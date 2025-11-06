Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham
Antena Sport, 6 noiembrie 2025 20:20
Micky van de Ven a marcat un gol fabulos în meciul cu Copenhaga, scor 4-0, din Champions League, iar conducerea vrea să-i pună un nou contract pe masă. Radu Drăguşin primeşte o veste proastă. Prinicipalul lui concurent pentru postul de titular traversează cea mai bună perioadă a carierei. Cum se află în vârf de formă, […]
Acum 15 minute
20:30
Siyabonga Ngezana, eroare uriașă în Basel – FCSB. A comis penalty la șase minute după eliminarea lui Târnovanu # Antena Sport
Siyabonga Ngezana a comis o gafă uriașă în meciul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Fundașul sud-african a comis henț în careu la doar șase minute după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat. Portarul campioanei a văzut direct cartonașul roșu în minutul 12, după ce a comis henț în afara careului. Lukas Zima i-a luat […]
Acum 30 minute
20:20
Ştefan Târnovanu, eliminat după 13 minute în Basel – FCSB! Gafă uluitoare a portarului # Antena Sport
Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a rezistat 13 minute în meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Portarul campioanei României a fost eliminat, după o gafă incredibilă. Târnovanu a ieşit din poartă, încercând să intercepteze un balon. Acesta a ieşit din poartă hazardat şi a atins cu mâna […]
20:20
Radu Drăgușin, veste proastă din Anglia. De ce are şanse minime să mai joace la Tottenham # Antena Sport
Micky van de Ven a marcat un gol fabulos în meciul cu Copenhaga, scor 4-0, din Champions League, iar conducerea vrea să-i pună un nou contract pe masă. Radu Drăguşin primeşte o veste proastă. Prinicipalul lui concurent pentru postul de titular traversează cea mai bună perioadă a carierei. Cum se află în vârf de formă, […]
Acum 2 ore
19:40
Mihai Stoica l-a taxat pe Cristi Balaj, după ce acesta a acuzat FCSB-ul că trage de timp # Antena Sport
Chiar dacă nu mai este în prezent președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj are în continuare acel simț al rivalității față de campioana FCSB. Acesta a lansat în ultimii ani mai multe acuzații la adresa jocului roș-albaștrilor. S-a întâmplat și la acel meci „cu cântec" FCSB – CFR Cluj 3-2, din prima etapă […]
19:20
La meciul FC BASEL – FCSB, UEFA a anunțat deținătorii TV cu câteva ore înainte de meci că se va ţine un moment de reculegere pentru Emeric Ienei! Anunţul oficial al UEFA a fost însă o gafă de proporţii. UEFA îl numește pe marele tehnician român drept „fostul antrenor al lui FCSB"! „Se va ține […]
19:20
„Sunt probleme”. Ilie Dumitrescu, avertisment după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel. Duelul din etapa a patra a grupei de Europa League se va juca de la 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Juri Cisotti a fost lăsat pe banca de rezerve […]
19:00
Ruben Amorim i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, după atacul starului lusitan: „Am făcut multe greșeli” # Antena Sport
Antrenorul Ruben Amorim a recunoscut că Manchester United a făcut "o mulţime de greşeli în trecut", dar a spus că este interesat doar de viitor după evaluarea negativă a lui Cristiano Ronaldo la adresa fostului său club. Diavolii Roşii se află în plină reconstrucţie după un sezon 2024-25 nefericit, în care echipa a încheiat pe locul 15 în Premier League şi a pierdut finala Europa League în faţa lui Tottenham Hotspur. […]
Acum 4 ore
18:20
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este seretul longevităţii pentru selecţionerul României # Antena Sport
Istoria lui Mircea Lucescu continuă şi se poate încununa cu o calificarea la Mondial, cu repretentativa României. La 80 de ani împliniţi, "Il Luce" se poate lăuda cu performanţe incredibile în carieră. El are un palmares uriaș, de 35 de trofee câștigate. La acest capitol, românul de 80 de ani e depășit doar de alți […]
18:20
Cristiano Ronaldo, noi “săgeţi” către Lionel Messi: “Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a făcut mai multe declaraţii care au făcut înconjurul lumii în interviul acordat lui Piers Morgan. Portughezul a vorbit despre Cupa Mondială, dar şi despre rivalul său, Lionel Messi. În 2022, Argentina a cucerit Cupa Mondială în Qatar, după o finală nebună cu Franţa, câştigată la loviturile de departajare. Acesta era singurul trofeu […]
18:10
Revenire de senzație sau greșeală? Ce echipă l-a contactat pe Erik ten Hag, după despărțirea de Leverkusen # Antena Sport
Erik ten Hag este liber de contract de la începutul lunii septembrie, după ce a rezistat doar trei meciuri pe banca nemților de la Bayer 04 Leverkusen. Tehnicianul a fost contactat de un club din Premier League, însă a refuzat propunerea. Chiar și așa, acesta este foarte aproape de o revenire de senzație, fiind ofertat […]
18:00
PAOK – Young Boys LIVE SCORE (22:00). Programul românilor în Europa League şi Conference League # Antena Sport
România este reprezentată joi în cupele europene şi de alţi jucători şi antrenori, nu doar de FCSB şi Universitatea Craiova. Andrei Raţiu, Răzvan Marin, Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu sunt implicaţi în meciurile din Europa League şi Conference League joi seară. Primii care intră în acţiune sunt Ionuţ Radu şi Răzvan Marin. Celta Vigo, echipa […]
18:00
A câștigat și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor! Meciul a durat 65 de minute # Antena Sport
Jessica Pegula s-a calificat și ea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a reușit să se impună joi seară în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 WTA. Sportiva din Statele Unite ale Americii nu va avea nicio emoție la meciul dintre Aryna Sabalenka și Coco Gauff, ea fiind sigură de prezența în ultimul […]
17:50
Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional” # Antena Sport
Trei jucători ai FCSB-ului au fost lăudați de Iasmin Latovlevici (39 de ani) înaintea confruntării cu Basel, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text pe as.ro. Iasmin Latovlevici i-a remarcat pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), Darius Olaru (27 […]
17:40
Ajax Amsterdam a suferit miercuri seară o înfrângere umilitoare pe teren propriu în UEFA Champions League, contra turcilor de la Galatasaray. „Lăncierii" sunt ultimii în clasament după primele patru runde, cu patru eșecuri consecutive. Jocul pierdut în fața campioanei Turciei i-a determinat pe cei din conducerea clubului să ia o decizie imediată în ceea ce […]
17:40
Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie sunt pe as.ro, de la şedinţa lui Cristi Chivu, la anunţul făcut de UEFA după Bruges – Barcelona. AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie 1. Chivu i-a băgat în şedinţă Cristi Chivu a tunat în vestiarul lui Inter după victoria chinuită […]
17:30
Pierdere importantă pentru Real Madrid. Cât va absenta titularul accidentat în meciul cu Liverpool # Antena Sport
Real Madrid a primit o veste proastă, după eșecul cu Liverpool din etapa a patra a grupei de Champions League, scor 0-1. Aurelien Tchouameni (25 de ani) s-a accidentat în meciul de pe Anfield și a aflat cât timp va sta departe de teren. Aurelien Tchouameni a fost integralist în partida cu Liverpool, însă a resimțit dureri după meci, fiind diagnosticat de […]
17:10
Dramă în fotbalul românesc. A murit la 18 ani! Corvinul Hunedoara a dat vestea tristă # Antena Sport
Doliu la Corvinul Hunedoara. Un fost junior al clubului a pierdut lupta cu boala şi s-a stins la o varstă fragedă, 18 ani! O nouă tragedie s-a produs în fotbalul românesc. Clubul Corvinul a anunţat într-un comunicat trecerea în nefiinţă a fostului fotbalist. Totodată, clubul a precizat faptul că înainte de startul meciului de sâmbătă, […]
17:00
Cluburile din Liga 1 care au respectat regula ”5+6”. Ce presupune și ce pățesc echipele care nu o respectă # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a implementat o nouă regulă la nivelul Ligii 1, iar statistica este îngrijorătoare după primele 15 runde disputate în acest sezon. Doar șase cluburi au respectat această regulă, restul riscând o sancțiune uriașă în cazul nerespectării ei. Ce se va întâmpla cu banii strânși de FRF. Șase cluburi din Liga 1 […]
16:50
Supercomputerul a numit echipele care termină în Top 8 în Champions League! Pe cât se află Interul lui Chivu # Antena Sport
UEFA Champions League a ajuns la jumătatea grupei principale, fiind al doilea sezon în care cea mai importantă competiţie intercluburi se desfăşoară în acest format. Din cele 36 de echipe care au luat startul în septembrie, doar 8 se vor califica direct în optimile de finală. Locurile 9-24 vor fi nevoite să mai joace o […]
16:50
Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar” # Antena Sport
Fanii lui Dinamo au făcut un gest superb după moartea lui Emeric Ienei. Fostul antrenor s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de mari probleme de sănătate în ultimii ani. Suporterii dinamoviști au dat uitării rivalitatea cu Steaua, ținând cont de faptul că Emeric Ienei a fost un simbol […]
Acum 6 ore
16:40
Cât costă să-ţi cumperi în România un stadion cu 1,5 hectare de teren. Preţul surprinzător # Antena Sport
O arenă cunoscută din România a fost scoasă la vânzare. Lichidatorul judiciar al fostului club Oțelul Galați, falimentat în 2016, a scos la licitație stadionul "Zoltan David". Preţul este unul surprinzător, dacă ţinem cont că arena se vinde cu un teren generos, de 1,5 hectare de teren. Fotbal Club Oțelul SA a intrat în faliment […]
16:30
Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB. Pe ce rezultat au mizat # Antena Sport
Englezii au prezis scorul final la duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. FCSB are doar trei puncte în grupă, obținute după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă, scor […]
16:20
Veste bună pentru Zeljko Kopic! Se pregătește intens la antrenamente și este aproape de revenire # Antena Sport
Dinamo București se află pe poziția a patra după 15 runde disputate, iar Zeljko Kopic primește vești din ce în ce mai bune de la antrenamentele echipei din Ștefan cel Mare. Transferat la începutul sezonului de la Brighton, Adrian Mazilu se pregătește intens pentru a reveni pe gazon, iar momentul este tot mai aproape. Adrian […]
16:10
Darius Olaru știe cum FCSB o poate învinge pe Basel: „Avem o șansă bună să obținem victoria” # Antena Sport
Darius Olaru a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. FCSB țintește victoria pe terenul celor de la Basel, după ce în precedentele două meciuri disputate în […]
16:00
Gică Popescu știe cum pot FCSB și Universitatea Craiova să câștige în cupele europene: “Să se calibreze” # Antena Sport
Gică Popescu a vorbit astăzi despre șansele celor de la FCSB și Universitatea Craiova să își câștige partidele din Europa League, respectiv Conference League. Cele două au meciuri cu Basel și Rapid Viena, iar "Baciul" crede că totul se va decide la modul în care formațiile se vor adapta la ritmul competiției. Popescu a acordat […]
15:20
Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport # Antena Sport
Cristi Chivu nu a suportat al doilea meci mediocru făcut de Inter în faţa unui adversar mai slab cotat şi a băgat în şedinţă jucătorii după 2-1 cu Kairat, fiind total nemulţumit, chiar dacă echipa sa are maximum de puncte după primele 4 etape ale grupei principale din Champions League. Gazzetta dello Sport susţine că […]
15:10
Tragerea la sorţi pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor (9-16 noiembrie) a avut loc joi la Torino (Italia). Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic se vor înfrunta încă din faza grupelor, la fel ca Jannik Sinner şi Alexander Zverev în cealaltă grupă. În prima grupă, numită Jimmy Connors, se află Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor […]
15:10
Fără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu # Antena Sport
Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, urmează să o întâlnească în această seară în Conference League pe Lech Poznan, iar un videoclip postat de campioana en-titre din Polonia pe rețelele sociale a început să stârnească anumite controverse. Un reprezentant al clubului din centrul Europei apare prezentând vestiarul oaspeților pe care îl au la […]
15:00
Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: “E o ţară cunoscută pentru asta” # Antena Sport
Flav
Acum 8 ore
14:40
Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca “grifonilor”, este alesul conducerii. Legenda fotbalului din “cizmă” a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de […] The post Legendarul Daniele De Rossi, prezentat oficial la Genoa lui Dan Șucu: “Bun venit” appeared first on Antena Sport.
14:10
Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul” # Antena Sport
Lewis Hamilton se află în al 19-lea său sezon în Formula 1, iar de-a lungul anilor a împărțit grila de start cu numeroși adversari de calitate. Recent, britanicul a acordat un interviu pentru cei de la ESPN și a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în “Marele Circ”. Septuplul campion mondial merge […] The post Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul” appeared first on Antena Sport.
13:40
Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat # Antena Sport
Gică Popescu a construit un centru comercial în oraşul Hunedoara, iar joi, la 09:00 dimineaţa a avut loc inaugurarea şi deschiderea “GP Plaza”. Complexul a fost construit acolo unde rămăseseră ruinele fostelor fabrici de tricotaje şi încălţăminte din oraş, din anii 1970. Programul zilnic va fi 09:00 – 21:00, iar investiţia totală a “Baciului” a […] The post Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat appeared first on Antena Sport.
13:30
Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar # Antena Sport
Leo Messi a avut din nou ocazia să vorbească despre trăirile care l-au încercat în momentul în care a reușit în sfârșit să pună mâna pe Cupa Mondială mult râvnită la turneul final din Qatar din 2022. În cadrul evenimentului intitulat American Business Forum (ABF), decarul “pumelor” a asemănat senzația câștigării trofeului Campionatului Mondial cu […] The post Leo Messi, declarație fabuloasă despre triumful de la Cupa Mondială. Cu ce a putut să compare senzația din Qatar appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:40
Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Ne-am pregătit să facem asta” # Antena Sport
Ludovic Magnin, antrenorul celor de la Basel, a prefațat partida cu FCSB din grupa unică Europa League și a declarat cum va aborda partida de pe teren propriu. Tehnicianul a făcut și o observație cu privire la cât de des se schimbă primul 11 la echipă, o tactică pe care Gigi Becali a dorit-o în […] The post Antrenorul lui Basel a văzut ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Ne-am pregătit să facem asta” appeared first on Antena Sport.
12:30
Selecţionata de fotbal a Argentinei a prezentat, miercuri, noul echipament al echipei naţionale pe care îl va purta la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, exclusiv în Universul Antena. Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a dezvăluit noul echipament prin intermediul reţelelor de socializare, împreună cu sloganul intitulat […] The post Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
12:20
Oklahoma City Thunder, primul eșec din noul sezon de NBA. Campioana, întoarsă dramatic de la 22 de puncte # Antena Sport
Oklahoma City Thunder a suferit prima înfrângere din acest start de sezon din NBA, după ce a cedat cu scorul de 121-119 în fața celor de la Portland Trail Blazers. După ce a început stagiunea cu opt victorii consecutive, campioana en-titre părea că se îndreaptă spre un nou succes, ținând cont că după un singur […] The post Oklahoma City Thunder, primul eșec din noul sezon de NBA. Campioana, întoarsă dramatic de la 22 de puncte appeared first on Antena Sport.
11:50
Marius Lăcătuș, dezamăgit de “războiul” dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: “Nu cred că Steaua merită asta” # Antena Sport
Marius Lăcătuș a oferit o reacție în urma contrelor dintre Florin Talpan și Daniel Oprița. Inițial, juristul Stelei l-a criticat aspru pe antrenor pentru rezultatele înregistrate la echipa roș-albastră, după care tehnicianul i-a dat replica și i-a pus sub semnul îndoielii cunoștințele de fotbal. “Fiara” este de părere însă că ideea ca cei doi să […] The post Marius Lăcătuș, dezamăgit de “războiul” dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: “Nu cred că Steaua merită asta” appeared first on Antena Sport.
11:40
Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL # Antena Sport
Alex Ovechkin a devenit joi dimineață primul jucător din istoria NHL care atinge borna 900. Cel mai bun marcator din cea mai puternică ligă de hochei pe gheață a înscris în victoria obținută de Washington Capitals pe teren propriu, în fața celor de la St. Louis Blues, scor 6-1. Ovechkin a avut ceva de așteptat […] The post Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL appeared first on Antena Sport.
11:30
Eliza Samara – Satsuki Odo LIVE VIDEO (20:05, AntenaPLAY). Duel pentru sferturi, la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Eliza Samara a rămas singura reprezentantă a României la WTT Champions Frankfurt, după ce Bernadette Szocs a fost eliminată încă din primul tur de Sofia Polcanova. Veterana de 36 de ani se va duela pentru un loc în sferturile competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari cu Satsuki Odo, cap de serie 4. Partida […] The post Eliza Samara – Satsuki Odo LIVE VIDEO (20:05, AntenaPLAY). Duel pentru sferturi, la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
11:20
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună # Antena Sport
Gigi Becali i-a oferit un apartament Ioanei Tufaru (48 de ani), în care fiica Andei Călugăreanu a stat gratis mai mulţi ani. Totuşi, la finalul lui 2023, ea a fost nevoită să se mute alături de familie, după ce omul de afaceri a avut alte planuri cu imobilul respectiv. Ioana Tufaru a recunoscut acum că […] The post Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună appeared first on Antena Sport.
11:10
Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: “Model de eleganță, echilibru și respect” # Antena Sport
Emeric Ienei a încetat din viață pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani, iar vestea tragică a atras o serie de reacții din lumea fotbalului și nu numai. Un mesaj de condoleanțe pentru fostul mare antrenor și jucător al Stelei a fost transmis inclusiv de președintele FIFA, Gianni Infantino, prin intermediul unei scrisori […] The post Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: “Model de eleganță, echilibru și respect” appeared first on Antena Sport.
10:50
Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo # Antena Sport
Ana Bărbosu (19 ani) a negociat cu Steaua, dar a semnat cu Dinamo. Gimnasta este al doilea sportiv de mare performanţă pe care clubul Armatei îl pierde, după David Popovici, ajuns şi el tot la rivală. Ana e plecată la studii în Statele Unite, acolo unde a primit o bursă de la celebra Universitate Stanford. […] The post Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
10:50
E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului # Antena Sport
Dan Șucu va avea un nou antrenor la Genoa, echipa pe care o patronează în Serie A. Daniele De Rossi, unul dintre antrenorii care au fost asociați în ultima perioadă cu o posibilă venire pe banca “grifonilor”, este alesul conducerii. Legenda fotbalului din “cizmă” a semnat un contract valabil până în iunie, cu posibilitatea de […] The post E gata! O legendă din Italia vine să antreneze Genoa lui Dan Șucu. Detaliile contractului appeared first on Antena Sport.
10:40
Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele de la Inter, și-a lăudat echipa după cea mai recentă victorie obținută în Liga Campionilor, scor 2-1 contra celor de la Kairat Almaty. Deși succesul nu a fost unul convingător contra trupei din Kazahstan, conducătorul “nerazzurrilor” a vorbit la superlativ și despre Cristi Chivu, despre care a spus că a lucrat într-un […] The post Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii” appeared first on Antena Sport.
10:20
Mara Gae, românca de 20 de ani care a fost convocată de Alexandru Dulgheru pentru play-offul din Billie Jean King Cup, a povestit cât de grea a fost trecera de la juniori la seniori. Asta în contextul în care Mara este campioană la dublu la US Open, o performanţă extrem de spectaculoasă. Acum, la doi […] The post Povestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori appeared first on Antena Sport.
10:00
Foarte criticat în Italia pentru decizia sa de a nu participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna, în perioada 18-23 noiembrie, Jannik Sinner şi-a justificat decizia într-un interviu amplu acordat Sky Italia. Numărul 1 mondial preferă să se pregătească pentru începutul sezonului 2026 în Australia: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă […] The post Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis appeared first on Antena Sport.
10:00
Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie” # Antena Sport
Nicky Hayen, antrenorul celor de la Club Brugge, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, care au reușit să scoată un punct în fața Barcelonei după o prestație bună pe teren propriu. Tehnicianul campioanei din Belgia a vorbit și despre faza controversată care putea aduce cele trei puncte în contul formației sale, când […] The post Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie” appeared first on Antena Sport.
09:50
Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit” # Antena Sport
Inter a rămas cu maximum de puncte şi după al patrulea meci din Champions League, dar evoluţia nerazzurrilor din duelul cu Kairat Almaty a fost criticată de fostul mare antrenor italian, Fabio Capello. Inter s-a impus greu, cu 2-1, chiar dacă lotul lui Cristi Chivu e evaluat la 693 de milioane de euro, faţă de […] The post Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit” appeared first on Antena Sport.
09:20
Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale. Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul […] The post Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit appeared first on Antena Sport.
09:10
Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat # Antena Sport
Atalanta a învins-o dramatic pe Olympique Marseille, cu 1-0, în prelungiri, dar cel mai încins moment de pe Velodrome a avut loc cu un sfert de oră înainte de final şi i-a avut în prim-plan pe antrenorul Ivan Juric şi pe atacantul Ademola Lookman. După încă o evoluţie neconvingătoare, nigerianul de 28 de ani a […] The post Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat appeared first on Antena Sport.
