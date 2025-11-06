Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul”

19:10

UEFA a răspuns solicitării FCSB-ului, care a cerut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la partida campioanei României cu Basel, care se va disputa în Elveţia. Emeric Ienei s-a stins din viaţă miercuri, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Legendarul jucător şi antrenor al Stelei, care a cucerit […] The post Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei appeared first on Antena Sport.