenorul celor de la Basel, a prefațat partida cu FCSB din grupa unică Europa League și a declarat cum va aborda partida de pe teren propriu. Tehnicianul a făcut și o observație cu privire la cât de des se schimbă primul 11 la echipă, o tactică pe care Gigi Becali a dorit-o în […]
12:30
Selecţionata de fotbal a Argentinei a prezentat, miercuri, noul echipament al echipei naţionale pe care îl va purta la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, exclusiv în Universul Antena. Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a dezvăluit noul echipament prin intermediul reţelelor de socializare, împreună cu sloganul intitulat […]
12:20
Oklahoma City Thunder, primul eșec din noul sezon de NBA. Campioana, întoarsă dramatic de la 22 de puncte
Oklahoma City Thunder a suferit prima înfrângere din acest start de sezon din NBA, după ce a cedat cu scorul de 121-119 în fața celor de la Portland Trail Blazers. După ce a început stagiunea cu opt victorii consecutive, campioana en-titre părea că se îndreaptă spre un nou succes, ținând cont că după un singur […]
11:50
Marius Lăcătuș, dezamăgit de "războiul" dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: "Nu cred că Steaua merită asta"
Marius Lăcătuș a oferit o reacție în urma contrelor dintre Florin Talpan și Daniel Oprița. Inițial, juristul Stelei l-a criticat aspru pe antrenor pentru rezultatele înregistrate la echipa roș-albastră, după care tehnicianul i-a dat replica și i-a pus sub semnul îndoielii cunoștințele de fotbal. "Fiara" este de părere însă că ideea ca cei doi să […]
11:40
Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL
Alex Ovechkin a devenit joi dimineață primul jucător din istoria NHL care atinge borna 900. Cel mai bun marcator din cea mai puternică ligă de hochei pe gheață a înscris în victoria obținută de Washington Capitals pe teren propriu, în fața celor de la St. Louis Blues, scor 6-1. Ovechkin a avut ceva de așteptat […]
11:30
Eliza Samara – Satsuki Odo LIVE VIDEO (20:05
Eliza Samara a rămas singura reprezentantă a României la WTT Champions Frankfurt, după ce Bernadette Szocs a fost eliminată încă din primul tur de Sofia Polcanova. Veterana de 36 de ani se va duela pentru un loc în sferturile competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari cu Satsuki Odo, cap de serie 4. Partida […] The post Eliza Samara – Satsuki Odo LIVE VIDEO (20:05, AntenaPLAY). Duel pentru sferturi, la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:20
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună # Antena Sport
Gigi Becali i-a oferit un apartament Ioanei Tufaru (48 de ani), în care fiica Andei Călugăreanu a stat gratis mai mulţi ani. Totuşi, la finalul lui 2023, ea a fost nevoită să se mute alături de familie, după ce omul de afaceri a avut alte planuri cu imobilul respectiv. Ioana Tufaru a recunoscut acum că […] The post Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună appeared first on Antena Sport.
11:10
Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: “Model de eleganță, echilibru și respect” # Antena Sport
Emeric Ienei a încetat din viață pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani, iar vestea tragică a atras o serie de reacții din lumea fotbalului și nu numai. Un mesaj de condoleanțe pentru fostul mare antrenor și jucător al Stelei a fost transmis inclusiv de președintele FIFA, Gianni Infantino, prin intermediul unei scrisori […] The post Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: “Model de eleganță, echilibru și respect” appeared first on Antena Sport.
10:50
Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo # Antena Sport
Ana Bărbosu (19 ani) a negociat cu Steaua, dar a semnat cu Dinamo. Gimnasta este al doilea sportiv de mare performanţă pe care clubul Armatei îl pierde, după David Popovici, ajuns şi el tot la rivală. Ana e plecată la studii în Statele Unite, acolo unde a primit o bursă de la celebra Universitate Stanford. […] The post Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
10:50
E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului # Antena Sport
Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca “grifonilor”, este alesul conducerii. Legenda fotbalului din “cizmă” a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de […] The post E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului appeared first on Antena Sport.
10:40
Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele de la Inter, și-a lăudat echipa după cea mai recentă victorie obținută în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Deși succesul nu a fost unul convingător contra trupei din Kazahstan, conducătorul “nerazzurrilor” a vorbit la superlativ și despre Cristi Chivu, despre care a spus că a lucrat într-un […] The post Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii” appeared first on Antena Sport.
10:20
Mara Gae, românca de 20 de ani care a fost convocată de Alexandru Dulgheru pentru play-offul din Billie Jean King Cup, a povestit cât de grea a fost trecera de la juniori la seniori. Asta în contextul în care Mara este campioană la dublu la US Open, o performanţă extrem de spectaculoasă. Acum, la doi […] The post Povestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori appeared first on Antena Sport.
10:00
Foarte criticat în Italia pentru decizia sa de a nu participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna, în perioada 18-23 noiembrie, Jannik Sinner şi-a justificat decizia într-un interviu amplu acordat Sky Italia. Numărul 1 mondial preferă să se pregătească pentru începutul sezonului 2026 în Australia: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă […] The post Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis appeared first on Antena Sport.
10:00
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie” # Antena Sport
Nicky Hayen, antrenorul celor de la Club Brugge, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, care au reușit să scoată un punct în fața Barcelonei după o prestație bună pe teren propriu. Tehnicianul campioanei din Belgia a vorbit și despre faza controversată care putea aduce cele trei puncte în contul formației sale, când […] The post Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie” appeared first on Antena Sport.
09:50
Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit” # Antena Sport
Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello. Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de […] The post Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:20
Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale. Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul […] The post Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit appeared first on Antena Sport.
09:10
Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat # Antena Sport
Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman. După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a […] The post Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat appeared first on Antena Sport.
09:10
Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea # Antena Sport
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea. “Peluza Sud a fost prezentă miercuri seară acolo unde legenda a prins viaţă, unde marele Emeric Ienei a scris istorie, în Ghencea“, a anunţat clubul stelist. Tot la arenă, o altă facțiune de suporteri roș-albaștri a afișat un banner […] The post Omagiu pentru Emeric Ienei adus de suporterii Stelei. Bannerul afișat la Stadionul din Ghencea appeared first on Antena Sport.
08:50
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri # Antena Sport
Club Brugge – Barcelona 3-3 a fost unul dintre cele mai tari meciuri din ultimul timp din Champions League. Belgienii au condus în trei rânduri şi au înscris şi golul de 4-3, care a fost însă anulat. Anthony Taylor a validat iniţial reuşita lui Romeo Vermant, dar VAR a intervenit şi golul a fost anulat […] The post Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri appeared first on Antena Sport.
08:50
“Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty # Antena Sport
Cristi Chivu a avut un discurs extrem de dur în ciuda faptului că Interul său a obținut a patra victorie consecutivă în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Antrenorul român a vorbit după meci despre ce nu a mers la jocul elevilor săi și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu […] The post “Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty appeared first on Antena Sport.
08:30
Controversa imensă de la Brugge – Barcelona a împărțit specialiștii în două: “Nu văd faultul” / “Trebuia anulat” # Antena Sport
Partida de aseară din Champions League dintre Club Brugge și Barcelona a fost una extrem de spectaculoasă, însă și marcată de un scandal uriaș pe final. La scorul de 3-3, Romeo Vermant l-a deposedat pe Wojciech Szczesny și a marcat, însă golul a fost anulat de Anthony Taylor, o decizie care a împărțit lumea specialiștilor […] The post Controversa imensă de la Brugge – Barcelona a împărțit specialiștii în două: “Nu văd faultul” / “Trebuia anulat” appeared first on Antena Sport.
08:10
Această situație, în care doi colegi de echipă se luptă pentru titlul mondial, pentru câștigarea căruia un alt pilot mai păstrează șanse, nu e nouă. S-a mai întâmplat în sezonul 2007, tot la McLaren. Cele petrecute atunci sunt ilustrative pentru modul în care crește șansa unui al treilea, considerat outsider, când doi combatanți sunt colegi […] The post Ce riscă Norris și Piastri. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:50
Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă # Antena Sport
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 22:00. Echipa lui Mirel Rădoi nu are încă nicio victorie în grupa din Conference League. Craiova a pierdut cu Rakow, cu 2-0, în deplasare şi a făcut egal acasă, 1-1, cu Noah. Rapid Viena […] The post Rapid Viena – Universitatea Craiova, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă appeared first on Antena Sport.
00:20
Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român # Antena Sport
Reacția italienilor nu a întârziat să apară după ce Inter s-a chinuit cu Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei de Champions League. Formația lui Cristi Chivu s-a impus la limită, scor 2-1. Inter a deschis scorul prin Lautaro Martinez, care a punctat în minutul 45. Kairat Almaty a reușit să egaleze pe Meazza prin Arad, în minutul 55. Golul victoriei a fost […] The post Cristi Chivu, taxat de italieni după ce Inter s-a chinuit în Champions League cu Kairat Almaty. Nota primită de antrenorul român appeared first on Antena Sport.
5 noiembrie 2025
23:30
Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase # Antena Sport
Erling Haaland e într-o formă de zile mari la Manchester City. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” a marcat un gol în duelul cu Borussia Dortmund, din etapa a patra a grupei de Champions League, și a ajuns la cifre uriașe. Erling Haaland a marcat în minutul 29 al partidei de pe Etihad cu Dortmund. Norvegianul lui Pep Guardiola a punctat cu un […] The post Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City – Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase appeared first on Antena Sport.
23:10
Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal # Antena Sport
Echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani), Pafos, a obţinut prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani! Vlad Dragomir a fost integralist în Pafos – Villarreal 1-0, primind nota 6.3 pentru prestaţia lui. Pafos, prima victorie pentru o echipă cipriotă în Liga Campionilor după 14 ani Derrick Luckassen a înscris […] The post Echipa lui Vlad Dragomir, premieră după 14 ani! Performanţa reuşită după victoria surprinzătoare cu Villarreal appeared first on Antena Sport.
23:00
Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost titular în duelul dintre Pafos și Villarreal, din etapa a 4-a a grupei din Champions League. Campioana Ciprului a furnizat surpriza serii și s-a impus cu 1-0. Pafos a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Champions League. Unicul gol al partidei cu Villarreal a fost marcat de Derrick Luckassen, în minutul 46. Ce notă a primit Vlad […] The post Ce notă a primit Vlad Dragomir după ce a fost titular în surpriza serii din Champions League appeared first on Antena Sport.
22:40
Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă # Antena Sport
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 22:00. Echipa lui Mirel Rădoi nu are încă nicio victorie în grupa din Conference League. Craiova a pierdut cu Rakow, cu 2-0, în deplasare şi a făcut egal acasă, 1-1, cu Noah. Rapid Viena […] The post Rapid Viena – Universitatea Craiova, miercuri, 22:00, LIVE TEXT. Oltenii caută prima victorie în grupă appeared first on Antena Sport.
22:30
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
Basel – FCSB, duelul din etapa a patra a grupei de Europa League, va fi în format live text, pe as.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 19:45. Campioana României caută a doua victorie în grupă. FCSB are trei puncte după primele trei meciuri jucate în Europa League. Roș-albaștrii au învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles în prima […] The post Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
22:00
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” # Antena Sport
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului dorit din Liga 1. Andrei Nicolescu a dezvăluit că prețul cerut de FC Argeș în schimbul lui Mario Tudose este unul mult prea mare pentru „câini”. Tânărul fundaș al piteștenilor a fost dorit în vară și de FCSB. Gigi Becali a renunțat însă la transferul lui, după […] The post Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult” appeared first on Antena Sport.
21:50
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! # Antena Sport
Iga Swiatek (24 de ani) a fost învinsă surprinzător de Amanda Anisimova (24 de ani) în grupa B a Turneului Campioanelor. Cu această victorie americanca s-a calificat în semifinale, Iga Swiatek părăsind competiţia. Anisimova a învins-o pe Swiatek cu 6-7 (3), 6-4, 6-2. Anisimova s-a clasat pe locul 2 în grupa B a Turneului Campioanelor, […] The post Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6! appeared first on Antena Sport.
21:40
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena # Antena Sport
Ștefan Baiaram a prefațat duelul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, din etapa a treia a grupei de Conference League. Mijlocașul a dezvăluit că a dat uitării conflictul avut cu Mirel Rădoi înaintea meciului cu Noah, atunci când a fost exclus din lot. Baiaram a declarat că nu a existat nicio problemă la echipă și se simte puternic înaintea duelului cu […] The post „Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena appeared first on Antena Sport.
21:30
Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” # Antena Sport
Antrenorul lui Basel a remarcat un singur jucător al FCSB-ului, înaintea partidei din etapa a patra a grupei de Europa League. Meciul se va juca joi, de la ora 19:45, în Elveția, și va fi în format live text, pe as.ro. Ludovic Magnin a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Darius Olaru. El s-a declarat […] The post Ce jucător de la FCSB a remarcat antrenorul lui Basel, înaintea partidei din Europa League: „Are calitate” appeared first on Antena Sport.
