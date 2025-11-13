Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, după ce socrul său a murit. Bărbatul s-a stins din viață în urmă cu două zile
SpyNews, 13 noiembrie 2025 10:50
Socrul lui Costel Biju a murit pe 11 noiembrie. Manelistul a fost cel care a anunțat că tatăl soției lui s-a stins din viață. Costel Biju și Andreea trec prin momente grele. Chiar dacă nu mai este alături de ea, soția manelistului este convinsă că tatăl o veghează în continuare.
• • •
Acum 10 minute
11:10
Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, și soția lui, Ioana. Sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o fiică # SpyNews
Gabi Tamaș are o familie frumoasă. Fostul fotbalist este căsătorit de 13 ani cu soția lui, Ioana. Cei doi au împreună o fiică, pe Selena, care a moștenit frumusețea mamei ei. Câștigătorul Asia Express și partenera lui au făcut pasul cel mare după o relație de opt ani, cei doi fiind din același oraș.
Acum 30 minute
11:00
A trăit un coșmar, iar Horia Moculescu i-a fost înger păzitor! Nikita, mărturisiri emoționante despre cele 6 luni petrecute în casa compozitorului. Acum e distrusă de durere după moartea lui # SpyNews
Vestea morții lui Horia Moculescu a îndurerat o țară întreagă. Cunoscutul compozitor s-a stins din viață, lăsând în urmă multă suferință. Nikita este și ea sfâșiată de durere și își amintește, cu ochii în lacrimi, cum artistul a ajutat-o atunci când i-a fost cel mai greu, în urmă cu 15 ani, după ce a născut primul copil. Horia Moculescu a luat-o în casa sa și a protejat-o de fostul partener de viață. Mărturisiri emoționante.
10:50
10:50
Mărturia sfâșietoare a unui martor la atacul din Sectorul 2, când un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori: „A țipat omul. Fugea tăiat” # SpyNews
Detalii șocante au ieșit la iveală, în cazul atacului sângeros din Sectorul 2 al Capitalei, când un bărbat a încasat nu mai puțin de 33 de lovituri de cuțit, în plină stradă. La câteva zile de la incident, martorii vorbesc terifiați despre ceea ce s-a petrecut în acea noapte.
Acum o oră
10:30
Ai câteva kilograme în plus? S-ar putea să nu mai ai voie în Starele Unite! Ce a decis Donald Trump # SpyNews
Dacă te confrunți cu câteva kilograme în plus, ar putea exista o problemă la obținerea vizei pentru Statele Unite! Donald Trump a declarat recent că autoritățile americane ar putea refuza viza solicitanților supraponderali.
Acum 2 ore
10:00
Toți câștigătorii Asia Express România de până acum. Cum a fost experiența pentru Elwira și Mihai Petre sau Cătălin Bordea și Nelu Cortea # SpyNews
Asia Express, care în trecut a fost America Express, a ajuns la sezonul 8, câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au format prima echipă care a câștigat un sezon Asia Express.
10:00
Explozie puternică într-un bloc din Olt! Autoritățile au activat Planul Roșu. Răniți și locatari evacuați # SpyNews
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Olt! Autoritățile au activat imediat Planul Roșu pentru a face față situației de urgență. În urma incidentului, mai mulți locatari au fost răniți, iar echipele de salvatori au început evacuarea rapidă a persoanelor aflate în pericol.
09:40
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Regretatul compozitor a împărtășit-o cu doar câteva luni înainte să moară # SpyNews
Cu doar câteva luni înainte de a pleca dintre noi, Horia Moculescu, cel care a fost unul dintre cei mai îndrăgiți compozitori ai muzicii din România, și-a împărtășit ultima dorință. Ce voia să evite în ultima parte a vieții sale.
09:20
De ce nu iau Dan Alexa și Gabi Tamaș premiul integral de 35.000, după ce au câștigat Asia Express. La cine vor ajunge 5.000 de euro # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat sezonul 8 Asia Express. Cei doi au primit trofeul și 35.000 de euro, însă fostul fotbalist a declarat că el și antrenorul au obținut 30.000 de euro. Gabi Tamaș a spus și cui vrea să îi ofere 5.000 de euro.
Acum 4 ore
09:00
Marina Almășan, mesaj cu direcție către Georgică Cornu! Ce spune despre florile pe care le primea: “Ani în șir am fost torturată” # SpyNews
"Războiul" dintre Marina Almășan și Georgică Cornu e departe de a se încheia. Recent, prezentatoarea TV a scris un mesaj cu direcție la fostul partener, mărturisind cum florile primite de la acesta au devenit un simbol al suferinței pentru ea.
08:40
Gabi Tamaș, mesaj emoționant, după ce a câștigat Asia Express, alături de Dan Alexa. Ce a transmis echipei adverse, formată din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion # SpyNews
Sezonul 8 Asia Express a fost câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cei doi declarau imediat după ce au aflat că au obținut marele premiu că nu s-au așteptat să ajungă atât de departe în competiție. Antrenorul și fostul fotbalist i-au avut ca adversari pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Gabi Tamaș le-a transmis un mesaj emoționant.
Acum 12 ore
00:20
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express - Drumul Eroilor! Primele declarații ale acestora după ce au obținut premiul cel mare # SpyNews
Acest sezon din Asia Express a fost unul pe cinste! Concurenții au trecut prin numeroase probe la care au făcut față cu brio, iar acum avem doi câștigători! Aceștia sunt Dan Alexa și Gabi Tamaș! Iată ce au declarat după ce au obținut marele premiu!
00:00
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Concurenții, în lacrimi, în marea finală! Ce i-a emoționat în ultimele clipe din competiție # SpyNews
Finaliștii Asia Express abia s-au mai putut abține din plâns! Competiția se apropie de final și doar câteva minute ne mai despart de deznodământ. Aceștia au trecut prin momente de-a dreptul emoționante, dar unice!
12 noiembrie 2025
23:30
Kris Jenner, apariție spectaculoasă, la propria petrecere! Cum arată mama surorilor Kardashian cu părul lung # SpyNews
Kris Jenner își organizează anual diferite petreceri care de care mai interesante cu ocazia zilei sale de naștere. În acest an, mama surorilor Kardashian a schimbat prefixul, așadar, s-a gândit să-și schimbe puțin aspectul!
23:10
Emily de la Mireasa a răbufnit, după ce a fost criticată pentru că nu a rămas în casă, pentru Liviu. Mesajul dur al fostei concurente # SpyNews
Emily de la Mireasa a plecat din emisiune în urmă cu câteva zile, după jocul Afroditei. Fosta concurentă a răbufnit, după ce a fost criticată pentru că nu a rămas în competiție, pentru Liviu. Tânăra a reacționat, în urma comentariilor răutăcioase.
22:40
Marinela Chelaru și-ar fi presimțit sfârșitul. Soțul și sora ei, dezvăluiri dureroase, la o lună de la moartea actriței # SpyNews
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, în urmă cu o lună. Soțul și sora ei sunt în continuare copleșiți de durere. Actrița și-ar fi presimțit sfârșitul cu câteva zile înainte să se stingă din viață.
22:40
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Tensiunea a atins cote maxime în echipa sportivilor. Dan Alexa și Gabi Tamaș, încinși, la propriu: "Problema era că..." # SpyNews
Finala Asia Express devine tot mai complicată pentru cei patru finaliști. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au ajuns la una dintre cele mai dificile probe din această seară. Pe lângă stres și presiune, concurenții s-au confruntat și cu o căldură insuportabilă.
22:20
Radu Vâlcan, mărturisiri emoționante despre rolul de tată. Prezentatorul de la Insula Iubirii spune cât de implicat e ca părinte. Declarații exclusive| VIDEO # SpyNews
Radu Vâlcan face mărturisiri emoționante despre rolul de părinte! Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția sa, Adela Popescu, sunt părinții a trei băieței, iar Radu recunoaște că, atunci când vine vorba despre cei mici, el este mult mai autoritar decât soția sa.
22:20
Sebastian Dobrincu s-a vindecat ca prin minune de o boală fără leac! Tânărul milionar dezvăluie cum a reușit să scape de problema de sănătate: ”Medical vorbind nu te poți vindeca” | VIDEO # SpyNews
Sebastian Dobrincu ne dezvăluie, în exclusivitate pentru Spynews.ro, cum a reușit să scape de o problemă de sănătate fără leac! Tânărul milionar i-a uimit chiar și pe medici cu rezultatele obținute și spune care este ”secretul” său. Iată ce a făcut pentru a depăși situația delicată în care se afla.
22:20
Fosta „Blondă la Cotroceni” și fostul președinte Traian Băsescu au scăpat, ieri, de dosarul în care fuseseră dați în judecată de un cetățean străin stabilit în București.
22:20
Ruxandra Ion, interviu exclusiv! Totul despre rolul de bunică. Cum petrece timp cu nepoții | VIDEO # SpyNews
Ruxandra Ion, interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Celebra producătoare TV vorbește despre rolul de bunică. Departe de agitația platourilor de filmare, celebra producătoare TV se bucură de rolul de bunică, pe care îl îmbrățișează cu aceeași pasiune și delicatețe cu care a construit povești pentru milioane de telespectatori.
22:20
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vedetei în privința măritișului. Declarații savuroase | VIDEO # SpyNews
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vezi în privința măritișului, dar și ce spune vedeta în legătură cu nepoții. Coprezentatoarea de Neața ne-a dezvăluit, cuvânt cu cuvânt, ce i-a transmis cea care i-a dat viață.
22:20
Sebastian Vlădescu a fost eliberat în urmă cu o săptămână din închisoare. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat într-un dosar de mită. Acum că este în libertate, se pare că se bucură de timpul petrecut alături de unul dintre cei mai dragi oameni.
Acum 24 ore
22:00
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Alexandru Ion, dezgustat când a aflat ce va trebui să mănânce: "Nu pot să te las să-i mănânci pe toți" # SpyNews
Finala Asia Express, plină de "surprize". Concurenții s-au confruntat deja cu numeroase provocări, iar competiția abia a început! Alexandru Ion a trecut cu greu peste proba în care a fost nevoit să mănânce ceva ce l-a dezgustat complet.
21:50
Când va fi înmormântat tatăl lui Daniel Onoriu. Costel Onoriu va fi condus pe ultimul drum în București # SpyNews
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital, în Franța. Costel Onoriu se confruntase cu probleme de sănătate serioase în ultima perioadă. Trupul lui neînsuflețit a fost adus astăzi în București, iar nepotul lui a anunțat când va fi înmormântat Costel Onoriu.
21:40
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Prima probă din ultima cursă a acestui sezon i-a scos din minți pe finaliști! Detaliul pe care aceștia nu l-au observat # SpyNews
Concurenții rămași în Asia Express au pornit în ultima cursă a acestui sezon! Nici bine nu au plecat, că deja au întâmpinat prima dificultate care i-a și scos din minți! Iată ce detaliu important au ratat!
21:10
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce au transmis concurenții înainte de lupta pentru premiul cel mare. Nu se așteptau să ajungă până aici # SpyNews
Marea finala Asia Express are loc în această seară! Peste doar câteva ore vom afla cine sunt câștigătorii sezonului 8 care vor pleca acasă cu premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro. Iată ce au transmis concurenții înainte de luptă!
21:10
Cum a reacționat Francisca atunci când a aflat că va avea o fetiță, deși s-a văzut mamă de băiat. TJ Miles și-a dorit de la începutul relației o fiică # SpyNews
Francisca și TJ Miles se pregătesc de venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi s-au căsătorit civil și religios înainte de a deveni părinți. Vor avea o fetiță, deși Francisca s-a imaginat toată viața mamă de băiat. TJ Miles i-a spus de la începutul relației că ar vrea o fiică.
20:40
Catrinel Sandu și soțul ei, Steve Schroeter, au aniversat șase ani de căsnicie. Cele mai frumoase imagini din ziua în care s-au căsătorit # SpyNews
Catrinel Sandu și soțul ei sunt împreună de opt ani, iar ieri au aniversat șase ani de căsnicie. Coregrafa a făcut publice imagini de colecție din ziua nunții și i-a făcut o declarație superbă de dragoste lui Steve Schroeter.
20:30
Marisa Paloma a luat o decizie îndrăzneață! Influencerița este acum de nerecunoscut, după ce și-a făcut o procedură la nivelul feței | FOTO # SpyNews
Marisa Paloma a simțit că are nevoie de o schimbare, așadar, și-a făcut o procedură la nivelul feței la care nu mulți s-ar fi așteptat. Influencerița, de nerecunoscut după finalizarea tratamentului!
20:00
Ce se întâmplă cu copiii Mihaelei, femeia ucisă de soț, în Teleorman. În grija cui a rămas fiul cel mic, cel care se afla cu ea în ziua crimei # SpyNews
Mihaela a fost ucisă de propriul soț, în Teleorman, în urmă cu câteva zile, după ce a plecat de acasă cu cel mai mic dintre copii. Femeia a fost înmormântată, în timp ce bărbatul este acuzat că a ucis-o. Tatăl tinerei a făcut noi declarații dureroase și a spus la cine au ajuns cei trei copii.
19:30
Moartea lui Horia Moculescu a înnegrit Internetul! Mihai Morar va face tablou dintr-o poză cu regretatul compozitor: "A venit ziua aceea..." # SpyNews
Mihai Morar, gest inedit în semn de respect pentru marele compozitor Horia Moculescu. A sosit ziua în care prezentatorul va transforma o fotografie într-un tablou care să îi amintească mereu de maestrul care a încetat din viață miercuri, 12 noiembrie 2025.
19:20
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, rondele crocante de zucchini, un fel principal, orez cremos cu creveţi şi porumb, și un desert, prăjitură cu foi de plăcintă şi afine.
19:10
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante, la un an de la moartea afaceristului. Cei doi au avut o relație aproape zece ani: „Până în ultima clipă...” # SpyNews
Astăzi s-a împlinit un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Afaceristul era împreună cu partenera lui de aproape un deceniu. Mihaela Botezatu a făcut declarații emoționante, la un an de când el s-a stins.
18:50
Oana Roman, mesaj sfâșietor, după moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult: „Sper să te întâlnești...“ # SpyNews
Oana Roman a transmis un mesaj sfâșietor după ce a aflat despre moartea lui Horia Moculescu. Vedeta l-a apreciat mult pe marele compozitor și a fost îndurerată să afle vestea tragică.
18:20
Greșeala care i-ar putut fi fatală! Medicii i-au scos unei paciente diagnosticate cu cancer o parte din plămân, dar, de fapt, avea o altă boală # SpyNews
Scene halucinante s-au petrecut într-un spital, după ce unei paciente i-a fost scoasă o parte din plămân. Aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar medicii și-au dat seama ulterior că suferea, de fapt, de o altă boală.
18:10
Cristina și Denis Ștefan, dublă sărbătoare în familia lor. Pe cine au sărbătorit actorul și soția lui: „Ești echilibrul meu” # SpyNews
Ieri a fost o zi specială pentru Cristina și Denis Ștefan. Actorul și soția lui și-au sărbătorit două dintre cele mai dragi persoane din familia lor. Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant.
18:00
Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat în vacanță! În ce destinație luxoasă a ales vedeta să își ducă fetițele # SpyNews
Andreea Bălan și Victor Cornea au schimbat aerul de București! Ce doi îndrăgostiți au ales o destinație de vacanță luxoasă, însă nu au plecat singuri. Artista a dezvăluit totul pe rețelele de socializare!
17:50
Andreea Marin, un ultim gând pentru regretatul Horia Moculescu. Prezentatoarea a transmis un mesaj emoționant, după aflarea veștii tragice # SpyNews
Moartea maestrului Horia Moculescu a întristat toată România! Marele compozitor a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după aproximativ o săptămâna în care a stat internat la secția de Terapie Intensivă. Andreea Marin a scris un mesaj emoționant dedicat regretatului Horia Moculescu.
17:40
Sânziana Negru, mesaj pentru Ștefan Floroaica, înainte de finala Asia Express. Cum s-a schimbat relația lor, după experiența de pe Drumul Eroilor # SpyNews
Sânziana Negru i-a transmis un mesaj iubitului ei, înaintea de marea finală din această seară, de la Asia Express. Influencerița a câștigat America Express 2023, alături de Laura Giurcanu și consideră că experiența pe care a trăit-o atât ea, cât și actorul, i-a apropiat și mai mult.
17:20
Marilu Dobrescu a dezvăluit ce intervenție chirurgicală își va face! Influencerița va ajunge curând pe masa de operație # SpyNews
Marilu Dobrescu a anunțat în urmă cu ceva timp în mediul online faptul că își dorește o nouă schimbare. Așadar, acum a explicat și la ce intervenție chirurgicală vă apela. Influencerița a dat un indiciu care a spus totul!
17:10
O casă moștenită, mărul discordiei între rude, în Hunedoara. Problema cu care s-ar confrunta Ileana din cauza verișoarei: „Toți vecinii au văzut” # SpyNews
Ileana și verișoara ei locuiesc în Vulcan, Hunedoara. Cele două sunt vecine în prezent, după ce verișoara ei s-ar fi mutat în casa moștenită de la bunici. Ileana susține că femeia i-ar fi blocat calea de acces și deși ar fi trecut ceva timp de la acel moment, nimic nu s-ar fi rezolvat.
16:50
Mirabela Dauer, un ultim omagiu pentru Horia Moculescu. Ce mesaj de adio a transmis artista # SpyNews
Marile valori ale României, copleșite de durere după ce o veste tristă a fost transmisă în această dimineață. Compozitorul Horia Moculescu a încetat din viață, după multe zile petrecute în secția de Terapie Intensivă. Iată ce ultim omagiu i-a adus Mirabela Dauer maestrului!
16:50
Un român a încercat să-i dea foc soției sale: „Vrei să vezi copiii în seara asta?”. O urmărea și prin GPS # SpyNews
Un român, în vârstă de 46 de ani, din Italia a fost arestat preventiv, după ce a încercat să îi dea foc soției sale. Acesta își urmărea partenera prin GPS, iar situația din căsnicia lor ar fi fost una foarte tumultuoasă.
16:40
Cornel Dinu, prima reacție după ce a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență. Cu ce probleme se confruntă și care este starea lui # SpyNews
Cornel Dinu a ajuns de curând la spital. Fostul antrenor a fost internat la Spitalul Universitar sâmbătă, iar în prezent se află pe secția de cardiologie. Fostul sportiv s-a mai confruntat și în urmă cu un an cu probleme de sănătate.
16:30
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții, obiceiuri și semnificații pentru credincioși # SpyNews
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare importantă pentru credincioși. Are loc pe data de 21 noimembrie în fiecare an și este una dintre zilele importante din Postul Crăciunului. Iată ce tradiții și obiceiuri au loc cu această ocazie.
15:40
Nicoleta Nucă a schimbat registrul! Artista „a renunțat” la viața haotică de artist și s-a așezat „la casa ei”. Mai nou, vedeta are alte preocupări decât cele pe care, în mod obișnuit, le-ar avea un artist de vârsta ei.
15:40
A trecut un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Ce declarații a făcut Adriana Bahmuțeanu # SpyNews
A trecut un an de la dispariția lui Silviu Prigoană. Invitată în platoul Viața fără filtru, emisiune prezentată de Natalia Mateuț, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre fostul ei soț. Vedeta a făcut unele declarații emoționante.
15:30
Tatăl criminalului din Teleorman a fost reținut! Socrul Mihaelei o suspecta că îl inșală pe cel care a și ucis-o # SpyNews
Ies la iveală detalii șocante după moartea Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț în fața unei biserici, în satul Beciu din județul Teleorman. Socrul Mihaelei a fost reținut, miercuri dimineață, și este acuzat că a amenințat cu moartea un bărbat pe care îl suspecta că este amantul Mihaelei.
15:00
Cucu, mesaj sfâșietor la un an de la moartea tatălui său! Cum i-a schimbat această pierdere viața # SpyNews
Cucu își omagiază tatăl astăzi! Pe data de 12 noiembrie 2025 se împlinește un an de când tatăl artistului s-a stins din viață, ocazie cu care a transmis un mesaj dureros, în care a exprimat cum s-a schimbat viața lui după această pierdere.
