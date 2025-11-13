Scene uluitoare în România! Un tânăr a fost operat pe creier în timp ce vorbea cu doctorii, la Spitalul Bagdasar-Arseni
SpyNews, 13 noiembrie 2025 16:50
Premieră la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală! Un tânăr de 20 de ani a fost operat pe creier, în timp ce vorbea cu medicii. Pacientul a suferit de o tumoare cerebrală și a fost nevoit să rămână treaz în timpul intervenției. Doctorul care l-a operat a explicat care a fost motivul.
• • •
Acum 5 minute
17:30
Dani Mocanu și fratele său, Nando, arestați la domiciliu în Italia! Ce se întâmplă cu cei doi, după condamnarea definitivă
Răsturnare dramatică de situație! Dani Mocanu și fratele său, Nando, au fost arestați la domiciliu în Napoli. Instanța din Italia a anunțat ce urmează să se întâmple cu manelistul și fratele său în perioada imediat următoare.
Acum 10 minute
17:20
Când și unde va fi înmormântat Horia Moculescu. Fiica compozitorului a făcut anunțul oficial
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe data de 12 noiembrie 2025. Familia și apropiații regretatului compozitor se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Fiica lui a anunțat când va avea loc înmormântarea și unde pot oamenii să își ia rămas bun de la el.
Acum o oră
16:50
16:50
Tânără de 18 ani, din București, răpită de fostul iubit. Angajații unei benzinării au salvat-o
O tânără de 18 ani a trecut prin clipe de groază, după ce fostul său iubit a răpit-o. Aceasta este din București și nu a putut scăpa decât abia în Predeal, acolo unde fostul iubit a oprit autoturismul.
Acum 2 ore
16:00
16:00
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, prima reacție după ce s-a scris că ar fi implicată într-un conflict ce s-a lăsat cu arestări. Ce spune Melek
Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a avut o primă reacție după ce au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi fost implicată într-un conflict care s-a soldat cu mai multe arestări. Ce spune tânăra.
15:40
Gina Chirilă, înțepătură la adresa lui Bogdan Vlădău? „O femeie ca mine...". Mesajul subtil al modelului
Gina Chirilă și Bogdan Vlădău sunt divorțați de mai bine de un an. Cei doi au împreună o fiică și, deși pare că au o relație bună, după separare, de dragul copilului, modelul a transmis un mesaj subtil pe care unii l-au interpretat ca o înțepătură la adresa lui Bogdan Vlădău.
Acum 4 ore
15:20
Veste bună pentru Amalia Bellantoni! A scăpat de arestul la domiciliu. Ce se întamplă cu soțul ei
Veste bună pentru Amalia Bellantoni! Artista a scăpat de arestul la domiciliu, după ce instanța a decis să ridice măsura preventivă. Ce se întamplă cu soțul ei.
15:20
Marius Ungureanu, despre anul 2026, anul Calului de Foc: transformări, adaptare și echilibru în energia casei tale
15:00
Povești de vacanță cu suflet: Alexandra Velniciuc și cuplul Marinescu, la „Vacanță de vedetă" cu Laura Cosoi
14:50
Soția lui Dani Oțil, apariție spectaculoasă, la un eveniment. Prezentatorul TV: „Dacă întreabă Mădălina Ghenea de mine, sunt însurat"
Gabriela Prisăcariu a avut o apariție spectaculoasă la un eveniment, care a avut loc aseară. Vedeta a fost prezentă la evenimentul organizat de echipa Mădălinei Ghenea, un eveniment dedicat femeilor. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au avut un dialog savuros înainte ca ea să plece de acasă.
14:50
25 de ani de dor şi durere. Trupa AS XX, reunită în memoria colegului lor. Povestea lor, duminică, la „Spynews TV"
14:50
O mamă singură a arătat cât câștigă în Germania și ce cheltuieli are. Cum se descurcă românca: „De restul banilor..."
O mamă singură, care locuiește în Germania, a vorbit pe rețelele de socializare despre situația cu care se confruntă. Femeia a povestit cum reușește să facă față tuturor cheltuielilor, având salariul pe care îl are.
14:20
Cum li s-a schimbat viața Monicăi și lui Leonard Doroftei de când au devenit bunici? Fostul campion a făcut mărturisiri inedite, în exclusivitate
Monica și Leonard Doroftei sunt mai fericiți ca niciodată! În urmă cu șapte luni, cei doi au devenit bunici, iar această nouă ipostază le-a umplut inima de bucurie. Fostul pugilist a făcut declarații exclusive despre cum, în doar câteva luni, viața lor a căpătat un alt sens.
14:20
Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, într-o ediție lider detaşat de audiență
14:20
Sorin Sălcianu deține cea mai mare sală de gimnastică din Las Vegas. Povestea lui sâmbătă, la „Visul românesc- Succes american"
14:10
Luca Zvaleni intră în audițiile Chefi la cuțite având în CV anii petrecuți în bucătăria unui restaurant cu 3 stele Michelin: "Caut perfecțiunea în farfurie, chiar dacă nu o voi atinge"
14:10
Vlăduța Lupău și Adrian Rus, 6 ani de când au devenit soț și soție. Cum a fost surprinsă artista de partenerul său: „Nu fiți invidioși"
Vlăduța Lupău și Adrian Rus sărbătoresc 6 ani de când au devenit soț și soție. Cei doi au marcat acest moment special într-un mod memorabil, iar Adrian Rus i-a pregătit o surpriză neașteptată soției sale.
14:00
Gabriela Cristea i-a luat la rând pe hateri și le-a dat peste nas! Nu s-a mai putut abține: „Pentru limba română apasă tasta 1"
Gabriela Cristea nu s-a mai putut abține! Vedeta TV le-a dat replica tuturor celor care o critică pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV este foarte activă în mediul online, iar comentariile, atât pozitive, cât și negative nu contenesc să apară la fiecare postare.
Acum 6 ore
13:30
13:10
Mădălina Ghenea, interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars! Cine i-a fost inspirație pentru cariera de actriță
Mădălina Ghenea s-a aflat în România în aceste zile, iar astăzi s-a întors în Italia. Actrița a fost implicată în mai multe proiecte pe durata șederii ei în România și a avut loc și lansarea primului ei scurtmetraj în rolul de producător și regizor. Vedeta a dezvăluit și cine i-a fost inspirație pentru carieră de actriță.
13:10
Pompierii, intervenție de urgență după ce o țeavă de gaze a fost avariată în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați
Intervenție de urgență în București! Pompierii din Capitală au intervenit după ce o țeavă de gaze a fost avariată. Autoritățile au evacuat imediat toți locatarii.
12:40
Profesorul britanic care studiază animalele „nemuritoare", la Congresul Internațional de Longevitate: João Pedro de Magalhães prezintă secretele celor mai longevive mamifere
Animalele care aproape nu îmbătrânesc și trăiesc de sute de ani nu mai sunt doar povești din documentare, ci modele reale după care medicina încearcă să învețe cum să prelungească viața omului.
12:40
Doliu în lumea teatrului românesc! Actorul Mihai Dinvale s-a stins din viață la 74 de ani, iar apropiați de-ai săi au postat mesaje pline de emoție, în memoria acestuia.
12:30
Rețeta lui Chef Horia Manea de fasole cremoasă cu zucchini și pesto. Preparatul pe care merită să îl încerci
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, chec aperitiv cu spanac și mozzarella, un fel principal, fasole cremoasă cu zucchini și pesto, şi un desert, vafe cu mere și scorțișoară.
12:10
Loredana Chivu și-a schimbat look-ul! Ce alegere îndrăzneață a făcut: "Nu se aștepta nimeni..." | VIDEO
Loredana Chivu a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de look! Vedeta a optat pentru o alegere îndrăzneață și și-a lăsat fanii și urmăritorii fără cuvinte. Într-un clip video recent, diva și-a arătat schimbarea, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
12:10
Scandal monstru între două fete de oraș, din cauza unui bărbat! Fosta i-a spart ușa actualei și i-a lăsat o coroană funerară
Scandal monstru între două fete de oraș. Mărul discordiei ar fi chiar un bărbat, care, în urmă cu trei ani s-ar fi despărțit de fosta iubită, cu care are și un copil. Fosta nu i-ar da pace actualei, i-ar fi spart ușa și i-ar fi lăsat și o coroană funerară.
Acum 8 ore
11:30
O insulă grecească este dispusă să îi plătească pe oameni pentru a se muta acolo. Poți încasa până 18.000 de euro
O insulă din Grecia este dispusă să îi plătească pe cei care doresc să se mute acolo cu nu mai puțin de 18.000 de euro. Acest lucru este cauzat de lipsa locuitorilor, care, de la an la an, sunt tot mai mult în scădere.
11:10
Cum s-au cunoscut Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express, și soția lui, Ioana. Sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună o fiică
Gabi Tamaș are o familie frumoasă. Fostul fotbalist este căsătorit de 13 ani cu soția lui, Ioana. Cei doi au împreună o fiică, pe Selena, care a moștenit frumusețea mamei ei. Câștigătorul Asia Express și partenera lui au făcut pasul cel mare după o relație de opt ani, cei doi fiind din același oraș.
11:00
A trăit un coșmar, iar Horia Moculescu i-a fost înger păzitor! Nikita, mărturisiri emoționante despre cele 6 luni petrecute în casa compozitorului. Acum e distrusă de durere după moartea lui
Vestea morții lui Horia Moculescu a îndurerat o țară întreagă. Cunoscutul compozitor s-a stins din viață, lăsând în urmă multă suferință. Nikita este și ea sfâșiată de durere și își amintește, cu ochii în lacrimi, cum artistul a ajutat-o atunci când i-a fost cel mai greu, în urmă cu 15 ani, după ce a născut primul copil. Horia Moculescu a luat-o în casa sa și a protejat-o de fostul partener de viață. Mărturisiri emoționante.
10:50
Ce a apărut în curtea casei lui Costel Biju, după ce socrul său a murit. Bărbatul s-a stins din viață în urmă cu două zile
Socrul lui Costel Biju a murit pe 11 noiembrie. Manelistul a fost cel care a anunțat că tatăl soției lui s-a stins din viață. Costel Biju și Andreea trec prin momente grele. Chiar dacă nu mai este alături de ea, soția manelistului este convinsă că tatăl o veghează în continuare.
10:50
Mărturia sfâșietoare a unui martor la atacul din Sectorul 2, când un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori: „A țipat omul. Fugea tăiat"
Detalii șocante au ieșit la iveală, în cazul atacului sângeros din Sectorul 2 al Capitalei, când un bărbat a încasat nu mai puțin de 33 de lovituri de cuțit, în plină stradă. La câteva zile de la incident, martorii vorbesc terifiați despre ceea ce s-a petrecut în acea noapte.
10:30
Ai câteva kilograme în plus? S-ar putea să nu mai ai voie în Starele Unite! Ce a decis Donald Trump
Dacă te confrunți cu câteva kilograme în plus, ar putea exista o problemă la obținerea vizei pentru Statele Unite! Donald Trump a declarat recent că autoritățile americane ar putea refuza viza solicitanților supraponderali.
10:00
Toți câștigătorii Asia Express România de până acum. Cum a fost experiența pentru Elwira și Mihai Petre sau Cătălin Bordea și Nelu Cortea
Asia Express, care în trecut a fost America Express, a ajuns la sezonul 8, câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au format prima echipă care a câștigat un sezon Asia Express.
10:00
Explozie puternică într-un bloc din Olt! Autoritățile au activat Planul Roșu. Răniți și locatari evacuați
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Olt! Autoritățile au activat imediat Planul Roșu pentru a face față situației de urgență. În urma incidentului, mai mulți locatari au fost răniți, iar echipele de salvatori au început evacuarea rapidă a persoanelor aflate în pericol.
09:40
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Regretatul compozitor a împărtășit-o cu doar câteva luni înainte să moară
Cu doar câteva luni înainte de a pleca dintre noi, Horia Moculescu, cel care a fost unul dintre cei mai îndrăgiți compozitori ai muzicii din România, și-a împărtășit ultima dorință. Ce voia să evite în ultima parte a vieții sale.
Acum 12 ore
09:20
De ce nu iau Dan Alexa și Gabi Tamaș premiul integral de 35.000, după ce au câștigat Asia Express. La cine vor ajunge 5.000 de euro
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat sezonul 8 Asia Express. Cei doi au primit trofeul și 35.000 de euro, însă fostul fotbalist a declarat că el și antrenorul au obținut 30.000 de euro. Gabi Tamaș a spus și cui vrea să îi ofere 5.000 de euro.
09:00
Marina Almășan, mesaj cu direcție către Georgică Cornu! Ce spune despre florile pe care le primea: "Ani în șir am fost torturată"
"Războiul" dintre Marina Almășan și Georgică Cornu e departe de a se încheia. Recent, prezentatoarea TV a scris un mesaj cu direcție la fostul partener, mărturisind cum florile primite de la acesta au devenit un simbol al suferinței pentru ea.
08:40
Gabi Tamaș, mesaj emoționant, după ce a câștigat Asia Express, alături de Dan Alexa. Ce a transmis echipei adverse, formată din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion
Sezonul 8 Asia Express a fost câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Cei doi declarau imediat după ce au aflat că au obținut marele premiu că nu s-au așteptat să ajungă atât de departe în competiție. Antrenorul și fostul fotbalist i-au avut ca adversari pe Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Gabi Tamaș le-a transmis un mesaj emoționant.
Acum 24 ore
00:20
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express - Drumul Eroilor! Primele declarații ale acestora după ce au obținut premiul cel mare
Acest sezon din Asia Express a fost unul pe cinste! Concurenții au trecut prin numeroase probe la care au făcut față cu brio, iar acum avem doi câștigători! Aceștia sunt Dan Alexa și Gabi Tamaș! Iată ce au declarat după ce au obținut marele premiu!
00:00
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Concurenții, în lacrimi, în marea finală! Ce i-a emoționat în ultimele clipe din competiție
Finaliștii Asia Express abia s-au mai putut abține din plâns! Competiția se apropie de final și doar câteva minute ne mai despart de deznodământ. Aceștia au trecut prin momente de-a dreptul emoționante, dar unice!
12 noiembrie 2025
23:30
Kris Jenner, apariție spectaculoasă, la propria petrecere! Cum arată mama surorilor Kardashian cu părul lung
Kris Jenner își organizează anual diferite petreceri care de care mai interesante cu ocazia zilei sale de naștere. În acest an, mama surorilor Kardashian a schimbat prefixul, așadar, s-a gândit să-și schimbe puțin aspectul!
23:10
Emily de la Mireasa a răbufnit, după ce a fost criticată pentru că nu a rămas în casă, pentru Liviu. Mesajul dur al fostei concurente
Emily de la Mireasa a plecat din emisiune în urmă cu câteva zile, după jocul Afroditei. Fosta concurentă a răbufnit, după ce a fost criticată pentru că nu a rămas în competiție, pentru Liviu. Tânăra a reacționat, în urma comentariilor răutăcioase.
22:40
Marinela Chelaru și-ar fi presimțit sfârșitul. Soțul și sora ei, dezvăluiri dureroase, la o lună de la moartea actriței
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, în urmă cu o lună. Soțul și sora ei sunt în continuare copleșiți de durere. Actrița și-ar fi presimțit sfârșitul cu câteva zile înainte să se stingă din viață.
22:40
Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Tensiunea a atins cote maxime în echipa sportivilor. Dan Alexa și Gabi Tamaș, încinși, la propriu: "Problema era că..."
Finala Asia Express devine tot mai complicată pentru cei patru finaliști. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au ajuns la una dintre cele mai dificile probe din această seară. Pe lângă stres și presiune, concurenții s-au confruntat și cu o căldură insuportabilă.
22:20
Radu Vâlcan, mărturisiri emoționante despre rolul de tată. Prezentatorul de la Insula Iubirii spune cât de implicat e ca părinte. Declarații exclusive| VIDEO
Radu Vâlcan face mărturisiri emoționante despre rolul de părinte! Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția sa, Adela Popescu, sunt părinții a trei băieței, iar Radu recunoaște că, atunci când vine vorba despre cei mici, el este mult mai autoritar decât soția sa.
22:20
Sebastian Dobrincu s-a vindecat ca prin minune de o boală fără leac! Tânărul milionar dezvăluie cum a reușit să scape de problema de sănătate: "Medical vorbind nu te poți vindeca" | VIDEO
Sebastian Dobrincu ne dezvăluie, în exclusivitate pentru Spynews.ro, cum a reușit să scape de o problemă de sănătate fără leac! Tânărul milionar i-a uimit chiar și pe medici cu rezultatele obținute și spune care este ”secretul” său. Iată ce a făcut pentru a depăși situația delicată în care se afla.
22:20
Fosta „Blondă la Cotroceni” și fostul președinte Traian Băsescu au scăpat, ieri, de dosarul în care fuseseră dați în judecată de un cetățean străin stabilit în București.
22:20
Ruxandra Ion, interviu exclusiv! Totul despre rolul de bunică. Cum petrece timp cu nepoții | VIDEO
Ruxandra Ion, interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Celebra producătoare TV vorbește despre rolul de bunică. Departe de agitația platourilor de filmare, celebra producătoare TV se bucură de rolul de bunică, pe care îl îmbrățișează cu aceeași pasiune și delicatețe cu care a construit povești pentru milioane de telespectatori.
22:20
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vedetei în privința măritișului. Declarații savuroase | VIDEO
Nu o să-ți vină să crezi! Ce i-a spus mama Ramonei Olaru vezi în privința măritișului, dar și ce spune vedeta în legătură cu nepoții. Coprezentatoarea de Neața ne-a dezvăluit, cuvânt cu cuvânt, ce i-a transmis cea care i-a dat viață.
