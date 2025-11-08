Talibanii spun că negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan au eșuat, însă armistițiul este în vigoare

21:50

OpenAI se confruntă cu șapte procese, în instanțe din California, în care se susține că ChatGPT ar fi contribuit la sinucideri și la apariția de halucinații chiar la persoane care nu aveau probleme anterioare de sănătate mintală. Procesele intentate joi invocă ucidere din culpă, sinucidere asistată, omor involuntar și neglijență. Acestea au fost înaintate în […]