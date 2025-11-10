Comandant ucrainean arestat după un atac rusesc care a ucis 19 persoane la o ceremonie militară
Europa Liberă România, 10 noiembrie 2025 08:50
Autoritățile ucrainene arestat un comandant de batalion după ce o ceremonie militară organizată de acesta a fost lovită de un atac aerian rusesc. În urma atacului au murit 19 persoane – 12 militari și 7 civili – și 36 au fost rănite, transmite RFE/RL.
Acum 30 minute
08:50
Acum 2 ore
08:00
Directorul general al BBC și șefa departamentului de știri demisionează după un scandal legat de un documentar despre Donald Trump # Europa Liberă România
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa diviziei de știri, Deborah Turness, au demisionat în urma acuzațiilor de părtinire și manipulare jurnalistică, legate de felul în care a fost montat un discurs al președintelui american Donald Trump în interiorul unui documentar
Acum 24 ore
18:00
Demolarea Spitalului Brâncovenesc la ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Cine se încumetă să ridice blestemul domniței Safta Brâncoveanu # Europa Liberă România
În anii ’80, când Nicolae Ceaușescu a decis să reconstruiască centrul Bucureștiului după un plan inspirat de Coreea de Nord și China comunistă, buldozerele nu au ocolit nici măcar clădirile îngăduite de ideologia comunistă. În comunism, riscai mult și multe dacă mergeai la biserică sau dacă îți afirmai credința, dar aveai dreptul să îți îngrijești sănătatea și să te vindeci de boli.Ultimul dictator comunist din Europa, Nicolae Ceaușescu, a hotărât însă că Bucureștiul se poate lipsi de...
16:40
„Sunt mai puține păsări pe cer decât drone” - o femeie a mers trei zile pe jos ca să scape dintr-un oraș aflat pe linia frontului # Europa Liberă România
O femeie în vârstă de 70 de ani a mers pe jos timp de trei zile, în condiții de bombardamente și atacuri cu drone. Alții refuză – cel puțin în primă fază – evacuarea cu ajutorul „Îngerilor Albi”.
12:00
Doi români răniți în Turcia, într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul # Europa Liberă România
Doi români au fost răniți în Piața Taksim din Istanbul, în urma unui atac armat, potrivit ministrului de Externe Oana Țoiu. Cei doi au primit îngrijiri și sunt în afara oricărui pericol.
11:00
Zelenski îndeamnă aliații să pună presiune pe Rusia în timp ce Ucraina se luptă să-și reia alimentarea cu energie electrică # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski și-a menținut apelul pentru o presiune suplimentară din partea Occidentului asupra Kremlinului, în contextul creșterii numărului de morți în urma ultimelor atacuri rusești și în contextul în care autoritățile se luptă să restabilească alimentarea cu energie electrică.
10:40
Republica Moldova se pregătește să denunțe mai multe acorduri din cadrul CSI, inclusiv unul privind călătoria fără vize # Europa Liberă România
Guvernul de la Chișinău va denunța șapte acorduri semnate cu țările Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acorduri se referă și la călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI pe teritoriul membrilor acesteia, dar renunțarea la el nu va afecta călătoriile în Rusia.
09:50
Rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, au fost aduse în țară. Ceremonie solemnă la Cotroceni # Europa Liberă România
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.
Ieri
18:10
Bătălia pentru Pokrovsk în Ucraina se intensifică pe măsură ce forțele rusești continuă să avanseze # Europa Liberă România
Kievul spune că Pokrovsk rămâne o prioritate pentru Kremlin, pentru că forțele ruse susțin că au cucerit zeci de clădiri în luptele duse corp la corp pentru principalul bastion estic a Ucrainei.
18:10
Rusul care a sărit dintr-un tren în mers ca să nu meargă la oaste și a ajuns până în Finlanda. Acum se teme că va fi repatriat # Europa Liberă România
În momentul în care a primit chemarea pentru înrolarea în armata rusă, Daniil Muhametov, un tânăr de 21 de ani, a ales o cale de scăpare care a presupus să sară dintr-un tren în mers, în întuneric, și să fugă de polițiștii lituanieni echipați cu drone și câini.
15:40
Ce se întâmplă cu Lukoil în România și Bulgaria în contextul sancțiunilor impuse de SUA. Rep. Moldova vrea să cumpere activele companiei # Europa Liberă România
Ca urmare a sancţiunilor impuse de Statele Unite și Marea Britanie unor companii petroliere din Rusia printre care și Lukoil, mai multe țări din Estul Europei caută soluții pentru a evita o criză a petrolului. Printre acestea România, Bulgaria și Rep. Moldova.
12:50
Rusia a lovit masiv cu drone și rachete civilii și sectorul energetic din Ucraina. Mai multe zone au rămas fără curent electric # Europa Liberă România
Rusia a efectuat un atac de amploare, peste noapte, folosind drone și rachete în mai multe regiuni ale Ucrainei, oficialii subliniind că infrastructura energetică și instalațiile civile sunt ținte cheie.
11:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre situaţia de securitate și despre o pace durabilă şi justă în Ucraina # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina.
11:10
Fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, spune că mai multe arme pentru Kiev vor „schimba calculele lui Putin” # Europa Liberă România
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că modalitatea de a-l schimba pe președintele rus Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina este intensificarea ajutorului militar către Kiev.
09:50
Viktor Orbán spune că Ungaria a primit o scutire de la sancțiunile din partea SUA pentru energia rusească # Europa Liberă România
Prim-ministrul Viktor Orban a declarat că Ungaria a primit o scutire de la sancțiunile americane privind achizițiile de energie rusești în urma discuțiilor sale cu președintele american Donald Trump, pe fondul stagnării eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Șeful Pentagonnului: Vor rămâne trupe în România, dar există unele schimbări # Europa Liberă România
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a spus vineri că retragerea unor trupe americane din România a fost coordonată cu Casa Albă, contrar speculațiilor care s-au făcut pe acest subiect, și că „vor rămâne trupe în România” dar că există „unele schimbări în modul în care ne rotim”.
21:10
Fost senator PSD, arestat după o tentativă de mituire a ministrului Apărării cu 1 milion de euro. El a mai făcut închisoare pentru corupție # Europa Liberă România
Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență de procurorii anticorupție după ce ar fi încercat să-i ofere mită de un milion de euro ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, a fost arestat vineri pentru 30 de zile.
17:50
SmartJob contra minciunii | Cristian China-Birta „Chinezu”: Singurul instrument împotriva fake news e propriul creier # Europa Liberă România
Cristian China-Birta avertizează la SmartJob că tehnologia social media este „fenta” zilelor noastre. Oamenii se holbează la ea, iar mingea, adică viața, trece pe lângă noi: „E important să stau cu ochii pe valorile mele, pe ce îmi dă sens. Social media e un instrument, nu un stil de viață.”
17:50
17:10
Cazul medicilor suspectați că ar fi obținut fraudulos diplome la Chișinău. Puteau rezidenții să facă practica în România? # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății din Republica Moldova ar putea fi audiat de procurorii din România în calitate de semnatar al diplomelor de rezidențiat ale unor medici care ar fi studiat la Chișinău, dar nu ar fi fost prezenți fizic.
16:30
Sorin Grindeanu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat. El a fost singurul candidat la conducerea social-democraților români # Europa Liberă România
Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia Partidului Social Democrat, a fost ales președinte al partidului prin votul congresului întrunit vineri.
15:10
Ministerul Transporturilor propune alocarea a 114 milioane de lei companiei Tarom, pentru plata datoriilor # Europa Liberă România
Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de Hotărâre prin care propune alocarea unei sume de aproximativ 114 milioane de lei (23 milioane de euro) din Fondul de rezervă companiei TAROM.
13:50
Parlamentari democrați și republicani critică Pentagonul pentru reducerea trupelor SUA din România și solicită „reconsiderarea deciziei” # Europa Liberă România
Un grup bipartizan de congresmeni americani a transmis o scrisoare oficială secretarului Apărării, Pete Hegseth, prin care critică intenția Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România.
13:50
Noi reguli pentru medici, inclusiv pentru postările pe social media. Carmen Pantis: „Toate informațiile să fie verificabile” # Europa Liberă România
Noul cod de deontologie medicală propus de curând de Colegiul Medicilor, care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduce reguli stricte pentru medicii din România.Codul are reguli privind utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice și reglementează telemedicina.De asemenea, conform noilor prevederi, medicul poate refuza îngrijirea unui...
12:50
Nicușor Dan: Ilie Bolojan nu a depășit „limita de principialitate” în discuțiile cu afaceristul arestat Fănel Bogos și liberalul Mihai Barbu # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că nu consideră că premierul Ilie Bolojan a depășit „limita de principialitate” în cadrul întâlnirii pe care acesta a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu.
12:30
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Odesa. Victime și distrugeri în Zaporojie, Harkiv, Dnipro și Sumî # Europa Liberă România
Regiunea Odesa a devenit în noaptea de 6 spre 7 noiembrie ținta unui nou asalt aerian rusesc care a vizat infrastructura energetică a regiunii. Potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleg Kiper, forțele de apărare antiaeriană au reușit să distrugă majoritatea țintelor aeriene, însă au fost înregistrate și lovituri directe asupra instalațiilor energetice. NU au fost anunțate victime.Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că armata rusă a lansat 128 de drone de atac, incluzând aparate de...
12:10
România testează de două săptămâni un nou sistem de apărare anti-dronă, Merops # Europa Liberă România
România testează în prezent un nou sistem de apărare anti-dronă, Merops, furnizat de Statele Unite, în cadrul unui program comun cu Polonia, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
09:50
Percheziții la combinatul Liberty Galați într-un dosar de evaziune fiscală de 300 de milioane de euro. Firma rusă Gazprom, implicată # Europa Liberă România
Mai multe echipaje de poliție și procurori, însoțiți de jandarmi, au descins vineri dimineață în incinta combinatului siderurgic Liberty Galați. Surse apropiate anchetei susțin că acțiunea vizează posibile infracțiuni economice.
09:00
SUA și țările din Asia Centrală semnează acorduri cheie privind mineralele rare la summitul de la Washington # Europa Liberă România
Președintele SUA Donald Trump a anunțat semnarea mai multor acorduri comerciale, diplomatice și privind mineralele rare în timpul unui summit la care au participat lideri din cinci țări din Asia Centrală.
08:20
Gunvor retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale Lukoil după ce Trezoreria SUA o numește „marioneta Kremlinului” # Europa Liberă România
Compania elvețiană Gunvor a anunțat că își retrage propunerea de a cumpăra activele internaționale ale companiei energetice ruse Lukoil. Decizia vine după ce Trezoreria SUA a numit-o „marioneta Kremlinului” și a semnalat că se opune tranzacției, scriu Reuters și POLITICO.
6 noiembrie 2025
20:30
Dronele rusești au atacat joi seară Dnipro. Șase răniți. Un bloc de locuințe a luat foc # Europa Liberă România
Forțele rusești au atacat orașul Dnipro în seara zilei de 6 noiembrie, provocând incendierea unui bloc de locuințe și rănind șase persoane.
19:20
Dosarul Roșia Montană | Curtea Supremă pune sechestru asigurator pe acțiunile Gabriel Resources, ca garanție pentru recuperarea creanțelor # Europa Liberă România
Curtea Supremă a dat joi verdictul final în procesul dintre statul român și Gabriel Resources (Jersey) Limited și a decis să pună sechestru asigurator pe acțiunile Gabriel Resources ca garanție pentru recuperarea creanțelor de 46.779.769 lei.
18:20
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos. Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe Bogos în audiență la premier, sub control judiciar # Europa Liberă România
Omul de afaceri vasluian, Fănel Bogos, a fost reținut joi de procurorii anticorupție pentru șantaj și cumpărare de influență în formă continuată după ce a încercat să-l demită, contra cost, pe șeful Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, care a sancționat fermele controlate de acesta în județ.Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este anchetat omul de afaceri Fănel Bogos.Presa a scris că Bogos ar fi dat...
16:20
Desant al puterii proruse georgiene. Șapte membri ai opoziției, urmăriți penal alături de fostul președinte. Șase sunt deja în închisoare # Europa Liberă România
Procurorii georgieni au acuzat opt figuri ale opoziției, inclusiv pe fostul președinte Mihail Saakașvili, aflat în închisoare, de complot pentru răsturnarea guvernului și de sprijinire a puterilor străine, fără a le numi care sunt acestea.
15:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei # Europa Liberă România
Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență care vizează reducerea riscurilor generate de prezența urșilor bruni în localități. Actul normativ vine în condițiile în care autoritățile au semnalat o creșterea semnificativă a prezenței urșilor în zone locuite.
12:30
Peste 315.000 de pelerini au mers la Catedrala Națională după sfințirea picturii bisericești # Europa Liberă România
Aproximativ 315.000 de persoane au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, a declarat Adrian Agachi, consilier patriarhal responsabil cu relațiile publice ale Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.
12:00
Percheziții la furnizori de energie suspectați de fraudă pentru a crește sumele compensate de la bugetul de stat # Europa Liberă România
Procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiști din Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, au realizat pe 6 noiembrie opt percheziții domiciliare în București, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”.
09:10
Reuniune de securitate de urgență în Belgia, după mai multe incidente cu drone în aeroporturi și la baze militare # Europa Liberă România
Consiliul Național de Securitate al Belgiei va organiza joi o reuniune de urgență, după ce aparițiile mai multor drone deasupra aeroporturilor au obligat autoritățile să suspende temporar traficul aerian și au ridicat serioase îngrijorări legate de securitate, relatează publicațiile belgiene The Brussels Times și Le Soir.Marți seara, sosirile și plecările au fost suspendate timp de câteva ore pe aeroportul internațional din Bruxelles, cel mai aglomerat din Belgia, ceea ce a dus la anularea...
08:10
Lovitură ucraineană asupra orașului Volgograd. Atacuri rusești asupra Harkovului. Armata ucraineană neagă că ar fi încercuită la Pokrovsk # Europa Liberă România
На Харківщині через російську атаку постраждали четверо людей, серед них 10-річна дитина
08:10
Donald Trump îi găzduiește pe liderii din Asia Centrală la un summit despre mineralele rare # Europa Liberă România
După ce a încheiat, în ultimele săptămâni, o serie de acorduri privind mineralele cu Australia, Malaezia, Thailanda și Japonia, președintele american Donald Trump își îndreaptă acum atenția către Asia Centrală, găzduind liderii din regiune la Washington pentru un summit de mare anvergură.Statele din Asia Centrală sunt cunoscute pentru resursele lor extinse de petrol și gaze, dar regiunea deține și rezerve bogate, în mare parte neexploatate, de minerale critice și pământuri rare - elemente...
5 noiembrie 2025
23:10
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate # Europa Liberă România
Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedierea a aproximativ 13 mii de angajați din primării și consilii județene, transmit stirileprotv.ro.La nivel central se taie 10% din cheltuieli, însă ministerele Apărării, Sănătății și cel de Interne nu vor trimite pe nimeni acasă. În același timp, va fi redus și numărul de parlamentari care din 2028 ar trebui să fie cu 46 mai puțini.30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate de la 1...
18:00
Tbilisi acuză UE de interferență politică după raportul critic privind extinderea # Europa Liberă România
Georgia’s government has reacted angrily to a critical assessment from the European Union over the country’s backsliding on democratic reforms on the way to joining the bloc, accusing Brussels of interfering in domestic affairs.
17:00
Situație „extrem de periculoasă” în Pokrovsk, în timp ce Ucraina încearcă să păstreze controlul asupra acestui oraș-cheie # Europa Liberă România
Pokrovsk a devenit un câmp-cheie de luptă în eforturile Rusiei de a captura ce a mai rămas din regiunea Donețk controlată de Ucraina.
15:20
Medici suspectați în România pentru diplome obținute fraudulos în Republica Moldova. Ministerul Sănătății de la Chișinău neagă acuzațiile # Europa Liberă România
Miercuri dimineață, procurorii şi poliţiştii au făcut 14 percheziţii în București și șapte județe ( Argeş, Cluj, Ilfov, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea) într-un dosar care vizează „înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesiei de medic”. Perchezițiile au vizat și funcționari din Ministerul Sănătății, unde au fost cercetate mai multe birouri.Procurorii spun că 12 persoane vor fi duse la audieri – ar fi vizați 12...
15:00
Rețeaua TikTok, vizată de o anchetă penală în Franța privind promovarea suicidului la tineri # Europa Liberă România
Autoritățile judiciare franceze au deschis o anchetă penală împotriva platformei de social media TikTok, acuzată că prin algoritmii săi ar putea influența comportamentele tinerilor și i-ar putea împinge spre suicid.
15:00
Laureata Premiului Nobel pentru Literatură Herta Müller primește Premiul German pentru Cultură # Europa Liberă România
Scriitoarea de limbă germană și română, originară din România, Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009, va primi Premiul German pentru Cultură, în semn de recunoaștere a realizărilor întregii sale cariere, a anunțat miercuri juriul, citat de dpa.
13:10
Dispută în Congresul SUA privind reducerea numărului de soldați americani din România # Europa Liberă România
Parlamentari republicani și democrați din SUA au criticat dur Pentagonul, acuzându-i pe șefii din Departamentul de Război al SUA că nu îi informează cu privire la decizii majore de politică de apărare, inclusiv cea legată de retragerea unui număr de soldați americani din România, scrie Reuters.
12:50
„Mi-au ucis campionul”. Doliul dintr-un mic oraș iranian se transformă în protest # Europa Liberă România
„Moarte lui Khamenei” au strigat participanții la funeraliile lui Omid Sarlak. Bărbatul de 27 de ani a fost găsit mort după ce a postat pe social media un videoclip care îl înfățișează dând foc unei fotografii a liderului religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei.Sute de oameni s-au adunat pe 3 noiembrie la cimitirul din micul oraș iranian Aligudarz. Au vrut să-l onoreze pe Sarlak, a cărui familie și prieteni resping afirmațiile poliției, conform cărora bărbatul s-a sinucis după ce a...
12:30
România traversează o perioadă dificilă pe piața muncii, marcată de concedieri de amploare în prima jumătate a anului. Creșterea prețurilor și scăderea numărului de comenzi i-au determinat pe angajatori să reducă personalul în mai multe domenii, cele mai afectate fiind industria auto și sectorul IT, notează Știrile ProTV.În fabricile de componente auto, sute de angajați au fost anunțați că își vor pierde locurile de muncă, iar în IT, activitățile de suport sunt tot mai des relocate către...
