Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”

Ana Bărbosu (19 ani) a negociat cu Steaua, dar a semnat cu Dinamo. Gimnasta este al doilea sportiv de mare performanţă pe care clubul Armatei îl pierde, după David Popovici, ajuns şi el tot la rivală. Ana e plecată la studii în Statele Unite, acolo unde a primit o bursă de la celebra Universitate Stanford.