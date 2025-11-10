Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

09:10

Consiliul Național de Securitate al Belgiei va organiza joi o reuniune de urgență, după ce aparițiile mai multor drone deasupra aeroporturilor au obligat autoritățile să suspende temporar traficul aerian și au ridicat serioase îngrijorări legate de securitate, relatează publicațiile belgiene The Brussels Times și Le Soir.Marți seara, sosirile și plecările au fost suspendate timp de câteva ore pe aeroportul internațional din Bruxelles, cel mai aglomerat din Belgia, ceea ce a dus la anularea...