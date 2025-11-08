De ce scuzele par tot mai greu de crezut. „Trăim într-o lume în care sinceritatea e un tip de marketing. E o piață a emoțiilor, un joc de putere”
Un articol din Scientific American a stârnit discuții intense pe Reddit. Totul a pornit de la un episod al podcastului Science Quickly, din 21 octombrie 2025.
Un articol din Scientific American a stârnit discuții intense pe Reddit. Totul a pornit de la un episod al podcastului Science Quickly, din 21 octombrie 2025.
Cunoscutul prezentator de televiziune și jurnalist auto Quentin Willson, al cărui nume s-a identificat, ani la rând, cu celebra emisiune Top Gear, a murit la vârsta de 68 de ani.
Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, fost adjunct al ministrului apărării Andrei Belousov, în funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului.
Octavian Berceanu a relatat cum a primit propunerea „de a participa la o schemă de afaceri ce viza industria de armament".
Pe 6 noiembrie, cinci lideri din Asia Centrală - președinții Kazahstanului, Uzbekistanului, Tadjikistanului, Kîrgîzstanului și Turkmenistan ului– au fost invitați la Casa Albă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat- deci care să fie motivele?
Pe 8 noiembrie 1945, sute de mii de români au încercat să apere democrația cu prețul vieții. Numeroși elevi, studenți, funcționari și oameni simpli au participat la ultima mare demonstrație pro-monarhică din istoria României, într-o încercare disperată de a împiedica stalinizarea țării.
Ion Daniel Popescu, numit în august 2025 director al Corpului de Control al ministrului în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Turismului, a fost, vineri seară, protagonistul unui incident petrecut în Târgu Jiu.
Parlamentarii, la fel ca decidenții din administrația centrală și locală, vor fi obligați să declare întâlnirile cu reprezentanți ai diferitelor interese private. Profesorul de Drept Penal Sergiu Bogdan explică ce înseamnă asta pentru corupția din România în contextul dosarului Fănel Bogos.
Peste 5.000 de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare desfășurat pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane din țară au loc misiuni de luptă simulate, menite să testeze capacitatea de reacție și cooperare a forțelor aliate în condiții dificile.
Ziua de duminică vine cu vești bune pentru unele zodii și provocări pentru altele. Gemenii se pot aștepta la bonusuri sau recompense financiare, în timp ce Peștii își pot încheia în sfârșit datoriile. Berbecii sunt mai înțelepți și mai echilibrați, atât în dragoste, cât și în privința sănătății.
Parlamentul Serbiei a aprobat o lege specială pentru a accelera proiectul imobiliar planificat în Belgrad de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
Pacienții din România vor putea, în curând, să își consulte istoricul medical și să facă programări la medic direct de pe telefon sau laptop, prin intermediul noii Platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin – un S-400 „Triumf”, în valoare de până la 960 de milioane de lire sterline (peste un miliard de euro) - a fost distrus.
Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost lovită de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.
Un cuplu din Miami, SUA, a fost desemnat oficial cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, după ce a aniversat 83 de ani de căsnicie. Eleanor și Lyle Gittens, în vârstă de 107 și 108 ani, spun că secretul relației lor este simplu: iubirea reciprocă.
Un studiu recent arată cum celulele stem care produc pigmentul părului pot lua decizii importante atunci când ADN-ul lor este afectat.
În ultimii doi ani, pe parcursul războiului din Fâșia Gaza împotriva grupării Hamas, Israelul a vizat cei mai puternici aliați ai mișcării palestiniene - gruparea Hezbollah și Iran. Dar liderul rebelilor houthi din Yemen, Abdulmalik Al-Houthi, a reușit să evite aceeași soartă.
Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape trei decenii, „are tot ce îi trebuie”, dar „îi lipseşte viteza”.
Daniel Băluță se declară candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Poliţia cercetează cazul unui bărbat de 43 de ani, din Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali. În opinia sa, pensiile speciale sunt „un fel de Caritas”.
Oricare ar fi rezultatele din ultimele meciuri, România are deja garantat locul la baraj, grație faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.
Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-un intermediar, suma de un milion de euro pentru ministrul Apărării.
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi.
O familie din Vrancea a reușit să transforme o cultură puțin cunoscută în România într-o afacere extrem de profitabilă.
Daciana Sârbu a petrecut aniversarea iubitului ei în afara țării, marcând momentul cu o fotografie romantică pe Instagram. Antreprenoarea își păstrează însă discreția asupra identității partenerului.
O șoferiță de 23 de ani a fost blocată în trafic, agresată și transportată împotriva voinței sale la locuința unui bărbat din comuna Cojasca.
Un avion de marfă UPS s-a prăbușit marți dimineață pe Aeroportul Internațional din Louisville, Kentucky, după ce motorul stâng s-a desprins, provocând un incendiu masiv. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar zborurile avioanelor MD-11 au fost suspendate temporar.
Autoritățile din Rusia se pregătesc să permită utilizarea alcoolului în producția de benzină pentru a crește aprovizionarea pe piața de combustibil, care se confruntă cu o penurie după atacurile cu drone asupra rafinăriilor, scrie Moscow Times.
O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct sâmbătă dimineață, în timpul serviciului. Angajata unității medicale a fost salvată de colegi.
Regina Maria, femeia care a făcut posibilă România Mare, a avut un suflet romantic, iar din talentul său s-au născut scrieri memorabile.
Deliric privește azi cu luciditate și umor la propriul drum – de la adolescentul care își cosea pe vestă sigla Wu-Tang la rapperul care a redefinit felul în care se spune o poveste pe beat. Își amintește albumele vechi ca pe un album de poze dintr-o altă viață, vorbește despre nevoia de disociere, d
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier produs la intrarea în localitatea Rateşu Cuzei, judeţul Vaslui. Fetiţa a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului în care se afla.
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, revenind astfel în acest for după o absență de 14 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.
Președintele ungar Viktor Orbán i-a smuls un zâmbet, vineri, lui Donald Trump când a afirmat că Ucraina ar avea nevoie de un „miracol” pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei, relatează mediaite, citat de yahoo.com.
Premierul ungar Viktor Orban a glumit în timpul întâlnirii cu Donald Trump, spunând că vrea să o angajeze pe secretara de presă americană Karoline Leavitt, după ce aceasta a criticat spontan mass-media pentru răspândirea de „știri false”
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis pentru mai bine de doi ani.
Într-un colț al Europei, numărul persoanelor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani crește spectaculos. Peste 23.000 de oameni au ajuns la această vârstă, iar majoritatea sunt femei.
Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a ucis șase persoane, potrivit unui bilanț oficial. O altă persoană este rănită.
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat , într-o emisiune versuri ale formaţiei Paraziţii.
Un camion al forțelor rusești a intrat joi în orașul Pokrovsk, o reușită rară dacă nu o premieră în luni de lupte, în condițiile în care până acum Rusia a mizat pe infiltrarea treptată a infanteriei pe acest front, relatează Euromaidan Press.
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că se simte la fel de susţinut ca oricare candidat pro-european şi vrea să extindă transformările din Sectorul 4 la nivelul Bucureştiului. Are sprijinul lui Sorin Grindeanu şi al lui Cristian Popescu Piedone.
Ianis Hagi (27 de ani) are o familie fericită. De curând, mijlocașul a devenit tată.
Averea lui Elon Musk a atins recent cote stratosferice, când a devenit primul miliardar cu jumătate de trilion de dolari.
Meteorologii avertizează că sfârșitul de săptămână aduce vreme instabilă și precipitații semnificative în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, vânt puternic la munte și ninsoare la altitudini mari în Carpații Meridionali.
