Interul lui Chivu, lider în Serie A, după victoria cu Lazio, scor 2-0
News.ro, 9 noiembrie 2025 23:50
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, duminică seară, pe teren propriu, echipa Lazio Roma, în etapa a 11-a a campionatului Italiei.
Acum 5 minute
00:10
LaLiga: FC Barcelona a învins Celta Vigo, scor 4-2. Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta / Lewandowski a marcat de trei ori # News.ro
Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei.
00:10
Blue Origin, compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, a anunţat duminică amânarea celui de-al doilea zbor al rachetei sale gigantice New Glenn, în ceea ce ar fi trebuit să fie o nouă etapă în competiţia sa cu SpaceX a lui Elon Musk pentru explorarea planetei Marte, relatează AFP.
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Vololdimir Zelenski spune că nu se teme de Donald Trump şi dă asigurări că are o relaţie bună cu preşedintele american. El avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump şi a respins zvonurile potrivit cărora ultima lor întâlnire de la Washington ar fi fost tensionată, adăugând că are relaţii bune cu preşedintele SUA.
23:40
Băsescu, despre redimensionarea trupelor SUA: Nu cred că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România / Americanii să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre redimensionarea trupelor SUA, în ţara noastră, că nu crede că este un semnal care vizează lipsa de interes pentru România iar americanii trebuie să aibă în vedere că, atunci când le-a fost greu, aşa cum am putut noi, ne-am dus după ei şi în Afganistan şi în Irak.
23:30
Ministrul Justiţiei: Este adevărat că sunt persoane care atrag atenţia opiniei publice prin notorietatea lor, prin notorietatea condamnării, dar eficienţa statului român este una foarte mare în a aduce persoanele care fug de justiţie # News.ro
Ministrul Justiţiei afirmă că autorităţile din România nu au discutat cu reprezentanţi sau pretinşi reprezentanţi ai lui Horaţiu Potra şi ai apropiaţilor acestuia fugiţi din ţară, Radu Marinescu explicând că procedurile de extrădare se desfăşoară în faţa autorităţilor din ţara în care se află fiecare fugar pentru care statul român cere extrădarea. „Ce apărări îşi face persoana care este vizată de această procedură ţine în exclusivitate de modul în care îşi înţelege situaţia şi şi-o gestionează”, a explicat Radu Marinescu.
23:30
Atacantul Florian Thauvin, rechemat luna trecută în echipa Franţei, va fi prezent din nou la Clairefontaine luni.
23:20
Ministrul Justiţiei, despre omul de afaceri care a ajuns în biroul premierului încercând să schimbe din funcţie un şef de instituţie: Trebuie să fim foarte atenţi în exerciţiul funcţiei publice pentru a transmite şi publicului o imagine de integritate # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, susţine că nu vrea să comenteze cazul omului de afaceri Fănel Bogos, care a ajuns până în biroul premierului în încercarea de a schimba din funcţie un şef de instituţie, însă aminteşte că principiul după care trebuie să se ghideze persoanele care ocupă funcţii publice este acela conform căruia cei aflaţi în funcţii publice trebuie să fie „foarte atenţi în exerciţiul demnităţii publice sau funcţiei publice pentru a crea, a transmite şi publicului o imagine de integritate care este importantă şi ca formă, şi ca fond”.
23:20
Băsescu: În momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului. Corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor. El a mai spus că este ultimul moment când mai putem face ceva, pentru că ţara este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului şi oricât s-ar da cu capul de pereţi şi unii şi alţii, corupţia trebuie trecută în strategia de securitate naţională ca risc la adresa securităţii naţionale.
Acum 2 ore
23:10
Băsescu, despre alegerile din Capitală: Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici, trei cu experienţă în administraţie / Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre alegerile din Capitală, că va merge să voteze, dar că pronostic de câştigător nu are, însă se bucură că sunt candidaţi puternici, din care trei cu experienţă în administraţie, cu referire la Ciprian Ciucu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. El a mai spus că Anca Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD.
23:10
Eşec pentru PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, scor 2-1, cu Panathinaikos în campionatul Greciei # News.ro
Echipa PAOK Salonic a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, de formaţia Panathinaikos Atena, în etapa a 10-a a campionatului Greciei.
23:00
Ministrul Justiţiei, după afirmaţiile Oanei Gheorghiu despre magistraţi: Nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat. Am obligaţie, reprezentând statul român, să nu transform lucrurile într-o coordonată patetică # News.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, evită să comenteze afirmaţiile vicepremierului Osana Gheorghiu privind pensiile mari ale magistraţilor şi spune că nu sunt „nişte duşmani ai societăţii” şi nu trebuie „damnaţi”. ”Unde mă despart puţin de opinia exprimată de doamna vicepremier, este în sensul că nu trebuie taxate drept privilegii nişte drepturi pe care societatea le-a dat, dar nu trebuie ignorat că societatea le poate lua înapoi”, afirmă Radu Marinescu.
22:50
Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei şi a dat bugete sectoarelor, el precizând că Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ. El a mai arătat că problema Bucureştiului este că, oricine va fi ales, va avea această mare problemă, şi anume că Primăria Capitalei va avea marele bulevarde, transportul public, va avea încălzirea, va avea apa, iar sectoarele vor folosi banii să facă panseluţe, să pună băncuţe, să schimbe borduri şi a menţionat că, dacă ar fi în locul bucureştenilor, s-ar revolta.
22:40
Băsescu: Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, e optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea / E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar o optimizare de cheltuieli, el precizând că reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, care se poate face fără modificarea Constituţiei. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală, a mai spus el.
22:30
Băsescu, despre apelul preşedintelui la comunitatea de afaceri, să facă proiecte pe care să şi le însuşească Guvernul: O stângăcie / Reacţia mea, dacă aş fi premier, aş tăia imediat sporul de 50% la salariu al celor care lucrează cu fonduri europene # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, dumunică, despre apelul preşedintelui Nicuşor Dan la comunitatea de afaceri, să facă proiecte pe care să şi le însuşească Guvernul că este ”o stângăcie” şi reacţia sa, dacă ar fi premier, ar fi că ar tăia imediat sporul de 50% la salariu al celor care lucrează cu fonduri europene.
22:30
Ministrul Justiţiei, despre ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere: Care ar mai fi eficacitatea unei astfel de iniţiative, din moment ce am aşezat chestiunea prescripţiei pe temeiuri corecte, din 2022? # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat din punct de juridic”, însă pune sub semnul întrebării eficacitatea unei astfel de prevederi, atrăgând atenţia asupra faptului că „dacă înlăturăm prescripţia, asta poate să fie un cec în alb pentru un organ judiciar care, considerând că nu mai există un termen în care trebuie să-şi facă treaba, o poate face şi în 20 sau în 30 de ani”. Radu Marinescu aminteşte că toate entităţile implicate în procesul de justiţie trebuie să îşi desfăşoare activitatea, fiecare pe palierul său, cu celeritate.
22:30
Superliga: FCSB, remiză cu FC Hermannstadt, scor 3-3. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat # News.ro
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Superligii. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.
22:20
Traian Băsescu: PSD întotdeauna are o condiţie de blocaj. Sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor / Asta nu înseamnă că Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre PSD, că întotdeauna are o condiţie de blocaj în coaliţie iar social-democraţii sunt ataşaţi de interesele partidului, să crească pe spinarea partenerilor şi nu dau doi bani pe interesul naţional. El a menţionat că asta nu înseamnă că şi premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână la fel de rigid, pentru că, în cazul pensiilor magistraţilor, nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro.
Acum 4 ore
22:10
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite.
22:10
Argeş: Bărbat spulberat de un autoturism, după ce a tras pe dreapta fiindcă maşina lui s-a defectat # News.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul. În urma evenimentului rutier, circulaţia pe drumul expres dintre Piteşti şi Slatina a fost blocată timp de aproximativ două ore.
22:00
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România: Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România # News.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (A.P.C.E.) consideră că Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2025 este, probabil, cel mai progresist act legislativ adoptat vreodată în domeniul energiei în România, pentru că introduce pentru prima dată conceptul de Comunitate de Energie în legislaţia românească şi liberalizează producţia şi transportul în interiorul acestor comunităţi. ”Astfel, energia ajunge în mâinile oamenilor gospodari, ale primarilor întreprinzători şi ale celor care vor să-şi gestioneze independent resursele energetice”, arată asociaţia.
21:50
Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul „din motive josnice”, inclusiv pe cele care au la bază genul: Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată nu rezolvi nimic # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că, în virtutea atribuţiilor pe care funcţia i le conferă, va solicita informaţii cu privire la modul în care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti au fost respectate în cazul femeii ucise de soţ pe stradă, într-o comună din judeţul Teleorman. Radu Marinescu susţine că există, în dezbatere, un proiect de lege care prevede pedepse mari, până la închisoarea pe viaţă, pentru faptele de omor care au la bază motive josnice, motive care includ şi pe cele de gen. Ministrul spune că, până la adoptarea de noi acte normative, actuala legislaţie, care poate gestiona astfel de cazuri, trebuie aplicată, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti trebuie respectate. „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”, spune Radu Marinescu.
21:50
Oamenii de ştiinţă au modificat o genă care ar putea reduce permanent colesterolul ridicat # News.ro
Un nou studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că, printr-o simplă secţionare a unei gene, medicii ar putea într-o zi să reducă definitiv colesterolul periculos de ridicat, eliminând astfel necesitatea administrării de medicamente, informează CNN.
21:20
Influentul ginere al preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a sosit duminică în Israel pentru a discuta cu premierul Benjamin Netanyahu despre punerea în aplicare a planului Statelor Unite de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, a declarat o sursă familiarizată cu subiectul, citată de Reuters.
21:20
Echipa AS Roma a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Udinese, în etapa a XI-a a campionatului Italiei.
21:00
UPDATE - Formula 1: Lando Norris a câştigat Grand Prix-ul Braziliei. Revenire spectaculoasă pentru Max Verstappen # News.ro
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.
21:00
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
20:50
George Simion, liderul AUR, la Caraş-Severin: Nu vă lăsaţi intimidaţi, pentru că ei nu sunt stăpânii noştri! # News.ro
Preşedintele AUR George Simion a participat, duminică după-amiază, la conferinţa judeţeană a filialei AUR Caraş-Severin, unde a transmis un mesaj de încurajare şi mobilizare pentru românii care au ales să susţină mişcarea suveranistă. Liderul principalei formaţiuni de opoziţie din Parlament a denunţat presiunile şi tentativele de intimidare exercitate de actuala coaliţie de guvernare.
20:50
Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.
20:50
S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.
20:50
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat din cauza modificării documentarului despre Trump # News.ro
Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump.
20:40
Cadou pentru antrenor: Manchester City a învins Liverpool, scor 3-0, la meciul 1000 al lui Guardiola # News.ro
Formaţia Manchester City a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-o, echipa Liverpool, în etapa a 11-a a campionatului Angliei. Înaintea meciului, fanii de la City i-au adus un omagiu lui Pep Guardiola, aflat la meciul 1000 ca antrenor.
20:40
Infotrafic: Ceaţă pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău dar şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui # News.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă ceaţă pe mai multe tronsoane de pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe Autostrada A7 Ploieşti - Buzău dar şi pe artere rutiere din judeţele Constanţa, Iaşi, Tulcea şi Vaslui.
Acum 6 ore
20:10
John Coale, numit trimis special al SUA în Belarus: El a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri şi se pregăteşte să mai elibereze încă 50, spune Trump # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea altor prizonieri politici deţinuţi de regimul dictatorului Alexander Lukaşenko.
19:40
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa UTA Arad, în etapa a XVI-a a Superligii.
19:40
Formaţia Real Madrid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, duminică, în deplasare, în compania echipei Rayo Vallecano, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei.
19:20
Dolj: Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova / Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri - FOTO / VIDEO # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, într-un bloc din municipiul Craiova, flăcările manifestându-se într-un apartament situat la ultimul etaj al imobilului. Aproximativ 20 de locatari s-au evacuat singuri.
19:20
China acordă scutiri de la restricţiile de export pentru cipurile Nexperia destinate uzului civil # News.ro
China a implementat măsuri pentru a scuti de taxe exportul cipurilor Nexperia destinate uzului civil, a anunţat, duminică, Ministerul Comerţului de la Beijing, citat de Reuters.
19:10
Italia a aprobat cu condiţii vânzarea producătorului de camioane Iveco către grupul indian Tata Motors # News.ro
Guvernul Italiei a aprobat condiţionat vânzarea companiei Iveco către producătorul indian Tata Motors, potrivit unui document parlamentar publicat vineri, citat de Reuters.
19:10
Echipa masculină a României a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de sabie de la Alger.
19:00
Un tânăr beat a ajuns în arest după ce a provocat un accident pe un bulevard din Cluj Napoca. El a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un stâlp # News.ro
Un tânăr aflat în stare de ebrietate, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat, a ajuns în arestul Poliţiei după ce a provocat un accident rutier pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. El a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina la volanul căreia se afla s-a izbit violent de un stâlp.
19:00
Accident între un autoturism şi o bicicletă, în municipiul Turda. Şoferiţa a fost amendată pentru că intrat pe pista de biciclete, iar biciclistul, pentru era băut # News.ro
Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice.
18:50
Comitetul Politic al USR a validat cu o largă majoritate alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025.
18:40
Cleopatra l-a întâlnit pe Ghiţă la portiţă: Artista Cleopatra Stratan s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă - VIDEO # News.ro
Artista Cleopatra Stratan, cunoscută în special pentru melodia Ghiţă, cântată pe când avea doar 3 ani, s-a întâlnit cu fundaşul echipei naţionale Virgil Ghiţă, duminică, în cantonamentul de la Mogoşoaia.
18:40
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, eşec cu HSG Bensheim/Auerbach Flames, în turul 3 al European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 34-28 (18-13), în prima manşă din turul 3 al European League.
18:40
Formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania echipei Fiorentina, în etapa a 11-a a campionatului Italiei.
18:30
Comitetul Politic al USR a validat cu o largă majoritate alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025.
18:30
Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, pe teren propriu, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (18-15), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.
18:20
Radu Burnete: Orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român, care are drept de veto # News.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.
18:20
Alin Ene (CSM): Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare # News.ro
Reprezentatul judecătorilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alin Ene afirmă că vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare. Judecătorul mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”.
