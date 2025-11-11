Incident pe Aeroportul Băneasa: flacără sub cabina unui avion Wizz Air. Pasagerii au fost evacuați în siguranță

18:00

În anii ’80, când Nicolae Ceaușescu a decis să reconstruiască centrul Bucureștiului după un plan inspirat de Coreea de Nord și China comunistă, buldozerele nu au ocolit nici măcar clădirile îngăduite de ideologia comunistă. În comunism, riscai mult și multe dacă mergeai la biserică sau dacă îți afirmai credința, dar aveai dreptul să îți îngrijești sănătatea și să te vindeci de boli.Ultimul dictator comunist din Europa, Nicolae Ceaușescu, a hotărât însă că Bucureștiul se poate lipsi de...