Investitorii japonezi se îndreaptă masiv spre Europa, atrași de expansiunea sectorului Deep Tech
Europa Liberă România, 11 noiembrie 2025 14:10
Tot mai multe fonduri și companii nipone aleg să investească în startup-uri europene, în special în domeniul deep tech, acolo unde știința și ingineria se întâlnesc pentru a genera inovații de vârf.
Acum 30 minute
14:10
14:00
Oana Gheorghiu răspunde acuzațiilor: Nu sunt în incompatibilitate. Carmen Uscatu: Sponsorii ne pun întrebări, unii donatori se retrag # Europa Liberă România
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu răspunde acuzațiilor cu privire la o presupusă stare de incompatibilitate, după ce Carmen Uscatu, cealaltă co-fondoatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat că nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului după ocuparea funcției guvernamentale.
Acum 2 ore
13:20
Alegeri locale parțiale 2025: începe depunerea candidaturilor pentru funcțiile de primar în 12 localități din țară # Europa Liberă România
Marți, pe 11 noiembrie, a debutat oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar în cele 12 localități unde vor fi organizate alegeri locale parțiale pe 7 decembrie. Procesul de înscriere a candidaților se încheie pe 17 noiembrie.
Acum 4 ore
12:20
Incident pe Aeroportul Băneasa: flacără sub cabina unui avion Wizz Air. Pasagerii au fost evacuați în siguranță # Europa Liberă România
Un incident aviatic s-a produs în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu (Băneasa), imediat după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air care venea de la Barcelona. Î
11:50
Atacuri masive cu drone rusești asupra Ucrainei: Un mort la Kramatorsk, răniți în regiunea Harkov și pagube în Odesa și Lozova # Europa Liberă România
За даними місцевої влади, після російської атаки критична інфраструктура Одещини працює на генераторах, відкрито пункти незламності
Acum 6 ore
09:40
Nicușor Dan, despre conflictul dintre CSM și vicepremierul Oana Gheorghiu: „Declarația a fost nefericită, reacția CSM, exagerată” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat marți disputa publică dintre vicepremierul Oana Gheorghiu și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), generată de comentariile acesteia privind pensiile magistraților.
09:00
Investigație în sectorul energetic ucrainean: Biroul familiei fostului deputat Andri Derkach ar fi ajutat la spălarea banilor # Europa Liberă România
Pe 10 noiembrie, Biroul Național Anticorupție din Ucraina a dat detalii privind presupuse activități de spălarea a banilor în dosarul de corupție în sectorul energetic pe care îl anchetează.
Acum 8 ore
07:40
Noi atacuri rusești în apropierea porturilor ucrainene de la Dunăre. Un vehicul aerian ar fi căzut pe teritoriul României # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că Rusia a lansat, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În urma acestor atacuri, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.
Acum 24 ore
22:20
Legea care modifică regimul ariilor naturale protejate, atacată de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională # Europa Liberă România
Administrația Prezidențială a depus la Curtea Constituțională prima obiecție de neconstituționalitate care vizează încălcarea dreptului la un mediu sănătos.
19:40
CSM îi face plângere penală vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile despre pensiile magistraților # Europa Liberă România
CSM i-a făcut Oanei Gheorghiu plângere penală pentru incitare la violenţă, ură și discriminare și acuză „efectele” asupra „imaginii și prestigiului profesiei de magistrat”, după ce vicepremierul a vorbit într-un interviu despre impactul pensiilor speciale ale magistraților asupra societății.
18:10
Donald Trump numește un trimis special în Belarus și cere eliberarea mai multor prizonieri politici. Care e legătura cu Rusia și Ucraina # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică, 9 noiembrie, că l-a nominalizat pe John Coale în funcția de trimis special al SUA pentru Belarus, cu scopul de a asigura eliberarea cât mai multor deținuți din închisorile autocratului belarus, Alexandr Lukașenko.
16:30
Serviciile de informații și armata din Bulgaria iau măsuri stricte de protecție a rafinăriei Lukoil din Burgas # Europa Liberă România
Rafinăria de petrol Lukoil de lângă Burgas a fost pusă sub pază strictă de către structurile de securitate ale Bulgariei. Potrivit autorităților de la Sofia, măsurile au scopul de a proteja rafinăria în fața unor încercări de sabotaj sau alte tipuri de amenințări,
15:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare în așteptarea apelului la sentința de condamnare # Europa Liberă România
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare după ce un tribunal din Paris a decis luni că ar putea fi pus în libertate în așteptarea unui apel împotriva condamnării sale din septembrie pentru conspirație criminală.
14:50
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean” # Europa Liberă România
Finlandezii, unul dintre popoarele cu cea mai ridicată calitate a vieții din lume, nu au renunțat la serviciul militar obligatoriu și își antrenează recruții să lupte cu cele mai moderne tehnologii, în păduri, în orașe, în frig sau pe timp de noapte.
14:40
R.Moldova, în contratimp: SIS îl trece pe președintele Siriei pe lista teroriștilor, tocmai când SUA și ONU i-au ridicat sancțiunile # Europa Liberă România
Președintele SUA Donald Trump îl primește luni la Casa Albă pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, în ceea ce agențiile de presă numesc o vizită „istorică” pentru țara măcinată de război din Orientul Apropiat.
Ieri
14:00
Atacuri rusești puternice asupra Ucrainei: morți, răniți și milioane de oameni fără curent electric. Rusia revendică noi progrese pe front # Europa Liberă România
În ultimele 24 de ore, atacurile rusești asupra Ucrainei au provocat moartea unei persoane și rănirea altor 12 în patru regiuni de pe linia frontului – Herson, Harkiv, Donețk și Dnipropetrovsk – au anunțat autoritățile locale.
13:10
Controale la Parchet și Poliție, după ce s-a aflat că femeia din Teleorman ucisă de fostul soț reclamase anterior un viol # Europa Liberă România
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) fac un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în legătură cu modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul de viol sesizat de femeia din Teleorman care a fost ucisă de fostul soț.
12:20
Marea Britanie trimite experți și echipamente de apărare în Belgia pentru a contracara incursiunile de drone # Europa Liberă România
Marea Britanie a anunțat că trimite experți și echipamente militare în Belgia pentru a ajuta autoritățile să facă față unei serii de incidente provocate de drone, care au perturbat grav traficul aerian și au vizat infrastructuri critice, inclusiv o centrală nucleară.
11:50
Serviciile de informații și armata din Bulgaria iau măsuri stricte de protecția a rafinăriei Lukoil din Burgas # Europa Liberă România
Rafinăria de petrol Lukoil de lângă Burgas a fost pusă sub pază strictă de către structurile de securitate ale Bulgariei. Potrivit autorităților de la Sofia, măsurile au scopul de a proteja rafinăria în fața unor încercări de sabotaj sau alte tipuri de amenințări,
11:00
Jens Stoltenberg, fost șef al NATO: mai multe arme pentru Kiev vor „schimba calculele lui Putin” # Europa Liberă România
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că modalitatea de a schimba părerea președintelui rus Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina este intensificarea ajutorului militar acordat Kievului.
11:00
O mamă ucraineană vrea răspunsuri despre moartea fiului său după recrutarea forțată a acestuia # Europa Liberă România
Moartea unui bărbat ucrainean aflat în custodia armatei a declanșat o anchetă, după ce explicațiile nu au satisfăcut-o pe mama bărbatului. Un avocat cere acum răspunsuri, acuzând autoritățile că au folosit forță excesivă în încercarea de a recruta bărbați pentru a se alătura armatei în Ucraina.
09:20
Autoritățile din Iran anunță întreruperi majore în furnizarea apei în Teheran, din cauza secetei prelungite # Europa Liberă România
Iranul se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de apă din ultimele decenii, în condițiile unei secete care durează de cinci ani și care a secătuit aproape complet rezervele de apă potabilă din întreaga țară, scrie RFE/RL.
08:50
Comandant ucrainean arestat după un atac rusesc care a ucis 19 persoane la o ceremonie militară # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene arestat un comandant de batalion după ce o ceremonie militară organizată de acesta a fost lovită de un atac aerian rusesc. În urma atacului au murit 19 persoane – 12 militari și 7 civili – și 36 au fost rănite, transmite RFE/RL.
08:00
Directorul general al BBC și șefa departamentului de știri demisionează după un scandal legat de un documentar despre Donald Trump # Europa Liberă România
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa diviziei de știri, Deborah Turness, au demisionat în urma acuzațiilor de părtinire și manipulare jurnalistică, legate de felul în care a fost montat un discurs al președintelui american Donald Trump în interiorul unui documentar
9 noiembrie 2025
18:00
Demolarea Spitalului Brâncovenesc la ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Cine se încumetă să ridice blestemul domniței Safta Brâncoveanu # Europa Liberă România
În anii ’80, când Nicolae Ceaușescu a decis să reconstruiască centrul Bucureștiului după un plan inspirat de Coreea de Nord și China comunistă, buldozerele nu au ocolit nici măcar clădirile îngăduite de ideologia comunistă. În comunism, riscai mult și multe dacă mergeai la biserică sau dacă îți afirmai credința, dar aveai dreptul să îți îngrijești sănătatea și să te vindeci de boli.Ultimul dictator comunist din Europa, Nicolae Ceaușescu, a hotărât însă că Bucureștiul se poate lipsi de...
16:40
„Sunt mai puține păsări pe cer decât drone” - o femeie a mers trei zile pe jos ca să scape dintr-un oraș aflat pe linia frontului # Europa Liberă România
O femeie în vârstă de 70 de ani a mers pe jos timp de trei zile, în condiții de bombardamente și atacuri cu drone. Alții refuză – cel puțin în primă fază – evacuarea cu ajutorul „Îngerilor Albi”.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Doi români răniți în Turcia, într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul # Europa Liberă România
Doi români au fost răniți în Piața Taksim din Istanbul, în urma unui atac armat, potrivit ministrului de Externe Oana Țoiu. Cei doi au primit îngrijiri și sunt în afara oricărui pericol.
11:00
Zelenski îndeamnă aliații să pună presiune pe Rusia în timp ce Ucraina se luptă să-și reia alimentarea cu energie electrică # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski și-a menținut apelul pentru o presiune suplimentară din partea Occidentului asupra Kremlinului, în contextul creșterii numărului de morți în urma ultimelor atacuri rusești și în contextul în care autoritățile se luptă să restabilească alimentarea cu energie electrică.
10:40
Republica Moldova se pregătește să denunțe mai multe acorduri din cadrul CSI, inclusiv unul privind călătoria fără vize # Europa Liberă România
Guvernul de la Chișinău va denunța șapte acorduri semnate cu țările Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acorduri se referă și la călătoria fără vize a cetățenilor statelor CSI pe teritoriul membrilor acesteia, dar renunțarea la el nu va afecta călătoriile în Rusia.
09:50
Rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, au fost aduse în țară. Ceremonie solemnă la Cotroceni # Europa Liberă România
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.
8 noiembrie 2025
18:10
Bătălia pentru Pokrovsk în Ucraina se intensifică pe măsură ce forțele rusești continuă să avanseze # Europa Liberă România
Kievul spune că Pokrovsk rămâne o prioritate pentru Kremlin, pentru că forțele ruse susțin că au cucerit zeci de clădiri în luptele duse corp la corp pentru principalul bastion estic a Ucrainei.
18:10
Rusul care a sărit dintr-un tren în mers ca să nu meargă la oaste și a ajuns până în Finlanda. Acum se teme că va fi repatriat # Europa Liberă România
În momentul în care a primit chemarea pentru înrolarea în armata rusă, Daniil Muhametov, un tânăr de 21 de ani, a ales o cale de scăpare care a presupus să sară dintr-un tren în mers, în întuneric, și să fugă de polițiștii lituanieni echipați cu drone și câini.
15:40
Ce se întâmplă cu Lukoil în România și Bulgaria în contextul sancțiunilor impuse de SUA. Rep. Moldova vrea să cumpere activele companiei # Europa Liberă România
Ca urmare a sancţiunilor impuse de Statele Unite și Marea Britanie unor companii petroliere din Rusia printre care și Lukoil, mai multe țări din Estul Europei caută soluții pentru a evita o criză a petrolului. Printre acestea România, Bulgaria și Rep. Moldova.
12:50
Rusia a lovit masiv cu drone și rachete civilii și sectorul energetic din Ucraina. Mai multe zone au rămas fără curent electric # Europa Liberă România
Rusia a efectuat un atac de amploare, peste noapte, folosind drone și rachete în mai multe regiuni ale Ucrainei, oficialii subliniind că infrastructura energetică și instalațiile civile sunt ținte cheie.
11:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre situaţia de securitate și despre o pace durabilă şi justă în Ucraina # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina.
11:10
Fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, spune că mai multe arme pentru Kiev vor „schimba calculele lui Putin” # Europa Liberă România
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că modalitatea de a-l schimba pe președintele rus Vladimir Putin și de a-l aduce la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina este intensificarea ajutorului militar către Kiev.
09:50
Viktor Orbán spune că Ungaria a primit o scutire de la sancțiunile din partea SUA pentru energia rusească # Europa Liberă România
Prim-ministrul Viktor Orban a declarat că Ungaria a primit o scutire de la sancțiunile americane privind achizițiile de energie rusești în urma discuțiilor sale cu președintele american Donald Trump, pe fondul stagnării eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.
7 noiembrie 2025
21:50
Șeful Pentagonnului: Vor rămâne trupe în România, dar există unele schimbări # Europa Liberă România
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a spus vineri că retragerea unor trupe americane din România a fost coordonată cu Casa Albă, contrar speculațiilor care s-au făcut pe acest subiect, și că „vor rămâne trupe în România” dar că există „unele schimbări în modul în care ne rotim”.
21:10
Fost senator PSD, arestat după o tentativă de mituire a ministrului Apărării cu 1 milion de euro. El a mai făcut închisoare pentru corupție # Europa Liberă România
Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență de procurorii anticorupție după ce ar fi încercat să-i ofere mită de un milion de euro ministrului Apărării Ionuț Moșteanu, a fost arestat vineri pentru 30 de zile.
17:50
SmartJob contra minciunii | Cristian China-Birta „Chinezu”: Singurul instrument împotriva fake news e propriul creier # Europa Liberă România
Cristian China-Birta avertizează la SmartJob că tehnologia social media este „fenta” zilelor noastre. Oamenii se holbează la ea, iar mingea, adică viața, trece pe lângă noi: „E important să stau cu ochii pe valorile mele, pe ce îmi dă sens. Social media e un instrument, nu un stil de viață.”
17:50
17:50
17:10
Cazul medicilor suspectați că ar fi obținut fraudulos diplome la Chișinău. Puteau rezidenții să facă practica în România? # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății din Republica Moldova ar putea fi audiat de procurorii din România în calitate de semnatar al diplomelor de rezidențiat ale unor medici care ar fi studiat la Chișinău, dar nu ar fi fost prezenți fizic.
16:30
Sorin Grindeanu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat. El a fost singurul candidat la conducerea social-democraților români # Europa Liberă România
Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia Partidului Social Democrat, a fost ales președinte al partidului prin votul congresului întrunit vineri.
15:10
Ministerul Transporturilor propune alocarea a 114 milioane de lei companiei Tarom, pentru plata datoriilor # Europa Liberă România
Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de Hotărâre prin care propune alocarea unei sume de aproximativ 114 milioane de lei (23 milioane de euro) din Fondul de rezervă companiei TAROM.
13:50
Parlamentari democrați și republicani critică Pentagonul pentru reducerea trupelor SUA din România și solicită „reconsiderarea deciziei” # Europa Liberă România
Un grup bipartizan de congresmeni americani a transmis o scrisoare oficială secretarului Apărării, Pete Hegseth, prin care critică intenția Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România.
13:50
Noi reguli pentru medici, inclusiv pentru postările pe social media. Carmen Pantis: „Toate informațiile să fie verificabile” # Europa Liberă România
Noul cod de deontologie medicală propus de curând de Colegiul Medicilor, care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduce reguli stricte pentru medicii din România.Codul are reguli privind utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice și reglementează telemedicina.De asemenea, conform noilor prevederi, medicul poate refuza îngrijirea unui...
12:50
Nicușor Dan: Ilie Bolojan nu a depășit „limita de principialitate” în discuțiile cu afaceristul arestat Fănel Bogos și liberalul Mihai Barbu # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că nu consideră că premierul Ilie Bolojan a depășit „limita de principialitate” în cadrul întâlnirii pe care acesta a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu.
12:30
Atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Odesa. Victime și distrugeri în Zaporojie, Harkiv, Dnipro și Sumî # Europa Liberă România
Regiunea Odesa a devenit în noaptea de 6 spre 7 noiembrie ținta unui nou asalt aerian rusesc care a vizat infrastructura energetică a regiunii. Potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleg Kiper, forțele de apărare antiaeriană au reușit să distrugă majoritatea țintelor aeriene, însă au fost înregistrate și lovituri directe asupra instalațiilor energetice. NU au fost anunțate victime.Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că armata rusă a lansat 128 de drone de atac, incluzând aparate de...
12:10
România testează de două săptămâni un nou sistem de apărare anti-dronă, Merops # Europa Liberă România
România testează în prezent un nou sistem de apărare anti-dronă, Merops, furnizat de Statele Unite, în cadrul unui program comun cu Polonia, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
