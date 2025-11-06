ULTIMA ORĂ GRAFICE România nu a intrat în sezonul rece cu depozitele pline 100% cu gaze. A început deja să extragă

15:40

Guvernul a alocat 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale de protecție a copilului, centrelor de zi și centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap și cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Executivului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului, iar Guvernul le transmite că a modificat legislația ca diferența să fie găsită în bugetele administrației locale.