Comandant ucrainean arestat după un atac rusesc care a ucis 19 persoane la o ceremonie militară

„Moarte lui Khamenei” au strigat participanții la funeraliile lui Omid Sarlak. Bărbatul de 27 de ani a fost găsit mort după ce a postat pe social media un videoclip care îl înfățișează dând foc unei fotografii a liderului religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei.Sute de oameni s-au adunat pe 3 noiembrie la cimitirul din micul oraș iranian Aligudarz. Au vrut să-l onoreze pe Sarlak, a cărui familie și prieteni resping afirmațiile poliției, conform cărora bărbatul s-a sinucis după ce a...