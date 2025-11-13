Tânără de 18 ani, din București, răpită de fostul iubit. Angajații unei benzinării au salvat-o

14:20

Dan Alexa și Gabi Tamaș, alături de Ștefan Floroaica și Alex Ion, au luat aseară cu asalt străzile din Seul în marea finala a sezonului 8 Asia Express. Marele trofeu a fost câștigat de cei doi fotbaliști după o cursă extrem de strânsă și intensă. Telespectatorii au putut descoperi, alături de concurenți, frumusețea Seulului – de la reperele sale emblematice, la detaliile culturale și momentele inedite pe care doar o astfel de aventură le poate scoate la suprafață. Un oraș futurist, plin de culoare și energie, devenit terenul ultimului duel din acest sezon. Marea finală a fost lider detașat de audiență pe toate segmentele de public, marcând un vârf de interes pentru cel mai complex sezon din istoria formatului.