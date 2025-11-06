Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune”

16:20

Dinamo București se află pe poziția a patra după 15 runde disputate, iar Zeljko Kopic primește vești din ce în ce mai bune de la antrenamentele echipei din Ștefan cel Mare. Transferat la începutul sezonului de la Brighton, Adrian Mazilu se pregătește intens pentru a reveni pe gazon, iar momentul este tot mai aproape. Adrian […] The post Veste bună pentru Zeljko Kopic! Se pregătește intens la antrenamente și este aproape de revenire appeared first on Antena Sport.