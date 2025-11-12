Marinela Chelaru și-ar fi presimțit sfârșitul. Soțul și sora ei, dezvăluiri dureroase, la o lună de la moartea actriței
SpyNews, 12 noiembrie 2025 22:40
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, în urmă cu o lună. Soțul și sora ei sunt în continuare copleșiți de durere. Actrița și-ar fi presimțit sfârșitul cu câteva zile înainte să se stingă din viață.
• • •
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Tensiunea a atins cote maxime în echipa sportivilor. Dan Alexa și Gabi Tamaș, încinși, la propriu: "Problema era că..." # SpyNews
Finala Asia Express devine tot mai complicată pentru cei patru finaliști. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au ajuns la una dintre cele mai dificile probe din această seară. Pe lângă stres și presiune, concurenții s-au confruntat și cu o căldură insuportabilă.
Acum o oră
Radu Vâlcan, mărturisiri emoționante despre rolul de tată. Prezentatorul de la Insula Iubirii spune cât de implicat e ca părinte. Declarații exclusive| VIDEO # SpyNews
Radu Vâlcan face mărturisiri emoționante despre rolul de părinte! Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția sa, Adela Popescu, sunt părinții a trei băieței, iar Radu recunoaște că, atunci când vine vorba despre cei mici, el este mult mai autoritar decât soția sa.
Sebastian Dobrincu s-a vindecat ca prin minune de o boală fără leac! Tânărul milionar dezvăluie cum a reușit să scape de problema de sănătate: ”Medical vorbind nu te poți vindeca” | VIDEO # SpyNews
Sebastian Dobrincu ne dezvăluie, în exclusivitate pentru Spynews.ro, cum a reușit să scape de o problemă de sănătate fără leac! Tânărul milionar i-a uimit chiar și pe medici cu rezultatele obținute și spune care este ”secretul” său. Iată ce a făcut pentru a depăși situația delicată în care se afla.
Fosta „Blondă la Cotroceni” și fostul președinte Traian Băsescu au scăpat, ieri, de dosarul în care fuseseră dați în judecată de un cetățean străin stabilit în București.
Ruxandra Ion, interviu exclusiv! Totul despre rolul de bunică. Cum petrece timp cu nepoții | VIDEO # SpyNews
Ruxandra Ion, interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Celebra producătoare TV vorbește despre rolul de bunică. Departe de agitația platourilor de filmare, celebra producătoare TV se bucură de rolul de bunică, pe care îl îmbrățișează cu aceeași pasiune și delicatețe cu care a construit povești pentru milioane de telespectatori.
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vedetei în privința măritișului. Declarații savuroase | VIDEO # SpyNews
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vezi în privința măritișului, dar și ce spune vedeta în legătură cu nepoții. Coprezentatoarea de Neața ne-a dezvăluit, cuvânt cu cuvânt, ce i-a transmis cea care i-a dat viață.
Sebastian Vlădescu a fost eliberat în urmă cu o săptămână din închisoare. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat într-un dosar de mită. Acum că este în libertate, se pare că se bucură de timpul petrecut alături de unul dintre cei mai dragi oameni.
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Alexandru Ion, dezgustat când a aflat ce va trebui să mănânce: "Nu pot să te las să-i mănânci pe toți" # SpyNews
Finala Asia Express, plină de "surprize". Concurenții s-au confruntat deja cu numeroase provocări, iar competiția abia a început! Alexandru Ion a trecut cu greu peste proba în care a fost nevoit să mănânce ceva ce l-a dezgustat complet.
Când va fi înmormântat tatăl lui Daniel Onoriu. Costel Onoriu va fi condus pe ultimul drum în București # SpyNews
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital, în Franța. Costel Onoriu se confruntase cu probleme de sănătate serioase în ultima perioadă. Trupul lui neînsuflețit a fost adus astăzi în București, iar nepotul lui a anunțat când va fi înmormântat Costel Onoriu.
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Prima probă din ultima cursă a acestui sezon i-a scos din minți pe finaliști! Detaliul pe care aceștia nu l-au observat # SpyNews
Concurenții rămași în Asia Express au pornit în ultima cursă a acestui sezon! Nici bine nu au plecat, că deja au întâmpinat prima dificultate care i-a și scos din minți! Iată ce detaliu important au ratat!
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce au transmis concurenții înainte de lupta pentru premiul cel mare. Nu se așteptau să ajungă până aici # SpyNews
Marea finala Asia Express are loc în această seară! Peste doar câteva ore vom afla cine sunt câștigătorii sezonului 8 care vor pleca acasă cu premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro. Iată ce au transmis concurenții înainte de luptă!
Cum a reacționat Francisca atunci când a aflat că va avea o fetiță, deși s-a văzut mamă de băiat. TJ Miles și-a dorit de la începutul relației o fiică # SpyNews
Francisca și TJ Miles se pregătesc de venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi s-au căsătorit civil și religios înainte de a deveni părinți. Vor avea o fetiță, deși Francisca s-a imaginat toată viața mamă de băiat. TJ Miles i-a spus de la începutul relației că ar vrea o fiică.
Catrinel Sandu și soțul ei, Steve Schroeter, au aniversat șase ani de căsnicie. Cele mai frumoase imagini din ziua în care s-au căsătorit # SpyNews
Catrinel Sandu și soțul ei sunt împreună de opt ani, iar ieri au aniversat șase ani de căsnicie. Coregrafa a făcut publice imagini de colecție din ziua nunții și i-a făcut o declarație superbă de dragoste lui Steve Schroeter.
Marisa Paloma a luat o decizie îndrăzneață! Influencerița este acum de nerecunoscut, după ce și-a făcut o procedură la nivelul feței | FOTO # SpyNews
Marisa Paloma a simțit că are nevoie de o schimbare, așadar, și-a făcut o procedură la nivelul feței la care nu mulți s-ar fi așteptat. Influencerița, de nerecunoscut după finalizarea tratamentului!
Ce se întâmplă cu copiii Mihaelei, femeia ucisă de soț, în Teleorman. În grija cui a rămas fiul cel mic, cel care se afla cu ea în ziua crimei # SpyNews
Mihaela a fost ucisă de propriul soț, în Teleorman, în urmă cu câteva zile, după ce a plecat de acasă cu cel mai mic dintre copii. Femeia a fost înmormântată, în timp ce bărbatul este acuzat că a ucis-o. Tatăl tinerei a făcut noi declarații dureroase și a spus la cine au ajuns cei trei copii.
Moartea lui Horia Moculescu a înnegrit Internetul! Mihai Morar va face tablou dintr-o poză cu regretatul compozitor: "A venit ziua aceea..." # SpyNews
Mihai Morar, gest inedit în semn de respect pentru marele compozitor Horia Moculescu. A sosit ziua în care prezentatorul va transforma o fotografie într-un tablou care să îi amintească mereu de maestrul care a încetat din viață miercuri, 12 noiembrie 2025.
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, rondele crocante de zucchini, un fel principal, orez cremos cu creveţi şi porumb, și un desert, prăjitură cu foi de plăcintă şi afine.
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante, la un an de la moartea afaceristului. Cei doi au avut o relație aproape zece ani: „Până în ultima clipă...” # SpyNews
Astăzi s-a împlinit un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Afaceristul era împreună cu partenera lui de aproape un deceniu. Mihaela Botezatu a făcut declarații emoționante, la un an de când el s-a stins.
Oana Roman, mesaj sfâșietor, după moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult: „Sper să te întâlnești...“ # SpyNews
Oana Roman a transmis un mesaj sfâșietor după ce a aflat despre moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult pe marele compozitor și a fost îndurerată să afle vestea tragică.
Greșeala care i-ar putut fi fatală! Medicii i-au scos unei paciente diagnosticate cu cancer o parte din plămân, dar, de fapt, avea o altă boală # SpyNews
Scene halucinante s-au petrecut într-un spital, după ce unei paciente i-a fost scoasă o parte din plămân. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar medicii și-au dat seama ulterior că suferea, de fapt, de o altă boală.
Cristina și Denis Ștefan, dublă sărbătoare în familia lor. Pe cine au sărbătorit actorul și soția lui: „Ești echilibrul meu” # SpyNews
Ieri a fost o zi specială pentru Cristina și Denis Ștefan. Actorul și soția lui și-au sărbătorit două dintre cele mai dragi persoane din familia lor. Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant.
Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în vacanță! În ce destinație luxoasă a ales vedeta să își ducă fetițele # SpyNews
Andreea Bălan și Victor Cornea au schimbat aerul de București! Ce doi îndrăgostiți au ales o destinație de vacanță luxoasă, însă nu au plecat singuri. Artista a dezvăluit totul pe rețelele de socializare!
Andreea Marin, un ultim gând pentru regretatul Horia Moculescu. Prezentatoarea a transmis un mesaj emoționant, după aflarea veștii tragice # SpyNews
Moartea maestrului Horia Moculescu a întristat toată România! Marele compozitor a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după aproximativ o săptămâna în care a stat internat la secția de Terapie Intensivă. Andreea Marin a scris un mesaj emoționant dedicat regretatului Horia Moculescu.
Sânziana Negru, mesaj pentru Ștefan Floroaica, înainte de finala Asia Express. Cum s-a schimbat relația lor, după experiența de pe Drumul Eroilor # SpyNews
Sânziana Negru i-a transmis un mesaj iubitului ei, înaintea de marea finală din această seară, de la Asia Express. Influencerița a câștigat America Express 2023, alături de Laura Giurcanu și consideră că experiența pe care a trăit-o atât ea, cât și actorul, i-a apropiat și mai mult.
Marilu Dobrescu a dezvăluit ce intervenție chirurgicală își va face! Influencerița va ajunge curând pe masa de operație # SpyNews
Marilu Dobrescu a anunțat în urmă cu ceva timp în mediul online faptul că își dorește o nouă schimbare. Așadar, acum a explicat și la ce intervenție chirurgicală vă apela. Influencerița a dat un indiciu care a spus totul!
O casă moștenită, mărul discordiei între rude, în Hunedoara. Problema cu care s-ar confrunta Ileana din cauza verișoarei: „Toți vecinii au văzut” # SpyNews
Ileana și verișoara ei locuiesc în Vulcan, Hunedoara. Cele două sunt vecine în prezent, după ce verișoara ei s-ar fi mutat în casa moștenită de la bunici. Ileana susține că femeia i-ar fi blocat calea de acces și deși ar fi trecut ceva timp de la acel moment, nimic nu s-ar fi rezolvat.
Mirabela Dauer, un ultim omagiu pentru Horia Moculescu. Ce mesaj de adio a transmis artista # SpyNews
Marile valori ale României, copleșite de durere după ce o veste tristă a fost transmisă în această dimineață. Compozitorul Horia Moculescu a încetat din viață, după multe zile petrecute în secția de Terapie Intensivă. Iată ce ultim omagiu i-a adus Mirabela Dauer maestrului!
Un român a încercat să-i dea foc soției sale: „Vrei să vezi copiii în seara asta?”. O urmărea și prin GPS # SpyNews
Un român, în vârstă de 46 de ani, din Italia a fost arestat preventiv, după ce a încercat să îi dea foc soției sale. Acesta își urmărea partenera prin GPS, iar situația din căsnicia lor ar fi fost una foarte tumultuoasă.
Cornel Dinu, prima reacție după ce a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență. Cu ce probleme se confruntă și care este starea lui # SpyNews
Cornel Dinu a ajuns de curând la spital. Fostul antrenor a fost internat la Spitalul Universitar sâmbătă, iar în prezent se află pe secția de cardiologie. Fostul sportiv s-a mai confruntat și în urmă cu un an cu probleme de sănătate.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și semnificații pentru credincioși # SpyNews
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare importantă pentru credincioși. Are loc pe data de 21 noimembrie în fiecare an și este una dintre zilele importante din Postul Crăciunului. Iată ce tradiții și obiceiuri au loc cu această ocazie.
Nicoleta Nucă a schimbat registrul! Artista „a renunțat” la viața haotică de artist și s-a așezat „la casa ei”. Mai nou, vedeta are alte preocupări decât cele pe care, în mod obișnuit, le-ar avea un artist de vârsta ei.
A trecut un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce declarații a făcut Adriana Bahmuțeanu # SpyNews
A trecut un an de la dispariția lui Silviu Prigoană. Invitată în platoul Viața fără filtru, emisiune prezentată de Natalia Mateuț, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre fostul ei soț. Vedeta a făcut unele declarații emoționante.
Tatăl criminalului din Teleorman a fost reținut! Socrul Mihaelei o suspecta că îl inșală pe cel care a și ucis-o # SpyNews
Ies la iveală detalii șocante după moartea Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț în fața unei biserici, în satul Beciu din județul Teleorman. Socrul Mihaelei a fost reținut, miercuri dimineață, și este acuzat că a amenințat cu moartea un bărbat pe care îl suspecta că este amantul Mihaelei.
Cucu, mesaj sfâșietor la un an de la moartea tatălui său! Cum i-a schimbat această pierdere viața # SpyNews
Cucu își omagiază tatăl astăzi! Pe data de 12 noiembrie 2025 se împlinește un an de când tatăl artistului s-a stins din viață, ocazie cu care a transmis un mesaj dureros, în care a exprimat cum s-a schimbat viața lui după această pierdere.
O tânără de 19 ani din Prahova a fost la un pas de moarte după ce a născut acasă. O vecină a intervenit la timp și i-a salvat viața # SpyNews
O tânără de 19 ani din Prahova a fost la un pas de moarte după ce a decis să nască acasă. Din fericire, o vecină curajoasă a intervenit imediat și i-a salvat viața. Tânăra a supraviețuit și i-au fost acordate îngrijirile medicale necesare.
Experiență inedită pentru Marilu Dobrescu, în Australia! A mâncat carne de cangur și de crocodil # SpyNews
Marilu Dobrescu a avut parte de o experiență inedită, în Australia. De câteva luni bune, influencerița s-a mutat pe alt continent și pare că viața de acolo îi priește. Recent, aceasta a făcut dezvăluiri impresionante despre cea mai nouă „aventură culinară” pe care a trăit-o.
Ucigașul care și-a omorât soția româncă și pe fiica acesteia a primit pedeapsa maximă! Italianul își va petrece restul vieții după gratii # SpyNews
Detalii noi au ieșit la iveală în cazul celor două românce, mamă și fiică, ucise în Italia, în 2022. Gabriela Trandafir și fiica acesteia, Renata, s-au stins din viață după ce soțul Gabrielei, un italian în vârstă de 70 de ani, le-a împușcat.
Încă un incident șocant la Spitalul de Urgență Ploiești. Un alt pacient a căzut de pe o targă defectă # SpyNews
Un nou incident șocant a avut loc la Spitalul de Urgență Ploiești. Un bărbat a căzut de pe targa defectă, cu ajutorul căreia era transportat. Evenimentul este cu atât mai grav, deoarece nu este pentru prima dată când o astfel de întâmplare are loc în incinta instituției medicale.
Bucurie imensă pentru Francisca și TJ Miles! Cei doi au aflat sexul bebelușului lor, în cadrul unei petreceri superbe. Influencerii au împărtășit vestea cea mare și cu fanii de pe rețelele de socializare.
Ce probleme de sănătate avea Horia Moculescu. Regretatul compozitor și-a trăit ultimele clipe de viață în spital # SpyNews
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, miercuri dimineață. Regretatul artist s-a confruntat cu probleme de sănătate timp de mulți ani. Și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital, unde în cele din urmă s-a stins.
Olga Barcari, primele declarații după eliminarea din Asia Express. Ce spune despre experiența trăită: "Am plâns..." # SpyNews
După eliminarea din competiția Asia Express, Olga Barcari a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Eroilor. Fosta concurentă a mărturisit că s-a simțit copleșită de emoții și că nu a putut să-și ascundă lacrimile în multe momente trăite departe de casă.
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI # SpyNews
Avem imaginile momentului, surprinse de paparazzii Spynews.ro, cu una dintre cele mai frumoase și admirate românce pe tot globul pământesc! Mai mult decât atât, vă prezentăm în exclusivitate și primele declarații ale Mădălinei Ghenea de când s-a reîntors în țară. Un lucru este cert: fiecare apariție a ei confirmă că are o eleganță aparte, cu care atrage privirile tuturor!
Primele declarații ale Nidiei, după moartea lui Horia Moculescu! Fiica compozitorului este copleșită de durere # SpyNews
Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Moartea celebrului compozitor a lăsat un gol imens în sufletul fanilor, dar mai ales în cazul familiei sale. Fiica regretatului artist, Nidia Moculescu, a transmis un mesaj sureros.
Darius Ticmenov lucrează ca Chef pentru Formula 1 și vrea să-și testeze nivelul culinar la Chefi la cuțite: ”Am știut de la 13 ani că îmi doresc să devin bucătar” # SpyNews
Mai sunt doar patru zile până la premiera noului sezon Chefi la cuțite: duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei patru jurați se aliniază la startul bătăliei pentru cea dintâi amuletă a sezonului și, totodată, deschid porțile audițiilor pe nevăzute, pregătiți să evalueze cele mai diverse farfurii și să întâlnească noi concurenți, cu povești fascinante. Unul dintre cei care intră în platoul audițiilor este Darius Ticmenov, concurentul de 26 de ani care lucrează ca Chef în echipa Formulei 1. ”Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie”, spune el.
Marina Almășan, reacție emoționantă după moartea lui Horia Moculescu. Ce a transmis prezentatoarea TV: ”Tu vei fi o salcie la mal, iar eu, poate...” # SpyNews
Marina Almășan a fost profund marcată de decesul lui Horia Moculescu, marele compozitor care i-a fost prieten. Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant în care a subliniat pierderea imensă pe care o resimte. Ce a transmis.
Irina Fodor a dezvăluit problema de sănătate pe care o are și despre care nu mulți știau: „Am ditamai...” # SpyNews
Irina Fodor a făcut dezvăluiri incendiare! Prezentatoarea „Asia Express” a povestit cu ce problemă medicală se confruntă și nu multe sunt persoanele care știau despre acest lucru.
Viața sentimentală a lui Horia Moculescu. Marele compozitor a fost căsătorit de patru ori. Cine sunt fostele lui soții # SpyNews
Horia Moculescu, una dintre cele mai mari figuri ale muzicii românești, a avut o viață personală plină de evenimente. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori. Cine sunt fostele lui soții.
Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30, la Antena 1. Show-ul a fost din nou lider de audiență! # SpyNews
Marți seara, Irina Fodor a pus în joc celebrele cutii, iar tensiunea a atins cote maxime în semifinala Asia Express. Două dintre cutii au ajuns la fete – Carmen și Olga, iar una la băieți – actorii Alex Ion și Ștefan Floroaica. După o cursă extrem de intensă, care s-a încheiat spectaculos pe rooftop-ul unei cafenele din Seul, Asia Express și-a desemnat finaliștii: Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Alex Ion și Ștefan Floroaica. Emisiunea Asia Express – Drumul Eroilor a fost și aseară lider detașat de audiență.
Gheboasă, primele declarații după ce și-a declarat mașina pierdută, deși a uitat unde a parcat-o. Reacția oficială a poliției # SpyNews
Gheboasă a avut parte de un incident ieșit din comun. Trapperul a uitat unde și-a parcat mașina și a declarat-o pierdută. Gheboasă a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre ce s-a întâmplat. Iată și reacția oficială a poliției.
