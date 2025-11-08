Talibanii spun că negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, însă armistițiul este în vigoare
Aktual24, 8 noiembrie 2025 22:50
Negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, deși armistițiul este în continuare în vigoare, a declarat, sâmbătă, Zabihullah Mujahid, un purtător de cuvânt al talibanilor. Mujahid a declarat că negocierile au eșuat din cauza insistenței Islamabadului ca Afganistanul să își asume responsabilitatea pentru securitatea internă a Pakistanului, o cerere pe care a descris-o […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
23:10
O tornadă puternică a lovit statul Parana din sudul Braziliei, ucigând cel puțin șase persoane și rănind peste 750 # Aktual24
Cel puțin șase persoane au murit și aproximativ 750 au fost rănite în urma unei tornade care a distrus cea mai mare parte a unui oraș din sudul Braziliei, au anunțat autoritățile sâmbătă. Tornada de vineri seară a răsturnat mașini și a distrus clădiri în Rio Bonito do Iguacu, un oraș cu 14.000 de locuitori […]
Acum o oră
22:50
Talibanii spun că negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, însă armistițiul este în vigoare # Aktual24
Negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, deși armistițiul este în continuare în vigoare, a declarat, sâmbătă, Zabihullah Mujahid, un purtător de cuvânt al talibanilor. Mujahid a declarat că negocierile au eșuat din cauza insistenței Islamabadului ca Afganistanul să își asume responsabilitatea pentru securitatea internă a Pakistanului, o cerere pe care a descris-o […]
22:40
Zeci de coloniști israelieni au atacat palestinieni și jurnaliști în timpul recoltării măslinelor lângă un sat din Cisiordania # Aktual24
Cincisprezece persoane au fost rănite în mai multe atacuri ale coloniștilor în Cisiordania, sâmbătă, potrivit presei palestiniene și israeliene. Printre răniți s-au numărat palestinieni, activiști israelieni și străini, un rezervist IDF, un medic și un fotograf de presă. Atacurile, care au avut loc în satele palestiniene Burin și Beita, lângă Nablus, vin pe fondul unui […]
Acum 2 ore
22:00
Poliția indoneziană a descoperit o pulbere posibil explozivă în urma deflagrațiilor produse într-o moschee din Jakarta # Aktual24
Poliția indoneziană a descoperit posibile urme de explozibil în timpul investigației exploziilor de la o moschee din capitala Jakarta, a declarat sâmbătă șeful poliției. Exploziile care au rănit zeci de persoane în timpul rugăciunilor de vineri ar fi putut fi un atac, au declarat oficialii, un elev în vârstă de 17 ani fiind presupusul făptaș, […]
21:30
Telegondola care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400 este închisă pentru cel puțin o săptămână. Se schimbă cablul # Aktual24
Tronsonul inferior al telegondolei din Sinaia, care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400, este închis pentru mai bine de o săptămână pentru înlocuirea completă a cablului care deservește linia. După 18 ani de funcționare neîntreruptă, cablul telegondolei trebuie schimbat integral, potrivit BizBrasov. Noul cablu are o lungime de peste 3.000 de m şi […]
21:30
De câți bani a vândut eMAG de Black Friday. Trei județe din sudul țării, campioane la cumpărăturile cu reduceri # Aktual24
Cea de-a 15-a ediție a Black Friday la eMAG a înregistrat vânzări de peste 986 de milioane de lei, în creștere cu 10% față de anul trecut. Peste 703.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile, transformând ziua reducerilor într-un nou record pentru comerțul online din România, anunță eMAG. Ce au […]
Acum 4 ore
21:20
Un bărbat de 43 de ani, din orașul Avrig, și-a pus capăt zilelor după ce a anunțat acest lucru într-o transmisiune live pe Facebook. El a fost găsit sâmbătă dimineața spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale. „La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu […]
20:50
Vaslui: Fetiță de un an proiectată prin parbriz după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod # Aktual24
O fetiță în vârstă de un an a fost rănită grav, sâmbătă, în urma unui accident după ce mașina în care se afla, împreună cu părinții, a lovit un cap de pod la intrarea în localitatea vasluiană Rățești-Cuzei. Copilul a fost proiectat prin parbrizul mașinii, la câțiva metri distanță. Potrivit autorităților, autoturismul s-a răsturnat în […]
20:20
INTERCEPTĂRI Fostul senator PSD Isăilă: ”Eu am fost senator și cu ce m-am ales? Dacă eram ministru, primul lucru știi care mă gândeam: la buzunar! Bă, câștigi bani!”. El a fost denunțat de Octavian Berceanu # Aktual24
Interceptări din dosarul fostului senator PSD Marius Isăilă arată că acesta promitea milioane de euro în stânga și-n dreapta în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Isăilă a încercar prin intermediul lui Octavian Berceanu, fost lider în cadrul USR, să ajungă la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu pentru a-l […]
19:50
Cine minte? Viktor Orbán anunță o „scutire completă și fără limită de timp” de sancțiunile SUA pentru energia rusească. Casa Albă: doar pentru un an # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri, într-o declarație transmisă la televiziunea publică maghiară, că țara sa a obținut o „scutire completă și fără limită de timp” de la sancțiunile impuse de Statele Unite transportatorilor de energie din Rusia, pentru conductele Turkish Stream și Drujba (Prietenia). Declarația a venit după o vizită oficială la Washington, […]
19:40
Presshub: SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!” # Aktual24
Guvernul ia în calcul reorganizarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), prin absorbirea acestuia în structura Ministerului Culturii. Măsura, justificată oficial ca „simplificare administrativă”, este însă contestată puternic de specialiști, organizații profesionale și ONG-uri din domeniu, care avertizează că patrimoniul cultural riscă să devină vulnerabil politic și administrativ. Petiția publică lansată zilele trecute, adresată ministrului Culturii, […]
Acum 6 ore
19:10
Postari extrem de injurioase ale lui Adrian Năstase pe rețelele de socializare la adresa celor care îi aduc aminte că a fost condamnat penal, fiind și băgat la închisoare, pentru fapte de corupție. Iată cum a răspuns Adrian Năstase, considerat odinioară intelectualul și figura luminată a PSD, la apelative precum ”țepar nenorocit” sau ”borfaș”. Adrian […]
18:20
Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: ”Sub nicio formă nu se poate vorbi despre mine ca fiind antiamerican” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii și a susținut că nu se poate vorbi despre ea ‘sub nicio formă ca fiind antiamerican’. Ea a precizat, într-o emisiune la Digi 24, că susține cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu SUA. ‘Am scris, la […]
18:20
Gheorghiu îi enervează iar pe PSD-iști: ”Când PSD va fi un partid bun, României o să-i meargă mai bine/ E trist că niște bărbați politici folosesc o femeie care nu le-a făcut nimic ca să-și ducă bătăliile” # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu la Digi24, că România „va fi mai bine” în momentul în care Partidul Social Democrat – cel mai mare partid al țării – „va fi mai bun, mai reformat, cu oameni cu viziune și cu dorință sinceră de a face România bine”. „Poate că sună ciudat, dar eu […]
Acum 8 ore
16:10
Noi reguli ale UE în privința cetățenilor Rusiei. Tot mai mulți ruși vor să vină în Europa # Aktual24
Comisia Europeană a anunțat înăsprirea regulilor privind eliberarea vizelor Schengen pentru cetățenii ruși care locuiesc în Rusia, ca urmare a „războiului de agresiune” declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit noilor norme, persoanele cu pașaport rusesc vor primi doar vize de scurtă ședere, valabile pentru o singură intrare. „Noile reguli restricționează sever eliberarea vizelor multiple pentru […]
15:40
China protestează după discursul surpriză al vicepreședintei Taiwanului în Parlamentul European # Aktual24
Beijingul a depus un protest oficial pe lângă Uniunea Europeană, după ce vicepreședinta Taiwanului, Hsiao Bi-khim, a susținut vineri un discurs neașteptat în cadrul unei conferințe desfășurate la Parlamentul European din Bruxelles. Potrivit organizatorilor, Hsiao este cel mai înalt oficial taiwanez care a vorbit vreodată într-o instituție legislativă străină în care insula nu are recunoaștere […]
Acum 12 ore
15:10
Atac disperat al Rusiei asupra Ucrainei: a trimis vineri noapte peste 450 de drone și 45 de rachete # Aktual24
Rusia a lansat 450 de drone și 45 de rachete asupra sectorului energetic și altor infrastructuri ale Ucrainei în atacurile din noaptea de vineri spre sâmbătă, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters și EFE, citate de Agerpres. Președintele ucrainean și-a reiterat apelul către aliații Kievului de a impune sancțiuni mai severe împotriva […]
14:40
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, […]
14:00
Senatorul Paul Pintea, recidivist. A fugit iar de polițiști, el conducea mașina având permisul suspendat. De la POT el a ajuns la PSD # Aktual24
În noaptea de joi spre vineri, senatorul Paul Ciprian Pintea, fost POT, actual PDS, a fost prins de polițiștii rutieri din Zalău conducând un autoturism cu permisul suspendat, iar când i s-a făcut semn să oprească, a ignorat indicațiile agenților și și-a continuat drumul. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, incidentul s-a […]
13:10
Cum s-a sucit Băluță. Acum: ”Nicușor Dan a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş”. Acum șase luni: ”Nicușor Dan – blocatorul general, dezamăgirea generală a acestui oraș” # Aktual24
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru funcţia de primar al Capitalei, are numai cuvinte de laudă acum la adresa lui Nicușor Dan, în condiții în care acum doar șase luni, înainte de prezidențiale, spunea despre același Nicușor Dan că este ”dezamagirea generală pentru acest oraș”. „Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui […]
12:00
INTERVIU Claudiu Târziu, fost lider AUR: ”Georgescu are lângă el foști ofițeri din serviciile secrete/ Ruptura dintre George Simion & Anca Alexandrescu și Călin Georgescu devine tot mai limpede” # Aktual24
Claudiu Târziu – fost co-președinte AUR și fondator al Acțiunii Conservatoare (ACT) – îi aduce acuzații grave serioase fostului său partener politic, George Simion. Într-un interviu pentru aktual24.ro el dezvăluie cum a fost aleasă Anca Alexandrescu drept candidată AUR la Primăria Capitalei și cu ce amenințări se confruntă din partea oamenilor lui Simion după ce […]
12:00
Cultul personalității ia proporții în America: Melania Trump a fost desemnată „Patriotul anului” de postul de televiziune Fox News, în cadrul unei ceremonii grandioase – VIDEO # Aktual24
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a fost recent onorată cu premiul „Patriotul anului”, acordat de Fox Nation, platforma de streaming afiliată rețelei Fox News. Evenimentul a atras atenția atât a susținătorilor, cât și a criticilor, în contextul controverselor legate de apropierea media dintre Fox și președintele Donald Trump și familia sa. Premiul i-a […]
11:30
„Văduvele negre” dau lovitura: tot mai multe rusoaice se căsătoresc cu soldații care pleacă pe frontul din Ucraina, pentru a încasa despăgubiri după moartea acestora # Aktual24
În contextul conflictului tot mai intens dintre Rusia și Ucraina, un nou tip de escrocherie a început să se răspândească în Rusia. Potrivit unui articol din The Wall Street Journal, tot mai multe femei se căsătoresc cu soldați care urmează să fie trimiși pe front, nu din dragoste, ci pentru a încasă despăgubirile substanțiale acordate […]
11:10
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur congresul PSD: „A fost atât de grețos… N-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci” # Aktual24
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat vineri seara, la B1 TV, congresul organizat de PSD, catalogând evenimentul drept „grețos”. Congresul a avut loc în contextul în care Sorin Grindeanu a candidat singur și a fost ales președinte al formațiunii politice, în prezența a aproape 3.000 de delegați social-democrați, transmite News.ro. Inițial, Băsescu a […]
11:10
Treizeci și șase de artefacte scoase ilegal din Egipt au fost recuperate din Statele Unite în cooperare cu autoritățile americane, a declarat Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt. „Artefactele au fost predate de autoritățile americane Ambasadei Egiptului în SUA și au ajuns în Egipt acum aproximativ două săptămâni”, a declarat Nevine El-Aref, consilier media al […]
10:50
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania # Aktual24
Cercetătorii au descoperit ceea ce spun că este cea mai mare pânză de păianjen cunoscută din lume. Pânza, descoperită într-o peșteră izolată de la granița dintre Grecia și Albania, cunoscută sub numele de Peștera Sulphur, acoperă o suprafață de aproximativ 106 metri pătrați și găzduiește peste 111.000 de păianjeni, conform studiului publicat luna trecută în […]
10:30
Forarea după minerale în adâncul oceanului ar putea avea consecințe imense pentru animalele minuscule aflate în centrul vastei rețele trofice marine – și, în cele din urmă, ar putea afecta pescuitul și alimentele care ajung pe farfuriile noastre, potrivit unui nou studiu. Mineritul de adâncime înseamnă forarea fundului mării pentru „noduli polimetalici” încărcați cu minerale […]
10:30
Acționarii Tesla au respins propunerea de investiție în compania de inteligență artificială xAI a lui Elon Musk # Aktual24
Acționarii Tesla Inc. nu au aprobat o propunere care ar fi permis companiei să investească în startupul de inteligență artificială xAI, fondat de Elon Musk, CEO-ul producătorului auto. Decizia ar putea complica planurile miliardarului de a conecta mai strâns afacerile sale în domeniile auto, AI și rețele sociale. Potrivit unui raport depus vineri seară la […]
Acum 24 ore
10:10
Accident spectaculos pe bulevardul Constantin Brâncoveanu din Capitală: o mașină s-a răsturnat după ce a lovit un stâlp de iluminat # Aktual24
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:00, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, în Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei, o femeie în vârstă de 66 de ani a pierdut controlul volanului, iar mașina pe care o conducea s-a lovit de un stâlp de iluminat public și s-a răsturnat […]
10:00
Numărul centenarilor din Italia crește. În 2025, încă 2.000 de persoane au atins pragul de 100 de ani # Aktual24
Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani continuă să crească, peste 2.000 atingând vârsta de 100 de ani în 2025, marea majoritate fiind femei. În prezent, există 23.548 de locuitori în Italia care au 100 de ani sau peste, comparativ cu 21.211 în 2024, conform ultimelor cifre de la Istat, agenția […]
09:50
O scrisoare de recomandare a președintelui american Abraham Lincoln pentru prietenul său de culoare, expusă la muzeul prezidențial # Aktual24
Biletul scurt, scris de mână, este o scrisoare de recomandare tipică pentru un bărbat care își caută un loc de muncă. Dar autorul este președintele Statelor Unite. Este anul 1861, iar cel care își caută un loc de muncă este un bărbat de culoare. Abraham Lincoln a scris această rugăminte pentru tânărul său prieten, William […]
09:40
Turcia a emis mandate de arestare pentru 37 de oficiali israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu # Aktual24
Biroul Procurorului-Șef din Istanbul a emis mandate de arestare pentru 37 de oficiali israelieni, printre care se numără și prim-ministrul Benjamin Netanyahu, acuzați de „genocid” și „crime împotriva umanității” în Fâșia Gaza. Potrivit agenției de stat turcă Anadolu, mandatele au fost emise la solicitarea Procuraturii din Istanbul și vizează „principalii reprezentanți ai autorităților israeliene”. Printre […]
09:40
Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, își începe călătoria din nordul statului New York spre Manhattan # Aktual24
Impresionantul brad de Crăciun care va lumina Rockefeller Center din New York în acest sezon de sărbători este în drum spre metropolă. Molidul norvegian, înalt de 23 de metri, a fost tăiat joi dimineață în East Greenbush, o suburbie a orașului Albany, situată la aproximativ 240 de kilometri nord de Manhattan. Bradul de 11 tone […]
09:30
Proiectul Sunrise: Qantas prezintă avionul care va zbura fără escală de la Londra și New York la Sydney # Aktual24
În urmă cu doar 80 de ani, călătoria la Sydney sau Melbourne din Londra sau New York dura mai mult de o săptămână. Acum, o aeronavă de pasageri care poate parcurge călătoria fără opriri se află în etapele finale de construcție, a anunțat Qantas vineri, publicând primele imagini cu avionul în timp ce este asamblat. […]
09:20
Viktor Orban a schimbat „licuricii”: El susține că Ungaria a fost scutită de sancțiunile americane și va continua să cumpere petrol rusesc. În realitate, scutirea e pe doar un an și Ungaria va fi obligată să cumpere gaz lichefiat din SUA # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat că Ungaria a obținut o scutire oficială de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra importurilor de energie din Rusia, permițându-i să continue achizițiile de petrol și gaze prin conductele Drujba și TurkStream. Declarația a fost făcută după întrevederea lui Orbán cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. […]
09:10
Soldații ruși care refuză să lupte sunt dați „dispăruți în misiune” de comandanții lor și vânduți pentru a face muncă silnică # Aktual24
În plină ofensivă rusă pe frontul din sudul Ucrainei, comandanţii Armatei Ruse recurg la practici barbare: vând soldaţii care refuză să participe la asalturi către colaboratori locali, care îi forțează să muncească gratuit. Dezvăluirea vine de la mişcarea de partizani ATESH, care a documentat cazuri în Regimentul 1152 Puşcaşi Motorizaţi, staţionat în direcţia Zaporijjia. Potrivit […]
09:10
Pe măsură ce detaliile jafului de la Luvru din 19 octombrie continuă să iasă la iveală, o anumită revelație a provocat uimire colectivă, o ușoară neîncredere și un cor global de glume. Conform relatărilor din presă, parola pentru sistemul de supraveghere video al muzeului Luvru era pur și simplu: „Louvre”. Da. Ușa digitală de la […]
08:40
Descoperirea secolului? Sub platoul de la Gizeh a fost identificată o structură misterioasă, în formă de „L”, care ar putea ascunde mormântul unui faraon # Aktual24
O structură misterioasă în formă de L, ascunsă la doar doi metri sub nisipul Cimitirului Vestic din platoul Giza, a fost identificată de o echipă internațională condusă de profesorul Motoyuki Sato de la Universitatea Tohoku (Japonia). Descoperirea reaprinde fascinația pentru una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, scrie Archaeology News. Cimitirul Vestic, situat la […]
08:30
Airbnb de 180 de lire sterline pe noapte, pe care oaspeții îl împart cu un cal pe nume Basil # Aktual24
Un Airbnb neobișnuit din comitatul Nottinghamshire, Marea Britanie, oferă turiștilor șansa de a petrece noaptea într-un hambar, cu un cal în miniatură. Brittany Sparham, în vârstă de 28 de ani, a început să-și închirieze hambarul în timpul pandemiei, din cauza creșterii popularității vacanțelor acasă. Întrucât clădirea împărțea peretele cu grajdurile, proprietarul a decis că ar […]
08:00
Biologul american James Watson, unul dintre descoperitorii structurii ADN, a încetat din viață, la vârsta de 97 de ani # Aktual24
Biologul american James Dewey Watson, laureat al premiului Nobel pentru Medicină în 1962, a încetat din viață joi, 6 noiembrie, la vârsta de 97 de ani, în East Northport, New York. Decesul a survenit în urma unei infecții severe pentru care a fost internat săptămâna trecută la spital, a confirmat vineri Cold Spring Harbor Laboratory […]
Ieri
23:00
Convoiul IDF care transportă trupul unui presupus ostatic a părăsit Gaza și se îndreaptă spre Institutul medico-legal din Tel-Aviv pentru identificare # Aktual24
Un sicriu care conține pesupusele rămășițe ale unui ostatic mort a fost scos din Fâșia Gaza de către armată. Sicriul a fost ridicat de la Hamas și Jihadul Islamic Palestinian de Crucea Roșie. Cadavrul este acum escortat de poliție la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir din Tel Aviv pentru identificare, un proces despre care […]
22:50
Cel puțin 7 persoane de la baza zmericană Andrews s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă # Aktual24
Cel puțin șapte persoane au fost transportate la spital de la baza militară americană Andrews din statul Maryland, după ce un colet suspect a fost livrat joi. Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grow din bază după ce coletul, care conținea o pulbere albă necunoscută, a fost deschis, au declarat trei […]
22:40
Trump spune că „analizează” scutirea Ungariei de sancțiunile privind achiziționarea de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus vineri premierului ungar, Viktor Orban, că va lua în considerare scutirea țării sale de sancțiunile privind achizițiile de petrol rusesc. „Analizăm această posibilitate deoarece le este foarte dificil să obțină petrol și gaze din alte zone. După cum știți, nu au avantajul de a avea mare”, a declarat Trump […]
22:30
Organizațiile civile de căutare și salvare din Marea Mediterană au rupt legăturile cu garda de coastă libiană, pe care o acuză de abuzuri asupra miganților # Aktual24
Mai multe nave de salvare ale ONG-urilor care operează în Marea Mediterană au suspendat comunicarea cu garda de coastă libiană, invocând escaladarea incidentelor legate de solicitanți de azil interceptați violent pe mare și duși în tabere unde se practică tortura, violurile și munca forțată. Cele 13 organizații de căutare și salvare și-au descris decizia ca […]
22:00
Cel puțin 54 de persoane au fost rănite în exploziile de la o moschee din cadrul unui liceu din Indonezia # Aktual24
Cel puțin 54 de persoane au fost rănite în exploziile care au zguduit o moschee de la un liceu în timpul rugăciunilor de vineri din capitala Indoneziei, Jakarta. Autoritățile au declarat ulterior că suspectul este un elev în vârstă de 17 ani, care a fost rănit și era supus unei intervenții chirurgicale. Martorii au declarat […]
21:50
În SUA, OpenAI se confruntă cu 7 procese care susțin că ChatGPT a inoculat oamenilor iluzii și i-a determinat să se sinucidă # Aktual24
OpenAI se confruntă cu șapte procese, în instanțe din California, în care se susține că ChatGPT ar fi contribuit la sinucideri și la apariția de halucinații chiar la persoane care nu aveau probleme anterioare de sănătate mintală. Procesele intentate joi invocă ucidere din culpă, sinucidere asistată, omor involuntar și neglijență. Acestea au fost înaintate în […]
21:50
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea cu Trump de luni # Aktual24
Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru, înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump de săptămâna viitoare. Conform unui anunț de pe site-ul Departamentului Trezoreriei din SUA, Statele Unite au ridicat desemnările de Terorist Global Special Desemnat […]
21:10
Armele cheie ale Chinei în lupta cu SUA pentru inteligența artificială: clustere masive de cipuri Huawei și energie ieftină # Aktual24
Semiconductorii chinezi concepuți pentru inteligența artificială nu pot concura cu cei ai firmei americane Nvidia. Cu toate acestea, China a reușit să continue să dezvolte modele de inteligență artificială extrem de avansate, multe dintre ele rulând pe cipuri autohtone. Secretul Chinei? O multitudine de clustere de energie ieftină și cipuri gigantice de la campionul tehnologic […]
21:10
Lavrov a dispărut după ce „a dat-o în bară” cu summitul Putin-Trump. Kremlinul neagă că va fi dat afară # Aktual24
Un apropiat de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin a respins vineri informațiile din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație, numindu-le „complet neadevărate”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a insistat în fața jurnaliștilor că Lavrov își continuă activitatea în funcția sa, scrie POLITICO. Ziarul The […]
21:10
„Congresul PSD de astăzi a fost o demonstrație de goliciune politică”, acuză vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru # Aktual24
Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Alexandru Muraru, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, după congresul organizat astăzi de formațiunea condusă de Marcel Ciolacu. Liberalul consideră că evenimentul a fost „o demonstrație de goliciune politică”, lipsită de substanță și de idei autentice, acuzând PSD de populism, demagogie și iresponsabilitate. Într-o postare publicată pe […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.