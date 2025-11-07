Graba strică treaba! Paparazzii spynews.ro i-au prins pe picior greşit, în trafic, pe Matteo şi pe soţia acestuia! Avem imaginile
SpyNews, 7 noiembrie 2025 22:20
Matteo, surprins în trafic, dar nu la volan, ci... pe scaunul copilotului. Cea care conducea mașina de lux a artistului este soția lui, Elena Neagu, care nu a circulat tocmai regulamentar. Șoferița a găsit o "scurtătură" în drumul spre studio, iar noi avem imaginile!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
22:30
Jador, deranjat de comentariile negative primite după ce și-a postat diploma de licență. Manelistul le-a dat replica: „De ce sunteți așa de furioși?” # SpyNews
Jador și-a postat de curând diploma de licență, lucru care a stârnit un val de reacții din partea fanilor. În timp ce unii l-au apreciat pentru că a absolvit facultate, alții l-au criticat pe manelist, fiind de părere că se laudă cu faptul că a făcut studiile de licență.
Acum 30 minute
22:20
Exclusiv! Mariana Moculescu, primele declarații după ce i-a deschis proces fiicei sale. De ce îi cere bani, cu forța, Nidiei: ”Nu am ajutor din partea nimănui” # SpyNews
În exclusivitate pentru Spynews.ro, Mariana Moculescu face primele declarații despre problemele cu care se confruntă și care au dus-o până în punctul în care și-a dat propria fiică în judecată. Fosta soție a lui Horia Moculescu i-a deschis proces Nidiei și îi cere bani în instanță. Ce a împins-o să ajungă aici și cum arată, de fapt, relația dintre ele.
22:20
Exclusiv! Prima reacție a fiicei lui Horia Moculescu, după ce artistul a ajuns în stare gravă la spital # SpyNews
Exclusiv! Prima reacție a Nidiei Moculescu, fiica lui Horia Moculescu, după ce compozitorul a ajuns în stare gravă la secția ATI din cadrul Institutului „Matei Balș”. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artistul în ultimii ani.
22:20
Graba strică treaba! Paparazzii spynews.ro i-au prins pe picior greşit, în trafic, pe Matteo şi pe soţia acestuia! Avem imaginile # SpyNews
Matteo, surprins în trafic, dar nu la volan, ci... pe scaunul copilotului. Cea care conducea mașina de lux a artistului este soția lui, Elena Neagu, care nu a circulat tocmai regulamentar. Șoferița a găsit o "scurtătură" în drumul spre studio, iar noi avem imaginile!
22:20
Georgiana Elviruța, fosta prostituată care a avut o relație cu un bărbat însurat, șef în Poliția Română, este implicată într-un nou scandal.
22:20
Diana și Sorin de la Mireasa s-au sărutat! Cei doi s-au declarat un cuplu: "Dacă știam că e așa..." # SpyNews
Diana și Sorin de la Mireasa au făcut un pas mare în relația lor! Cei doi s-au sărutat pentru prima dată și au declarat, oficial, că formează un cuplu.
Acum 2 ore
21:40
Locatarii unui bloc din Titu, evacuați de urgență după ce în clădire s-a simţit miros de gaze. La fața locului au intervenit pompierii # SpyNews
Locuitorii unui imobil din Titu, județul Dâmbovița, au fost evacuați în această seară, 7 noiembrie, după ce autoritățile au fost alertate de un miros suspect de gaze în clădire. Potrivit reprezentanților ISU Dâmbovița, intervenția a fost rapidă pentru a preveni orice pericol.
21:20
Fostă concurentă de la MPFM, diagnosticată cu o boală autoimună. Problema de sănătate pe care a descoperit-o acum aproape trei ani: „Mi s-a schimbat toată viața” # SpyNews
Una dintre fostele concurente de la MPFM a povestit cum viața ei s-a schimbat radical, în urmă cu aproape trei ani, după ce a aflat că se confruntă cu o boală autoimună. Afecțiunea nu are tratament, iar ea este nevoită să trăiască cu problema de sănătate.
21:00
Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate! Imaginea cu care artista și-a îngrijorat fanii: "Am clacat..." # SpyNews
Andreea Bănică se confruntă cu unele probleme de sănătate! Artista a publicat o imagine în care apare cu perfuzia la mână și a reușit să își îngrijoreze fanii. Ce a pățit.
Acum 4 ore
20:30
Cine e doctorița care a murit în timpul gărzii, la Spitalul de Pediatrie Cluj. Eva Kiss avea 66 de ani | FOTO # SpyNews
La nici două săptămâni de când Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă, un alt cadru medical a fost găsit inconștient în timpul gărzii, într-un spital din Cluj-Napoca, secția Pediatrie. Este vorba despre Eva Kiss, o doctoriță în vârstă de 66 de ani.
20:30
Karmen Minune, în cabinetul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express # SpyNews
Karmen Minune s-a lăsat pe mâinile medicului estetician de curând pentru două proceduri pe care și le-a mai făcut și în trecut. Chiar dacă de una dintre ele spune că nu are nevoie, la aproape 28 de ani, concurenta de la Asia Express consideră că este mult mai bun să previi.
20:00
Țara din Europa care interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria ...” # SpyNews
O țară europeană a decis să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Autoritățile susțin că aceste platforme „fură timpul și copilăria” tinerilor, punctând că le afectează dezvoltarea și sănătatea mentală.
19:40
Ioana Grama, extrem de îndrăgostită de iubitul ei. Ce a făcut influencerița, în avans de ziua de naștere a partenerului ei # SpyNews
Ioana Grama și iubitul ei sunt împreună de câteva luni. Cei doi au o relație la distanță în lunile în care bărbatul este plecat în Dubai. Mâine este ziua lui de naștere, așa că influencerița l-a surprins plăcut, în avans.
19:20
Încă un caz în dosarul "furt de copii". O femeie a născut la spital, și-a văzut copilul bine, iar apoi i s-a spus că bebelușul a murit: "M-au amenințat..." # SpyNews
Un nou caz cutremurător a fost adus în atenția publicului în cadrul dosarului "furt de copii", în cadrul emisiunii Acces Direct. Tudorița, o femeie care a născut la spital cu 35 de ani în urmă, a vorbit despre drama prin care a trecut cu mai bine de trei decenii în urmă.
19:10
Bogdan de la Ploiești, mesaj pentru Dani Mocanu. Ce i-a transmis manelistului, după condamnarea la închisoare: „Era bine să...” # SpyNews
Dani Mocanu a fost ieri condamnat la închisoare și tot în urmă cu o zi, a fost dat în urmărire generală atât el, cât și fratele său, Nando. Cei doi nu au fost găsiți momentan pentru a executa pedeapsa cu executare. Bogdan de la Ploiești i-a transmis un mesaj manelistului.
18:50
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Artista a vorbit deschis despre o procedură făcută recent # SpyNews
De curând, Vlăduța Lupău a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista a dezvăluit recent că a trecut printr-o procedură medicală importantă și a oferit câteva detalii despre starea ei actuală.
Acum 6 ore
18:40
Mercur intră în retrograd începând din 9 noiembrie 2025. Pot să apară întârzieri, oameni din trecut, dar și situații neprevăzute care să strice planurile. Mercur va fi retrograd în Săgetător, iar mai apoi în Scorpion. Unii nativi vor resimți mai mult efectele.
18:10
Grigore Moldovan de la MPFM s-a mutat din casa în care a locuit cu fosta soție, Mariana. Cu ce a rămas, după divorț: „O luăm de la capăt” # SpyNews
Mariana și Grigore Moldovan au divorțat după o căsnicie de 11 ani. Cei doi au împreună o fiică, în vârstă de cinci ani, iar fostul concurent s-a mutat din casa în care a locuit cu fosta parteneră.
18:10
Încă o doctoriță a fost găsită moartă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj Napoca. Tragedia s-a petrecut la nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo # SpyNews
O nouă tragedie într-un spital din România! La nici două săptămâni de când Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață în camera de gardă, un alt cadru medical, o doctoriță în vârstă de 66 de ani, a fost descoperită inconștientă în timpul gărzii, într-un spital din Cluj-Napoca, secția Pediatrie.
18:00
Ce mesaje cu subînțeles îi transmite Cristina Pucean lui Bogdan de la Ploiești! Dansatoarea îl taxează pe artist # SpyNews
Bogdan de Ploiești și Cristina Pucean nu mai formează un cuplu de câteva săptămâni. Deși s-a crezut inițial că ar fi vorba despre o strategie de marketing, pare că relația lor s-a terminat, într-adevăr.
17:40
Târgurile de Crăciun se deschid în luna noiembrie 2025. Când se aprind luminițele de sărbători în marile orașe din România # SpyNews
Ca în fiecare an, începând cu luna noiembrie, atmosfera de sărbătoare cuprinde marile orașe din România. Se deschid târgurile de Crăciun și mii de luminițe vor ilumina piețele centrale, iar vizitatorii se vor bucura de produse tradiționale, cadouri deosebite și un decor festiv de neuitat. Ce orașe din România își deschid târgurile de Crăciun luna aceasta.
17:40
Daciana Sârbu își sărbătorește iubitul. Ipostazele romantice în care s-au afișat cei doi, în vacanță | FOTO # SpyNews
Daciana Sârbu și iubitul ei au plecat astăzi în vacanță. Partenerul femeii de afaceri își sărbătorește ziua de naștere astăzi, iar Daciana Sârbu s-a afișat alături de iubitul ei, însă în continuare fără a-i dezvălui identitatea.
17:00
Alina Pușcaș și-a dorit o schimbare de look, așa că s-a lăsat pe mâinile hairstylistului. Prezentatoarea TV a renunțat la câțiva centimetri din păr și este mulțumită de cum arată în prezent.
Acum 8 ore
16:40
Accident mortal pe calea ferată, în stația Jilava. Patru persoane și-au pierdut viața după ce un tren a lovit o mașină # SpyNews
Un accident tragic a avut loc astăzi, 7 noiembrie, la stația Jilava. Patru persoane au murit. Potrivit primelor informații, un tren a intrat în coliziune cu un autoturism aflat pe calea ferată.
16:40
Ce mesaje cu subînțeles îi transmie Cristina Pucean lui Bogdan de la Ploiești! Dansatoarea îl taxează pe artist # SpyNews
Bogdan de Ploiești și Cristina Pucean nu mai formează un cuplu de câteva săptămâni. Deși s-a crezut inițial că ar fi vorba despre o strategie de marketing, pare că relația lor s-a terminat, într-adevăr.
16:30
Dana Roba, atac direct la adresa Andrei Volos, după ultimul scandal: „În timp ce își bate joc de mine...”. Replica make-up artistului # SpyNews
Scandalul dintre Andra Volos și Dana Roba pare că nu a ajuns la final. După ce în urmă cu câteva săptămâni și-au spus cuvinte dure, iar soția lui Robert Lele a postat mai multe videoclipuri în care pare că o ironizează pe Dana Roba, make-up artistul a „înțepat-o” pe șatenă.
15:50
Caz halucinant pe Autostrada Soarelui. Un șofer a condus 6 ore cu mama moartă în mașină și a făcut accident # SpyNews
Caz halucinant pe Autostrada Soarelui! Un șofer a condus 6 ore cu mama moartă în mașină și a făcut accident. Polițiștii au rămas fără cuvinte când au văzut că femeia din mașină era deja moartă. Iată ce explicație halucinantă a avut bărbatul.
15:50
Alin Oprea, confesiuni despre viaţa de artist, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” # SpyNews
În acest weekend, de la ora 17:00, Natalia Mateuț vă invită să descoperiți noi confesiuni și povești de viață în emisiunea „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, o producție ce aduce în fața publicului vedete așa cum nu le-ați mai văzut: sincere, deschise și fără mască.
15:10
Emeric Ienei va fi înmormântat alături de soția sa, Ileana Gyulai. Ce se află în fața casei de la Oradea în care locuia regretatul antrenor # SpyNews
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, alături de marea sa iubire, Ileana Gyulai. Soția regretatului antrenor a decedat în anul 2021. Detaliul emoționant observat în fața casei de la Oradea în care locuia Emeric Ienei.
15:10
Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal # SpyNews
Din 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid audițiile noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pregătiți să întâlneacă noi concurenți ambițioși, cu vise mari și povești interesante. Mihai Boghiceanu, în vârstă de 33 de ani, este unul dintre cei care pășesc în platoul audițiilor având experiența câștigată într-un local de prestigiu din Wimbledon, frecventat de staruri ale tenisului, precum Roger Federer și Rafael Nadal.
15:00
Majoritatea gospodinelor pricepute adaugă un cartof în apa în care se fierbe fasolea. Acesta este unul dintre trucurile la care apelează oamenii și are beneficii uimitoare pentru organism. Iată de ce se pune cartof în fasole.
Acum 12 ore
14:20
Starea de sănătatea a lui Horia Moculescu se înrăutățește! Compozitorul ar fi avut deja nevoie de dializă # SpyNews
Horia Moculescu este în continuare internat la secția de Terapie Intensivă din cadrul Institutului "Matei Balș". Din păcate, starea de sănătate a compozitorului devine tot mai gravă, iar acum se pare că a avut nevoie de dializă.
14:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, ciuperci umplute, un fel principal, spaghete cu legume, şi un desert, negresă de post.
14:10
Dani Mocanu și-ar fi pregătit fuga din țară! Manelistul și-ar fi făcut un plan bine pus la punct # SpyNews
Dani Mocanu ar fi avut un plan bine pus la punct, în cazul în care instanța de la Curtea de Apel Brașov urma să îl condamne la închisoare. Judecând după declarațiile sale, manelistul ar fi fost pregătit să plece din țară.
13:50
Giulia Anghelescu, sărbătorita zilei! Fosta concurentă de la Power Couple a împlinit 41 de ani # SpyNews
Giulia Anghelescu a împlinit astăzi 41 de ani și este cea mai fericită! Finalista de la Power Couple își sărbătorește ziua de naștere într-o destinație spectaculoasă și simte că este exact acolo unde trebuie să fie. Iată cum își petrece timpul!
13:40
Radu Mazăre Jr. moștenește succesul tatălui în afaceri, dar nu și pasiunea pentru petreceri. Ce face în timpul liber: ”Nu mai consum alcool” # SpyNews
Radu Mazăre Jr. i-a călcat pe urme tatălui său în afaceri și se bucură de un succes uriaș. În ceea ce privește pasiunile pe care le are, fiul lui Radu Mazăre s-a cumințit! A renunțat la consumul de alcool de nevoie și are un stil de viață de invidiat!
13:20
Cum putem șterge semnele îmbătrânirii? Soluții de la renumitul biogerontolog Aubrey de Grey, la Congresul Internațional de Longevitate # SpyNews
Îmbătrânirea nu vine dintr-o singură cauză, ci din mai multe „semnături” care se adună în timp: celule care nu se mai înlocuiesc cum trebuie, celule „obosite” care refuză să moară și întrețin inflamația, depuneri proteice care încurcă organele, legături chimice care rigidizează țesuturile, „gunoaie” moleculare care se strâng în celule, mitocondrii care nu mai produc energie eficient, plus mutații ce pot scăpa de sub control.
13:10
Șase morți și patru răniți, după ce s-au răsturnat cu mașina în lac! Șoferul român încerca să fugă de poliție # SpyNews
Scene cumplite s-au petrecut la granița Bulgariei cu Marea Neagră! Mașina condusă de un șofer român s-a răsturnat inr-un lac, iar șase persoane au murit. Bărbatul transporta în total 10 persoane cu autoturismul.
12:50
Carmen de la Sălciua, schimbare radicală în stilul de viață! La ce va renunța complet artista timp de 6 luni # SpyNews
Carmen de la Sălciua a vorbit despre schimbările pe care la va adopta în stilul ei de viață, cel puțin pentru următoarele 6 luni. Artista și soțul ei nu au renunțat la visul de a avea un copil!
12:50
Marina Almășan, declarații tranșante după procesul cu Georgică Cornu! Ce s-a discutat în sala de judecată # SpyNews
Marina Almășan și Georgică Cornu au avut un nou proces în instanță, astăzi, 7 noiembrie. Prezentatoarea TV a fost prezentă în sala de judecată, iar după proces a făcut declarații la Știrile Antena Stars.
12:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public. Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
12:20
Momente de panică pentru doi vloggeri de travel din România! Avionul în care se aflau nu a putut ateriza în Insulele Feroe # SpyNews
Doi vloggeri de travel din România au trecut prin momente tensionante, după ce au văzut că avionul în care se aflau nu a putut ateriza în Insulele Feroe. Pilotul aeronavei nu a putut reveni pe sol din cauza vizibilității reduse.
12:10
Jador i-a pus la punct pe cei care nu cred că are studii superioare. Cântărețul a făcut publică diploma de licență # SpyNews
Jador a decis că a venit momentul să pună "STOP" speculațiilor, așa că le-a arătat celor care l-au pus la zid diploma lui de licență. Cântărețul a dovedit în mediul online faptul că are studii superioare finalizate.
12:10
Aurelian Temișan, confesiuni emoționante despre prietenia strânsă cu Horia Moculescu! Ce știe despre starea de sănătate a compozitorului # SpyNews
Aurelian Temișan este alături de Horia Moculescu în clipele dificile prin care trece. Cei doi au o relație de prietenie strânsă, se cunosc de mulți ani și curând urmau să cânte pe aceeași scenă. Artistul a făcut declarații despre starea de sănătate a prietenului său, la Știrile Antena Stars.
11:40
România se va confrunta cu schimbări severe în ceea ce privește vremea, în acest weekend. Două județe vor intra sub Cod galben de precipitații puternice. Iată care vor fi zonele afectate!
11:20
O bază militară a fost evacuată de urgență, din cauza unui pachet suspect! Mai multe persoane s-au îmbolnăvit # SpyNews
O bază militară din Statele Unite ale Americii a fost evacuată de urgență din cauza unui pachet suspect. Coletul a fost deschis de mai multe persoane, care mai apoi s-au îmbolnăvit. Baza militară a fost vizitată inclusiv de Donald Trump zilele trecute.
11:00
Kim Kardashian a dat vina pe ChatGPT după ce a picat mai multe examene la drept. Cum a numit superstarul american aplicația # SpyNews
Kim Kardashian, mărturisiri neașteptate, după ce a picat examenele la drept. Superstarul american susține că nu a dat randament din cauză că a învățat cu ajutorul inteligenței arficiale. Iată cum a numit Kim Kardashian ChatGPT!
10:40
Dani Mocanu a anunțat că este bolnav, înainte să fie condamnat definitiv! Manelistul voia să ia o pauză lungă de la activitate # SpyNews
Dani Mocanu ar trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate. Manelistul a făcut declarații, înainte de condamnarea definitivă, despre afecțiunile pe care le-ar avea. Dani Mocanu a mărturisit că mai are doar șapte proiecte, iar mai apoi ar fi urmat o pauză lungă.
10:20
Momente de panică pentri doi vloggeri de travel din România! Avionul în care se aflau nu a putut ateriza în Insulele Feroe # SpyNews
Doi vloggeri de travel din România au trecut prin momente tensionante, după ce au văzut că avionul în care se aflau nu a putut ateriza în Insulele Feroe. Pilotul aeronavei nu a putut reveni pe sol din cauza vizibilității reduse.
10:00
Ce este Raw Egg Trend și de ce este un pericol pentru sănătate. Medicii sunt îngrijorați de efectele pe care le are # SpyNews
Un nou fenomen a luat amploare pe internet. Raw Egg Trend a stârnit îngrijorare în rândul medicilor, din cauza pericolelor mari pe care le are. Iată ce presupune acest fenomen și ce riscuri are.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.